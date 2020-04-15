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Все про:шахрайство (326) Хмельниччина (323) кіберполіція (164) маски (22)

 Троє шахраїв заробили понад 50 тисяч гривень на продажу неіснуючих масок на Хмельниччині, - кіберполіція

Кіберполіція викрила групу шахраїв на Хмельниччині, які давали неправдиві оголошення про продаж засобів індивідуального захисту. У покупців вимагали стовідсоткову передоплату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу кіберполіції.

"Фігуранти в мережі Інтернет розміщували оголошення про продаж неіснуючих товарів, а саме засобів індивідуального захисту. У всіх випадках обов'язковою умовою купівлі товару була стовідсоткова передоплата", - сказано в повідомленні.

Гроші троє шахраїв просили переказувати на рахунки, оформлені на підставних осіб. Після оплати просто переставали виходити на зв'язок. Таким чином їм вдалося "заробити" понад п'ятдесят тисяч гривень.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кіберполіція заблокувала 157 посилань інтернет-шахраїв, які поширювали фейки і продавали ліки від коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189367
 
 
 Топ коментарі
 
І всі розуміють чому маски "неіснуючі"... І хто за це відповів ?
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То есть про Радуцкого , Кабмин и маски из Госрезерва ЗЕ УПОРНО ПРОДОЛЖАЕТ МОЛЧАТЬ , как и про братьев Ермаков, торгующих должностями
Зато стрелочников поймали 😀😀😀
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де написано що це - багаторазові маски з матерії ? чітко ж зазначено "неіснуючі"
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Це об'яви про маски по 5-6 гривень! Давайте, давайте купляйте дешево і оптом і гроші вперед обов'язково і на карту!
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5-6 гр це дешево ?

02.04.20 Респіраторні маски вивезли до Іспанії по 1,2 грн за штуку, зараз ціна такої маски близько 150-200 грн, - глава ДПСУ Дейнеко https://censor.net.ua/ua/news/3186215/respiratorni_masky_vyvezly_do_ispaniyi_po_12_grn_za_shtuku_zaraz_tsina_takoyi_masky_blyzko_150200_grn
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Для багаторазових масок з матерії 5-6грн це дешево бо матерія та пошиття коштують дорого. А одноразові паперові маски які до епідемії були по 1,5 грн не мають коштувати 5-6 грн, їх за такі гроші купляти немає сенсу, краще вже купити маску багаторазову!
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де написано що це - багаторазові маски з матерії ? чітко ж зазначено "неіснуючі"
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І всі розуміють чому маски "неіснуючі"... І хто за це відповів ?
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То есть про Радуцкого , Кабмин и маски из Госрезерва ЗЕ УПОРНО ПРОДОЛЖАЕТ МОЛЧАТЬ , как и про братьев Ермаков, торгующих должностями
Зато стрелочников поймали 😀😀😀
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скоро появятся в продаже баночки с зараженным воздухом для устранения фирмы конкурента...открыл-потрогал и весь бизнес на карантине...))
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Зато двое мошенников с фамилиями зеленский и радуцкий заработали 150 млн на продаже вполне существующих масок из госрезервов
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Сейчас подойдёт девочка в пуховике белом, поднесёт упаковку вы пока к терминалу подойдите, набирайте ваш код транзакции, там будет пополнение, чек ей обязательно отдайте..(на заднем плане голоса сокамерников) ну да это кол-центр у нас,
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зачем покупать в инете с предлплатой, если маски появились в аптеках, зеля сказал...
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Так было и так будет от дураков мир не когда не избавится, кстати друзья продаю новый комплект ОЗК и противогаз + 3 маски, обезьяны , медведя и ***** в придачу, не дорого всего за 50 гривен ну и разумеется по предоплате на карточку vvvv хххх уууу zzzz возможно дальнейшее обслуживание и виртуальная гарантия ,да и можно за наличку ,но тогда 100 баксов при встрече в тёмном переулке ночью Троє шахраїв заробили понад 50 тисяч гривень на продажі неіснуючих масок на Хмельниччині, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 686
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