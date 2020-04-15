 Кількість підтверджених випадків COVID-19 у Миколаївській області зросла до 22, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

"Станом на 20:00 15 квітня в Миколаївській області зареєстровано 22 підтверджені випадки COVID-19. Зареєстровано групове захворювання в Вознесенському районі", - сказано в повідомленні.

Так, упродовж дня по медичну допомогу звернулося 19 пацієнтів із підозрою на COVID-19, із них 3 особи госпіталізовано в КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб", 2 пацієнти отримують стаціонарне лікування в інших інфекційних стаціонарах області і 14 особам призначено амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції.

Зазначається, що у вірусологічній лабораторії проведено дослідження методом ПЛР 177 контактних осіб із хворими на коронавірус, із них 16 із позитивним результатом.

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