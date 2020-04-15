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 Події, Здоров'я
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 В ОРДЛО окупанти приховують летальні випадки з симптомами коронавірусу, - Мінреінтеграції

Летальні випадки з яскраво вираженою симптоматикою коронавірусу було зафіксовано на окупованих територіях Донбасу ще в березні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Станом на ранок 15 квітня окупаційні адміністрації визнали таку кількість інфікованих коронавірусом: у Криму – 34, у Севастополі – 8, в ОРДО – 22, в ОРЛО – 16.

При цьому наявність летальних випадків на усіх ТОТ заперечується. Однак, згідно з наявними відомостями, вказана статистика не відповідає дійсності, рівень захворюваності вищий. Зокрема, летальні випадки з яскраво вираженою симптоматикою коронавірусу були зафіксовані на території ОРЛО ще у березні, 4 квітня від коронавірусу помер громадянин в Амвросіївській лікарні (територія ОРДО), однак цей факт приховується, уся медична документація вилучена", - повідомили в Мінреінтеграціі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти планують розміщувати в Севастополі хворих на COVID-19 військових, через коронавірус людей блокують у лікарні Армянська і на "Кримському титані", - Мінреінтеграціі

Зазначається, що після розголосу у ЗМІ про випадок в Амвросіївці окупаційні адміністрації в ОРДЛО вживають додаткові заходи для приховування правди.

"Лікарів змушують підписувати зобов’язання про нерозголошення інформації, фізично блокують у медичних закладах разом з інфікованими, як це, наприклад, сталося 11 квітня з рудничною лікарнею в м. Макіївка та у клінічній лікарні №16 у м. Донецьк. В усіх летальних випадках з симптомами коронавірусу зазначаються інші причини смерті", - підкреслюється в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму і ОРДЛО приховують реальну картину із захворюваністю на коронавірус, зокрема щодо смертей, - Мінреінтеграціі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189375
 
 
 Топ коментарі
 
Да фиг с ними, перекройте просто наглухо кордоны.
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Скрывай не скрывай, а небесам и земле пофигу,там свой независимый счёт
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На материковой здесь тоже засранцев подобных достаточно конечно же меньше ,но наберётся и наша задача их выявлять и что вы лично например думаете о киве, рабиновиче или бойко ,которые кстати куда более опасны ,чем те ордловские говнюки на картинке и могут одержать не дай бог победу на следующих выборах с нашим 'дальновидным и мозговитым 'народом и зе покажется тюльпанчиком на фоне их тяги к кремлю
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ордло - это резервация опущенных лохов !Что бы эти лохи не делали - не идут у них дела ! Видна в панедельник их папа радила !
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Все рівно кількість хворих в ОРДЛО та Криму буде збільшуватися. Тому цю інформацію не сховаєш.
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РАБссия сегодня это коллективный Чикатило для всего Мира.
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у нас не скрывают???
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Саудиты и Эрдоган замочат РАБссию в сортире,бэз шуму и пыли,як казав Папанов...Ключевое слово ИХТАМНЕТ... В ОРДЛО окупанти приховують летальні випадки з симптомами коронавірусу, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 1973
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Да фиг с ними, перекройте просто наглухо кордоны.
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Лекарств от Короны нет и не будет,потому что нет самого коровиРУСа Верите в тиливизир?
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А нам яке діло? Аби не швендяли. Закрити усі КПП і поставити кулемети.
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Дамбасы по приказу ***** Обнуленного скидывают массовые жертвы коронавируса в заброшенные штольни.
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Пол Дамбаса давно болеет сифилисом - заразились от социально опущенных элементов, что понаехали в эту Зону зашквара в 2014 году! Ахтунг!
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Кочевники московской Орды с органическими отработанным материалом не возятся.Просто они такие есть и что то звериное у них в генах сидит. В ОРДЛО окупанти приховують летальні випадки з симптомами коронавірусу, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 7387
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Дамбасы из Зоны ОРДЛО сосут обнуленный у *****!
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