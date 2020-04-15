EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  2398  21
Все про:адвокат (726) Кожара (22) вбивство (2107) Старицький Сергій (14)

 Підозрювану в неправдивому свідченні дружину ексміністра Кожари Козерод відпустили під особисте зобов'язання, - адвокат Серафимов

Дружину ексглави МЗС Леоніда Кожари Марину Козерод, підозрювану в наданні неправдивих свідчень про обставини смерті колишнього керівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького, відпустили під особисте зобов'язання.

Рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва, повідомив hromadske адвокат Козерод Ілля Серафимов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що його клієнтка взяла на себе зобов'язання не залишати Київську область, інформувати правоохоронців про зміну місця проживання і прибувати на їхні виклики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд відклав розгляд апеляції на запобіжний захід ексглаві МЗС Кожарі, підозрюваному у вбивстві бізнесмена Старицького

Нагадаємо, раніше поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка.

Дивіться також: Дружина ексглави МЗС Кожари намагалася відібрати пістолет у Старицького, - адвокат

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189358
 
 
 Топ коментарі
 
А от цікаво - як би вона була не дружиною екс-міністра , а дружиною простого робітника - її також би випустили під особисте зобов'язання ..?!
 показати весь коментар
 
введення слідства в оману , та ще й в справі про вбивство - це , таки , серйозний злочин !
 показати весь коментар
 
да..самоубийство в доме товарища..это ерунда..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А от цікаво - як би вона була не дружиною екс-міністра , а дружиною простого робітника - її також би випустили під особисте зобов'язання ..?!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
введення слідства в оману , та ще й в справі про вбивство - це , таки , серйозний злочин !
 показати весь коментар
 
 
зовсім невеличкої тяжкості.

Стаття 384. Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу
1. Завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, завідомо неправдивий висновок експерта, складені для надання або надані органу, що здійснює досудове розслідування, виконавче провадження, суду, Вищій раді правосуддя, тимчасовій слідчій чи спеціальній тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України, подання завідомо недостовірних або підроблених доказів, завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, -
караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
 показати весь коментар
 
 
тут же не про вирок , тут про обрання запобіжних заходів - просто цю пані "з еліти" суддя , в КПЗ , вирішив не тримати ... класова солідарність , нічого дивного .
 показати весь коментар
 
 
я вам більше - скажу - її взагалі виправдають, якщо справа дійде до суду.
Але скоріше всього, кримінальне провадження припинить прокуратор.
 показати весь коментар
 
Если вменили Стаття 383. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину то сами зарегистрировали факт как преступление. И до решения суда о наличии преступления и виновности регистрировать заведомую неправдивость - это "заподіяння фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі,"
 показати весь коментар
 
Заведомая ложность на основании следственного эксперимента?
Может решения суда требуется.
 показати весь коментар
 
я не бачу тут протиріччя. Якщо йти по вашій логіці, то не можна виконати ст КПК
Стаття 214. Початок досудового розслідування
1. Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.



 показати весь коментар
 
да..самоубийство в доме товарища..это ерунда..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
не вдячна , зараз , ця робота - Кожарою працювати ... нарами пахне !
 показати весь коментар
 
 
хто ж кріпака відпустить..? пани, то зовсім інше..благородні, чесні, безкорисні..а які усі патріоти..! навіть важко уявити..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
100% ... і ще раз можна подивитися на патужні результати "судової реформи" соєвої влади !
 показати весь коментар
 
 
хотілося б зрівняти тоді їх з над потужними рехформами зєбільнячої влади. Подозреваемую в лжесвидетельстве супругу экс-министра Кожары Козерод отпустили под личное обязательство, - адвокат Серафимов - Цензор.НЕТ 5862
 показати весь коментар
 
 
завтра из Мацква она будет орать про Киевскую Хунту ....
 показати весь коментар
 
 
Зеленский женшин Украины любит,особенно Марусю,Зверобой,Татьяну Черновил,Федину и даже ..Козерод и Юлю Тимошенко Подозреваемую в лжесвидетельстве супругу экс-министра Кожары Козерод отпустили под личное обязательство, - адвокат Серафимов - Цензор.НЕТ 2215
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору