 Близько 300 українців планують повернутися з Індії, - посольство

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Республіці Індія.
"За період з 14 березня по 14 квітня у посольство України в Індії звернулося 979 громадян України, які перебувають в Індії. Станом на 14 квітня у списках посольства залишаються 613, із них наполягають на поверненні в Україну - близько 300 громадян (дані постійно оновлюються)", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що питання евакуації поки вирішується, а посольство в міру можливостей вирішує питання повернення громадян України іноземними чартерними рейсами, кількість яких дуже обмежена.
"У випадку з рейсами, які здійснюють держави-члени ЄС, пріоритет надається громадянам країни-організатора рейсу, потім - громадянам інших країн ЄС, і тільки потім, за наявності місць, фінансових гарантій, квитка в країну громадянства або у Мінськ, можливе вивезення громадян України. Наявність у громадян України посвідки на постійне або тимчасове проживання в державі ЄС, у даному випадку є додатковою перевагою. Адже в разі звернення таких осіб до дипломатичних установ відповідних країн, їх включають у списки і напрямки, надають інформацію про можливі евакуаційні рейси", - пояснили в диппредставництві.
Зокрема, посольство опрацьовує можливість вивезення громадян України в Мінськ білоруським комерційним рейсом.
"Організація відправки такими рейсами вирішується в кожному конкретному випадку з посольством країни-організатора рейсу, часто і з МЗС цієї країни, а також з МЗС Індії. Такі рейси, як правило, є комерційними, діють різні механізми оплати", - розповіли в посольстві.
Нагадаємо, 29 березня уряд ухвалив рішення про обов'язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.
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Как я уже отмечала в самом начале всей этой заварухи, весь ее цимес в том, что нашим поцам некуда тікать.
Весь мир схлопнулся в кучу дрожащих паникующих ячеек и задраил люки.
Поэтому, чтобы элементарно выжить, поцы будуть вынуждены делать какие-никакие шаги в правильном направлении. Задача общества помочь им подсрачниками и сделать так, чтобы зазор между их "выжить" и нашим "выжить" оказался минимальным.
Нам ведь нечего терять, в который раз. Ибо когда тебя окружили со всех сторон, наступай в любую.
в окопы на передержку !!
(Индия)
Всего заражений - 12 320
Смертельные случаи - 405 или 3,3%
Выздоровевшие - 1 432 или 11,6%
Сейчас болеют - 104 838 или 5,1%
Текущая статистика по коронавирусу на 15.04.2020
(Канада)
Всего заражений - 28 205
Смертельные случаи - 1 006 или 3,6%
Выздоровевшие - 8 9373 или 1,7%
Сейчас болеют - 182 626 или 4,7%
из них серьезные и критические случаи - 557
...
не совпадает? это статистика от ВОЗ