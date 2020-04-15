 Три вакцини від COVID-19 проходять клінічні випробування, - ВООЗ

Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми працюємо з партнерами, щоб прискорити розробку, виробництво і поширення вакцин", - зазначив глава ВООЗ.
Він також повідомив і про дослідження ефективності препаратів при лікуванні коронавірусної інфекції.
"Понад 90 країн приєдналися або проявили інтерес до участі в Solidarity Trial, і більш ніж 900 пацієнтів вже зареєстровано для оцінки безпеки та ефективності чоттрьох препаратів і комбінацій препаратів", - зазначив Гебреєсус.
в студію...
Перший раз чую про вакцину від ГРВІ,
а тим більше про вакцину від ГРКвІ (Гостра Распіраторна Короновірусна Інфекція) або COVID-19 як її зараз по модному ідентифікували
дурять народ байками
https://www.youtube.com/watch?v=NxtiC7Bfg-c