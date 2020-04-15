 Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала адвокатка Євгенія Закревська.

"ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" вимагають звільнити Бабікова. Через фейкову інформацію про події Майдану на сайті ДБР і загрозу подальшої ретрансляції і підтримки російської пропаганди", - написала адвокатка.

Звернення до президента, голови парламенту і т.в.о. голови ДБР оприлюднено на сторінці громадської організації в фейсбуці.

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