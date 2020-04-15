 ВООЗ рекомендує країнам знімати карантинні обмеження поетапно

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Так, між кожним етапом ослаблення має бути 2 тижні переходу, коли влада оцінюватиме вплив змін на епідемічну ситуацію.
"Щоб зменшити ризик нових спалахів, заходи слід скасовувати поетапно, оцінювати епідеміологічні ризики і соціально-економічні вигоди. В ідеалі між етапами має бути не менше 2 тижнів, що відповідає інкубаційному періоду COVID-19, щоб було достатньо часу для оцінки ризиків нових захворювань" , - зазначили в ВООЗ.
У разі відновлення зростання захворюваності в організації закликають повторно посилювати карантин.
Народный депутат Вадим Новинский, тест которого на COVID-19 дал положительный результат, вчера лично встречался с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием - он передавал российской церкви медицинские маски. Оба участника встречи были без средств защиты.
Как жить дальше?
Пример Белоруссии и Швеции показал всю бесполезность карантина во всех других странах
Это только общая идея расчёта. Полный расчёт будет очень громоздким.
Надо дать людям возможность выбора, а зелёная власть считает всех несмышлёнышами. Что особо неприятно, если принять во внимание тупость и беспомощность оной.
"Домашний арест" - это серьезно)
..Вот вспомнилось......почему-то)) И даже как-то прониклась сочувствием к "Поедателю Зябликов") https://youtu.be/beSScupMTaI
«Это российский Ухань»: жуткие истории из московских больниц.
таж раша на неделю или две посже нас проснулась....
Конфликт интересов. В принципе его можно решить достаточно изящно, но... Эта импотентская власть пошла по другому пути.
1. всех обзывать кацапами
2. кричать, что карантин не нужен
Только причитали, такой молодой, осложнение гриппа.
А какого гриппа, никто не проверял.
Что бы вам не умножать, не делить и не измерять территорию.
или от кучи попутной хроники ?
У нас ведь все хорошо.А вы тут все ноете, как вам невыносимо дома посидеть несколько недель...Как-то встретилась здесь и такая жалоба от нытика: "Я не прощу, что у меня весну украли." А безопасность близких и родных можно положить на другую чашу весов? Или весна - важнее? Ах, да, деньги еще...
это эпидемия - ой нет, это пандемия...
все по домам - забирайте своих всех из очагов...
маска бесполезна - носите маски все поголовно...
карантин 2 недели - но еще 10 дней выздоровевший носитель...
вакцина на подходе - но у больных не вырабатывается иммунитет и антитела...
отдохнуть от действительности...
Люфтганза выставила Меркельше очень серьезные требования.
А если случится дефолт с ганзой, то наступит армагеддон во всей Германии.
А по статистике там еще Чехия, Аргентина, Арабы, Финны, Греция, Хорватия вполне могут открыть аэропорты.
Фигня пока в США, Англии, Италии, Бельгии, России. Эти точно ничего не откроют.
Путин уже своим авиакомпаниям обещал компенсации.
Я, кстати, задался вопросом, почему пару районов Украины вообще пока имеют единичные случаи заражения.
Случайно наткнулся на отчеты разных "активистов", что типа там беда с водой, в водопроводах превышение концентрации бактерий в 3-6 раз...
Зато в Черновицкой области водопроводную воду так "очищают" разной химией, что бактерии все подыхают, за то концентрация разной хлорки и антибиотиков, явно способствует снижению иммунитета.
ВОЗ отказался от рекомендаций носить маски повсеместно, только в закрытых помещениях и местах скоплений людей. Люди АУ!,страх всех разогнал, дистанции между проходящими полкилометра(это к лучшему), будем живы не помрем, здоровья всем и везения.