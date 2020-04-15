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 Політика України, Економіка
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Все про:дефолт (51) Коломойський (854) Климпуш-Цинцадзе (316)

 Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде суто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе

Якщо чинна влада допустить дефолт, то демонтаж країни буде суто технічним питанням. Коломойський зацікавлений збанкрутувати країну і потім скупити її за безцінь.

Про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність", голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе у своєму відеоблозі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Вже навіть провали і зрадницька політика влади не вражає так, як те, що попри це все їм через ЗМІ вдається задурманювати людям голови і напускати в очі туман. Буквально вчора КМІС оприлюднив своє нове дослідження. Як на мене, він просто показує картину абсурду суспільної думки в Україні. Вдумайтеся, 65% наших громадян вважає, що влада не справилася із забезпеченням лікарень тестами. 70% громадян України вважає, що влада не справилася із забезпеченням захисними засобами наших медиків. І одночасно 46% наших громадян вважає, що влада успішно справляється з боротьбою з коронавірусом. І ті самі 46% вважають, що нам не варто продовжувати співпрацю з МВФ", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила, що це означає, що половину населення України новітні політики переконали в тому, що чорне – це біле.

"Людей переконують в тому, що дефолт – це прощення усіх боргів. Отак раз – і ти вже нікому нічого не винен. Такий собі екшн від творців "кінця епохи бідності" і "зробимо їх разом". Насправді при дефолті людей чекає не телевізійне, а реальне зубожіння. Тому що це буде повернення до 90-х, які, слава Богу, багато хто не застав, а дехто, на жаль, забув", – зауважила Климпуш-Цинцадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Адепти дефолту підуть на злочин, щоб повернути "Приват" своєму господареві", - "слуга народу" Чернєв

Депутатка зазначила, що Коломойський зацікавлений збанкрутувати країну і потім скупити все за безцінь.

"От Коломойський добре пам’ятає, він зацікавлений збанкрутувати країну, а потім скуповувати її за безцінь. Він хоче повернення купонів. Так, долар тоді буде точно по 8, тільки 8 тисяч. І тоді ті, хто вивів мільярди з України, зможе купувати її оптом. І хай вас не тішить таке чарівне іноземне слово "емісія", якою вас обіцяють рятувати. Тому що емісія – це друкарський станок, і ми добре пам’ятаємо, як вона працює. Це означає, що ціни будуть зростати зранку, в обід і ввечері. Що ми будемо змушені заплатити за хлібину купу грошей, яка буде більша, ніж та сама хлібина. І не треба гадати як то все буде. Тому що маємо живий реальний приклад з нашого недавнього минулого. Пригадуєте таке слово – квадрильйон. Так от, в Україні 1996 році дохідна частина бюджету становила 2 квадрільйони 390 трильйонів карбованців. Ціни з 1991 по 1996 рік в Україні зросли в 95 тисяч разів, а долар коштував 176 тис купонокарбованців. Так от, якщо такий сценарій влада буде реалізовувати, то насправді демонтаж країни залишиться вже суто технічним питанням", – додала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189334
 
 
 Топ коментарі
 
на столько,насколько надо Если Зеленский допустит дефолт, то демонтаж страны будет чисто техническим вопросом, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4274.еще ни одна империя не убежала от развала.и кацапская тоже.несмотря на всех йуристов.
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во,кацапня воодушевилась Если Зеленский допустит дефолт, то демонтаж страны будет чисто техническим вопросом, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4616.друг другу подскуливают....вы про свою расеюшку побидкались бы,без нефтедолларов хана раньше наступит,чем в Украине.

Если Зеленский допустит дефолт, то демонтаж страны будет чисто техническим вопросом, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9566
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Ванька, совсем с баблом плохо, шо ты до самолайков скатился?
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Шо такоє, Мєркава? В тебе поганий настрій? Налий собі трохи дешевого віскаріка. Під рошенку Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6154
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Підсмаж собі ягелю, як зовсім з грошима погано.

Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6921
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Лайкнув сам себе, щоб обновити функцію і дізнатись кількість прихильників. Потім відразу прибрав свій лайк. Що не так?
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"Бізнес України висунув вимоги владі. Інакше - бойкот."

