 У Чернівецькій області підтверджено ще 73 випадки COVID-19, всього виявлених випадків 662, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 662 особи
Серед захворілих - четверо священнослужителів. Один із них не згоден з діагнозом, стверджує, що результати тестування є помилковими і має намір і далі проводити богослужіння.
Истинный христианин, без гордыни и мракобесия, с любовью к людям. Медальку ему от Гундяя.
схоже такм і справді інший діагноз - скрепи головного мозку
такое ощущение, что областью руководят конченые кретины!!
что у них попы вытворяют! это же просто мрак! и все сидят, языки в ж*пы позасовывали! пусть на Филатова посмотрят, и учатся у великих!
а у этих область переплюнула всех, а они все с попами сюсюкают. Дебилы.