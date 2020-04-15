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 Індія виділила Україні 30 000 таблеток ліків, перспективних у боротьбі з COVID-19, - Кулеба

Індійський уряд ухвалив рішення безоплатно надати Україні партію з 30 тис. таблеток препарату гідроксихлорохін, який, на думку експертів, має високий потенціал у боротьбі з коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Я хочу висловити щиру подяку індійському уряду за допомогу. Навіть незважаючи на заборону експорту гідроксихлорохіну за кордон, наші індійські друзі ухвалили це важливе для України рішення", - цитує міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу пресслужба МЗС України в середу.

Рішенню передувала зустріч Кулеби з послом Індії в Україні Партхою Сатпатхі на початку квітня.

Коли препарат прибуде в Україну, його надалі отримає Міністерство охорони здоров'я країни, яке розподілить ліки серед медичних установ.

У МЗС нагадали, що МОЗ України включив гідроксихлорохін у протокол лікування хворих на коронавірус.

Водночас, у Міністерстві охорони здоров'я звертають увагу, що препарат не розрахований для самолікування і може застосовуватися тільки за рішенням лікарів. Ефективність препаратів гідроксихлорохіну в лікуванні хворих на COVID-19 наразі ретельно вивчається у багатьох країнах, зокрема в США і країнах ЄС.

Читайте також: Україна домовляється про закупівлю гідроксихлорохіну, який випробовують для лікування коронавірусу, - Радуцький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189326
 
 
 Топ коментарі
 
Начните лечить ими новинского. А мы посмотрим.
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Можна йому згодувати всю партію за раз.
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многие отказываются от этого чудо-лекарства из-за побочных эффектов... Индия выделила Украине 30 000 таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8062
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Без клінічних випробувань МОЗ не має права включати незрозумілі ліки в медичні протоколи лікування коронавірусу! Це протизаконно і за це буде кримінальна відповідальність!
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нашим плевать на законы - главное заработать на доверчивых лохах
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Индия выделила Украине 30 тысяч таблеток лекарств,

Что за шум? таблетки штампуют в Украине,делают соответствующую упаковку, по действию они не помогают ,но и не вредят.. Экологически чистый бизнес.
Ото кто-то будет беспокоится о вашем здоровье! Фирма Рога - копыта в международном масштабе!..
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Пусть отправят их в роисю. Там больше больных.
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Правильно.Брацкаму населению надо памагать
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самое время продавать банки с позитивно заряженой водой, как кашпировский практиковал...
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Дык, кашперовский опять по зомбоящику начал москалей лечить.
Но в первой передаче пока вирус не лечил, только геморрой и еще 2 болезни.
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Начните лечить ими новинского. А мы посмотрим.
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Можна йому згодувати всю партію за раз.
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За раз нельзя, бо остальным таким же может не хватить.
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Випросим ще в індусів для такої справи.
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Боюсь, что следующая партия сих дивных таблеток уже будут за очень дорого. Вон как Кулебя их нахваливает! Видать, уже распробовал...
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Владику треба розтягнути задоволення. "Мука православна" заслуговує.
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Тоді буде незрозуміло від чого він подох Индия выделила Украине 30 000 таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8337
Запишуть, що від пережерання Индия выделила Украине 30 000 таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8337
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Сразу говорю, лучше это фуфло не жрать, учитывая ужасное качество индийских "лекарств"
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Дары "данайцев" - пусть у себя на своих цыганях испытывают - их там сотни лямов.... Индия выделила Украине 30 000 таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1011
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Индийское правительство приняло решение безвозмездно предоставить.

