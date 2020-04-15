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 За кордоном
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 Близько 300 українців планують повернутися з Індії, - посольство

На поверненні з Індії в Україну наполягають близько 300 українських громадян. Всього ж у списках на повернення понад 600 українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Республіці Індія.

"За період з 14 березня по 14 квітня у посольство України в Індії звернулося 979 громадян України, які перебувають в Індії. Станом на 14 квітня у списках посольства залишаються 613, із них наполягають на поверненні в Україну - близько 300 громадян (дані постійно оновлюються)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що питання евакуації поки вирішується, а посольство в міру можливостей вирішує питання повернення громадян України іноземними чартерними рейсами, кількість яких дуже обмежена.

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"У випадку з рейсами, які здійснюють держави-члени ЄС, пріоритет надається громадянам країни-організатора рейсу, потім - громадянам інших країн ЄС, і тільки потім, за наявності місць, фінансових гарантій, квитка в країну громадянства або у Мінськ, можливе вивезення громадян України. Наявність у громадян України посвідки на постійне або тимчасове проживання в державі ЄС, у даному випадку є додатковою перевагою. Адже в разі звернення таких осіб до дипломатичних установ відповідних країн, їх включають у списки і напрямки, надають інформацію про можливі евакуаційні рейси", - пояснили в диппредставництві.

Зокрема, посольство опрацьовує можливість вивезення громадян України в Мінськ білоруським комерційним рейсом.

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"Організація відправки такими рейсами вирішується в кожному конкретному випадку з посольством країни-організатора рейсу, часто і з МЗС цієї країни, а також з МЗС Індії. Такі рейси, як правило, є комерційними, діють різні механізми оплати", - розповіли в посольстві.

Нагадаємо, 29 березня уряд ухвалив рішення про обов'язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189360
 
 
 Топ коментарі
 
то індуси пілюлі дають, щоб тільки їх забрали?
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А коли вони туди поїхали?Якщо , після оголошення карантину, то .хай там і сидять!
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Хай остаються там, йога, гуру, те-се... Около 300 украинцев планируют вернуться из Индии, - посольство - Цензор.НЕТ 8243
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Олена Монова
1 min ·

