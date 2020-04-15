 В рамках реформи децентралізації затверджено перспективні плани Харківської, Миколаївської і Житомирської областей, - Шмигаль

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Для мене особисто реформа децентралізації влади залишається одним із ключових елементів розбудови країни. Ми провели багато раундів переговорів з органами місцевого самоврядування, народними депутатами, експертами та суспільством.
Перспективні плани стануть основою адміністративно-територіального устрою базового рівня. Мета уряду - створення спроможних громад, що матимуть якісні сервісні послуги, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства", - сказано в повідомленні.
ахахаха
А ще рік тому, було: «Путін-*****, ла - ла - ла - ла !»...
Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки.
Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва - Васюки. Это - раз.
Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.
Три - это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты.
Дворец, в котором будет происходить турнир, - четыре.
Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта.
Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.
Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва - Васюки.
Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих.
Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.
цитата Остапа Бендера
провели много раундов переговоров...
перспективные планы станут основой административно-территориального устройства...
Цель правительства - создание способных общин...
Это выдержки из словесного поноса премьер-министра. Одни общие слова, бла-бла и никакой конкретики... В общем какие то непонятные неконкретные планы.
А что сейчас делать людям, как выжить, когда всё позакрывали, когда люди лишились работы и средств к существованию, когда экономика летит в пропасть?
Об этом ни слова. На это премьеру нечего сказать.
Не правительство а какое-то антинародное сборище даунов и вредителей.
This is nothing personal, it's just business.
Как передает "Радио Свобода", евродепутаты намерены "подтвердить суверенное право" восточных партнеров свободно выбирать свой уровень сотрудничества или интеграции с Евросоюзом.
В официальных документах других институтов ЕС пока предусмотрено, что действующие условия "Восточного партнерства" сами по себе никак не предусматривают будущего членства в ЕС для стран-участниц [Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Армения и Азербайджан]. Европейский парламент уже не раз выступал за предоставление такой перспективы. Отмечается, что политика "Восточного партнерства" может облегчить процесс постепенной интеграции с ЕС для этих стран.
Инициировано создание общего для ЕС и стран "Восточного партнерства" экономического пространства, постепенную интеграцию этих стран в энергетический союз, транспортное сообщество и цифровой единый рынок Евросоюза.
В проекте предлагается создать Институт "Восточного партнерства" в Киеве и предоставить дипломатам из стран-партнеров возможность становиться неофициальными дублерами для должностных лиц Евросоюза.
Проект документа предлагает "расширенные международные миротворческие силы вдоль российско-украинской границы" и миссию под руководством ЕС, которая должна помогать в разминировании или подготовке к местным выборам на ныне оккупированных частях Донбасса.