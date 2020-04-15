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 Політика України
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 КС визнав неконституційним скасування забезпечення суддів службовим житлом

Конституційний суд України визнав неконституційним положення закону 2014 року "Про запобігання фінансової катастрофи і створення передумов для економічного зростання в Україні", в частині, що стосується забезпечення суддів службовим житлом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"Цим рішенням Конституційний суд визнав не відповідним Конституції України (є неконституційним) положення підпункту 1 пункту 28 розділу II Закону", - сказано в повідомленні.

Повний текст рішення буде опубліковано на офіційному вебсайті Конституційного суду України в рубриці "Акти КСУ".

Закон "Про запобігання фінансової катастрофи і створення передумов для економічного зростання в Україні" був проголосований разом з антикризовими поправками до держбюджету 2014 27 березня 2014 р і входить у пакет, фінансову підтримку якому готовий надати Міжнародний валютний фонд (МВФ) та інші міжнародні кредитори. Закон набрав сили 1 квітня 2014 р.

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Положення підпункту 1 п.28 р.II цього закону виключає із закону "Про судоустрій і статус суддів" статтю 136 "Забезпечення житлових умов судді" такого змісту: "1. Після призначення на посаду суддя Конституційного суду України, Верховного суду України, вищого спеціалізованого суду, апеляційного, місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується службовим житлом за місцем розташування суду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189346
 
 
 Топ коментарі
 
Персидский царь Камбис приказывал сдирать с продажных судей кожу и обтягивать ею кресла в судах, в назидание другим.
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Службове житло для суддів?
Тільки у діда Лук'яна
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КС признал неконституционным отмену обеспечения судей служебным жильем

Печерский суд бомжом становится?
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наоборот - судьи получат служебное жилье НАХАЛЯВУ - в элитных районах Киева и др.городов
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Так было до сих пор, а теперь... надо убирать из Конституции положение подпункта 1 п.28 р.II ст 136. Для этого, по-моему, нужно 2/3 голосов Рады.
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Ржунимагу порохоботы до апреля 19 года это ели с удовольствием и тут вдруг им завоняло...

А помниш как КС по запросу в том числе свиносоевых депутатов когда уже было понятно шо Петя пролетает как фанера отменил наказание за незаконное обогащение?
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Кацарилий лапоть, а пам'ятаеш як половців та печеніг ганяли за Урал?
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отакои Корейко судей 99% все на зарплате 42 рэ а ездят на за сотни тысяч американок авто домики по штук 10-40 земельки 300-500 ГА взятки вообще молчу... льготы пенсия 18-42 тысячи..по выходу... и им еще и собачью будку дай за наш с вами счет молчу про 22 статью Конституции и прочие о равенстве и так далее..
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Борзые беспредельщики , совсем берега попутали !
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Реву як віл у якого ясла повні..у Конституції десь про цих пі..пардон, гєїв є хоч слово..? В контексті житло їм..
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ну тут решение можно было угадать с одного раза КС признал неконституционным отмену обеспечения судей служебным жильем - Цензор.НЕТ 8338 , им шо в лексусах спать ...
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Персидский царь Камбис приказывал сдирать с продажных судей кожу и обтягивать ею кресла в судах, в назидание другим.
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Службове житло для суддів?
Тільки у діда Лук'яна
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а конфлікту інтересів тут не має, часом? чи може КС ще візьметься самостійно встановлювати посадові оклади всім суддям?
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А вони собі позажиттєве утримання (пенсії) вже давно встановили... КС визнав неконституційним скасування забезпечення суддів службовим житлом - Цензор.НЕТ 6770
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Судьи? Суды? Это давно забытые понятия в Украине. Нет судей - нет и квартир. Все просто.
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Я внесу поправку. Немає ПРАВОСУДДЯ, немає і квартир. Бо судді є. Правосуддя нема.
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і знову будуть службове житло приватизовувати для перепродажу.
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Конституционный суд Украины признал неконституционным положение закона 2014 г. "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине" Источник: https://censor.net.ua/n3189346
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Тільки мене смішить назва цього закону? Кого ви обрали, зебіли?
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неконституционным положение закона 2014 г. "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине", Источник: https://censor.net.ua/n3189346

