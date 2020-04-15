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 Політика України, Економіка
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Все про:дефолт (51) Коломойський (854) Климпуш-Цинцадзе (315)

 Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе

Якщо чинна влада допустить дефолт, то демонтаж країни буде суто технічним питанням. Коломойський зацікавлений збанкрутувати країну і потім скупити її за безцінь.

Про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність", голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе у своєму відеоблозі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Вже навіть провали і зрадницька політика влади не вражає так, як те, що попри це все їм через ЗМІ вдається задурманювати людям голови і напускати в очі туман. Буквально вчора КМІС оприлюднив своє нове дослідження. Як на мене, він просто показує картину абсурду суспільної думки в Україні. Вдумайтеся, 65% наших громадян вважає, що влада не справилася із забезпеченням лікарень тестами. 70% громадян України вважає, що влада не справилася із забезпеченням захисними засобами наших медиків. І одночасно 46% наших громадян вважає, що влада успішно справляється з боротьбою з коронавірусом. І ті самі 46% вважають, що нам не варто продовжувати співпрацю з МВФ", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила, що це означає, що половину населення України новітні політики переконали в тому, що чорне – це біле.

"Людей переконують в тому, що дефолт – це прощення усіх боргів. Отак раз – і ти вже нікому нічого не винен. Такий собі екшн від творців "кінця епохи бідності" і "зробимо їх разом". Насправді при дефолті людей чекає не телевізійне, а реальне зубожіння. Тому що це буде повернення до 90-х, які, слава Богу, багато хто не застав, а дехто, на жаль, забув", – зауважила Климпуш-Цинцадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Адепти дефолту підуть на злочин, щоб повернути "Приват" своєму господареві", - "слуга народу" Чернєв

Депутатка зазначила, що Коломойський зацікавлений збанкрутувати країну і потім скупити все за безцінь.

"От Коломойський добре пам’ятає, він зацікавлений збанкрутувати країну, а потім скуповувати її за безцінь. Він хоче повернення купонів. Так, долар тоді буде точно по 8, тільки 8 тисяч. І тоді ті, хто вивів мільярди з України, зможе купувати її оптом. І хай вас не тішить таке чарівне іноземне слово "емісія", якою вас обіцяють рятувати. Тому що емісія – це друкарський станок, і ми добре пам’ятаємо, як вона працює. Це означає, що ціни будуть зростати зранку, в обід і ввечері. Що ми будемо змушені заплатити за хлібину купу грошей, яка буде більша, ніж та сама хлібина. І не треба гадати як то все буде. Тому що маємо живий реальний приклад з нашого недавнього минулого. Пригадуєте таке слово – квадрильйон. Так от, в Україні 1996 році дохідна частина бюджету становила 2 квадрільйони 390 трильйонів карбованців. Ціни з 1991 по 1996 рік в Україні зросли в 95 тисяч разів, а долар коштував 176 тис купонокарбованців. Так от, якщо такий сценарій влада буде реалізовувати, то насправді демонтаж країни залишиться вже суто технічним питанням", – додала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленському час ухвалити рішення - або голосування в інтересах України за неповернення "ПриватБанку" ексвласникам, або дефолт, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189334
 
   
 Топ коментарі
 
во,кацапня воодушевилась Если Зеленский допустит дефолт, то демонтаж страны будет чисто техническим вопросом, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4616.друг другу подскуливают....вы про свою расеюшку побидкались бы,без нефтедолларов хана раньше наступит,чем в Украине.

Если Зеленский допустит дефолт, то демонтаж страны будет чисто техническим вопросом, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9566
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Eugeniusz 1 Я Вам факты привел, что дефолт угрожал и раньше. И все эти деятели тоже брали кредиты.
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От і Ви вже про дефолт. Саме так! Дефолт, якщо вони будуть при владі! Нема про що сперечатися.
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Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2613 Ali Hasan Про дефолт ніхто і не сперечається. Суперечка про те, що дефолт не дорівнює демонтаж держави.
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После нападения татаро-монголов демонтаж тоже не произошел... По крайней мере в том виде в котором вы это понимаете!
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Eugeniusz 1 Так я об этом и говорю. Демонтаж может быть и без дефолта, как и дефолт без демонтажа. Или был дефолт, когда татаро-монголы напали?
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Воруют много и не только власть вот и не списывают долги.Адефолта не будет.Нужен закон о привате.
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Ти повторюєш слова Юльки-варофки про реструктурізацію і тому ти агент кремпля.)))
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Юлька замість слова "дефолт", в своїй риториці, використовує незрозуміле для 73 відсоткових слово "реструктуризація"
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73 % дятлов вас спасли от дефолта,Шариковы блин
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Маю надію, що Зеленський - це останні граблі,що вдарять по лобі " мудрий народ ". Да Боже, щоб не на смерть.
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даст, даст, наставляй широкие штаны - даст и еще поделится. Зевс щедр же.
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Смерть ПУТИНУ! ОСЬ ЗЛА МОСКВА - ПЕКИН БУЛУТ УНИЧТОЖЕНІ!!!
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Через пару месяцев вы в проснетесь в России ,в какой нибудь Чувашии или Саха=Якутии.А Зеленского Путин назначит директором птицефермыПоздравляю.
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Противоречия в мышлении зебилов напоминают точь в точь ватное.
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А единение по типу пускай воруют только наши это чее.
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Щас ты будеш ржать до усрачки кароче слушай...******* и Трусельман последнее время вообще были в бане со стороны МВФ и кредиты не получала, вместо этого брами деньги у кредиторов под в разы большый процент....итого, свиносоя не хочет разницу компенсировать в бюджет?
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ЗАСРАНЕЦ НЕ тогай президентаУКРАИНІ! Смрть ПУТИНУ!РОссия должна біть уничтожена ! Карантин минимум на два года! Зеленскому ничего не
грозит!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Дмитрий

