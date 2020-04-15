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Все про:Небесна Сотня (289) Закревська Євгенія (70) ДБР (1061) Бабіков (37)

 Родини Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова

Родини Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити нещодавно призначеного першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова. Відповідну заяву зареєстровано в Державному бюро розслідувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала адвокатка Євгенія Закревська.

"ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" вимагає звільнити Бабікова. Через фейкову інформацію про події Майдану на сайті ДБР і загрозу подальшої ретрансляції і підтримки російської пропаганди", - написала адвокатка.

Звернення до президента, голови парламенту і т.в.о. голови ДБР оприлюднено на сторінці громадської організації в фейсбуці.

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Родини Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова 01

Родини Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189373
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро зелена пліснява з Героїв Майдану зробить злочинців.. Кого ж ви виродки привели до влади, олухи дурнуваті !!!.
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Тому й треба вводити пашпорт негромадян.
Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова - Цензор.НЕТ 5494
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Насправді це вирішило би багато питань.
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Та хай звільняють цього ідіота, він же ж не зможе в суді довести всі ці резонансні справи, він же ж об'єктивні факти перекручує! Від цього дебіла одні проблеми і всі справи в суді розваляться, бо адвокати доведуть що всі фантазії ДБР не відповідають дійсності. Тому таких несерйозних керівників ДБР, які допускаються таких катастрофічних помилок, що можуть сплутати події, що за чим відбувалось - потрібно відсіювати на етапі відбору! Якщо людина не володіє елементарною логікою або має хворобливе бажання перекручувати факти - такій людині дорога в тюрму, а не на державні посади! Вєнєдіктова ще трохи пограється в політичні справи і піде під суд разом зі своїм бібіком, бо Президенти в нас приходять і уходять а кримінальну відповідальність за незаконне кримінальне переслідування ніхто не відміняв!
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СЕГОДНЯ семьи героев требуют уволить чиновника? завтра потребуют уволить министра а потом и президента???ваши члены семьи павшие на майдане отдавали свои жизни за что??? да за то что бы и в том числе украина стала правовым государством!!!! соберите доказательства о некомпетентности чела и идите в суд и там доказывайте почему его надо уволить .. а так просто кричать этого нам не надо это будет что???бардак которого и так хватает в стране.
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В первых рядах семья Героя Украины Захарова.
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Це тест на хохловату.
Вони й зараз, на гривні, кажуть «рупєль».
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Ну, то, ще таке. І в піснях, і в книжках зустрічаються варіанти, бо ж з давньої назви України, «На Русі»...
А от, як чуєш «рупєль», - то чотко 100% хохловатний манкурт.
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Ваша правда, бо навіть на радянських грошах було написано "карбованець".
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Воно не розуміє, що зара в нього спитають про республіки та окремі держави, бо йому до дупи.
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Зліва зверху написано "паШпорт", Україна, 1925 рік.
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чари на кому/чому. Тут зовсім інший зміст. Тобто: наведено чари на ....
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Річ не в чарах, шановна, Шоколаде, а в тому, що людина тицькає львівським видання 1905 року, де й справді написано "на Україні".
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Україна у 1905 р. не мала держави, саме тому тицяти на бездержавні часи України, де десь там написано НА - безглуздо.
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тут навіть остання літера не " і ", а " ї ".
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Доброї Вам ночі. А яка різниця між фу, та ржу-*****?
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Скоро зелена пліснява з Героїв Майдану зробить злочинців.. Кого ж ви виродки привели до влади, олухи дурнуваті !!!.
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Насправді це вирішило би багато питань.
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і Тризуб прибрати на таких вовчих квитках. Не має бути український Герб на метриках недоукраїнців.
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Не можна. Бо не знатимуть люди якої саме країни володар пашпорту є недогормадянами. Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова - Цензор.НЕТ 7184 Досить вже й кольору обкладинки, як на мене.
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Колір обкладинки - аквафреш догори ногами. Деякі країни перевертають прапор тих з ким перебувають у стані війни.
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Червоний вже всім набрид, Старий Кіт, та й дешевше, коли один колір: негромадянам піде, як на мене.
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Это вы от Порошенко могли требовать не отстранять Горбатюка, хотя и стоило это сделать. Семьи Героев Небесной Сотни требуют уволить первого замглаву ГБР Бабикова - Цензор.НЕТ 6662
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хтось на Б вирішив, що безсмертний..? воно не перше таке

Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова - Цензор.НЕТ 4075
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Советская фамилия Бибиков - в самый раз для оскотиненного пролетария.
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Треба домалювати ніки тутешніх активних "імітаторів зебілів".
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Ну что такое, Зе собирает в своё окружение всякую тварь, которая раньше была у власти, куда он собрался с этими выродками, неужто на рассею???
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гбр это отстойник орков мусарни. знаю по личному опыту. там каждый уголовник который должен сидеть в тюрьме. Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова - Цензор.НЕТ 3356
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К прочему.,: гбр контролирует авяков
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по моей инфе авяков в 2013 и 2014 работал на два фронта
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Из Форточки дуло. Штирлиц закрыл форточку и дуло убралось.
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зебил знает что слишком много еще идиотов его поддерживают отсюда и такая наглость
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Не только семьи Героев Небесной Сотни требуют уволить первого замглаву ГБР Бабикова, а и все нормальные украинцы.
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А в случае не увольнения Бибикова, предлагаю повесить Зеленского , пусть направление ветра показывает , хоть какая то польза будет.
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А семьи Героев Небесной Сотни, вечная им память, за кого голосовали?
Не за Зюзю случайно?
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Якщо такі можливо і були, то не сипте їм сіль на рану.
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Зреагують тільки на запах горілих шин, а подібні листи-звернення попросту забібікають.
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Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова - Цензор.НЕТ 8160
I як гірко що нічому не навчили нашу яка завжди за всі роки була боягузливою і продажною а тепер і владу капітулянтів кремлівських Іуд. Не навчили довірливий український народ, золотi слова, видатного лідера української нації, її великого героя, патріота УНР Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
+
А найстрашніше що кацапські гниди можуть бути по всій як у президентській так і виконавчій і законодавчій продажній прокремлівський владі в поки ще суверенній Українській державі. І щоб витравити цих продажних кремлівських гнид ... Треба негайно провести дезінфекцію - знезараження от кацапського віруса антиукраїнських гнид при владі потужним протестним мільйонним Майданом. Інакше вже скоро наша держава катастрофічно стане огидною -мерзенною кацапською колонією в складі проклятої паРаші.
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Не вірте що адвокат Януковича це "ничего личного, просто работа". Якщо адвокату не подобається справа або клієнт то він у будь-який спосіб відмовиться від неї, краще купити лікарняний ніж переступати через себе. Напевне у бобікова шалене захоплення овощем та антимайданівська психологія, риги фуфлей підігнали нормально, тим більше він їздив на рашку - 100% Агент кремля. Тобто має упереджене ставлення органу ДР до учасників процесу, і заздалегідь сформований обвинувальний ухил розслідування до всього патріотичного що не подобається москві і ЗЕвладі
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Само собой увольнять надо,но вдохновитель этого паскудства - Портнов.
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Есть предложение (повторно) - использовать коллективный разум как средство в достижении промежуточной цели - обезвредить первую тройку выродков : портня, клован, недопрокурор. Методы - утренние (7:00) и вечерние часы (21:00) по 10 минут осуществляем мысленный посыл о каре на одного из этих субъектов; ПН на первого, ВТ - на второго, СР - на третьего, ЧТ - первый, ПТН - второй, СБ - третий. Помним - мысли материальны. Приобщится могут все и не ходячие даже. Главное синхронность и тренировка. И да, никакой злости, только холодный посыл, это важно! У нас все получится!
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Головне щоб "Sine ira et studio - латинський вислів, який перекладається на українську мову як «без гніву і пристрасті» або «без гніву і упередження»."
Фраза є девізом Данської військової поліції[3]. Напис «SINE IRA ET STUDIO» міститься на фасаді Івано-Франківського міського суду на вулиці Грюнвальдській. Також напис є у гербі факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
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За що боролись - на то й напоролись.
За дурною головою і жопі боляче.
Говорили, балакали - сіли та й заплакали.
Чому дурні? Бо бідні!.. А чому бідні? Бо дурні!
Не грай з вогнем - попечешся.
Бачили очі, що купували(, їжте, хоч повилазьте.
Перебила свиня «Отче наш», нехай же тепер сама Богу молиться.
На бога покладайся, а розуму тримайся.
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ПрокуЛол должен быть свой! Каждому обвиняемому по "своему куму" прокурору!
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Блин, ну что бы вы делали без этого Бабикова? Жертв от него ноль, зато шуму , теорий и ганьбы поднято, как будто мир перевернулся.Есть повод заклеймить всех) Черновол вам же ясно сказала , что рассчитывала , что её дело станет "катализатором . для новых внутренних очистительных процессов" И бояться нечего, власть бесхребетная. Так что это очень большой вопрос , кому этот бобик больше выгоден)
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