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Все про:Крим (8975) Міноборони (3274) розвідка (1555) Росія (26856) ФСБ (896) Шайтанов (6)

 Повідомлення про викриття "української розвідгрупи" в Криму - провокаційна відповідь ФСБ на затримання генерал-майора СБУ Шайтанова, - представник розвідки МОУ Черняк

У Головному управлінні розвідки Міноборони не коментуватимуть інформацію, поширену спецслужбами Росії про затримання в окупованому Криму громадянина України за шпигунство.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Головне управління розвідки не коментуватиме цю інформацію, водночас вважаємо, що це провокативна, сфабрикована відповідь ФСБ на вчорашнє затримання Службою безпеки України російського шпигуна", - заявив Черняк.

Читайте також: Суд обрав агентові ФСБ Шайтанову запобіжний захід - 60 діб утримання під вартою

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, з підозрою у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.

15 квітня російські ЗМІ повідомили про нібито затримання у Криму співробітниками ФСБ Росії громадянина України за обвинувачення у шпигунстві та спробі організації теракту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189379
 
 
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Не шпиона кацапского, а предателя украинского...тварь одним словом.
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Так это во всём мире принято - задержали шпийона здесь - в ответ задержали шпийона там...
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Навіть не уявляю, яка ж буде "відповідь", якщо заарештують Медведчука, Бойка та інших "патріотів"... Напевно весь крим зроблять диверсантами, так, Черняк?
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А зачем это Бубочке надо??? Три года алканафт Юрий с майдана не смог ни Бойка - вышку, ни Мертвечука за жабры взять. А эти на такое и в принципе не пойдут. Ермак мой друг.....
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Луценко не ма до цього справи, бо йому згідно з законом, не можна було чіпляти чиновників: то вже була справа НАБУ. А бубочка, я так вважаю, що вже втомився й, бідний, сам не радий, що взявся за інше ремесло...Смішив би собі людей й надалі, бо комусь то було до вподоби, але смішити країну з його посадю, вважаю, недоречно й небезпечно.
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Ну как то другого ожидать и не приходилось. Теперь кацапы наловят десяток другой украинцев то ли террористов, то ли шпионов и поменяют. Бубочка ведь всех отдаст. Даже за трусов и предателей
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На нем кровь Украинцев, - если его Обменяют , то это будет Значит , что свои отдали своего и в свои руки.
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А також це означає, що у нас ще не всі продалися і надія залишилася.
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Таких як шайтанов у нас мабуть пруд пруди.
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Все все поняли. С конца 18-го уже шла лубянская операция по смещению Пороха и захвату власти завербованным ими агентом. Эта операция дискредитации Пороха и оболванивания быдла шла несколько лет.
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