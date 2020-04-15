 Укомплектованість частин ДШВ в середньому зросла на 11%, а частин Сухопутних військ - на 7%, - Генштаб ЗСУ

Про це заявив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Лисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

­"Ми проаналізували ситуацію, виявили основні причини, через які чимало військовослужбовців не продовжують контракт, оцінили систему відбору та комплектування військових частин і вжили певних заходів. Так, однією з найпоширеніших проблем, яку називали контрактники під час опитування, є обмаль вільного часу на відпочинок та сім’ю. Майже пів року військовослужбовець перебуває в районі ООС, після ротації має короткий відпочинок, потім на кілька місяців вирушає на полігон. Це часто стає причиною негараздів у сім`ях, зникає мотивація", – розповів Лисенко.

За словами генерала, є кілька основних чинників, які спрацювали на позитивну динаміку комплектування війська. Один із них – це внесені корективи в систему відбору та комплектування. Раніше намагались спочатку максимально укомплектувати частини ДШВ. Але ж не всі з тих, хто на ринку праці розглядає пропозицію служби у війську, прагнуть служити саме в десанті. Сьогодні військкомати залишають кожному кандидатові можливість вибору роду військ або навіть конкретної частини, де він би хотів служити.

Ці та інші чинники спрацювали в комплексі і дозволили впродовж другого півріччя 2019 року та першого кварталу 2020-го збільшити укомплектованість військових частин. Наприклад, у Десантно-штурмових військах в середньому вона зросла майже на 11%. А в окремих військових частинах – навіть більше ніж на 20%.

"Динаміка зростання укомплектованості військових частин спостерігається й у Сухопутних військах – їхня укомплектованість зросла на 7%", – зазначили в Генштабі.

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