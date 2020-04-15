 Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе

Про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність", голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе у своєму відеоблозі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Вже навіть провали і зрадницька політика влади не вражає так, як те, що попри це все їм через ЗМІ вдається задурманювати людям голови і напускати в очі туман. Буквально вчора КМІС оприлюднив своє нове дослідження. Як на мене, він просто показує картину абсурду суспільної думки в Україні. Вдумайтеся, 65% наших громадян вважає, що влада не справилася із забезпеченням лікарень тестами. 70% громадян України вважає, що влада не справилася із забезпеченням захисними засобами наших медиків. І одночасно 46% наших громадян вважає, що влада успішно справляється з боротьбою з коронавірусом. І ті самі 46% вважають, що нам не варто продовжувати співпрацю з МВФ", – сказала Климпуш-Цинцадзе.
Вона наголосила, що це означає, що половину населення України новітні політики переконали в тому, що чорне – це біле.
"Людей переконують в тому, що дефолт – це прощення усіх боргів. Отак раз – і ти вже нікому нічого не винен. Такий собі екшн від творців "кінця епохи бідності" і "зробимо їх разом". Насправді при дефолті людей чекає не телевізійне, а реальне зубожіння. Тому що це буде повернення до 90-х, які, слава Богу, багато хто не застав, а дехто, на жаль, забув", – зауважила Климпуш-Цинцадзе.
Депутатка зазначила, що Коломойський зацікавлений збанкрутувати країну і потім скупити все за безцінь.
"От Коломойський добре пам’ятає, він зацікавлений збанкрутувати країну, а потім скуповувати її за безцінь. Він хоче повернення купонів. Так, долар тоді буде точно по 8, тільки 8 тисяч. І тоді ті, хто вивів мільярди з України, зможе купувати її оптом. І хай вас не тішить таке чарівне іноземне слово "емісія", якою вас обіцяють рятувати. Тому що емісія – це друкарський станок, і ми добре пам’ятаємо, як вона працює. Це означає, що ціни будуть зростати зранку, в обід і ввечері. Що ми будемо змушені заплатити за хлібину купу грошей, яка буде більша, ніж та сама хлібина. І не треба гадати як то все буде. Тому що маємо живий реальний приклад з нашого недавнього минулого. Пригадуєте таке слово – квадрильйон. Так от, в Україні 1996 році дохідна частина бюджету становила 2 квадрільйони 390 трильйонів карбованців. Ціни з 1991 по 1996 рік в Україні зросли в 95 тисяч разів, а долар коштував 176 тис купонокарбованців. Так от, якщо такий сценарій влада буде реалізовувати, то насправді демонтаж країни залишиться вже суто технічним питанням", – додала Іванна Климпуш-Цинцадзе.
даст, даст, наставляй широкие штаны - даст и еще поделится. Зевс щедр же.
грозит!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
Дмитрий
@dmitriypaut
·1 ч
Иван Васильевич Бобул в роли президента был бы лучше чем Зеленскай.
Украина существует более 1000 лет, она выстояла под многовековой оккупацией, и никуда она не денется !
открой уже глаза, потом поздно будет
нужно по крайне мере как минимум насторожиться и следить за действиями клоунов
Мнения / Общество 15-апр, 20:099 646 0
Сначала об ошибающихся учителях.
Смена формата - классного на телевизионный - не влияет на качество изложения материала. К примеру, политические эксперты рассуждают одинаково что в статьях, что в живом общении, что в студии, что по Скайпу.
Для учителя умение выступать является профессией. Да, может быть телевизионный мандраж, но он проходит на первых пяти минутах. А у кого не проходит, то таких просто нельзя выпускать в эфир.
Нет, это вот такое, с примитивные ошибками, у нас нынче преподавание. В эфир попали чуть ли не лучшие из нынешних. Конечно, можно было подобрать учителей старой школы, которые умеют считать и отличают Арктику от Антарктики. Но ведь такое выступление - это ведь популярность, заработок и прочие плюшки, вот учительские «новые лица» и оттеснили в сторонку профессионалов. Как во всем в стране.
Так что преподавание с ошибками для Украины - закономерно.
Теперь о кампании в защиту ошибающихся.
