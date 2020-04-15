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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (1016) полонені (796) Резніков (29)

 Домовленість нормандської четвірки не означає обміну всіх на всіх в один момент, - Резніков

Українська сторона забирає під час чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб усіх тих громадян, кого може забрати зараз, і це є частиною принципової політичної домовленості лідерів країн "нормандського формату" про обмін "усіх на всіх".

Про це заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Формула "всіх на всіх" - це принципова політична домовленість лідерів у режимі "нормандського формату", яка пролунала в грудні 2019 року в Парижі. Однак, безумовно, не стояло питання так, що всіх на всіх в один момент. Тому ми повинні і змушені миритися з тим, що скільки ми можемо забрати в один момент - стільки й забираємо", - повідомив чиновник

Резніков зазначив, що чергове взаємне звільнення утримуваних осіб є одним з етапів процесу "всіх на всіх".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обмін полоненими проводитиметься у двох локаціях, - Резніков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189355
 
 
 Топ коментарі
 



Alex N Alex Noyt
3 ч. ·

Комик с помощью своих российских союзников спешно готовит себе очередной пиарповод под названием "освобождение пленных".
Напомню, в последний раз из более чем 70 человек, всего 8!! было реальных военнослужащих ВСУ за которых боролись и ждали. Остальные - дезертиры, предатели, палачи, которые пытали наших пленных, таксисты возившие людей в ОРДИЛО и случайные люди.
Напомню, за них отдали ключевых свидетелей в деле по расстрелу Небесной сотни, полностью уничтожив возможность вынести приговор организаторам. Отдали ценнейших реальных агентов РФ, задержанных реальных российских террористов, убивших в ходе терактов не одного и не двух украинцев. Кого отдадут сейчас? Обменный фонд пуст.
В этот раз ТОЧНО не будет ни одного крымчанина-политзаключенного. Офис клоуна не в состоянии показать нам список, вероятно он такой же, если не хуже, как и предыдущий.
Вобщем готовьтесь встречать видосик про очередную "гигантскую победу найвелычнишого".
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Гівняні домовленості якщо вони нічого не означають. путін думає що буде віддавати раз на півроку кілька полонених і цим буде тримати нас в постійному напруженні! Так не буде! ЗСУ мають йти у наступ і звільняти окуповані території і примушувати путіна до миру силою зброї (винищуючи терористів та колаборантів). А для цього потрібно ввести Воєнний стан! Раз на півроку отримати партію полонених - це не результат, так війна буде продовжуватись ще 100 років! Або обмін всіх на всіх і звільнення територій або агресивна війна!
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гарно написав, все правильно. тепер тобі осталося підписати контракт з ЗСУ, побачити на передку Вовку уклоніста і це йому розповісти. і за зє єнєралів не забудь. Домовленість нормандської четвірки не означає обміну всіх на всіх в один момент, - Резніков - Цензор.НЕТ 1933
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Посаду НачГенштабу ще не звільнили.
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Готувати їжу підрозділам мають підрядники.
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Ігорьок, ось фото *********** як він був на нулі, що не так тут?

Домовленість нормандської четвірки не означає обміну всіх на всіх в один момент, - Резніков - Цензор.НЕТ 2688
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Ну все, расписались в своей неадекватности. Ермаку нужно давай досвидание.
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То есть Минские договоренности можно не выполнять?
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Минские договорняки это нелегитимная и преступная бумажка
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ну ж дать робятам время наловить новых гражданских а то им некого будет менять на террористов и убийц
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Що ти брешеш--твій шут сказав--домовились обміняти всіх на всіх. Вже "міняють" декілька місяців. Мерзотникі і брехуни,ну звичайно і україноненависники,та сцикуни. А маланці ніколи не вважали Україну своєю Батьківщиною,це для них територія для обкрадання лохів і свого збагатчення.
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Ja NeUmerHerwam
Вот это КРАСАВЫ! НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ С КАЦАПАМИ, В ОТЛИЧИИ ОТ ИУДЫ #ЗЕЛЕНСКОГО!




