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 Київські новини, Здоров'я
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 Спалах коронавірусу серед лікарів виявлено в київському Медмістечку, - ЗМІ

Київську міську клінічну лікарню №6 закрили через раптовий спалах коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL, із посиланням на власні джерела.

Як зазначає видання, у всього персоналу неврології, кардіології і терапії підтвердилася наявність інфекції після ПЛР-тестів.

Точна кількість пацієнтів і стан здоров'я інфікованих поки невідомі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 61 підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 612 хворих, - Кличко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189366
 
 
 Топ коментарі
 
І як таке відбулось? Ми ж готові. Мабуть і захисних костюмів з респіраторами було, хоч за кордон вивозь вагонами.
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Звісно ж те що нема захисних костюмів- вина медиків, а Вовік не при справах?
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Курение - удобное обоснование смерти при любой болезни. И, главное, быстро, без заморочек.
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Був у мене дід один. Пив, палив як паровоз. Років з 10. Всім би таку смерть як у нього. в 87 років, хильнувши з племінниками звечора зайвого, вийшов вранці на поріг, попісяв на травичку з висоти, зкрутив цигарку і назіпав на жінку (76років)- ;Десять часів, а у тебе курі голодні бігають!;
Ну, поки та курям сипнула, підходить, а він на східцях так і сидить, а цигарка вже до пальців дотліла...
А ще є у мене на дільниці дід 1930 р.н. Випиває, покурює, обніжки обкошує.
А от хлопчина-19 років- футболіст- рак шлунку. За 6 місяців пішов...
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але ж має бути якесь логічне пояснення.
Серед молодих спортсменів це може прийом всяких препаратів для нарощування м'язів. Хтось проскакує, а хтось - ні.
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Ні. Він нічого не приймав. Це я точно знаю.
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Доречі, життя дуже шкідлива штука, від нього навіть помирають.
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Можна сказати що життя- смертельна хвороба.
А взагалі- саме ті що трусяться над своїм здоров'ям якраз рано і помирають.
У всьому треба знати міру.
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Погоджуюсь! Саме іпохондрикі з синдромом Мюнхгаузена, вигадують собі хвороби, бігать по лікарям та примушують їх у себе знайти. Їх всіх спочатку треба до психіатра, щоб лікувати панічні атаки, до яких вони самі себе і доводять.
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Ой, у мене в мами такі заскоки. Капець.
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дума - все дуже просто. Ті, кому 90-80-70 сформувалися, коли ще не було ядерних випробувань, хімії, вихлопів газів та пластику.
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Да, это как раз наблюдение из жизни. Лично видел вчера. Врач в красивом беленьком костюмчике (стерильный наверно, да?) сидит на ступеньках больницы, маска на подбородке, во рту сигарета, в руках смартфон.
Не ты случайно?
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Нє, я з Сум. А лікар той був хірургом і саме йшов в операційну, що ти так переймаєшся чи стерильний на ньому одяг?
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Да не, я даже нисколько не удивился. Я, значит, чтобы в кардиологическое отделение попасть, покупаю бахилы, меня заставляют одеть маску и побрызгать на руки антисептиком, а врач, который меня принимает, только что сидел жопой на ступеньках лестницы на улицы. Не удивлюсь, если узнаю, что он и руки не помыл. Зараза к врачам не липнет, как думают сами врачи...
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просто інше мислення - професійна деформація у відношенні життя і смерті.
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Тут є децл правди. Всім чим можна я ще на першому курсі перехворів. Минулої весни за епідемії грипу я один з усієї дільниці не хворів...
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если среди врачей так и среди пациэнтов должно быть тоже...21век средств защиты 0! ракеты в космос запускаем и ввп меряемся а на жопу мир усадил вирус!
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А чему удивляться если средств защиты нет ???

Остаётся только посадить ЗЕ И РАЗУМКОВА В ТЮРЬМУ
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В больнице Мечникова ( Днепр) ТРИ ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМА ( только что по телефону мне расказали из Днепра)
Кто за это ответит ? Только презедент- он подбирал себе команду, которое все проморгала
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Тим часом спливли докази мародерства Порошенка:
Спалах коронавірусу серед лікарів виявлено в київському Медмістечку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9284
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що значить проморгала? - так де ж цілих три костюми взялись? -можна передавати по зміні - це вже 9 медиків будуть в захисних костюмах!
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Ага, особенно учитывая, что по противоэпидемическим нормам нужны одноразовые комплекты. 1 смена - 1 набор.
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ну таке...були одноразові, а попшикали антисептиком - і стали многоразові.
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короче мы таки попадем в книгу рекордов Гинесса как единственная страна в мире, где кол-во зараженных медиков составило почти половину от всех зараженных! Спалах коронавірусу серед лікарів виявлено в київському Медмістечку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9168
я считаю, медикам надо создавать коллективный иск и подавать в суд на зеленского, потому что подобной ситуации нет нигде в мире.
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Нашим 95 % "медиків" треба згадати про свої прямі обов"язки і без плати у карманчик. Лікувати!!! І от не треба було імбецилів за гроші набирати вже 20 рокв..
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Нашим медикам нужно сначала платить не как дворникам и не снабжать необходимым по отстаточному принципу
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ошибаетесь. кое-где дворники получают больше чем медики. Например объявление в АТБ - уборщица ЗП 9000 грн. У медика - 5000. Вопросы есть?
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У меня нет. Я с медиками дружу Спалах коронавірусу серед лікарів виявлено в київському Медмістечку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5759 и поэтому знаю ситуацию изнутри и с зарплатами и с их задержкой.
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Ні у кого немає "прямих обов'яків" працювати безкоштовно. Зробіть нормальну зарплатню - і не буде ніяких "карманчиків"
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Гинеколог из Нью-Йорка борющаяся с коронавирусом рассказала семье о последнем желании.


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Интересно а кто отказал выделить самолёт которых нет и очередь на 2 недели Порошенку для привоза 100 000 костюмов для врачей биологических костюмов ?
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першими перевірили себе і зачинились на карантин Спалах коронавірусу серед лікарів виявлено в київському Медмістечку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8058
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Почему заразились врачи?
Потому что они за здоровый образ жизни.
Думай- ТЕ! Спалах коронавірусу серед лікарів виявлено в київському Медмістечку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6735
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