Депутатам в оправдательных майках плевать на учителей. Как и на всех остальных, кроме тех, кто им платит.
Они оправдывают себя. Свое приспособленчество, свой непрофессионализм, свою жадность. И делают это с демонстративной наглостью.
Почему «соросята» заслуживают на фиксацию как отдельной социально-политической системы? Потому что для того, чтобы стать элементом этой системы, необходимо обладать рядом устойчивых качеств.
Я много работаю с молодыми людьми. И поверьте, среди них есть достаточно не только владеющих английским, но и реально грамотных, воспитанных и порядочных. И многие из них участвовали в грантовых программах. Но не прижились - «грантоедская» система их отторгла.
Главное, что в этой системе надо быть предельно циничным, на уровне рефлексов. Так как невозможно не видеть, что конечно не все, но ряд решений системы работают против успешной Украины.
Но «соросята» исполняют указанное, причем, под обязательный аккомпанемент патриотической трескотни на прекрасной соловьиной… Нас как бы учат демократии, которая предполагает честность, ответственность, инициативность, но в своих адептах система воспитывает лживость, вседозволенность, угодничество.
И отсюда абсолютно естественно вытекает готовность оправдывать «своих» что бы они ни совершили - ошибку в телеуроке, воровство, убийство, предательство страны.
И система «соросят» уже стала институциональной - оформлена в виде общественных движений и партий, постоянно представлена в Раде, Кабмине и других органах власти.
Как по мне, так это куда опаснее коронавируса.
На фото главное, что героиня к нам филейной частью. Это - позиция.
Александр КОЧЕТКОВ
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Человек слева - известный гей, ходит на БДСМ вечеринки на набережной, его фотографиями заполнен весь интернет.
Девушка рядом с ним - валютная проститутка. На сайтах известна как "Анжелика".
Следующий - отсидел восемь лет за вымогательство, сотрудничал с милицией, сдал группировку карточных катал.
Девушка справа - замечена в связях с российским авторитетным бизнесменом Итальянчиком. Владеет двухэтажным пентхаусом на Сицилии.
Что, нет? Это другие люди?
Ну... Маю право на помилку!
Подумаешь, журналистская ошибка.
С кем не бывает.
Вообще, весь день сегодня думаю, что написать по этому поводу.
Когда люди, вызвавшиеся принимать законы - законы! - Карл, приходят на заседание Парламента во время войны, пандемии и экономического краха в майке "имею право на ошибку"...
Тот случай, когда что-то комментировать - только портить.
Никакой гротеск не способен переплюнуть эту жизнь.
Каждый раз, когда думаешь, что эта команда, эта власть, эти депутаты, министры, советники секретарей и прочая не способны больше тебя уже ничем удивить - каждый раз открываешь новости, и челюсть разбивается о стол.
Спасибо семидесяти трем процентам.
Каждый раз с нежностью о вас думаю, ребят.
А.Бабченко
и 73 дебила тоже ЭТОГО хоЧУТЬ ))))
..
"БІЗНЕС 100 вимагає від ВР термінового розгляду законопроєкту 2571-д".
Спільнота не виключає можливості припинення ділових стосунків з бізнесами та підприємствами, афілійованими з народними депутатами, які саботують прийняття законопроєкту 2571-д. А також ми залишаємо за собою право закликати інші бізнес-спільноти та окремі бізнеси до публічного нерукопотискання представників компаній, що можуть бути причетними до руйнації вітчизняної економіки через неприйняття відповідного законодавчого акта. Спільнота БІЗНЕС 100 закликає Президента України та народних депутатів України зробити все можливе для економічного порятунку України.Ми - спільнота 100 відповідальних власників бізнесу, національних інвесторів з різних секторів економіки та регіонів України, які створили колективну платформу для єднання голосу українського бізнесу.
Hellis
апеляционный суд дважды откладывал рассмотрение по иску Суркисов по одной лишь причине: они ждали решение власти. Закон тут побоку. Решение власти мы видим в решении суда. Кто -то еще ждет принятие "антиколомойского" закона? А кредита МВФ? 259 млн $ - это из наших карманов. Жуйте
І ніхто навіть чути не хотів