Тут Вы мимо попали. Это наши так законы прописывали, что их на раз отменяют. Кроме всего прочего эту страну убьёт и не професионализм.
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конечно судьям жалко терять служебное жилье ,они его потом быстро приватизируют . При том все миллионеры .
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Деньги получили от МВФ - теперь можно и отменять)
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А підвищення пенсійного віку,конституційне? Це той констит уційний суд який реформував мальдівський бульдозерист?
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Продовжуй і далі виправдовувати бубочку до кінця його каденції!
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Їм обов'язково треба "жилье" з нарами і парашей.
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После такого решения судей в свою пользу, эту звездобратию нужно сажать в автозак и везти в сизо. Но зеленый лох молчит, он в доле.
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Судова гілка влади вже переросла у суддівську мафію, яку потрібно викорчувати і створити щось абсолютно нове на базі нових законів. У суддів пішов автокаталітичний процес, тобто саморозвиток і самозабезпечення за рахунок ресурсів держави. Так продовжуватися не може у правовій (як ми себе величаємо) державі.
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ЦПКВся країна затягнула паски, хто чим може допомагає медикам, а судді посміли заявити, що обмеження на час карантину зарплати до 47 тисяч грн на місяць є неприпустимим. Бо вони, бачите, "на передньому краї боротьби з інфекцією". Хм, не лікарі? Обличчя авторів звернення - на фото:КС признал неконституционным отмену обеспечения судей служебным жильем - Цензор.НЕТ 5717
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Обличчя ******** судової влади. В натурі, без ретуші. Фіг вам, а не правосуддя.
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как только эти "лидеры" пытаются
выпрыгнуть за пределы своих умственных возможностей, происходит катастрофы
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бачу даремно все те вам писав...
ну таке...буває.
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Якщо хотіли зробити з мене патріота зевлади та Коломойського, за яких ви проголосували, то дійсно даремно писали.
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а.зевлада не перейшла в серйозні протиріччя з Коло?
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де вона себе їсть?
вона рве на шматки і сжирає Україну...
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в якій ще країні світу суддям із зарплатою 200 тисяч в місяць дають безкоштовну квартиру?
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Интересно а суд разбушевавшейся толпы, когда судейских потянут на гиляки они признают конституционным или признают как вынужденная мера принята народом против прошлого режима (уже сидя в судейских креслах под новой крышей)
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А їхні папірєднікі жили в службовому житлі? Ось нехай і передадуть його наступникам. Всі діла.
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Судьи, прокурорские, полицаи верхних чинов при новом назначении получают служебные квартиры (дома). Через некоторое время успешно их приватизируют. Следующая ротация - новая хата. и чем выше должность, чем больше кв. метров. Это прописная истина
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Перечитал всю Конституцию Украины. От корочки до корочки. Ну нет в ней ни слова про служебное жилье для судей. Льготы дарует ВР и Кабмин. Они их и отменяют. При чем хдесь КС?
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все просто Ватсон ----КС то же нужны квартиры ,большие и бесплатные
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А роспуск ВР влітку 2019 р. конституційний чи на прохання народу? Може ще позов Поклонської задовільните? Взагалі викликає здивування, що судді з низькими (на їх думку) зарплатами примудряються будувати "службові" маєтки.
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ну они в своем постанорвлении написали, что и х решение носит НЕПРАВОВОЙ ХАРАКТЕР. умыли руки, короче )))
так что они давно не судьи, а обычные шлюхи
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А якщо пригадати їх виверт осінню 2010 року в угоду Януковичу, то вже не звичайні, а закоренівші
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бред какой-то
а конфликт интересов?
они за СЕБЯ решали )))
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Этой стране поможет только суд Линча.Доказано КС.
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K0५EGAR Давно пора было разогнать эту касту неприкасаемых ублюдков и перевести ВСЁ судопроизводство в единый центр на удалёнку.КС визнав неконституційним скасування забезпечення суддів службовим житлом - Цензор.НЕТ 8117
