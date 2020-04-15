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 Чиновники державної кримінально-виконавчої служби організували схему закупівлі продуктів. ФОТО

Правоохоронці документують протиправну діяльність групи осіб під час організації поставок продуктів харчування та інших предметів для потреб установ виконання покарань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

"У ході розслідування кримінального провадження правоохоронці викрили протиправну схему проведення у 2017-2019 років тендерних торгів Державною установою "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України". На торгах чиновники за завищеними цінами закупили у комерційних структурах продуктів харчування та інших предметів для потреб установ виконання покарань, на загальну суму понад 5 млрд грн", - говориться в повідомленні.

Так, під час проведення слідчих (розшукових) дій співробітники СБУ встановили, що у ході реалізації протиправного механізму переможці торгів постачають у виправні заклади продукти харчування, вони списуються з Державного резерву, але вони не відповідають державним вимогам та є небезпечними для вживання.

Зокрема, під час реалізації договорів підконтрольні комерційні підприємства постачають м’ясо курей, рибу та інші продукти неналежної якості. При підготовці до продажу продукція обробляється хімічними речовинами для надання їй товарного вигляду та збільшення фактичної ваги.

"За попередніми даними, сума завищення вартості товарів та інших предметів на цих закупівлях становить майже 1,4 млрд грн", - додали у відомстві.

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюється ймовірна причетність до протиправної схеми співробітників правоохоронних органів. 

Чиновники державної кримінально-виконавчої служби організували схему закупівлі продуктів 01

Чиновники державної кримінально-виконавчої служби організували схему закупівлі продуктів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189356
 
 
 Топ коментарі
 
Как это? Это выходит новые честные лица зелебобиков воруют? Чиновники государственной уголовно-исполнительной службы организовали схему закупки продуктов - Цензор.НЕТ 8613
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Зараз не до схем. Треюа ловити В'ятровича.
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Как это? Это выходит новые честные лица зелебобиков воруют?
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кого воруют? бобиков? собак что ли? и кто ворует?
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зелені крадуть собак щоб заплатити за комуналку. що не ясно?
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хм, тебе заплатить что ли? а у тебя денег нету?
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прочитай уважно мою відповідь ще раз. я розумію що ви тупенькі як і ваш півшостий презедент
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ну, прочитал, ты написал что какие то зелёные воруют собак чтобы заплатить за тебя за коммуналку, правильно?
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Иногда стоит и содержимое статьи читать.
"В ходе расследования уголовного производства правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019гг."
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Внизу почитай,дебиляра щекаладная. Чиновники державної кримінально-виконавчої служби організували схему закупівлі продуктів - Цензор.НЕТ 2715
правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019гг.Источник:https://censor.net.ua/n3189356

Повылазило,падаль соевая?
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Країна тотального злодійства. І крали, впродовж декількох десятиліть, мільонами та мільярдами.
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Зараз не до схем. Треюа ловити В'ятровича.
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Як ви знаєте , що проти Стерненка Сергія зєприпи...дні відкрили кримінальну справу, так ось.....

Цього понеділка мною було направлено заяву до НАБУ щодо можливого вчинення генеральним прокурором Венедіктовою злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Вона «забула» задекларувати годинник за 10 300$ та не вказала що є співзасновником і членом ГО «Харківський правничий центр» спільно зі своїм чоловіком-підлеглим Авакова Колесником та суддею Верховного суду Буралковим.
Закон один для всіх, як казав Зеленський.
А для генпрокурора - тим паче закон має бути на першому місці.
Інформуватиму вас про хід справи тут.
Днями на пані Венедіктову чекатиме ще один сюрприз.

Чиновники государственной уголовно-исполнительной службы организовали схему закупки продуктов - Цензор.НЕТ 5613
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Ашотакоє?
Рожевими свиньками їх закидайте.
Як Порошенка.
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та просто я думаю що до стерненка дійде тепер, аби не барига.
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В маркетах овощи китай, египет, турция, и прочая хрень по ломовым ценам, зато в Украине выбрасываются тонны овощей, так как уроды перекрыли под видом карантина реализацию овощей фермерами. Кому любопытно рекомендую https://changeua.com/news/tonnyi-svezhih-ovoshhey-**************-fermeryi-na-hersonshhine-video/ . А ведь Украину уничтожают всеми методами. Нет?
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чиновники..вже років з пяток як в усіх комерційних структурах 90% закупок - відкатчики..раніше було процентів 70..
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правоохранители разоблачили противоправную схему проведения в 2017-2019гг. тендерных торгов Источник:https://censor.net.ua/n3189356

"По предварительным данным, сумма завышения стоимости товаров и других предметов на этих закупках составляет почти 1,4 млрд грн"Источник:https://censor.net.ua/n3189356

Эй!!! Соевая падаль,вы,шлюхи пальмомасловые,на дату внимание обратили??? И скока с этого дерибана мальдивская проститутка поимела знаете? Чиновники державної кримінально-виконавчої служби організували схему закупівлі продуктів - Цензор.НЕТ 2232
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