"БІЗНЕС 100 вимагає від ВР термінового розгляду законопроєкту 2571-д".
Спільнота не виключає можливості припинення ділових стосунків з бізнесами та підприємствами, афілійованими з народними депутатами, які саботують прийняття законопроєкту 2571-д. А також ми залишаємо за собою право закликати інші бізнес-спільноти та окремі бізнеси до публічного нерукопотискання представників компаній, що можуть бути причетними до руйнації вітчизняної економіки через неприйняття відповідного законодавчого акта. Спільнота БІЗНЕС 100 закликає Президента України та народних депутатів України зробити все можливе для економічного порятунку України.Ми - спільнота 100 відповідальних власників бізнесу, національних інвесторів з різних секторів економіки та регіонів України, які створили колективну платформу для єднання голосу українського бізнесу.
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Дэфолт однозначно произойдет,ни смотря ни на какие законы,-эта команда слишком дебильная
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Hellis
апеляционный суд дважды откладывал рассмотрение по иску Суркисов по одной лишь причине: они ждали решение власти. Закон тут побоку. Решение власти мы видим в решении суда. Кто -то еще ждет принятие "антиколомойского" закона? А кредита МВФ? 259 млн $ - это из наших карманов. Жуйте
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В мене кілька питаннь до Зебілів. Як ви можете поєднувати заклики Зеленського до іноземних інвесторів вкладати гроші в Україну. І оголошенням дефолту, тобто відмову виконувати міжнародні договора. Для вас це норм? Одне іншому не заважає? Чи не складається у вас враження, що він вам ссить в очі цими обіцянками покращити економічне становище?
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Про інвесторів це для бидла. А зелень просто хоче чим побільше вкрасти до дефолту. Зелень банально генетичний неліквід - вони нереально тупі і не розуміють що з цими грошима їх на лівер пустять.
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понятно одно-Зе обещал "няню" каждому инвестору...а теперь он хочет одну "няню" для всей Украины...пана Ко...неуж-то забыл что нельзя ложить "Яйца" в одну корзину...?! Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3139
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Демонтажу країни не буде бо це не перший раз. Буде вішання та вскривання зелені і їх родичів, а також всіх рашистів. Буде весело бо ніхто не втікне. Но в ідеалі це обійти, бо лишні жертви, но раз не хочуть то в утилізатор.
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А вы там для чего в Раде сидите? Штаны протираете? Если не способны законными методами противостоять зеленой шобле, то одолжите Азов у Кваквакова! Опозиция, мля, уровня Навального. Скоро начнут с шариками ходить и самолетики запускать, пока зелень страну в пропасть сбрасывает. Тьху.
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Из какого табора появилась эта " гадалка-прорицательница" ? Пришла из неоткуда, и ушла в никуда . Кукол дергают за нитки ....
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Так ты нулевое тоже ниоткуда пришло и в никуда укатиш.
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Демонтаж , может сделать только Параша и ее Путлер .но на это у него есть год !
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как можно давить "своих"...он же просто хочет "МИРА"...любой ценой...даже ценой существования независимой Украины...!!! и это наибольшая опасность !!!
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рік тому..Було на кожному каналі, на кожному стовпі і лунало з кожної кавоварик!
Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4880
І ніхто навіть чути не хотів
Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4395
Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8343
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Нужно жить будущим а не прошлім! В етом величие и сила нации!
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Это как ? Величие нации уставшей от войны на диване ? Страшно подумать о будущем такой нации.
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мировые сми про вову
Atlantic Council: Зеленский начал мстить Майдану Апрель 15, 2020Без рубрикиКомментарии: 1

