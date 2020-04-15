 У Німеччині з 20 квітня поступово послаблюватимуть карантин

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Вже з 20 квітня зможуть відкритися магазини площею до 800 квадратних метрів, якщо вони мають концепцію відповідного захисту покупців. Також відкриються незалежно від торгової площі автосалони і книжкові магазини, магазини з продажу велосипедів.
Жителі Німеччини змушені будуть дотримуватися жорстких обмежень щодо соціальних контактів мінімум до 3 травня. З 4 травня "поетапно" мають знову відкриватися школи. Школи планують спочатку відкрити для учнів старших класів. Згодом покроково вони мають відновити роботу в повному обсязі.
Водночас заборону на проведення масових заходів із великою кількістю учасників продовжено до кінця серпня. Діятиме поки заборона і на проведення богослужінь за участю віруючих. Також поки закритими будуть ресторани, бари і клуби.
Рекомендується носіння масок у громадському транспорті і під час здійснення покупок.
За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, владі Німеччини вдалося серйозно уповільнити поширення коронавірусу, але це "крихкий проміжний успіх". "Ми маємо розуміти, що нам доведеться жити з вірусом доти, доки не буде медикаментів, насамперед, вакцини", - підкреслила канцлер.
при копировании смешались в кучу, без пробела цифры и проценты (пардон)
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Текущая статистика по коронавирусу на 15.04.2020
(Германия)
Всего заражений - 133 209
Смертельные случаи - 3 592 или 2,7%
Выздоровевшие - 72 600 или 54,5%
Сейчас болеют - 57 017 или 42,8%
из них серьезные и критические случаи - 4288
Когда люди смогут зарабатывать на жизнь, на необходимое для жизни?
А как же священный Император ведущий свой род от богини Аматэрасу-о-ми-ками? . А бессмертные души погибших за Императора становящиеся ками (божествами своего рода), на чем базировались традиции самураев, а за тем и камикадзе, это тоже от отсутствия религии всю историю?
Синтоизм, синто (яп. 神道 синто:, «путь богов») - традиционная религия в Японии. Основана на анимистических верованиях древних японцев, объектами поклонения являются многочисленные божества и духи умерших. Испытала в своём развитии значительное влияние буддизма.
Они не вводили никакой карантин, даже занятия в школах не отменяли.
Было лишь пару ограничений - не собираться более 50 человек и ВУЗы временно приостановили обучение.
А наше правительство войдёт в историю как самое тупое и невменяемое, во время "короновируса". Единственное правительство в мире, которое закрыло полностью метро. Такого нигде в мире нет.
В Австрии заразилось 14,5 тысяч. Умерло 400. Постепенно отменяют карантин. Уже разрешили работу многих непродовольственных магазинов, итд.
В Германии Меркель уже говорит о послаблении карантина, хотя там 133 тыс. заразилось и 3,5 тыс. умерло.
Уже даже в Испании начали послаблять карантин и людей возвращают на работу, хотя там по нашим понятиям - конец света, умерло 18,5 тысяч.
А у нас за месяц карантина умерло 100 человек, то это уже конец света.
Зелёный в страхе и истерике боится заразится, хочет только ужесточать карантин, боясь лично заразится.
и вот из за одного трусливого параноика, должна страдать вся страна.
Скоро уже в Европе нигде не будет карантина, и лишь только в Украине будет и будет только ужесточаться.
А это значит, что экономика будет угроблена полностью.
https://www.youtube.com/watch?v=TXA2MB5pR_I&feature=youtu.be
О том, насколько НЕ ОПРАВДАНЫ ограничения ПРАВ и СВОБОД под предлогом "опасности COVID-19"...!