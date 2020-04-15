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 Політика України
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 Укомплектованість частин ДШВ в середньому зросла на 11%, а частин Сухопутних військ - на 7%, - Генштаб ЗСУ

За останні 9 місяців ситуація з відтоком кадрів і укомплектованістю військових частин ЗСУ покращилася.

Про це заявив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Лисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

­"Ми проаналізували ситуацію, виявили основні причини, через які чимало військовослужбовців не продовжують контракт, оцінили систему відбору та комплектування військових частин і вжили певних заходів. Так, однією з найпоширеніших проблем, яку називали контрактники під час опитування, є обмаль вільного часу на відпочинок та сім’ю. Майже пів року військовослужбовець перебуває в районі ООС, після ротації має короткий відпочинок, потім на кілька місяців вирушає на полігон. Це часто стає причиною негараздів у сім`ях, зникає мотивація", – розповів Лисенко.

За словами генерала, є кілька основних чинників, які спрацювали на позитивну динаміку комплектування війська. Один із них – це внесені корективи в систему відбору та комплектування. Раніше намагались спочатку максимально укомплектувати частини ДШВ. Але ж не всі з тих, хто на ринку праці розглядає пропозицію служби у війську, прагнуть служити саме в десанті. Сьогодні військкомати залишають кожному кандидатові можливість вибору роду військ або навіть конкретної частини, де він би хотів служити.

Ці та інші чинники спрацювали в комплексі і дозволили впродовж другого півріччя 2019 року та першого кварталу 2020-го збільшити укомплектованість військових частин. Наприклад, у Десантно-штурмових військах в середньому вона зросла майже на 11%. А в окремих військових частинах – навіть більше ніж на 20%.

"Динаміка зростання укомплектованості військових частин спостерігається й у Сухопутних військах – їхня укомплектованість зросла на 7%", – зазначили в Генштабі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189337
 
 
 Топ коментарі
 
От какой укомплектованность считать? Или- какой процент некомплекта л/с? А так - ни о чем. Видимо, считать учились у советских историков, которые посчитали 3,5 тыс немецких танков больше, чем 20 000, с лишним, советских.
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Я не пойму радоваться или печалиться....
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Я очень хочу в это верить!Очень!
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Генштаб зробив заяву що він бездіяльний та неефективний! Замість збільшення чисельності ЗСУ ми навіть не досягли повної укомплектованості вже існуючих підрозділів! Хомачка потрібно виганяти, він виявився пустим місцем! Реформи в армії не проведені, нові війська БПЛА не створені, система зв'язку досі не існує навіть у вигляді концепції, супутників військових немає, переозброєння немає, флоту немає навіть у вигляді концепції - повний провал! Морську базу ВМСУ в Бердянську будують в порту, в зоні ураження російських РСЗВ, які з російського берега Азовського моря можуть розстріляти цю базу разом з Бердянськом за півгодини!
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Военкоматы на карантине,как человеку пойти в армию,или уже полный комплект?
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От какой укомплектованность считать? Или- какой процент некомплекта л/с? А так - ни о чем. Видимо, считать учились у советских историков, которые посчитали 3,5 тыс немецких танков больше, чем 20 000, с лишним, советских.
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Так говорю же закрыты военкоматы,ходил человек в свой районный военкомат,дежурный сказал карантин и никого нет.
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еще пару месяцев карантина и будет перебор в всу!)))
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Провели скорочення вічно вакантних посад і - вуаля! Зростання укомплектованості. Плавалі, знаєм...
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Через пару месяцев процент будет в районе 70
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Позивний Колим


@Kolym0224

·9 ч

Відповідь харківчан львів'янам на тест стабілізатора гармати Т-80БВ Будьмо!!

https://twitter.com/i/status/1250331645695016966
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На сколько изменилась/увеличилась укомплектованность по сравнению с каким-то периодом - полная чушь. Пусть скажут насколько неукомплектованы на настоящий момент. Ах, да... Это же военная тайна...
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"За последние 9 месяцев ситуация с оттоком кадров и укомплектованностью воинских частей ВСУ улучшиласьИсточник: https://censor.net.ua/n3189337"
Отток и укомплектованность могут одновременно улучшиться только при резком сокращении штатной численности частей с одновременным увольнением сверхштатников.
В принципе непонятно, как укомплектованность могла вырасти, если согласно сообщениям прессы и спикеров армии она никогда не падала?
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