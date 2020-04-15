 Спалах коронавірусу серед лікарів виявлено в київському Медмістечку, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL, із посиланням на власні джерела.

Як зазначає видання, у всього персоналу неврології, кардіології і терапії підтвердилася наявність інфекції після ПЛР-тестів.

Точна кількість пацієнтів і стан здоров'я інфікованих поки невідомі.

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