Selvestor Vivat

@S_vivat


Объявлено, что ливийская правительственная армия не ведёт и не будет вести переговоры с террористами и их московскими союзниками.
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Alex N Alex Noyt
3 ч. ·

Комик с помощью своих российских союзников спешно готовит себе очередной пиарповод под названием "освобождение пленных".
Напомню, в последний раз из более чем 70 человек, всего 8!! было реальных военнослужащих ВСУ за которых боролись и ждали. Остальные - дезертиры, предатели, палачи, которые пытали наших пленных, таксисты возившие людей в ОРДИЛО и случайные люди.
Напомню, за них отдали ключевых свидетелей в деле по расстрелу Небесной сотни, полностью уничтожив возможность вынести приговор организаторам. Отдали ценнейших реальных агентов РФ, задержанных реальных российских террористов, убивших в ходе терактов не одного и не двух украинцев. Кого отдадут сейчас? Обменный фонд пуст.
В этот раз ТОЧНО не будет ни одного крымчанина-политзаключенного. Офис клоуна не в состоянии показать нам список, вероятно он такой же, если не хуже, как и предыдущий.
Вобщем готовьтесь встречать видосик про очередную "гигантскую победу найвелычнишого".
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Ух ти! То це ж найбільше досягнення бубочки в Парижі, за його твердженням і твердженням його папи. А виявляяється, що це лише "гипотетически, теоретически".
И чисто поржать

Позитивно:
1. Зеленский грамотно и четко озвучил национальную повестку, выводы по выступлениям можно сделать такие:
- Крым и Донбасс - это Украина;
- Никакой федерализации Украины не будет;
- Уступок по газу и обнуления победы Украины в судах над «Газпромом» не будет;
- Передача Украине под контроль государственной границы - главное условие мирного урегулирования;
- Переговоров на Донбассе с представителями фейковых «ЛДНР» Украина проводить не будет;
- Расширяются полномочия миссии ОБСЕ - для круглосуточного контроля (сейчас - только днем).
- С Донбасса надо вывести все незаконные вооруженные формирования, все иностранные войска;
- Донбасс является «оккупированным»;
- Вопрос об амнистии преступникам и террористам не обсуждается;
- Де-факто внешнеполитический курс Украины в отношениях с РФ остается тем же, что и все годы войны, «красные линии» четко соблюдены, мы сохраняем последовательность.
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Сегодня утром нефть была 32 за бокал,сейчас 27.Саудиты,АСТАНАВИТЕСЬ... Домовленість нормандської четвірки не означає обміну всіх на всіх в один момент, - Резніков - Цензор.НЕТ 919 Путлер сдыхаетьДомовленість нормандської четвірки не означає обміну всіх на всіх в один момент, - Резніков - Цензор.НЕТ 919
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Рєзніков, не дури. Це як раз означає одномоментно. Інша справа, що не виходить, бо це залежить не тільки від України. Але дурити по-зеленому теж не треба.
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Принц всея Саудитов Салман развалит РАБссию,арабы демпингуют и продают в ЕНвропу высококачественную нефть по баксов.Это финиш...,Восток Дело тонкое как говорил дебил Сухов
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даа, тяжело им оправдывать оккупантов. хоть не бесплатно, надеюсь... (а судя по тому, как недавно Х#йло нагнул рососсиян, в очередной раз, он платить вряд ли станет, еще и бесплатным холопам, ведь можно просто пообещать)
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Мноние страны мира отстегнули на борьбу с КоронвиРУСрм десятки, сотни ярдов долларов.Не отстегнули только РАБссия,Украина и Белорусь...,денех нет,но вы держитесь там... Домовленість нормандської четвірки не означає обміну всіх на всіх в один момент, - Резніков - Цензор.НЕТ 1937
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Больше и лучше работайте,а то ваши действия похоже на мышиную возню.
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