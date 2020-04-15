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 Політика України
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Все про:ВР (7494) законопроєкт (998) поправки (43) Разумков Дмитро (462)

 Профільний комітет Ради врахує 12,5 тис. редакційних поправок до законопроєкту про банки, - Разумков

Майже 12,5 тисячі редакційних правок, запропонованих до законопроєкту про банки, врахує профільний комітет.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні велику частину правок комітет врахує. І, якщо я не помиляюся, майже 12,5 тисячі або навіть більше станом на сьогодні, вони мають редакційний характер, десь кома, десь слово, десь щось інше, тобто ті, які не передбачають кардинальних змін до того чи іншого пункту закону", - сказав Разумков.

Він нагадав, що до законопроекту було подано понад 16 тисяч правок.

За його словами, наступного тижня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики готуватиме порівняльну таблицю до другого читання.

Нагадуємо, Верховна Рада 30 березня проголосувала в першому читанні за законопроект №2571-д щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (так званий "антиколомойський" законопроект), ухвалення якого є однією з двох умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом. Народні депутати під час підготовки до другого читання законопроекту подали понад 16 тис. поправок.

Читайте також: Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити зміни до Регламенту про особливий механізм розгляду поправок до законопроєктів, - "слуга народу" Фролов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189349
 
 
 Топ коментарі
 
Тупым зебилоидам не понять, что запятая может оставить жизнь, а может и отправить на тот свет.
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Какой-то больной этот портнов. Когда-то у бабы юли был. С её партии вообще много таких персонажей начало свою карьеру в политике.
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Тупым зебилоидам не понять, что запятая может оставить жизнь, а может и отправить на тот свет.
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Портнов - це ти написав ці поправки? Строчило-дрочило
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Highlander Freeman

@highlander_free

·14 апр.

Нова помічниця прем'єра Шмигаля, Долгих Аліна Вікторівна? Як вже це дістало - ЗЕдно, а вони ще нижче намагаються опуститись. З якої ж помийки вони лізуть?

Профильный комитет Рады учтет 12,5 тыс. редакционных поправок к законопроекту о банках, – Разумков - Цензор.НЕТ 4447
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І із якоюсь маніакальністю пихають у владу...певних людей.
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Ага, лица разные а МЕНДЕЛЬподобие общее
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Недарма СБУ інтимні салони потрошать, кадри підшукують.
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На нездавшій на суддю Венедіктовій Єрмак теж наполягав ... Он же НЕлоху не кум а ПРосто ДРУГ
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Куда заныкали 300 миллиардов знает только Господь. Профильный комитет Рады учтет 12,5 тыс. редакционных поправок к законопроекту о банках, – Разумков - Цензор.НЕТ 8665
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Цифра дна! 10 000 аппаратов ИВЛ. Ровно столько можно было бы купить, если бы не отдавать 7 млрд гривен братьям Суркисам. Но кто такие украинцы, и кто такие Суркисы? Киевский апелляционный суд решил, что нужно забрать эти деньги у украинцев отдать им. Конец эпохи бедности.
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как вы думаете, эти судьи уйдут в отставку в этому году или всё таки, ради приличия, в следующем?
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Порошенко должен ПРосто поставить аудио со стадиона на трибуне в ВР с речью и претензиями НЕлоха и просто помолчать... Гончаренко бы тоже справился..
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Сергій Таран / Sergiy Taran
#ІНСАЙД Тисячі правок «слуг», які відтягують ухвалення Закону про банки мають на меті не заблокувати його, а дати час Коломойському домогтися вигідних рішень судів, після яких держава буде вимушена заплатити компенсації власниками ПриватБанку. Деталі:
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На четырех страницах Закона 12500-редакционных правок т.е. грамматических ошибок???

Круто! Могу только представить , сколько ошибок СМЫСЛОВЫХ в их турбозакончиках...
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