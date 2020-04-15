EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  2227  8
Матеріали за темою:
Все про:шахрайство (326) Нацполіція (9307) Правоохоронні органи (995) Донецька область (2409)

 Учасники злочинної групи приховали 5 млн грн доходів від перевезення пасажирів через лінію розмежування на Донеччині, - поліція. ФОТОрепортаж

Учасники злочинної групи вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт, приховуючи більшу частину доходів, отриманих від перевезення пасажирів через лінію розмежування на Донбасі.

Спецоперацію щодо викриття учасників злочину провели співробітники слідчого управління за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань поліції області, під процесуальним керівництвом прокуратури, із залученням спецпідрозділу КОРД, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Донецької області.

Поліцейські встановили, що у 2019 році службові особи одного з комунальних підприємств вступили у злочинну змову з приватними перевізниками, які на підставі укладених з КП договорів здійснювали нерегулярні спеціальні перевезення пасажирів через лінію розмежування з тимчасово окупованою територією Донецької області.

Учасники злочинної схеми вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт, занижуючи фактичну кількість перевезених через лінію розмежування пасажирів. Таким чином, сума, що підлягала зарахуванню на рахунок КП в результаті надання послуг, складала 25% від реальної кількості отриманих готівкових коштів. Привласнену таким чином решту у сумі майже 5 мільйонів гривень зловмисники розподілили між собою.

Читайте також: Себе видавала за прокурора, чоловіка - за співробітника СБУ: шахрайка ошукала киян на 4 млн гривень, - прокуратура

У ході санкціонованих обшуків за місцями перебування юридичних осіб та у помешканнях 10 фігурантів справи виявлено та вилучено мобільні телефони, бухгалтерську документацію та чорнові записи.

За фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб), відкрито кримінальне провадження.

Триває досудове розслідування. Наразі вирішується питання щодо повідомлення усім учасникам злочинної групи про підозру в інкримінованому злочині.

Учасники злочинної групи приховали 5 млн грн доходів від перевезення пасажирів через лінію розмежування на Донеччині, - поліція 01
Учасники злочинної групи приховали 5 млн грн доходів від перевезення пасажирів через лінію розмежування на Донеччині, - поліція 02

Дивіться також: CБУ затримала на хабарі в 10 тис. майора і капітана поліції Донеччини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники злочинної групи приховали 5 млн грн доходів від перевезення пасажирів через лінію розмежування на Донеччині, - поліція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189345
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А в списки обмена этих "везунов" уже включили, как в прошлый раз?
 показати весь коментар
 
 
А откаты и взятки на блок-постах учли? Или это считается "налогами", уплаченные перевозчиками?
 показати весь коментар
 
 
Какие откаты? Какие блок - посты. Учасники злочинної групи приховали 5 млн грн доходів від перевезення пасажирів через лінію розмежування на Донеччині, - поліція - Цензор.НЕТ 726 Учасники злочинної групи приховали 5 млн грн доходів від перевезення пасажирів через лінію розмежування на Донеччині, - поліція - Цензор.НЕТ 726 Учасники злочинної групи приховали 5 млн грн доходів від перевезення пасажирів через лінію розмежування на Донеччині, - поліція - Цензор.НЕТ 726 полученных от перевозки пассажиров через линию разграничения на Донбассе Источник: https://censor.net.ua/p3189345
Украина НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКИ через линию разграничения. Учасники злочинної групи приховали 5 млн грн доходів від перевезення пасажирів через лінію розмежування на Донеччині, - поліція - Цензор.НЕТ 5115
В новости пишется про какую то другую Украину.
 показати весь коментар
 
где ты, "хунта"? в этой стране пара- тройка показательных казней подействовали бы намного эффективней для наведения порядка, чем 100 судей , две верховных рады с 500 депутатами и годы их ********** плодотворной законотворческой "деятельности" с поправками!
 показати весь коментар
 
 
Я х#ею, воруют деньги кому только не лень, грабят Украину с каждым днём всё больше и больше, а Зе как видно, всё пох#й сам же такой.
 показати весь коментар
 
 
Не настолько группа и преступная, если они хоть что-то вносили в декларацию. Так, немножко преступная. Чуть-чуть совсем. Как брат Ермака.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору