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 Економіка, За кордоном
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 Фінансування систем охорони здоров'я та бізнесу, підготовка до відновлення, - МВФ представив план порятунку глобальної економіки

Міжнародний валютний фонд запропонував Глобальну програму заходів економічної політики (Global Policy Agenda).

Документ представила в середу, 15 квітня, під час пресконференції у Вашингтоні директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Особливі часи потребують особливих дій, і саме це представлене в нашій Глобальній програмі заходів економічної політки", - сказала Георгієва.

У цьому контексті вона зазначила, що Фонд виділяє три головних пріоритети.

"Найперше, це захист життів, що означає фінансування систем охорони здоров'я", - зауважила глава Фонду. Вона додала, що без здорового населення неможливо мати здорову економіку. Тому важливо забезпечити поставки медзасобів для всіх, у тому числі для бідних країн, без зайвих експортних обмежень.

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"Друге – підтримка засобів для існування. Потрібно, щоби життєво важливі системи забезпечення домогосподарств та бізнесу продовжували існувати в період цих місяців", - підкреслила Георгієва. Вона уточнила, що це включає роботу кредитно-фінансових інструментів, у тому числі грошових переказів, кредитних гарантій та коригування умов позики.

Третій пріоритет полягає в плановій підготовці до відновлення. "Працюйте з фахівцями у сфері охорони здоров'я, щоби спланувати, коли найкраще знову все відкрити, але також будьте готовими до проведення податково-бюджетного стимулювання, коли настане час, і попит зможе піднятися та допомогти економіці відновитися", - зазначила директор-розпорядник МВФ.

Водночас, за її словами, урядам всіх країн варто подумати над викликами, які прийдуть слідом за подоланням пандемії. "Йдеться про збільшення заборгованості, банкрутство, безробіття, зростаючу нерівність. Отже, треба уже зараз бути готовими захищатися від цих викликів", - зауважила Георгієва.

Для цього, за її словами, потрібно подбати про найбільш незахищені верстви населення та найбільш уразливі країни.

Нагадаємо, за прогнозами МВФ, показник зростання глобальної економіки в цілому різко знизиться через наслідки пандемії з 2,9% за результатами минулого року до мінус 3,0% наприкінці нинішнього. Очікується, що економічне падіння не омине й найбільш розвинуті економіки світу, у тому числі, США, Китай, країни Європейського Союзу. При цьому Україну також очікує серйозне зниження реального ВВП – до "мінус" 7,7% за підсумками 2020 року, прогнозують у МВФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189376
 
 
 Топ коментарі
 
300 миллиардов дефицита бюджета не было в Украине с 24 августа 1991 года.Зеля чемпион мира.Венесуэла номер 2
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майже тридцять років реформувати совок завеликі геніталії заважали..?
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Тобто за словами пані Георгієвої падіння економіки в Україні буде більшим, ніж в усьому Світі. Думаю, що Георгієва має неповну інформацію і падіння буде катастрофічним і гроші цій владі не треба давати.
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ніколи не треба було давати..може й вичухались би давно..
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От тепер і не дадуть, бо МВФ має прямі та приховані причини.
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знаєте, це як присадити наріка на голку, а потім відмовити йому ширку продавати у кредит..
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Тобто ви вважаєте, що сьогоднішня влада є наріком. Думаю, що ваші товариши образяться, а я погоджуюся з уточненням - влада є наріком разом з елементами шахрайства, брехні і крадійства.
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були якісь системні зміни..? така сама як і попередні..лише ющ, попервах, якусь надію давав..та загуло..(
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Зміна була, бо за ість спеціалістів набрали суміш сепарів, лохів та інше непрофесійне болото.
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будь ласка, не розказуйте тілько про непрохвесіоналів..а сепарів у 2014 -2019 ніхто не нищив..маємо..
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Якщо ви просите, то не буду вам розповідати.
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У вас незрозуміла староболгарська мова.
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Ну тогда хасан это новый правда искусственный спутник фобоса запущенный сегодня 15 апреля в 00-10 по Киевскому времени
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І знову перекручена староболгарська мова. Просто вам спам.
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Финансирование систем здравоохранения и бизнеса, подготовка к восстановлению, - МВФ представил план спасения глобальной экономики - Цензор.НЕТ 8271
Усик не выдержал негатив в свой адрес и принял меры2.4т23:26, 15.04.2020Обновлено: 23:33, 15.04.2020Читать материал на украинскомНепобедимый украинский боксер Александр Усик устал от негативных комментариев в интернете в свой адрес и решил оставлять исключительно лесть и похвалу.
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Правильное решение 73 % это круто Фінансування систем охорони здоров'я та бізнесу, підготовка до відновлення, - МВФ представив план порятунку глобальної економіки - Цензор.НЕТ 650Бене 20 миллиардов надоть отдать
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Есть лидеры, созидатели и функционеры
На сегодня во всех институтах ( ООН , МВФ И т д ) назодятся ФУНКЦИОНЕРЫ
Это люди- исполнители чужой воли и они сами кризис не разрулят
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300 миллиардов дефицита бюджета не было в Украине с 24 августа 1991 года.Зеля чемпион мира.Венесуэла номер 2
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Просрав всьо. Зебілам слава що голосували за чувака на лісапеті.
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Однажды лебедь ,рак и Щука затеяли сыграть квартет Фінансування систем охорони здоров'я та бізнесу, підготовка до відновлення, - МВФ представив план порятунку глобальної економіки - Цензор.НЕТ 908
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Кристин Лагард будучи начальником МВФ спасла Украину,причем дважды,Кристалина Георгиева тоже спасет,женщины народ добрый...
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Шануймося Вельмишановнi Добродii,Все буде Добре.
Надобранiч Фінансування систем охорони здоров'я та бізнесу, підготовка до відновлення, - МВФ представив план порятунку глобальної економіки - Цензор.НЕТ 4431
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