Как я уже отмечала в самом начале всей этой заварухи, весь ее цимес в том, что нашим поцам некуда тікать.
Весь мир схлопнулся в кучу дрожащих паникующих ячеек и задраил люки.
Поэтому, чтобы элементарно выжить, поцы будуть вынуждены делать какие-никакие шаги в правильном направлении. Задача общества помочь им подсрачниками и сделать так, чтобы зазор между их "выжить" и нашим "выжить" оказался минимальным.
Нам ведь нечего терять, в который раз. Ибо когда тебя окружили со всех сторон, наступай в любую.
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Може їм оплатити готель і їжу в Індії, навіщо їх повертати в Україну під час епідемії? Вони ж там були у своїх справах, так хай закінчують свої справи поки лікі від вірусу не знайдуть! Тим більше в Індії ці ліки і виробляють!
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да уж, явно не на заработки туда отправились. Вот пусть и постигают дальше йогу с камасутрой
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Это когда то кончиться?😲😲😲😲😲😲😲😲😲
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А коли вони туди поїхали?Якщо , після оголошення карантину, то .хай там і сидять!
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Все немного проще: в Индии так же карантин, но там еще за нарушение карантина полиция дубасит нарушителей палками Близько 300 українців планують повернутися з Індії, - посольство - Цензор.НЕТ 1583:
Близько 300 українців планують повернутися з Індії, - посольство - Цензор.НЕТ 4388
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Бачив, є в ютюби, шкіра на жопі лускається на 5-му ударі. ЖЕСТЬ.
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карантин так будет длиться вечно... или их все же гарантированно удержат в обсервации 2 недели????
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печально, но Вы правы...ибо даже с обсервации драпают...))))
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Соблюдение "карантина" и санитарии в Индии, мягко говоря проблематично, но с другой стороны там такой климат, что короновирусу явно "не поздоровится" (не комфортная среда для распространения), да и индусы уже тысячелетиями живут (в этом дерьме), поэтому их иммунитет ни чета изнеженному европейскому, к тому же и кухня такая, что сомневаюсь, что вирус долго продержится в такой острой и жгучей еде! Поэтому интересно будет посмотреть какие "перспективы" у короновируса в Индии (это может дать подсказку о методах борьбы с пандемией)!
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Текущая статистика по коронавирусу на 15.04.2020
(Индия)
Всего заражений - 12 320
Смертельные случаи - 405 или 3,3%
Выздоро­вевшие - 1 432 или 11,6%
Сейчас болеют - 104 838 или 5,1%
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статистика брехливая, даже если и нет причин что-то скрывать, то все равно она не сможет охватить фактическую ситуацию, поэтому эти цифры пока ни о чем не говорят, важно следить за видео и комментариями тех, кто на месте видит ситуацию и знает сколько человек и от чего умерли в его районе.
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для сравнения:
Текущая статистика по коронавирусу на 15.04.2020
(Канада)
Всего заражений - 28 205
Смертельные случаи - 1 006 или 3,6%
Выздоро­вевшие - 8 9373 или 1,7%
Сейчас болеют - 182 626 или 4,7%
из них серьезные и критические случаи - 557
...
не совпадает? это статистика от ВОЗ
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там статистика брехливая а у нас типа правильная ? Во всем мире выздоровевших во много раз больше чем умерших, а у нас в статистике радуются что выздоровевших на чуть чуть больше.
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гостра кухня чомусь не дуже заважала там гуляти холері..у тропічних популяцій інший імунітет, але і болячки там екстра..
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вирус, по твоему, в еде живёт? а я думал в соплях и дерьме. А этого в Индии хватает.
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ну. если вирусоноситель чихает и кашляет на/рядом еду/ой, то почему ему (вируса) там не оказаться и не попасть в организм, через слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта или рот и пищевод?
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більшість там їдять без тарілок та ложок просто руками,а їжу вкладають на листя банану)
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Сподіваюся, вони поподорожували по всім туристичним місцям Індії і вдосталь розважилися.
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просят прислать хотя б 30-40 человек на погрузку, помочь занести всех на борт, потому чт,о те двое, которые еще передвигаются и не кашляют, всю ночь были на кладбище и очень устали
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Зимовка на гоа затянулась, теперь можоры хотят в ненависную им Украину.
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Один товарищ айтишник там в Индии очень неплохо подзаработал став доллоровым мультиком, собирался здесь в Украине ещё до пандемии начать новую продвинутую жизнь на широкую ногу, однако так прикинул себе, что смысла просто нет и передумал, решил что Индия и будет для него и его семьи родиной на всё оставшиеся время, как ни как рано или поздно Индия возможно станет 2 экономикой мира и это вот вот не за горами,и вот его заключительные слова ,ребята скажу вам так, что человеку с мозгами в Индии так же хорошо и комфортно как коррупционеру или чиновнику вору в Украине ,но я второго не понимаю и оно мне чужое
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Так же и в ЕС. Люди с мозгами или руками зарабатьівали хорошо, много мечтали вернутся в Украину. Майдан. Вьіборьі. Два года пезидента Порошенко и... украинцьі, одни из самьіх желаемьіх покупателей недвижимости.
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Нехай пожують листья коки с заклинателем змей, впадут в Нирвану и оседлают Астрал.П*ять хвилин та вже дома Близько 300 українців планують повернутися з Індії, - посольство - Цензор.НЕТ 808
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А зачем же вы своим соотечественникам такой гадости желаете, давайте по конкретнее и не стесняться заявить ,что жаба душит или они потенциальные воры и коррупционеры , во втором случае необходимо принимать серьёзные меры и наказывать , в первом же работать над собой и совершенствоваться Близько 300 українців планують повернутися з Індії, - посольство - Цензор.НЕТ 4117
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Какой ещё гадости?!Вся высшая каста в Астрале.Если хочешь улететь,рисуешь третий глаз на лбу и выходишь в Астрал.Там вже,в мерцании тонкого мира,за кусок битого стекла выдаваемый за брилпиант, можно договориться о билетах на самолёт Близько 300 українців планують повернутися з Індії, - посольство - Цензор.НЕТ 8245
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Хай платять гроші за квиток, а також вартість обсервації в Україні...
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Чужие деньги считать не есть хорошо и тем более ими виртуально предлагать распоряжаться,не зная за раннее каким образом произошло их происхождение,а так же учёт их пользы,возможно человек вылечил кобру ли обезьянку в Индии и тем самым принёс пользу природе,а вы сразу так с плеча и главное давайте без обид добро
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Что там на Гоа наркотой закидывались гашиш, таблетки, кокаин и тут вдруг захотелось на Родину в Украину? По прилету первых пассажиров сразу тест на ковид и на наркоту. Следующим перехочется возвращаться.
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