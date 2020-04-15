 Близько 300 українців планують повернутися з Індії, - посольство

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Республіці Індія.

"За період з 14 березня по 14 квітня у посольство України в Індії звернулося 979 громадян України, які перебувають в Індії. Станом на 14 квітня у списках посольства залишаються 613, із них наполягають на поверненні в Україну - близько 300 громадян (дані постійно оновлюються)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що питання евакуації поки вирішується, а посольство в міру можливостей вирішує питання повернення громадян України іноземними чартерними рейсами, кількість яких дуже обмежена.

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"У випадку з рейсами, які здійснюють держави-члени ЄС, пріоритет надається громадянам країни-організатора рейсу, потім - громадянам інших країн ЄС, і тільки потім, за наявності місць, фінансових гарантій, квитка в країну громадянства або у Мінськ, можливе вивезення громадян України. Наявність у громадян України посвідки на постійне або тимчасове проживання в державі ЄС, у даному випадку є додатковою перевагою. Адже в разі звернення таких осіб до дипломатичних установ відповідних країн, їх включають у списки і напрямки, надають інформацію про можливі евакуаційні рейси", - пояснили в диппредставництві.

Зокрема, посольство опрацьовує можливість вивезення громадян України в Мінськ білоруським комерційним рейсом.

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"Організація відправки такими рейсами вирішується в кожному конкретному випадку з посольством країни-організатора рейсу, часто і з МЗС цієї країни, а також з МЗС Індії. Такі рейси, як правило, є комерційними, діють різні механізми оплати", - розповіли в посольстві.

Нагадаємо, 29 березня уряд ухвалив рішення про обов'язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.