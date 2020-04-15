 Окупанти в Криму вкотре незаконно переслідують людей, - представник президента в АРК про затримання "агентурної групи"

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці заявило представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

У повідомленні зазначається: "ФСБ Росії повідомило про затримання в Криму "агентурної групи" Головного управління розвідки МО України. Як стверджує ФСБ, до складу групи входила жінка-військовослужбовець ЗС РФ, яка нібито передавала відомості, які містять державну таємницю, українській стороні в 2017-2018 роках. А також громадянин України, який нібито працював на українську військову розвідку.

Зазначається, що стосовно затриманих слідчим управлінням ФСБ Росії порушено кримінальні справи про державну зраду і шпигунство. Громадянин України взятий під варту та відразу після арешту був етапований в Московське СІЗО Лефортово. Жінці, з урахуванням наявності у неї неповнолітніх дітей, судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За твердженням ФСБ, інформація про діяльність затриманих була отримана в рамках розслідування справи Дениса Кашука, засудженого 6 квітня на три роки і вісім місяців за контрабанду і зберігання вибухових речовин, які він нібито зробив на замовлення української розвідки.

Російська окупаційна влада вчергове вирішила вдатись до провокацій, спрямованих на дискредитацію України в очах світової спільноти.

Російська Федерація має припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, зокрема незаконне переслідування громадян, та невідкладно звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, забезпечити повне дотримання зобов’язань РФ як держави-окупанта відповідно до міжнародного права.

Впевнені, що таким діям посадових осіб РФ та підконтрольних РФ представників окупаційної влади буде надано оцінку правоохоронними органами України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ Росії повідомила про припинення в окупованому Криму діяльності української розвідгрупи