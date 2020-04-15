 Родини Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала адвокатка Євгенія Закревська.
"ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" вимагає звільнити Бабікова. Через фейкову інформацію про події Майдану на сайті ДБР і загрозу подальшої ретрансляції і підтримки російської пропаганди", - написала адвокатка.
Звернення до президента, голови парламенту і т.в.о. голови ДБР оприлюднено на сторінці громадської організації в фейсбуці.
Вони й зараз, на гривні, кажуть «рупєль».
А от, як чуєш «рупєль», - то чотко 100% хохловатний манкурт.
Він приволочить рассєю сюди...
Не за Зюзю случайно?
I як гірко що нічому не навчили нашу яка завжди за всі роки була боягузливою і продажною а тепер і владу капітулянтів кремлівських Іуд. Не навчили довірливий український народ, золотi слова, видатного лідера української нації, її великого героя, патріота УНР Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
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А найстрашніше що кацапські гниди можуть бути по всій як у президентській так і виконавчій і законодавчій продажній прокремлівський владі в поки ще суверенній Українській державі. І щоб витравити цих продажних кремлівських гнид ... Треба негайно провести дезінфекцію - знезараження от кацапського віруса антиукраїнських гнид при владі потужним протестним мільйонним Майданом. Інакше вже скоро наша держава катастрофічно стане огидною -мерзенною кацапською колонією в складі проклятої паРаші.
Фраза є девізом Данської військової поліції[3]. Напис «SINE IRA ET STUDIO» міститься на фасаді Івано-Франківського міського суду на вулиці Грюнвальдській. Також напис є у гербі факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
За дурною головою і жопі боляче.
Говорили, балакали - сіли та й заплакали.
Чому дурні? Бо бідні!.. А чому бідні? Бо дурні!
Не грай з вогнем - попечешся.
Бачили очі, що купували(, їжте, хоч повилазьте.
Перебила свиня «Отче наш», нехай же тепер сама Богу молиться.
На бога покладайся, а розуму тримайся.