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Пока идет война и пандемия нет ресурсов на продажных судей.
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Так что, уже можно гордится судебной реформой от Парашенки? Ау порохоботы?
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А боти всі під чужими прапорами,чи тільки малороси?
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Це результати судової реформи від портнова розливу 2012 року.
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А що ти знаєш про судову реформу? Які суди були реформовані.
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Можливо хтось знайде № статті в Конституції України де сказано суддів забезпечувати житлом, напишіть. Згідно конституції у мене має бути безкоштовна освіта та медицина, можливо ЗеКС розгляне клопотання.
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а если посмотреть на эту фигню с другой стороны )))
служебным жильем - пожалуйста... личным - фиг
а служебное жилье это не обязательно 7 комнатная в центре.. а это может быть и одна большая в общаге...служебное жилье бывает разное)))...и в собственное (приватизированное) оно никогда не должно переходить!!!.. - пока служишь (пока жив) эта комната твоя...а ушел-перевели-помер...фсё! служебное жилье опять отошло ведомству...
а то привыкли...каждый год требовать служебное жилье (чтоб быстро прихватизировать)...а развелся - хочу два...
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Страна не такая богатая,чтобы судей обеспечивать бесплатным жильём,нужно представлять им жильё в аренду без права выкупа, а кто желает может купить жильё в новостройках
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Суддів на мило, а їх мильні змиви в каналізацію.
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ну наглецы ,..... если будет когда то третий майдан ,мало кому из судей удастся убежать от любви народа , эти трудяги непосильного труда достали народ по самое не могу ....
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Судьи не нужны, прокуроры кстати тоже. Это рудимент. Вся эта шобла дармоедов заменяется програмой на компьютере
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Ну и пусть им выделят общежитие на окраине города, без воды и забитых сливных труб. Будет по закону
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В суддівській мафії "один за всех,все за одного".
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Ну, еще бы, а кто сомневался в таком решении ЛИЧНО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!? Этого достаточно, чтоб послать в .опу всю судебную систему! Это государство прогнило насквозь, нужно сносить его и выстраивать другое, совершенно на иной основе и ПРИНЦИПАХ (для людей, а не чинуш и слежебных палканов)!
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А не оху... эти ворюги в мантиях? Их там давно всех расстрелять надо без суда и следствия, и набрать новых.
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Шо то слабо судьи запросили.Треба вернуть,ще дефицит и магазины Берёзки с фарцой и джинсами варёнками и товарами для держслужбовцев по купонам.Служебную Волгу чёрную.Бескончные льготы,лучшие номера в санаториях по партийному распределению.Значок Ленина на лацкан вместо Трезуба....Да блатота совковая? КС визнав неконституційним скасування забезпечення суддів службовим житлом - Цензор.НЕТ 8701
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На жаль на тілі України є паразити і гниди з клопами які сосуть кров з майбутнього нашої країни прикриваючись законом і переписуя його під свої паразитарні функції КС визнав неконституційним скасування забезпечення суддів службовим житлом - Цензор.НЕТ 9778 Одна з таких функцій - пожиттєве утримання бувших судей і їх астрономічна пенсія з податків українців.
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А КС - это те же судьи, только в фас? О себе пекутся.
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В країні давно назріла проблема повязана з безкарністю суддівської мафії і її паразитуючого положення в житті країни. Нікчемні покидьки не заслуговують а ні на службове житло а ні на існуюче грошове забезпечення. Спочатку їх самих заставити дотримуватись законів а потім вже говорити про заслужені блага. І зробити то можливо в існуючому запущеному стані судової системи, виключно через суди Лінча.
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Каждому судье по виселице за взятки и минимальная зарплата без всяких льгот - вот такое должно быть в законе, а не служебное жильё! Когда вы твари уже нажретесь!!!
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