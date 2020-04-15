 Росія зобов'язана забезпечити захист населення від Covid-19 на окупованих нею територіях Криму і Донбасу, - МЗС

Про це говориться в заяві Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.
"Закликаємо РФ також забезпечити у повному обсязі право на життя та доступ до медичного забезпечення незаконно ув’язнених громадян України, надати безперешкодний та безпечний доступ представників міжнародних моніторингових місій та Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а також лікарів до населення тимчасово окупованих територій з метою проведення кваліфікованого медичного обстеження та лікування, а також надання гуманітарної допомоги", - сказано в документі.
Український МЗС вимагає від РФ регулярно надавати вичерпну інформацію щодо ситуації із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на тимчасово окупованих нею українських територіях, а також щодо заходів із надання допомоги населенню цих територій у зв’язку з пандемією.
У заяві підкреслюється, що відповідну ноту з вимогами до РФ, як держави-окупанта, направлено російській стороні.
У МЗС пояснили, що триваюча збройна агресія з боку Російської Федерації унеможливлює безпосереднє надання українською стороною допомоги населенню тимчасово окупованих територій. В умовах продовження бойових дій та фактичного закриття окупаційною адміністрацією доступу для СММ ОБСЄ, установ ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій, ускладнюється також і допомога з боку міжнародної спільноти, підкреслюється в заяві.
"Вчергове наголошуємо на зобов’язанні Російської Федерації як держави-окупанта відповідно до норм міжнародного гуманітарного права вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення захисту життя та здоров’я населення цих територій", - заявили в МЗС України.
Зокрема, в МЗС звернули увагу на те, що згідно зі статтею 56 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, окупаційна держава зобов'язана забезпечити та підтримувати на окупованій території умови, задовільні з точки зору охорони здоров'я та санітарії, має вживати профілактичні та запобіжні заходи, необхідні для запобігання поширенню інфекційних захворювань та епідемій.
Українське міністерство закликало міжнародне співтовариство сприяти розблокуванню Росією доступу до тимчасово окупованих територій України для надання такої допомоги.
Полиэтилен отберут (конфискуют), у тех кто занимается теплицами, вот в них и упакуют...
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«Один із служителів культу (не плутати зі священнослужителями), напевно згідно зі статутом чи штатним розкладом МП, вирішив провести масовий захід, порушуючи постанову міської ради. У цьому заході, що відбувся у неділю, служитель культу при великому зібранні людей з використанням однієї ложки та одного чана на всіх, наповнював уста і ротові порожнини благочестивих і покірних мирян»
Игорь Пачковский
@Q0MT6pFmbVqynsMСаудовская Аравия предложила Европе и Азии три месяца не платить за нефть. Помимо скидок в $10 за баррель Saudi Aramcо готова дать отсрочку платежа на 90 дней. BBG Да умножит Аллах твои дни Да будут легки поступью твои верблюды
видео -- В масковском метро
Только что, по "расия24", новости экономики, ведущая, со скорбным лицом:
"Продолжается катастрофический обвал нефтяного рынка. На сегодняшний день, цена на нефть достигла самой низкой отметки за последние 25 лет. По оценкам экспертов, потребление нефти в этом году опустится до уровня 1995-го года. По сообщению агентства "Блумберг", все нефтехранилища мира будут наполнены под завязку уже в ближайшие недели. В связи с падением мирового спроса, ожидать повышения цен на "чёрное золото" до конца года не приходится. Всё это влечёт за собой падение рубля. Акции российских предприятий также находятся в красной зоне"
Это просто пестня какая-то.
Как давно я ожидал подобных откровений из расийского телевизора!!!
Впервые ему хочется верить. А не верить - нет никаких оснований.
Напомню: расийский бюджет на этот год рассчитывался, исходя из среднегодовой цены на нефть марки Юралс $42,4 (экие оптимисты)).
Таким образом, если цена существенно не изменится, по итогам года расийский бюджет может не досчитаться колоссальной части своих доходов.
Да, у расии есть золото-валютные резервы, составляющие на сегодня $554 млрд.
Но!
Во-первых, расии, как известно, нельзя верить ни в чём. Включая официальные цифры ЗВР.
Во-вторых, действительно быстроликвидной, является лишь часть из этой суммы.
В-третьих, значительная часть ЗВР размещена в американских долговых бумагах.
Которые, при необходимости, можно "выключить" одним щелчком пальцев американского министра финансов.
В-четвёртых, у денег, как известно, есть одно странное и до сих пор плохо изученное свойство: они гораздо быстрее тратятся, чем зарабатываются.
Поэтому расийской власти, привыкшей, за последние двадцать лет, жить на широкую ногу, потратить эти несчастные сотни миллиардов - как два пальца об асфальт.
А, в-пятых… да похеру, хватит и перечисленного.
В связи с изложенным, мне на ум пришла одна весьма образная пословица: "Бодливой корове бог рогов не даёт".
Так вот, судя по всему, в этом году Создатель решил, наконец, не только отпилить рожки кремлёвскому чёрту - но также выбить ему последние зубы, сточить копытца и обрезать когти.
Такими темпами у кремля скоро не останется ресурсов на продолжение своих излюбленных шалостей по всему миру - на Донбассе, в Сирии и прочих горячих точках, где давно уже топчется сапог расийского оккупанта.
И придётся этим "ихтамнетам" возвращаться домой, и вступать в борьбу за выживание со своими зоотечественниками.
И, думаю, зоотечественникам мало не покажется.
Что-то, а мародёрить эти красавцы умеют, как никто.
Уж мы-то знаем.
Так что, этот год, наравне с такими неприятными вещами, как пандемия и мировой финансовый кризис, несёт весьма серьёзные угрозы для некоторых, особо бодливых, уродцев, которых уже давно на том свете с фонарями ищут.
И, даст Бог, таки в обозримой перспективе - найдут.
Отто Йорк