 Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде суто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе

Про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність", голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе у своєму відеоблозі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Вже навіть провали і зрадницька політика влади не вражає так, як те, що попри це все їм через ЗМІ вдається задурманювати людям голови і напускати в очі туман. Буквально вчора КМІС оприлюднив своє нове дослідження. Як на мене, він просто показує картину абсурду суспільної думки в Україні. Вдумайтеся, 65% наших громадян вважає, що влада не справилася із забезпеченням лікарень тестами. 70% громадян України вважає, що влада не справилася із забезпеченням захисними засобами наших медиків. І одночасно 46% наших громадян вважає, що влада успішно справляється з боротьбою з коронавірусом. І ті самі 46% вважають, що нам не варто продовжувати співпрацю з МВФ", – сказала Климпуш-Цинцадзе.
Вона наголосила, що це означає, що половину населення України новітні політики переконали в тому, що чорне – це біле.
"Людей переконують в тому, що дефолт – це прощення усіх боргів. Отак раз – і ти вже нікому нічого не винен. Такий собі екшн від творців "кінця епохи бідності" і "зробимо їх разом". Насправді при дефолті людей чекає не телевізійне, а реальне зубожіння. Тому що це буде повернення до 90-х, які, слава Богу, багато хто не застав, а дехто, на жаль, забув", – зауважила Климпуш-Цинцадзе.
Депутатка зазначила, що Коломойський зацікавлений збанкрутувати країну і потім скупити все за безцінь.
"От Коломойський добре пам’ятає, він зацікавлений збанкрутувати країну, а потім скуповувати її за безцінь. Він хоче повернення купонів. Так, долар тоді буде точно по 8, тільки 8 тисяч. І тоді ті, хто вивів мільярди з України, зможе купувати її оптом. І хай вас не тішить таке чарівне іноземне слово "емісія", якою вас обіцяють рятувати. Тому що емісія – це друкарський станок, і ми добре пам’ятаємо, як вона працює. Це означає, що ціни будуть зростати зранку, в обід і ввечері. Що ми будемо змушені заплатити за хлібину купу грошей, яка буде більша, ніж та сама хлібина. І не треба гадати як то все буде. Тому що маємо живий реальний приклад з нашого недавнього минулого. Пригадуєте таке слово – квадрильйон. Так от, в Україні 1996 році дохідна частина бюджету становила 2 квадрільйони 390 трильйонів карбованців. Ціни з 1991 по 1996 рік в Україні зросли в 95 тисяч разів, а долар коштував 176 тис купонокарбованців. Так от, якщо такий сценарій влада буде реалізовувати, то насправді демонтаж країни залишиться вже суто технічним питанням", – додала Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"БІЗНЕС 100 вимагає від ВР термінового розгляду законопроєкту 2571-д".
Спільнота не виключає можливості припинення ділових стосунків з бізнесами та підприємствами, афілійованими з народними депутатами, які саботують прийняття законопроєкту 2571-д. А також ми залишаємо за собою право закликати інші бізнес-спільноти та окремі бізнеси до публічного нерукопотискання представників компаній, що можуть бути причетними до руйнації вітчизняної економіки через неприйняття відповідного законодавчого акта. Спільнота БІЗНЕС 100 закликає Президента України та народних депутатів України зробити все можливе для економічного порятунку України.Ми - спільнота 100 відповідальних власників бізнесу, національних інвесторів з різних секторів економіки та регіонів України, які створили колективну платформу для єднання голосу українського бізнесу.
Hellis
апеляционный суд дважды откладывал рассмотрение по иску Суркисов по одной лишь причине: они ждали решение власти. Закон тут побоку. Решение власти мы видим в решении суда. Кто -то еще ждет принятие "антиколомойского" закона? А кредита МВФ? 259 млн $ - это из наших карманов. Жуйте
І ніхто навіть чути не хотів
Atlantic Council: Зеленский начал мстить Майдану Апрель 15, 2020Без рубрикиКомментарии: 1
Украина впервые после эпохи Януковича сделала шаг к тирании.
Президент Владимир Зеленский, пришедший во власть как свежее лицо, рискует заработать репутацию человека, который мстит Майдану.
Об этом пишет американское издание Atlantic Council, передает сегодня «Цензор.НЕТ».
«Впервые с последних дней эпохи Януковича Украина сделала шаг к тирании.
10 апреля к активистке по борьбе с коррупцией, общественному лидеру и бывшему депутату Татьяне Чорновол пришли оперативники Государственного бюро расследований Украины в масках.
Должностные лица президента Зеленского обвиняют ее в убийстве и в препятствовании деятельности Партии регионов», - пишет издание.
Atlantic Council отмечает, что Татьяна Чорновол - «яркая и противоречивая личность», «живой символ протестов Майдана и войны против вторжения Москвы и оккупации востока Украины».
«В этом смысле дело против нее является нападением на преобладающую точку зрения на новейшую историю Украины.
Это нападение на идею революции Майдана как легитимного гражданского движения в защиту украинской демократии и на действия в значительной степени ненасильственные, к которым прибегли протестующие в ответ на смертоносные нападения все более нелегитимных государственных органов», - сказано в статье.
Atlantic Council напоминает, что выход из офиса Партии регионов был все время открыт. Гибель 57-летнего компьютерщика партии Владимира Захарова издание называет трагедией, которую не планировали поджегшие здание люди.
«Невероятно и тревожно, что дело (Чорновол. - Ред.) попало в руки судьи Печерского районного суда г. Киева Сергея Вовка, который считается тесно связанным с кланом Януковича», - подчеркивает издание.
«Государственного бюро расследований также уязвимо к обвинениям в предвзятости.
До назначения на должность заместителя председателя ГБР Александр Бабиков занимал должность адвоката Януковича и других членов внутреннего круга бывшего украинского лидера.
Принципиально важно, что Бабиков был выдвинут командой Зеленского, поэтому уголовное преследование Чорновол проходит под руководством людей, назначенных действующим Президентом Украины», - добавляет издание.
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По мнению Atlantic Council, если Зеленский не вмешается, его международной репутации будет нанесен глубокий ущерб. Кроме того, преследование Чорновол может разозлить гражданское общество Украины, сотни тысяч добровольцев и ветеранов войны.
«Президент Зеленский рискует глубокими политическими неприятностями, если решит продолжить сомнительное дело против Татьяны Чорновол.
Он пришел к власти как свежее лицо в украинской политике, но это обвинение может укрепить его репутацию сторонника контрреволюционного ревизионизма и мести Майдану», - подытоживает издание.
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А Зеленский упорно молчит… Как обычно…
Тут пермаментно состояние "а будет дефолт или не будет" с 2014 года.