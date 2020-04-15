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 У Чернівецькій області підтверджено ще 73 випадки COVID-19, всього виявлених випадків 662, - ОДА

У Чернівецькій області 15 квітня офіційно підтверджено ще 73 випадки зараження коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 662 особи

Серед захворілих - четверо священнослужителів. Один із них не згоден з діагнозом, стверджує, що результати тестування є помилковими і має намір і далі проводити богослужіння.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189377
 
 
 Топ коментарі
 
Понятия не имею, но поступает как агент РПЦ на задании.
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про попа. Он должен соблюдать самоизоляцию. Если он что-то утверждает: какая у нас статья за умышленное заражение?? и пусть только попробуют не проконтролировать!!!

такое ощущение, что областью руководят конченые кретины!!
что у них попы вытворяют! это же просто мрак! и все сидят, языки в ж*пы позасовывали! пусть на Филатова посмотрят, и учатся у великих!
а у этих область переплюнула всех, а они все с попами сюсюкают. Дебилы.
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"Среди заболевших - четверо священнослужителей. Один из них не согласен с диагнозом, утверждает, что результаты тестирования являются ложными и намерен и дальше проводить богослужения". --------------
Истинный христианин, без гордыни и мракобесия, с любовью к людям. Медальку ему от Гундяя.
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Понятия не имею, но поступает как агент РПЦ на задании.
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не согласен с диагнозом,
схоже такм і справді інший діагноз - скрепи головного мозку
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А , может быть, он турецкоподданный...? На томос присягал...?
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В церкви имени КГБ вообще не на что присягать, разве что на мавзолей с мумией.
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По мне что турецкая, что московская - одно лайно...
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хтось говорив про можливе скасування карантину у травні
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Судя по тенденции, пик наши прогнозёры будут нащупывать долго...
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про попа. Он должен соблюдать самоизоляцию. Если он что-то утверждает: какая у нас статья за умышленное заражение?? и пусть только попробуют не проконтролировать!!!

такое ощущение, что областью руководят конченые кретины!!
что у них попы вытворяют! это же просто мрак! и все сидят, языки в ж*пы позасовывали! пусть на Филатова посмотрят, и учатся у великих!
а у этих область переплюнула всех, а они все с попами сюсюкают. Дебилы.
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Загородите этих заробитчан забором. Ща они поедут по Украине крыши строить и кирпич класть...
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Невже можна вірити якомусь ОГА?Наприклад у ВР депутати не виконують норми карантину та дистанції в 2 метра і не одне бидло ще не здохло. У Чернівецькій області підтверджено ще 73 випадки COVID-19, всього виявлених випадків 662, - ОДА - Цензор.НЕТ 8144
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