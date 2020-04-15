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 Здоров'я
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 Три вакцини від COVID-19 проходять клінічні випробування, - ВООЗ

На даний момент розпочато клінічні випробування трьох вакцин від COVID-19, ще понад 70 - перебувають у розробці.

Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми працюємо з партнерами, щоб прискорити розробку, виробництво і поширення вакцин", - зазначив глава ВООЗ.

Він також повідомив і про дослідження ефективності препаратів при лікуванні коронавірусної інфекції.

"Понад 90 країн приєдналися або проявили інтерес до участі в Solidarity Trial, і більш ніж 900 пацієнтів вже зареєстровано для оцінки безпеки та ефективності чоттрьох препаратів і комбінацій препаратів", - зазначив Гебреєсус.

Читайте також: Почалися перші випробування вакцини від коронавірусу, - глава ВООЗ Гебреєсус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189378
 
   
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І?

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Перший раз чую про вакцину від ГРВІ,

а тим більше про вакцину від ГРКвІ (Гостра Распіраторна Короновірусна Інфекція) або COVID-19 як її зараз по модному ідентифікували



дурять народ байками Три вакцини від COVID-19 проходять клінічні випробування, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3425
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В первые эти вакцины испытали на людях в Хиросиме и Нагасаки. Карано вирос невыноносит высоких температур !
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Потім виявиться, що вакцина повністю не захищає від короновірусу.
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судя по всему - после эпидемии - интерес к разработке вакцин против ЛЮБЫХ вирусов будет огромный...
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є одна сумна новина про яку мовчить ВООЗ,наприклад вакцина проти пневмонії існує вже 40 років а виробляють її всього 2 фармкомпанії у світі,які захистили свій прибуток патентами,не факт,що людям буде широко доступна та вакцина.
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часи дарунків людству, як це було з пеніцеліном, давно минули..
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Вакцина против пневмонии? Вы хоть разберитесь, из-за чего возникает пневмония , прежде чем писать полную чушь.
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Какие вакцины, предлагается народу есть красную икру! Помогает
https://www.youtube.com/watch?v=NxtiC7Bfg-c
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Італійці висувають припущення,що одним із принципових ліків,що має бути застосований при лікуванні важких станів,що викликає COVID-є Гепарин.Вчора було оголошено про початок експериментальної терапії.А про вакцину:до кінця місяця має початися тестування на 500 добровольцях.Якщо все добре,то до грудня місяця вона буде готова.
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