@dmitriypaut

·1 ч

Иван Васильевич Бобул в роли президента был бы лучше чем Зеленскай.
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что за бред! Украина будет пока Украинский народ есть! пусть идет нахер дура! никакого демонтажа страны никогда не будет! Даже, если дефолт случится, все ровно Украина будет всегда! Народ - это и есть страна! Если начнется хаос, то первыми сдохнут олигархи и коллаборанты! людей уже не будут сдерживать законы! После этого Украина заживет еще лучше! И двойных агентов тоже подвесить надо будет! демонтаж страны, ух и... аж ярость вызывает! фу!
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+ много !
Украина существует более 1000 лет, она выстояла под многовековой оккупацией, и никуда она не денется !
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это из той же оперы что год назад когда кричали хуже не будет и зеленский лучший..
открой уже глаза, потом поздно будет
нужно по крайне мере как минимум насторожиться и следить за действиями клоунов
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Кацап, это тебе такое по телеку показали?
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ПАРАШИ НЕ БУДЕТ! ПО ЛЮБОМУ! ПАРАШУ И ДЕФОЛТ НЕ СПАСЕТ!
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Тому, що цейц чоловік -ідіот, обирає як не комуняку, то бандюгу або клоуна!
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Кто помнит.... что там было у них дальше в Слуге урода по сценарию? Сколько независимых государств должно образоваться? Думаю, что многие мэры уже на низком старте, включая Садового.......
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Право на ошибку, или ошибка как правило?
Мнения / Общество 15-апр, 20:099 646 0

Сначала об ошибающихся учителях.

Смена формата - классного на телевизионный - не влияет на качество изложения материала. К примеру, политические эксперты рассуждают одинаково что в статьях, что в живом общении, что в студии, что по Скайпу.

Для учителя умение выступать является профессией. Да, может быть телевизионный мандраж, но он проходит на первых пяти минутах. А у кого не проходит, то таких просто нельзя выпускать в эфир.

Нет, это вот такое, с примитивные ошибками, у нас нынче преподавание. В эфир попали чуть ли не лучшие из нынешних. Конечно, можно было подобрать учителей старой школы, которые умеют считать и отличают Арктику от Антарктики. Но ведь такое выступление - это ведь популярность, заработок и прочие плюшки, вот учительские «новые лица» и оттеснили в сторонку профессионалов. Как во всем в стране.

Так что преподавание с ошибками для Украины - закономерно.

Теперь о кампании в защиту ошибающихся.

Депутатам в оправдательных майках плевать на учителей. Как и на всех остальных, кроме тех, кто им платит.

Они оправдывают себя. Свое приспособленчество, свой непрофессионализм, свою жадность. И делают это с демонстративной наглостью.

Почему «соросята» заслуживают на фиксацию как отдельной социально-политической системы? Потому что для того, чтобы стать элементом этой системы, необходимо обладать рядом устойчивых качеств.

Я много работаю с молодыми людьми. И поверьте, среди них есть достаточно не только владеющих английским, но и реально грамотных, воспитанных и порядочных. И многие из них участвовали в грантовых программах. Но не прижились - «грантоедская» система их отторгла.

Главное, что в этой системе надо быть предельно циничным, на уровне рефлексов. Так как невозможно не видеть, что конечно не все, но ряд решений системы работают против успешной Украины.

Но «соросята» исполняют указанное, причем, под обязательный аккомпанемент патриотической трескотни на прекрасной соловьиной… Нас как бы учат демократии, которая предполагает честность, ответственность, инициативность, но в своих адептах система воспитывает лживость, вседозволенность, угодничество.

И отсюда абсолютно естественно вытекает готовность оправдывать «своих» что бы они ни совершили - ошибку в телеуроке, воровство, убийство, предательство страны.

