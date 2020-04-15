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 За кордоном
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 ВООЗ рекомендує країнам знімати карантинні обмеження поетапно

У Всесвітній організації охорони здоров'я рекомендують країнам поетапно знімати карантин, щоб не викликати сильного поширення коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Так, між кожним етапом ослаблення має бути 2 тижні переходу, коли влада оцінюватиме вплив змін на епідемічну ситуацію.

"Щоб зменшити ризик нових спалахів, заходи слід скасовувати поетапно, оцінювати епідеміологічні ризики і соціально-економічні вигоди. В ідеалі між етапами має бути не менше 2 тижнів, що відповідає інкубаційному періоду COVID-19, щоб було достатньо часу для оцінки ризиків нових захворювань" , - зазначили в ВООЗ.

У разі відновлення зростання захворюваності в організації закликають повторно посилювати карантин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада має чітко визначити умови та етапи послаблення карантину, - Нестор

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189343
 
   
 Топ коментарі
 
Трамп и прокурор Барр отказали фонду Билла Гейтса в проекте тотальной всемирной вакцинации нового типа с использованием чипов. По сути, под вывеской ликвидации эпидемии коронавируса Гейтс пытался провести в жизнь один из своих глобальных проектов
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Багаті країни можуть дозволити собі знімати карантин поетапно. А в Україні через два тижні у половини жителів не буде грошей!
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методом тыка...
это эпидемия - ой нет, это пандемия...
все по домам - забирайте своих всех из очагов...
маска бесполезна - носите маски все поголовно...
карантин 2 недели - но еще 10 дней выздоровевший носитель...
вакцина на подходе - но у больных не вырабатывается иммунитет и антитела...
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Як тільки США перестали фінансувати цю фінансову піраміду - ВОЗ, так відразу і карантин вже не потрібен. Без фінансування, тобто за ідею, функціонери ВОЗ працювати не хочуть! Виникає питання а може Трамп правий і ВОЗ доклало руку до розповсюдження вірусу - довго обманювали весь світ що епідемії немає і закривати кордони з Китаєм не потрібно, аж потім виявилось що вже запізно, що зараза вже по всьому світі! Схоже що керівництво ВОЗ сяде в США на довічне, а може когось і повісять!
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Дякую Ігоре Ел за інформацію! Тримайте мене в курсі і надалі!
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Обережно з "Ігорком"!!! Він і так бундючиться від самовдоволення, а після твоєї похвали взагалі його "розіпре"...
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Дай бог.

Народный депутат Вадим Новинский, тест которого на COVID-19 дал положительный результат, вчера лично встречался с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием - он передавал российской церкви медицинские маски. Оба участника встречи были без средств защиты.
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Не надейтесь. Этих депутатских тварей сам черт не берет
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иди те вы на..й со своими рекомендациями.... уроды. Мао дзедуну советуйте
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Багаті країни можуть дозволити собі знімати карантин поетапно. А в Україні через два тижні у половини жителів не буде грошей!
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Чемпионаты по футболу до сих пор проводят Беларусь, Бурунди, Никарагуа, Тайвань, Таджикистан.. Товарняки играют в Швеции
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Так давно не смотрел чемпионат в Таджикистане----там есть на что! Так дыни и летят---ну в смысле в ворота (хазяина плантации).
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Зато теперь многие спортивные каналы мира транслируют матчи чемпионата Таджикистана.и Беларуси Что делать - больше нечего.
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ВОЗ рекомендует странам снимать карантинные ограничения поэтапно

Пример Белоруссии и Швеции показал всю бесполезность карантина во всех других странах
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Як це що? В Швеції на сьогодні 1203 людини загинуло від вірусу, в нас -- 108.
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Вы второй мой вопрос не видите? Мухлёж поклонников гулага основан на том, что они якобы не видят в упор цену дурантина.
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Та бачу я все добре, дякувати Богові, але для мене ця так звана "ціна" -- це людські життя, а для Вас?
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В сокращении срока полноценной жизни. Грубо говоря, один день "домашнего ареста" приравниваю к ускорению смерти на один день. Такая вот идея расчёта. Идея понятна?
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Если рассуждать без истерики и фальшивого пафоса, то имеем конфликт интересов. Кто-то очень не хочет раньше умереть, кто-то готов рисковать преждевременной смертью, но наслаждаться жизнью. Предлагаю признать равноценным ускорению смерти нахождение в условиях несвободы. Т.е. если ценой увеличения жизни одного человека на сто дней стала несвобода сто одного человека на 1 день, это несправедливо.
Это только общая идея расчёта. Полный расчёт будет очень громоздким.
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ещё одна кацапа прискакала за 11.80 на рюмку стекломоя. держи, ущербное.
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От на те, щоб уникати подібних "конфліктів інтересів" і є держава.
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Режим зелёного карлика обосрался. Ему не интересен интерес обеих групп и он занимается своим интересом. Основной смысл нонешнего дурантина - самосохранение гнилой зелёной власти.
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Всрався, так, але це ще не привід дати дуба з цієї причини, як на мене. Не дочекаються...
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https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/а это Вы видели?Жизнь - это анализ рисков. Дурантин опасней вируса. Если не мухлевать с расчётами, конечно. Власти пошли по самому простому пути: запугивают и разгоняют панику. А у меня иммунитет.
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А як ще донести до деяких верств нашого населення, що треба сидіти вдома й не швендяти/вештатись без потреби? Є у Вас якісь альтернативи?
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Я не вижу альтернативы шведской модели. Когда Вы пишете "треба сидіти вдома й не швендяти/вештатись без потреби" Вы выражаете точку зрения только одной стороны. Причём эта сторона в панике и не способна адекватно оценивать риски.
Надо дать людям возможность выбора, а зелёная власть считает всех несмышлёнышами. Что особо неприятно, если принять во внимание тупость и беспомощность оной.
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До чого тут паніка? Ви розумієте, що ця зараза дуже контагіозна, тому стільки лікарів нею заразилися?
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"..один день "домашнего ареста" приравниваю к ускорению смерти на один день"
"Домашний арест" - это серьезно)
..Вот вспомнилось......почему-то)) И даже как-то прониклась сочувствием к "Поедателю Зябликов") https://youtu.be/beSScupMTaI
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для него 30 серебреников) чем менше карантина тем больше заболеет. а его спонсорами тобишь раше это и нужно..

