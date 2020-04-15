 Обмін полоненими проводитиметься у двох локаціях, - Резніков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Українська сторона очікує і робить усе для проведення чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО у два найближчі робочі дні перед Великодніми святами, - зазначив він.
"У нас є сьогодні більш чітка впевненість, що це відбудеться до Великодня, протягом двох наступних робочих днів - четверга та п'ятниці. Ми дмухаємо на воду і сподіваємося, що він відбудеться до Великодніх свят, у ці робочі дні. Ми намагаємося максимально прискоритися, зробити те, що залежить від нас, і будемо готові", - повідомив він.
Резніков зазначив, що підстави для стриманого оптимізму дає заява спецпредставника глави ОБСЄ в ТКГ Гайді Грау про те, що всі сторони цього процесу дали їй підтвердження, що основні базові моменти, про які домовилися на останньому засіданні ТКГ, були досягнуті.
"Передова група працює там уже два дні, зокрема, мій заступник. Він особисто перевірив місця обсервації, куди наших громадян повезуть після обміну на 14 днів. Там вони будуть забезпечені доглядом, медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв'язку для спілкування з рідними та близькими хоча б через відеозв'язок", - розповів він.
За його словами, найімовірніше, обмін утримуваними особами відбудеться у двох місцях, оскільки навіть між двома непідконтрольними сьогодні українській влади тимчасово окупованими територіями Луганської та Донецької областей також є внутрішній кордон через пандемію коронавірусу. "Тому це буде у двох точках. Наразі логістично це визначається, узгоджується", - зазначив Резніков.
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Высокопоставленные генералы и офицеры МО РФ, главные инструкторы #Wagner и #Haftar в окружении на авиабазе #Watiya в Ливии. По одной версии они в кольце, по второй уже в плену у правительственных сил Ливии. Москва подключив Египет, Тунис, Францию ведёт торг за их освобождение.
Общество 15-апр, 03:169 4 033 0
Глава Офиса президента Андрей Ермак несмотря на недовольствие в обществе продолжает подливать масла в огонь, заявляя, что Консультационный совет, в который войдут представители «ЛНР» и «ДНР», будет.
Ермак четко подчеркивает, что процесс формирования и начала работы этого совета не остановлен, а лишь приостановлен в связи с вирусом. Об этом в интервью одному из телеканалов рассказал известный украинский политолог Кирилл Сазонов.
Он отметил, под этот резонанс уволили из СНБО Сергея Сивохо, но он продолжает заниматься так называемой «платформой примирения», но уже в статусе обычного веселого общественника.
Естественно, активная общественность в Украине напряжена и готова, если понадобится, выходить на акции протеста.
По словам Кирилла Сазонова, для того, чтобы как-то утихомирить украинских ветеранов АТО, патриотов в Москве подумывали над тем, чтобы «бросить косточку украинцам, чтобы те успокоились», под видом косточки - обмен пленными, о котором говорили и говорят в Москве и Киеве.
Поэтому внезапно появилось решение об обмене пленными, наших заложников поменять на российских боевиков.
Тогда Зеленский с Ермаком может выйти на брифинг и сказать, что не такая уж плохая Москва и с русскими можно вести диалог ради мира и освобождения пленных.