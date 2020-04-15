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 Кількість підтверджених випадків COVID-19 у Миколаївській області зросла до 22, - ОДА

У Миколаївській області зареєстровано групове захворювання коронавірусом у Вознесенському районі, кількість випадків COVID-19 у регіоні зросла до 22 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

"Станом на 20:00 15 квітня в Миколаївській області зареєстровано 22 підтверджені випадки COVID-19. Зареєстровано групове захворювання в Вознесенському районі", - сказано в повідомленні.

Так, упродовж дня по медичну допомогу звернулося 19 пацієнтів із підозрою на COVID-19, із них 3 особи госпіталізовано в КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб", 2 пацієнти отримують стаціонарне лікування в інших інфекційних стаціонарах області і 14 особам призначено амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції.

Зазначається, що у вірусологічній лабораторії проведено дослідження методом ПЛР 177 контактних осіб із хворими на коронавірус, із них 16 із позитивним результатом.

Читайте також: Осередок COVID-19 зафіксовано на Миколаївщині, 9 заражених належать до тісного кола спілкування, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189361
 
 
 Топ коментарі
 
Турецкое информагентвтво "Анадулу" сообщает,фашист Эрдоган сбил в Ливии РАБссиянский масальот МИГ-35,и крошит ИХТАМНЕТов Путлера без всякого КоровиРУСа... Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Николаевской области возросло до 22, - ОГА - Цензор.НЕТ 157
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Ничьо не будет, ВОЗ скомандовал сворачивать кампанию. Наши зебилы отрапортуют, шо победили карантином, которого по сути и не было.
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Кількість підтверджених випадків COVID-19 у Миколаївській області зросла до 22, - ОДА - Цензор.НЕТ 3928УУУЕЕЕ Коронавируса не существует, это все заговор
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Эпидемии не было. Шо это у тебя в голове засохло?
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Групповое заболевание в Вознесенском районе это совсем не шутка
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Турецкое информагентвтво "Анадулу" сообщает,фашист Эрдоган сбил в Ливии РАБссиянский масальот МИГ-35,и крошит ИХТАМНЕТов Путлера без всякого КоровиРУСа... Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Николаевской области возросло до 22, - ОГА - Цензор.НЕТ 157
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это хорошо что ты не стал обращать внимание на то под какой новостью пишешь. Радовать людей надо повсеместно)))
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Утренние торги за бокал нефти сделали кульбит,цена была 32 за бокал,сейчас 27.путлер СПАСИ РАБссю.....Саудиты не враги и не фошызды Эрдогана
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Вот не приехал бы Ляшка туда ..... не было не одного случая . Изолируйте правительство - это и есть рассадник коровавируса дебилизма и фашизма
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прошло бы как сезонный грипп, и статистика как всегда
а тут политика вмешалась
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было бы хорошо думать что эта зараз ковид19 как туПин мутирует и сам себя изжевет как было с испанкой(правда 100лямов погибло),или изобретут вакцину, но это оптимистический сценарий а если нет и эта фигня как минимум вернется осенью а чего ещё хуже поживет с нами пару годков....
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Напомню кто не курсе.война РАБссии против Таджикистана началась в августе 1992 года и длилась до 1997 года
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Решили подравнять статистику и не выделятся (Ну его нахер проверки из министерства)
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Нет никакого коронвиРУСа,я вам еще месяц с лишним назад говорил : Туфта это всё..
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такое впечатление, что каждую ночь приписывают/вбрасывают по 100-200 подтверждённых результатов, против тех, +300 человек, которые видно, перед тем, как ложишься спать. Я помню, так потери на Донбассе начинали считать.
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Дана отмашка "Не скрывать". И так ревизоры приезжали. Поэтому лучше быть как все...
Кількість підтверджених випадків COVID-19 у Миколаївській області зросла до 22, - ОДА - Цензор.НЕТ 7606
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