Украина впервые после эпохи Януковича сделала шаг к тирании.
Президент Владимир Зеленский, пришедший во власть как свежее лицо, рискует заработать репутацию человека, который мстит Майдану.
Об этом пишет американское издание Atlantic Council, передает сегодня «Цензор.НЕТ».
«Впервые с последних дней эпохи Януковича Украина сделала шаг к тирании.
10 апреля к активистке по борьбе с коррупцией, общественному лидеру и бывшему депутату Татьяне Чорновол пришли оперативники Государственного бюро расследований Украины в масках.
Должностные лица президента Зеленского обвиняют ее в убийстве и в препятствовании деятельности Партии регионов», - пишет издание.
Atlantic Council отмечает, что Татьяна Чорновол - «яркая и противоречивая личность», «живой символ протестов Майдана и войны против вторжения Москвы и оккупации востока Украины».
«В этом смысле дело против нее является нападением на преобладающую точку зрения на новейшую историю Украины.
Это нападение на идею революции Майдана как легитимного гражданского движения в защиту украинской демократии и на действия в значительной степени ненасильственные, к которым прибегли протестующие в ответ на смертоносные нападения все более нелегитимных государственных органов», - сказано в статье.
Atlantic Council напоминает, что выход из офиса Партии регионов был все время открыт. Гибель 57-летнего компьютерщика партии Владимира Захарова издание называет трагедией, которую не планировали поджегшие здание люди.
«Невероятно и тревожно, что дело (Чорновол. - Ред.) попало в руки судьи Печерского районного суда г. Киева Сергея Вовка, который считается тесно связанным с кланом Януковича», - подчеркивает издание.
«Государственного бюро расследований также уязвимо к обвинениям в предвзятости.
До назначения на должность заместителя председателя ГБР Александр Бабиков занимал должность адвоката Януковича и других членов внутреннего круга бывшего украинского лидера.
Принципиально важно, что Бабиков был выдвинут командой Зеленского, поэтому уголовное преследование Чорновол проходит под руководством людей, назначенных действующим Президентом Украины», - добавляет издание.
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По мнению Atlantic Council, если Зеленский не вмешается, его международной репутации будет нанесен глубокий ущерб. Кроме того, преследование Чорновол может разозлить гражданское общество Украины, сотни тысяч добровольцев и ветеранов войны.
«Президент Зеленский рискует глубокими политическими неприятностями, если решит продолжить сомнительное дело против Татьяны Чорновол.
Он пришел к власти как свежее лицо в украинской политике, но это обвинение может укрепить его репутацию сторонника контрреволюционного ревизионизма и мести Майдану», - подытоживает издание.
***
А Зеленский упорно молчит… Как обычно…
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А що може сказати Зєля? Шпигун, як шпигун. Меньше слів, більше шкоди.
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Украина это failed state.
Тут пермаментно состояние "а будет дефолт или не будет" с 2014 года.
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73% без мозгов "поприкалывались" , спрятались в кусты ,а остальные должны зто дерьмо вместе с ними потреблять. Народ оказался не готов к демократии, что для меня не удивительно. .С точки зрения науки вся эта хрень будет повторяться вновь и вновь , если не будет защиты от дураков. Представим , что в силу каких-то событий эта клоунада закончилась, разве можно с уверенностью сказать , что 73% не изберут очередного прохвоста? Получается , что нам нужен то-ли свой Лукашенко, то-ли политбюро или военная хунта. Кстати реально в чем Порох накосячил,-так это в играх в демократию. Любой руководитель подтвердит, что все это было предсказуемо.
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но-но...диктатура ещё ни одну страну до хорошего не довела...разве что -Китай...но это другая культура и традиции... Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9236
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сдаётся мне шо клоуны и КО точно дошутятся...а тикать будет некуда...хотя рашка с удовольствием примет...а реальность окажется гораздо круче сценария по которому живут сейчас "слуги народа"...бо народ будет рвать их как Тузик грелку...
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Якщо буде дефолт.....тьфу тьфу....то за нього разом з Зеленським мають відповісти 73% виборців ...,
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Які його вибрали ,.. принаймі міськими роботами..,може завилини запрацюють..., як можна голосувати за профана ?))
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"Демонтажу країни" не буде. Буде демонтаж жидобільшовизму в Україні. Обіцяю особисто зайнятися фізичним знищенням "слуг".
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Може березові різки хватить.., колись це допомагало...
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Колись вірили в ідеали калокагатії - поєднання істини, добра і краси. Зараз деградовані постмодерні покидьки вірять лише в "бабло побеждает зло" та в "без лоха и жизнь плоха". Також прокацаплені збоченці щиро вірять в те що "нету лучшего влагалища чем жопа пьяного товарища". І вся ця ***** називається "прокацаплений жидобільшовизм". До створення такого стану свідомості доклали всі поборники "класової боротьби" ("Капітал" Карла Маркса) та "соціальної справедливості" ("Теорія справедливості" Джона Роулза) і "побудови комунізму в окремо взятій країні". Сьогодні Україна вже не "колгосп" (колективне господарство" а справжній задолбаний кібуц...
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