И система «соросят» уже стала институциональной - оформлена в виде общественных движений и партий, постоянно представлена в Раде, Кабмине и других органах власти.

Как по мне, так это куда опаснее коронавируса.

На фото главное, что героиня к нам филейной частью. Это - позиция.

Александр КОЧЕТКОВ

..........................................................

Человек слева - известный гей, ходит на БДСМ вечеринки на набережной, его фотографиями заполнен весь интернет.

Девушка рядом с ним - валютная проститутка. На сайтах известна как "Анжелика".

Следующий - отсидел восемь лет за вымогательство, сотрудничал с милицией, сдал группировку карточных катал.

Девушка справа - замечена в связях с российским авторитетным бизнесменом Итальянчиком. Владеет двухэтажным пентхаусом на Сицилии.

Что, нет? Это другие люди?

Ну... Маю право на помилку!

Подумаешь, журналистская ошибка.

С кем не бывает.

Вообще, весь день сегодня думаю, что написать по этому поводу.

Когда люди, вызвавшиеся принимать законы - законы! - Карл, приходят на заседание Парламента во время войны, пандемии и экономического краха в майке "имею право на ошибку"...

Тот случай, когда что-то комментировать - только портить.

Никакой гротеск не способен переплюнуть эту жизнь.

Каждый раз, когда думаешь, что эта команда, эта власть, эти депутаты, министры, советники секретарей и прочая не способны больше тебя уже ничем удивить - каждый раз открываешь новости, и челюсть разбивается о стол.

Спасибо семидесяти трем процентам.

Каждый раз с нежностью о вас думаю, ребят.

А.Бабченко
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30млн це бюджет бідного селища..., а то на цілу область
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Так он и выполняет пожелания хозяина бени сегодня вернули деньги суркисам завтра бени с поправками они протянут время беня выграет суд и тот закон нафиг не нужен мвф не даст денег и все приплыли
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Свиноботы тут ещё год назад в один голос "пророчили", шо летом будет дефолт ! Так и не дождались. А сейчас опять взялись за старое. Не надоело ?
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Дурилка, демонтаж страны произошёл ещё в 14году когда в кресло президента хитростью и обманом заняло жирное, ЖАДНОЕ,циничнолживое, проросийское рыгоанальное существо с бизнесом в рашке и крыму
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На фб есть видосик , где она говорит что голосовала за зюзю . .
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так монику и двигали в преЗЕКи для демонтажа украины.. РАЗВЕ НЕ ТАК?
и 73 дебила тоже ЭТОГО хоЧУТЬ ))))
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Так *подобаються * мені сексоти (малороси ) . які тут кацапською мовою (окупанта ) пишуть про демонтаж держави . Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9057

..
Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1004
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Так *подобаються * мені сексоти (малороси ) . які тут кацапською мовою (окупанта ) пишуть про демонтаж держави/ Молодец! Пиши, пиши комменты.Пусть корявые, с ошибками,на суржике, пусть не понятно о чём. Зато свои а не тупые перепечатки картинок из сайтов ДНР и РФ .Расти над собой.Теперь твоя сверхзадача- осилить коммент в пятнадцать слов.
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Да не будет демонтажа, а уже будут ставить к стенке, а не бросать в урны.
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Без кредита МВФ Украина избежит дефолта - глава Минфина Марченко./ Папередник Марченко Уманский продержался на должности меньше месяца. Министр Новосад быстро много чего наобещала и как только у неё «появилась» квартира сразу слиняла.Без шума и пыли.И спросить за обман не с кого.
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Чи у світі є країна, де завезена 5-та колона складає 25-30% населення? Ви що, не розумієте, що вони вже посіяли квіточки, щоб зустрічати бурятські танки цвєтамі?
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Ну по перше 25-30% вати в Україні не існує. А по друге за зе голосувала не тільки вата а і наші місцеві любителі "сватів" та халяви.
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Будет дефолт- страну раскупят за копейки. Давайте займём ещё денег, а для этого выполним все требования банка, в следствии которых страну раскупят за копейки....Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 922
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А зе має надію залишитися живим при дефолті?Ні зе,ні коломойша не доживуть до суда,а будуть висіти на гилякі. Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2892
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Потом не орите Парашенка вернись . Отлично будет если он пошлёт туда страну куда она до этого за то что он спас страну в 2014 от экономического и политического краха .
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Я люблю Порошенко! Но сейчас не ВРЕМЯ! Сейчас все на борьбу с коронавирусом!
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КАЦАП ТЕБЯ НА ГИЛЯКУ! ПОВЕРЬ РУКА НЕ ДРОГНЕТ! МОЛОДЕЦ ЗЕЛЕНСКИЙ! СЛАВА БОГУ МОСКВА ЗАРАЖЕНА!!!
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Що вона меле? Скільки можна народу по вухах їздити?!
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...Об этом сказала народный депутат фракции "ПЕС" ...,Источник: https://censor.net.ua/n3189334 - далі можна не читати ... Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4200
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Так не читай вернись назад бот на рус весну.
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Любимчик Зеленського Ахметов взавтра перекриє країні електрику(бо як може бути інакше?) і Зєля фактично виконає свою програму(фсб) мінімум. Не буде ні газу(газові компресори без електрики не працюють), ні води(насоси працюють на електриці), ні мобільного зв'язку(нема сенсу операторам витрачати на послугу більше, якщо люди масово не мають грошей платити за неї), ні телебачнення(а навіщо олігархам утримувати коштовні канали, якщо у людей нема електрики, щоб увімкнути телевізор). Тобто ні поліції, ні швидких, ні пожежників, ні будь якої іншої служби ми не дочекаємось. Супермаркети? Вони закриються так швидко, як був розграбований супермаркет "Караван" в Донецьку. Тобто повний колапс і хаос. Швидко будуть групуватись численні юрби озброєних "робінгудів", які стануть фактично місцевою владою. Весь цей безлад і кавардак налаштує людей на солідарну позицію - Путєн помогі. І Путєн "допоможе". Абзац.
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Якись безвихідь в мене вийшов. А бажання було лише налякати. Щоб люди не були пасивними пофігістами, але ставали справжніми громадянами. Нам треба нормальний Лідер. Зєля вже фсьо. Кого ми обератимем на дострокових цього літа? Кого? Пропонуйте.
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Доречі, непоганий був би през. Але, нажаль, Конституцію треба буде міняти. А це - 300+1 голос в Раді. Фактично це голою дупою задавити їжака. Можна, якщо дуже хотіти, але уявіть собі картину
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Ванька, совсем с баблом плохо, шо ты до самолайков скатился?
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"Бізнес України висунув вимоги владі. Інакше - бойкот."

