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 За кордоном
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 У Німеччині з 20 квітня поступово послаблюватимуть карантин

Влада Німеччини узгодила заходи з поступового ослаблення карантину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Вже з 20 квітня зможуть відкритися магазини площею до 800 квадратних метрів, якщо вони мають концепцію відповідного захисту покупців. Також відкриються незалежно від торгової площі автосалони і книжкові магазини, магазини з продажу велосипедів.

Жителі Німеччини змушені будуть дотримуватися жорстких обмежень щодо соціальних контактів мінімум до 3 травня. З 4 травня "поетапно" мають знову відкриватися школи. Школи планують спочатку відкрити для учнів старших класів. Згодом покроково вони мають відновити роботу в повному обсязі.

Читайте також: Німеччина зафіксувала новий антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу - 285

Водночас заборону на проведення масових заходів із великою кількістю учасників продовжено до кінця серпня. Діятиме поки заборона і на проведення богослужінь за участю віруючих. Також поки закритими будуть ресторани, бари і клуби.

Рекомендується носіння масок у громадському транспорті і під час здійснення покупок.

За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, владі Німеччини вдалося серйозно уповільнити поширення коронавірусу, але це "крихкий проміжний успіх". "Ми маємо розуміти, що нам доведеться жити з вірусом доти, доки не буде медикаментів, насамперед, вакцини", - підкреслила канцлер.

Також читайте: Заражених коронавірусом у світі може бути десятки мільйонів, - вчені з Німеччини

