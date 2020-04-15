 Учасники злочинної групи приховали 5 млн грн доходів від перевезення пасажирів через лінію розмежування на Донеччині, - поліція. ФОТОрепортаж

Спецоперацію щодо викриття учасників злочину провели співробітники слідчого управління за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань поліції області, під процесуальним керівництвом прокуратури, із залученням спецпідрозділу КОРД, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Донецької області.

Поліцейські встановили, що у 2019 році службові особи одного з комунальних підприємств вступили у злочинну змову з приватними перевізниками, які на підставі укладених з КП договорів здійснювали нерегулярні спеціальні перевезення пасажирів через лінію розмежування з тимчасово окупованою територією Донецької області.

Учасники злочинної схеми вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт, занижуючи фактичну кількість перевезених через лінію розмежування пасажирів. Таким чином, сума, що підлягала зарахуванню на рахунок КП в результаті надання послуг, складала 25% від реальної кількості отриманих готівкових коштів. Привласнену таким чином решту у сумі майже 5 мільйонів гривень зловмисники розподілили між собою.

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У ході санкціонованих обшуків за місцями перебування юридичних осіб та у помешканнях 10 фігурантів справи виявлено та вилучено мобільні телефони, бухгалтерську документацію та чорнові записи.

За фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб), відкрито кримінальне провадження.

Триває досудове розслідування. Наразі вирішується питання щодо повідомлення усім учасникам злочинної групи про підозру в інкримінованому злочині.





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