"БІЗНЕС 100 вимагає від ВР термінового розгляду законопроєкту 2571-д".
Спільнота не виключає можливості припинення ділових стосунків з бізнесами та підприємствами, афілійованими з народними депутатами, які саботують прийняття законопроєкту 2571-д. А також ми залишаємо за собою право закликати інші бізнес-спільноти та окремі бізнеси до публічного нерукопотискання представників компаній, що можуть бути причетними до руйнації вітчизняної економіки через неприйняття відповідного законодавчого акта. Спільнота БІЗНЕС 100 закликає Президента України та народних депутатів України зробити все можливе для економічного порятунку України.Ми - спільнота 100 відповідальних власників бізнесу, національних інвесторів з різних секторів економіки та регіонів України, які створили колективну платформу для єднання голосу українського бізнесу.
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Дэфолт однозначно произойдет,ни смотря ни на какие законы,-эта команда слишком дебильная
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Hellis
апеляционный суд дважды откладывал рассмотрение по иску Суркисов по одной лишь причине: они ждали решение власти. Закон тут побоку. Решение власти мы видим в решении суда. Кто -то еще ждет принятие "антиколомойского" закона? А кредита МВФ? 259 млн $ - это из наших карманов. Жуйте
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В мене кілька питаннь до Зебілів. Як ви можете поєднувати заклики Зеленського до іноземних інвесторів вкладати гроші в Україну. І оголошенням дефолту, тобто відмову виконувати міжнародні договора. Для вас це норм? Одне іншому не заважає? Чи не складається у вас враження, що він вам ссить в очі цими обіцянками покращити економічне становище?
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Про інвесторів це для бидла. А зелень просто хоче чим побільше вкрасти до дефолту. Зелень банально генетичний неліквід - вони нереально тупі і не розуміють що з цими грошима їх на лівер пустять.
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Демонтажу країни не буде бо це не перший раз. Буде вішання та вскривання зелені і їх родичів, а також всіх рашистів. Буде весело бо ніхто не втікне. Но в ідеалі це обійти, бо лишні жертви, но раз не хочуть то в утилізатор.
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А вы там для чего в Раде сидите? Штаны протираете? Если не способны законными методами противостоять зеленой шобле, то одолжите Азов у Кваквакова! Опозиция, мля, уровня Навального. Скоро начнут с шариками ходить и самолетики запускать, пока зелень страну в пропасть сбрасывает. Тьху.
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Из какого табора появилась эта " гадалка-прорицательница" ? Пришла из неоткуда, и ушла в никуда . Кукол дергают за нитки ....
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Так ты нулевое тоже ниоткуда пришло и в никуда укатиш.
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Демонтаж , может сделать только Параша и ее Путлер .но на это у него есть год !
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рік тому..Було на кожному каналі, на кожному стовпі і лунало з кожної кавоварик!
Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4880
І ніхто навіть чути не хотів
Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4395
Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8343
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