«Это российский Ухань»: жуткие истории из московских больниц.

таж раша на неделю или две посже нас проснулась....
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ну-ну. держи талончик на 11.80 за разгон паники в Украине и подталкивание её к холерным бунтам и экономическому коллапсу
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А колапс в лікарнях, які не зможуть здолати кількість хворих, більш бажаний?
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Может быть и такое. Идею расчётов я изложил.... Вопрос. Вы сильно горевали, когда в Руанде вырезали 1 000 000 тутси?
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До чого тут це? Там люди клепки в голові не мали, а тут зараза, розумієте? Зараза, від якої немає ліків і яка не питає ні в кого, що та з якого приводу Ви думаєте, а косить майже всіх, до кого причепиться, незалежно від віку, статі, способу життя та політичних переконань.
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Я уже всё написал. Сформулирую по-другому: это всего лишь незначительное увеличение вероятности умереть немного раньше. Не повезёт - значит не повезёт. Меня коллапс больниц волнует меньше, чем бедные тутси.
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Справа не в тому, що Ви можете вмерти раніше, чи папізже, річ в тому, що Ви, чи я, можемо таскати цю заразу на собі і не зможемо їй заборонити передаватися іншим людям, які, може, зовсім не квапляться на цвинтар...
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А это уже их забота. Я не запрещаю им сидеть под плинтусом и дрожать. А правительство мне запрещает дышать воздухом без бензинного перегара.
Конфликт интересов. В принципе его можно решить достаточно изящно, но... Эта импотентская власть пошла по другому пути.
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признаки московского троля
1. всех обзывать кацапами
2. кричать, что карантин не нужен
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В Бельгии - 4,440, в Голландии - 3,134, а у нас с декабря - никто не знает сколько.
Только причитали, такой молодой, осложнение гриппа.
А какого гриппа, никто не проверял.
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Бельгія з Нідерландами за територією -- як дві наші області, от і думайте... Що до "никто не проверял", то якби й перевіряли, то ми, все одно, б не повірили, бо звикли вже, на жаль...
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По населению я выбрал такие, как Швеция, которую вы ставили в пример.
Что бы вам не умножать, не делить и не измерять территорию.
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Я не розумію, до чого Ви пишете цифри про Бельгію та Нідерланди, відверто кажучи, бо знаєте, де живете і що більшості нашого населення до дупи всі прохання та заборони, на відміну від громадян тих країн...
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а точно от вируса ?
или от кучи попутной хроники ?
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А Ви спитайте в монахів з Лаври, які знехтували карантином, вони, гадаю, точно, мають відповідь на Ваше питання.
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ага , так поумирали как в испании и италии, только роста смертности не наблюдалось
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И какой же пример показала Вам Беларусь? По оф. данным кол-во инфицированных в Беларуси и Украине примерно равно. +490, +450 - ежедневно в Беларуси. Сравним количество населения? Что бы вы ни говорили, а карантин замедляет скорость распространения вируса. Не хотите спросить, радостно ли ходить на работу, когда эта зараза уже в организации, где ты работаешь, но даже на "удаленку" не отпускают? У нас ведь все хорошо. А вы тут все ноете, как вам невыносимо дома посидеть несколько недель...Как-то встретилась здесь и такая жалоба от нытика: "Я не прощу, что у меня весну украли." А безопасность близких и родных можно положить на другую чашу весов? Или весна - важнее? Ах, да, деньги еще...
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Не весну у него украли, а мозги. Тупое быдло думает только о себе, а не о том, что может стать биологической бомбой для сотни людей
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Сейчас прочла выше. Чуть позже он именно так и написал, практически подтвердив Ваши слова: "А это уже их забота" Вот так вот...
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Доні перестав фінансувати ВОЗ, черга поетапного згортання карантинів.
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Ну что тут скажешь по части ВОЗа? Он и ныне там. Зря тремпель американский пообещал бабла не давать. Данные рекомендации по части что мол поэтапно отменять очень революционны и прогрессивны по сути! Не зря---не зря свой хлеб едят!
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методом тыка...
это эпидемия - ой нет, это пандемия...
все по домам - забирайте своих всех из очагов...
маска бесполезна - носите маски все поголовно...
карантин 2 недели - но еще 10 дней выздоровевший носитель...
вакцина на подходе - но у больных не вырабатывается иммунитет и антитела...
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Трамп и прокурор Барр отказали фонду Билла Гейтса в проекте тотальной всемирной вакцинации нового типа с использованием чипов. По сути, под вывеской ликвидации эпидемии коронавируса Гейтс пытался провести в жизнь один из своих глобальных проектов
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Чтоб не дай бог никто, не заметил, что от них вреда в 100 раз больше, чем толку. ВОЗ рекомендует странам снимать карантинные ограничения поэтапно - Цензор.НЕТ 3250
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Передайте ВОЗу что если в Украине карантин до осени будет.... то в живых останутся лишь силовики олигархи и слуги народа которые помогли половине народа умереть от голода а второй половине от ОРВИ
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ВОЗ решило сделать умную мину при плохой игре после того как Трамп объявил о временном прекращении финансирования ВОЗ из-за их хреновой работы https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-who-financing/5372019.html
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а я рекомендую смотреть фильмы ужасов, чтобы
отдохнуть от действительности... ВОЗ рекомендует странам снимать карантинные ограничения поэтапно - Цензор.НЕТ 4870
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Завдяки ВОЗ,Україна побачили яка жидо-кацапська мерзота сидить при владі. ВООЗ рекомендує країнам знімати карантинні обмеження поетапно - Цензор.НЕТ 1828
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А рожа у нее рыговская, наглая. Такая нужна при дворе зеленой шмаркли.
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Не знаю, как там насчет "этапов по две недели" и постепенности, но если судить по тому, что лоукост Визз Эйр вовсю продает билеты начиная с 1 мая на все направления, то, возможно, готовят открыть авиасообщение. Вот только не уверен, что будет куда летать: в Европе границы пока закрыты.
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Германия, Австрия, Польша, Норвегия точно откроют авиасообщение, ну будут там температуру измерять...
Люфтганза выставила Меркельше очень серьезные требования.
А если случится дефолт с ганзой, то наступит армагеддон во всей Германии.
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Откроют с 1 мая ? Австрия,да и Польша, как будто, раньше июня не собиралась...
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Ну, я ж не могу гарантировать, но условия были такие - компания теряет миллион евро в час, если правительство продолжит это безобразие - пусть само все компенсирует.
А по статистике там еще Чехия, Аргентина, Арабы, Финны, Греция, Хорватия вполне могут открыть аэропорты.