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189370
 
   
 Топ коментарі
 
Самые умные оказались шведы. Их правительство войдёт в историю, как самое мудрое во время "корноновируса".
Они не вводили никакой карантин, даже занятия в школах не отменяли.
Было лишь пару ограничений - не собираться более 50 человек и ВУЗы временно приостановили обучение.
А наше правительство войдёт в историю как самое тупое и невменяемое, во время "короновируса". Единственное правительство в мире, которое закрыло полностью метро. Такого нигде в мире нет.
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Мабуть в Германії не така сильна економика як в Україні,бо вони не можуть так довго сидіти на карантині. В Германии с 20 апреля постепенно будут ослаблять карантин - Цензор.НЕТ 9381
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А "какаяразница" с 24.04 карантин у нас ужесточит...
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уточнение (пардон)
при копировании смешались в кучу, без пробела цифры и проценты (пардон)
///
Текущая статистика по коронавирусу на 15.04.2020
(Германия)
Всего зара­жений - 133 209
Смер­тельные случаи - 3 592 или 2,7%
Выздоро­вевшие - 72 600 или 54,5%
Сейчас болеют - 57 017 или 42,8%
из них серье­зные и крити­ческие случаи - 4288
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ВОЗ, напевно, спить, як і ООН (щось давно не виражали "глибоку стурбованість" та "заклопотаність")...
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Ахаха. Вакцыну сильно хотят протолкнуть )) все впирається в вакцину))
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В Украине в разы меньше, чем в Германии.
Когда люди смогут зарабатывать на жизнь, на необходимое для жизни?
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дикі люди..міряють площу магазинів..ні щоб уважно дивитися на прізвища власників..як це у нас заведено..
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Шо деется...Завтра хло объявит,что переносится парад "ПАбеды"... Как же дальше жить... В Германии с 20 апреля постепенно будут ослаблять карантин - Цензор.НЕТ 5723
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вата обосрецца кирпичами. накуй та жизнь вапще нужна без парада и штурма картонного рейхстага?!! ....
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а в Украине "віряни" от недели к неделе будут добавлять газу.
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Короче в Мире все церкви закрыты.Это говорит о том,що у социума,страх перед вирусом,больше чем страх перед Богом.Походу человечество,отправило религию на свалку.По крайней мере эту религию.Может будет новый Бог, какой нибудь Мегатрон с тёмной стороны Луны В Германии с 20 апреля постепенно будут ослаблять карантин - Цензор.НЕТ 2007
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Берите пример с японцев - никакой религии никакого Бога всю историю..чувствуют себя прекрасно.
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Они ж трудоголики,им некогда в пол лбом стучать В Германии с 20 апреля постепенно будут ослаблять карантин - Цензор.НЕТ 2397
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"Берите пример с японцев - никакой религии никакого Бога всю историю". У Німеччині з 20 квітня поступово послаблюватимуть карантин - Цензор.НЕТ 8067 Да ты просто спец по Японии. У Німеччині з 20 квітня поступово послаблюватимуть карантин - Цензор.НЕТ 8671.
А как же священный Император ведущий свой род от богини Аматэрасу-о-ми-ками? У Німеччині з 20 квітня поступово послаблюватимуть карантин - Цензор.НЕТ 2829. А бессмертные души погибших за Императора становящиеся ками (божествами своего рода), на чем базировались традиции самураев, а за тем и камикадзе, это тоже от отсутствия религии всю историю? У Німеччині з 20 квітня поступово послаблюватимуть карантин - Цензор.НЕТ 4667
Синтоизм, синто (яп. 神道 синто:, «путь богов») - традиционная религия в Японии. Основана на анимистических верованиях древних японцев, объектами поклонения являются многочисленные божества и духи умерших. Испытала в своём развитии значительное влияние буддизма.
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Самые умные оказались шведы. Их правительство войдёт в историю, как самое мудрое во время "корноновируса".
Они не вводили никакой карантин, даже занятия в школах не отменяли.
Было лишь пару ограничений - не собираться более 50 человек и ВУЗы временно приостановили обучение.
А наше правительство войдёт в историю как самое тупое и невменяемое, во время "короновируса". Единственное правительство в мире, которое закрыло полностью метро. Такого нигде в мире нет.
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У шведов больше смертельных случаев,чем в Норвегии,Финляндии и Дании,вместе взятые!
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ну и? а какие потери от карантина? а что будет потом? аргумент тхне. не находишь?
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12000 заразилось в Швеции и умерло 1200... Карантина нет.
В Австрии заразилось 14,5 тысяч. Умерло 400. Постепенно отменяют карантин. Уже разрешили работу многих непродовольственных магазинов, итд.
В Германии Меркель уже говорит о послаблении карантина, хотя там 133 тыс. заразилось и 3,5 тыс. умерло.
Уже даже в Испании начали послаблять карантин и людей возвращают на работу, хотя там по нашим понятиям - конец света, умерло 18,5 тысяч.
А у нас за месяц карантина умерло 100 человек, то это уже конец света.
Зелёный в страхе и истерике боится заразится, хочет только ужесточать карантин, боясь лично заразится.
и вот из за одного трусливого параноика, должна страдать вся страна.
Скоро уже в Европе нигде не будет карантина, и лишь только в Украине будет и будет только ужесточаться.
А это значит, что экономика будет угроблена полностью.
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Мабуть в Германії не така сильна економика як в Україні,бо вони не можуть так довго сидіти на карантині. В Германии с 20 апреля постепенно будут ослаблять карантин - Цензор.НЕТ 9381
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У них карантин, а не разброд и шатания, судя по тому, что они разрешат начать продавать книги и велосипеды.
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откуда следует, что немцам нравится дурантин и они его тщательно блюдут?
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Ослабить нужно жидовицу и привлечь к уголовке , за то что чебуреками засеяла Германию теперь свинные сосиски немцам кушать в западло
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В Украине пока отменят карантин ЗЕбилы уже с голоду сами ЗЕкловуна порвут...
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Олежа тихонов , следи за мавзолеем . Если будут манёвры возле него , - жди беды ... .
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ЗЕбил ты лутше следи за своим ЗЕкловуном и Ермаком, а то не успеешь посрать сходить как тебя присоединят к мавзолею...
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Даже если маску на неё одеть всё равно прекрасна ,респект Леонардо
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Джоконду- монолизу великую ,не обижай, а то Леонардо воскреснет и жопу надерёт не по детски да и я помогу как поклонник живописи эпохи возрождения У Німеччині з 20 квітня поступово послаблюватимуть карантин - Цензор.НЕТ 2892 те кто её распечатывали на ЭВМ в 70 уже получили и не однажды
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КоронвиРУС есть но лекарств о него нет и не будет.потому что не самого КорнвиРУСа.Наступил новый Мировой порядок,Самозоляция и карантин У Німеччині з 20 квітня поступово послаблюватимуть карантин - Цензор.НЕТ 8294 У Німеччині з 20 квітня поступово послаблюватимуть карантин - Цензор.НЕТ 8294
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Грядет перезагрузка Матрицы в которой мы живем.
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Деньги заражены КоронвиРУСом,переходим на пластиковые карты.Дальше ликвидация Мировой экономики в целом.Мелкие бизнесмены не нужны.А потом полная цифровизация каждого жителя планеты.О вас буду знать ВСЁ...,Шануймося Панове.Надобранiч. У Німеччині з 20 квітня поступово послаблюватимуть карантин - Цензор.НЕТ 4488
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Епідеміолог та німецький професор Бакді не дарма звернувся з цікавою промовою до фрау Меркель. Я теж його вчора слухала, потім довго думала. У Німеччині з 20 квітня поступово послаблюватимуть карантин - Цензор.НЕТ 6376
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у нас вообще отменить. все равно все забили на карантин
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Давно пора,-грядет эра електромобилей,и следовательно упадок нефтяной.
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С 20 апреля 1889 года,в землях Österreich ,а затем в землях Баварии давно ослабляют карантин!Должен же кто-то противостоять красной заразе!
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И про "ослаблять"мы в курсе:это глагол,а не советница президента!
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Полезно посмотреть...
https://www.youtube.com/watch?v=TXA2MB5pR_I&feature=youtu.be

О том, насколько НЕ ОПРАВДАНЫ ограничения ПРАВ и СВОБОД под предлогом "опасности COVID-19"...!
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