 КС визнав неконституційним скасування забезпечення суддів службовим житлом

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.
"Цим рішенням Конституційний суд визнав не відповідним Конституції України (є неконституційним) положення підпункту 1 пункту 28 розділу II Закону", - сказано в повідомленні.
Повний текст рішення буде опубліковано на офіційному вебсайті Конституційного суду України в рубриці "Акти КСУ".
Закон "Про запобігання фінансової катастрофи і створення передумов для економічного зростання в Україні" був проголосований разом з антикризовими поправками до держбюджету 2014 27 березня 2014 р і входить у пакет, фінансову підтримку якому готовий надати Міжнародний валютний фонд (МВФ) та інші міжнародні кредитори. Закон набрав сили 1 квітня 2014 р.
Положення підпункту 1 п.28 р.II цього закону виключає із закону "Про судоустрій і статус суддів" статтю 136 "Забезпечення житлових умов судді" такого змісту: "1. Після призначення на посаду суддя Конституційного суду України, Верховного суду України, вищого спеціалізованого суду, апеляційного, місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується службовим житлом за місцем розташування суду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України".
Печерский суд бомжом становится?
А помниш как КС по запросу в том числе свиносоевых депутатов когда уже было понятно шо Петя пролетает как фанера отменил наказание за незаконное обогащение?
Тільки у діда Лук'яна
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Тільки мене смішить назва цього закону? Кого ви обрали, зебіли?
Тут Вы мимо попали. Это наши так законы прописывали, что их на раз отменяют. Кроме всего прочего эту страну убьёт и не професионализм.
ЦПКВся країна затягнула паски, хто чим може допомагає медикам, а судді посміли заявити, що обмеження на час карантину зарплати до 47 тисяч грн на місяць є неприпустимим. Бо вони, бачите, "на передньому краї боротьби з інфекцією". Хм, не лікарі? Обличчя авторів звернення - на фото:
выпрыгнуть за пределы своих умственных возможностей, происходит катастрофы
ну таке...буває.
вона рве на шматки і сжирає Україну...
так что они давно не судьи, а обычные шлюхи
а конфликт интересов?
они за СЕБЯ решали )))
K0५EGAR Давно пора было разогнать эту касту неприкасаемых ублюдков и перевести ВСЁ судопроизводство в единый центр на удалёнку.
служебным жильем - пожалуйста... личным - фиг
а служебное жилье это не обязательно 7 комнатная в центре.. а это может быть и одна большая в общаге...служебное жилье бывает разное)))...и в собственное (приватизированное) оно никогда не должно переходить!!!.. - пока служишь (пока жив) эта комната твоя...а ушел-перевели-помер...фсё! служебное жилье опять отошло ведомству...
а то привыкли...каждый год требовать служебное жилье (чтоб быстро прихватизировать)...а развелся - хочу два...