Фигня пока в США, Англии, Италии, Бельгии, России. Эти точно ничего не откроют.
Путин уже своим авиакомпаниям обещал компенсации.
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Киев. Жуляны. Как можно открывать авиасообщение с 1 мая, если не работает метро, общественный транспорт. Не отменены запреты на въезд граждан других государств. Не уверен, что с 1 мая. С 1 или 15 июня более вероятно. Удивился когда мне сказали, что WizzAir открыта продажа с Киев/Жуляны - по всем направлениям, что были до карантина, причем с 1 мая. Проверил: так и есть! Странно.
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"отхрєначанопалкамі"-дуже результативний антибіотик проти КВ-19.
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какой снимать, ящур даже не начинался.........
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что-то у ВОЗ и очкарика Билла не сростается..
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по их логике там должен уже быть Армагеддон..
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"Через 2 недели бомбанет" - нам так кацапы здесь говорили))).
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Ну, люди привыкли к грязюке, им этот вирус по барабану.
Я, кстати, задался вопросом, почему пару районов Украины вообще пока имеют единичные случаи заражения.
Случайно наткнулся на отчеты разных "активистов", что типа там беда с водой, в водопроводах превышение концентрации бактерий в 3-6 раз...
Зато в Черновицкой области водопроводную воду так "очищают" разной химией, что бактерии все подыхают, за то концентрация разной хлорки и антибиотиков, явно способствует снижению иммунитета.
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Вообще самые стремные болячки - болячки цивилизации.
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Як то кажуть у народі: баба з ВОЗу - кобила в курсє дєла.
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А нам ВОЗ уже не указ?
ВОЗ отказался от рекомендаций носить маски повсеместно, только в закрытых помещениях и местах скоплений людей. Люди АУ!,страх всех разогнал, дистанции между проходящими полкилометра(это к лучшему), будем живы не помрем, здоровья всем и везения.
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