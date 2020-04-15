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Все про:Небесна Сотня (289) Закревська Євгенія (68) ДБР (1049) Бабіков (34)

 Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова

Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити нещодавно призначеного першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова. Відповідну заяву зареєстровано в Державному бюро розслідувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала адвокатка Євгенія Закревська.

"ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" вимагають звільнити Бабікова. Через фейкову інформацію про події Майдану на сайті ДБР і загрозу подальшої ретрансляції і підтримки російської пропаганди", - написала адвокатка.

Звернення до президента, голови парламенту і т.в.о. голови ДБР оприлюднено на сторінці громадської організації в фейсбуці.

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Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова 01

Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189373
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро зелена пліснява з Героїв Майдану зробить злочинців.. Кого ж ви виродки привели до влади, олухи дурнуваті !!!.
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Тому й треба вводити пашпорт негромадян.
Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова - Цензор.НЕТ 5494
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Насправді це вирішило би багато питань.
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Та хай звільняють цього ідіота, він же ж не зможе в суді довести всі ці резонансні справи, він же ж об'єктивні факти перекручує! Від цього дебіла одні проблеми і всі справи в суді розваляться, бо адвокати доведуть що всі фантазії ДБР не відповідають дійсності. Тому таких несерйозних керівників ДБР, які допускаються таких катастрофічних помилок, що можуть сплутати події, що за чим відбувалось - потрібно відсіювати на етапі відбору! Якщо людина не володіє елементарною логікою або має хворобливе бажання перекручувати факти - такій людині дорога в тюрму, а не на державні посади! Вєнєдіктова ще трохи пограється в політичні справи і піде під суд разом зі своїм бібіком, бо Президенти в нас приходять і уходять а кримінальну відповідальність за незаконне кримінальне переслідування ніхто не відміняв!
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В первых рядах семья Героя Украины Захарова.
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Це тест на хохловату.
Вони й зараз, на гривні, кажуть «рупєль».
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Ну, то, ще таке. І в піснях, і в книжках зустрічаються варіанти, бо ж з давньої назви України, «На Русі»...
А от, як чуєш «рупєль», - то чотко 100% хохловатний манкурт.
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Ваша правда, бо навіть на радянських грошах було написано "карбованець".
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Воно не розуміє, що зара в нього спитають про республіки та окремі держави, бо йому до дупи.
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Зліва зверху написано "паШпорт", Україна, 1925 рік.
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чари на кому/чому. Тут зовсім інший зміст. Тобто: наведено чари на ....
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Річ не в чарах, шановна, Шоколаде, а в тому, що людина тицькає львівським видання 1905 року, де й справді написано "на Україні".
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тут навіть остання літера не " і ", а " ї ".
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Скоро зелена пліснява з Героїв Майдану зробить злочинців.. Кого ж ви виродки привели до влади, олухи дурнуваті !!!.
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Насправді це вирішило би багато питань.
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і Тризуб прибрати на таких вовчих квитках. Не має бути український Герб на метриках недоукраїнців.
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Не можна. Бо не знатимуть люди якої саме країни володар пашпорту є недогормадянами. Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова - Цензор.НЕТ 7184 Досить вже й кольору обкладинки, як на мене.
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Это вы от Порошенко могли требовать не отстранять Горбатюка, хотя и стоило это сделать. Семьи Героев Небесной Сотни требуют уволить первого замглаву ГБР Бабикова - Цензор.НЕТ 6662
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хтось на Б вирішив, що безсмертний..? воно не перше таке

Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова - Цензор.НЕТ 4075
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Советская фамилия Бибиков - в самый раз для оскотиненного пролетария.
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Ну что такое, Зе собирает в своё окружение всякую тварь, которая раньше была у власти, куда он собрался с этими выродками, неужто на рассею???
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гбр это отстойник орков мусарни. знаю по личному опыту. там каждый уголовник который должен сидеть в тюрьме. Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова - Цензор.НЕТ 3356
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К прочему.,: гбр контролирует авяков
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по моей инфе авяков в 2013 и 2014 работал на два фронта
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зебил знает что слишком много еще идиотов его поддерживают отсюда и такая наглость
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Не только семьи Героев Небесной Сотни требуют уволить первого замглаву ГБР Бабикова, а и все нормальные украинцы.
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Не надо путать нормальных украинцев и порохоботов! Родина Героїв Небесної Сотні вимагає звільнити першого заступника голови ДБР Бабікова - Цензор.НЕТ 8527
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