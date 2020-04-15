 Спалах коронавірусу серед лікарів виявлено в київському Медмістечку, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL, із посиланням на власні джерела.
Як зазначає видання, у всього персоналу неврології, кардіології і терапії підтвердилася наявність інфекції після ПЛР-тестів.
Точна кількість пацієнтів і стан здоров'я інфікованих поки невідомі.
Ну, поки та курям сипнула, підходить, а він на східцях так і сидить, а цигарка вже до пальців дотліла...
А ще є у мене на дільниці дід 1930 р.н. Випиває, покурює, обніжки обкошує.
А от хлопчина-19 років- футболіст- рак шлунку. За 6 місяців пішов...
Серед молодих спортсменів це може прийом всяких препаратів для нарощування м'язів. Хтось проскакує, а хтось - ні.
А взагалі- саме ті що трусяться над своїм здоров'ям якраз рано і помирають.
У всьому треба знати міру.
Не ты случайно?
Остаётся только посадить ЗЕ И РАЗУМКОВА В ТЮРЬМУ
Кто за это ответит ? Только презедент- он подбирал себе команду, которое все проморгала
я считаю, медикам надо создавать коллективный иск и подавать в суд на зеленского, потому что подобной ситуации нет нигде в мире.
30 лет))
Потому что они за здоровый образ жизни.
Думай- ТЕ!