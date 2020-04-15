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 Політика України
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Все про:Житомирщина (552) Кабмін (4079) Миколаївська область (484) Харківщина (903) децентралізація (312) Денис Шмигаль (233)

 В рамках реформи децентралізації затверджено перспективні плани Харківської, Миколаївської і Житомирської областей, - Шмигаль

Уряд продовжує реформу децентралізації. Кабінет Міністрів затвердив перспективні плани для Харківської, Миколаївської та Житомирської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Для мене особисто реформа децентралізації влади залишається одним із ключових елементів розбудови країни. Ми провели багато раундів переговорів з органами місцевого самоврядування, народними депутатами, експертами та суспільством.

Перспективні плани стануть основою адміністративно-територіального устрою базового рівня. Мета уряду - створення спроможних громад, що матимуть якісні сервісні послуги, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства", - сказано в повідомленні.

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В рамках реформи децентралізації затверджено перспективні плани Харківської, Миколаївської і Житомирської областей, - Шмигаль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189372
 
 
 Топ коментарі
 
В заголовке оговорка по Фрейду. В рамках реформы децентрализации утверждены перспективные платы Харьковской, Николаевской и Житомирской областей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 140
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«Ра-ра-рас - путін, ахахахаха !»
А ще рік тому, було: «Путін-хуйло, ла - ла - ла - ла !»...
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децентрализация= федерализацыя

ахахаха
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«Ра-ра-рас - путін, ахахахаха !»
А ще рік тому, було: «Путін-*****, ла - ла - ла - ла !»...
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Потрібно збільшити кількість областей - провести адміністративну реформу, поділити великі області на менші, щоб від найвіддаленішого села до обласного центру не було більше 100км. Сьогодні в Одеській області від віддалених сіл до Одеси по 300км і доріг майже немає! Цим ми покращимо якість життя населення, бо за довідками і допомогою не потрібно буде їздити в жахливо далеку подорож! Збільшення чисельності обласних центрів розвине ринки в цих населених пунктах, наблизить державні субвенції до найвіддаленішого села! Обласний шпиталь, обласний суд, обласний землеустрій, вищі навчальні заклади - все це буде ближче до населення і покращить якість життя в Україні!
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- Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира.
Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки.
Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва - Васюки. Это - раз.
Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.
Три - это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты.
Дворец, в котором будет происходить турнир, - четыре.
Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта.
Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.
Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва - Васюки.
Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих.
Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.

цитата Остапа Бендера
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реформа децентрализации власти...
провели много раундов переговоров...

перспективные планы станут основой административно-территориального устройства...

Цель правительства - создание способных общин...

Это выдержки из словесного поноса премьер-министра. Одни общие слова, бла-бла и никакой конкретики... В общем какие то непонятные неконкретные планы.
А что сейчас делать людям, как выжить, когда всё позакрывали, когда люди лишились работы и средств к существованию, когда экономика летит в пропасть?
Об этом ни слова. На это премьеру нечего сказать.
Не правительство а какое-то антинародное сборище даунов и вредителей.
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Эта картинка уже не актуальна и ей очень много лет мой родственник тогда в садик ходил теперь политех заканчивает, давай что то новое и без обид В рамках реформи децентралізації затверджено перспективні плани Харківської, Миколаївської і Житомирської областей, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 643
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Платы так платы. Шо обрали, то и получили
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Расплачиваться этим 3 областям придется больно. В рамках реформы децентрализации утверждены перспективные платы Харьковской, Николаевской и Житомирской областей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4612
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Интересно бы посмотреть, что там придумали эти резвые мальчики.
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Мстит Кернесу наверное, что тот не поддержал.
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Европейский парламент подготовил отчет о "Восточном партнерстве", в котором хочет вновь осудить агрессию России и подтвердить поддержку вступления Украины в ЕС в будущем.
Как передает "Радио Свобода", евродепутаты намерены "подтвердить суверенное право" восточных партнеров свободно выбирать свой уровень сотрудничества или интеграции с Евросоюзом.
В официальных документах других институтов ЕС пока предусмотрено, что действующие условия "Восточного партнерства" сами по себе никак не предусматривают будущего членства в ЕС для стран-участниц [Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Армения и Азербайджан]. Европейский парламент уже не раз выступал за предоставление такой перспективы. Отмечается, что политика "Восточного партнерства" может облегчить процесс постепенной интеграции с ЕС для этих стран.
Инициировано создание общего для ЕС и стран "Восточного партнерства" экономического пространства, постепенную интеграцию этих стран в энергетический союз, транспортное сообщество и цифровой единый рынок Евросоюза.
В проекте предлагается создать Институт "Восточного партнерства" в Киеве и предоставить дипломатам из стран-партнеров возможность становиться неофициальными дублерами для должностных лиц Евросоюза.
Проект документа предлагает "расширенные международные миротворческие силы вдоль российско-украинской границы" и миссию под руководством ЕС, которая должна помогать в разминировании или подготовке к местным выборам на ныне оккупированных частях Донбасса.
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"плати", блін. Це ще про "калізію підписздесь" не говорили. Нормальні редактори є?
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Какой нахрен Шмыгаль,если он напрямую похоже завязан с Шайтановым.
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Сокращают районы. Тупо и просто. Из 12 делают 3
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Такими темпами у общин появится свой мвд и армия...Они хоть думают, что потом не собрать будет эти общины?
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При Порошенко коли зробили децентралізацію, питання як розпоряджатися грошима віддали на місця, сказали на місцях краще знають про свої потреби. При Зеленському децентралізація, це коли тобі кажуть куди твої гроші тратити. Ну не тварини.
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