Безвозмездно. Индия! Так разве бывает?)) Индия богаче Украины?
Нет, лично меня очень напрягает, когда государство (или вообще кто-то посторонний) отдает даром что-либо!! Я это называю так: На тобі, Боже, що мені негоже
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Пока ты Ириша делала маникюр, Индия заняла третье место по экономике. После США и Китая. И так себе прилично далеко оставила за собой таких монстров как Япония, Германия.
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Еще один парадокс. Третье место, а нищета просто катастрофичная.
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Колись були модні "зірочки" з В'єтнаму.
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Придурки, не травите людей. Индусы их наклепали, в надежде на спрос. Потом многие страны запретили их применять при коронавирусе.
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кращі ліки від коронавірусу - це батончики "Рошен"
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Да кацап лучшее лекарство это батончик Рошен потому что другие не лучше! Нет на сегодняшний день лекарств от короновируса!
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есть предложение, испытать их сначала на слугах, а потом уже на народу )
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Молодцы индусы! Проверят лекарство на неграх украинцах!
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Ну так в Канаде испытывать их не будут, или в той же Испании - их засудят. А тут - ..... ну там скажут шо ВНЕЗАПНО +50 погибших в день - всем побоку.
Как тот, Семочко - пишут что из-за него погибло около 200, ибо срач был за закупки, или за "смотрящего" то и шо? И тишина..... только попы с диптихиями и есвтратихиями кадилами машут(считая бабло за "упоевание" усопших рабов)
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Кулеба и 30.000 таблеток ). В портфель больше не поместилось?
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Новинский, у которого обнаружили коронавирус, накануне встречался с Онуфрием

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский 14 апреля передал 850 тыс. медицинских масок Предстоятелю УПЦ МП Онуфрию.
Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП со ссылкой на сайт фонда Новинского.
"14 апреля 2020 года народный депутат Украины Вадим Новинский передал 850 тысяч из 1 миллиона медицинских масок, закупленных Фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы, Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маски бесплатно будут раздавать верующим в приходах УПЦ МП во всех областях Украины) для обеспечения максимальной безопасности прихожан, которые решат принять участие в праздничных пасхальных богослужениях, в соответствии с требованиями закона о карантинных мероприятиях во время посещения храмов. https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3006509-novinskij-u-kotorogo-obnaruzili-koronavirus-nakanune-vstrecalsa-s-onufriem.html
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Это очень маленькая партия (символическая), что касаемо качества лекарств, то здесь больше важен конкретный производитель (торговая марка) и его репутация на рынке лекарств, чем страна производитель, поэтому не стоит писать язвительных комментариев, если вам не известно больше деталей и фактов (именно по этому случаю), чем написано в статье!
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Компания Cipla основана в 1935 году. Публичная компания. В 2017 году это более 25000+ сотрудников, рыночная капитализация около 5,8 миллиардов долларов (начало 2019 года). Это игрок #4 по обороту в Индии (2019). Годовой оборот около 2,36 миллиардов долларов. Производственная площадка API (субстанции) и промежуточных продуктов в Керкамб сертифицирована FDA США с 1985 года, также данная площадка сертифицирована ВОЗ. Ряд API (действующих веществ) сертифицированы MHRA (Великобритания), TGA (Австралия), а также регуляторами Канады, Южной Африки, Бразилии, Дании и ряда других стран. Всего компания имеет 34 производственных площадки. Примерно половина продукции идет на экспорт, офисы компании находятся более чем в 80 странах мира. www.cipla.com
Mylan - публичная глобальная компания, основанная в США в 1961 году, штаб-квартира находится в Кэнонсбурге, Пенсильвания. Сегодня Mylan входит в пятерку крупнейших генерических компаний мира, а в TOP 50 фармкомпаний мира Mylan занимает 21 строчку. Годовой оборот около 9,5 миллиардов долларов, а капитализация компании превышает 20 миллиардов долларов. Компания имеет 47 производственных площадок, 19 из которых находятся в Индии. На предприятиях и в офисах компании работает более 35000 человек в 165 странах мира. В портфеле компании более 250 API. В 2007 году Mylan приобрела контрольный пакет крупного индийского игрока на рынке субстанций - Matrix Laboratories Limited, что превратило компанию в одну из самых больших в фарминдустрии мира. Штаб-квартира подразделения компании Mylan Laboratories Limited в индийском Хайдарабаде осуществляет управление активами компании в Индии и Китае. Компания - крупный игрок в области антиретровирусных препаратов: в 2017 году Mylan произвела более 4 миллиардов доз АРВ-препаратов. www.mylan.com
Компания Emcure основана в 1981 году. Сегодня это более 11 тысяч сотрудников, операционный доход оценивается в 220 миллионов долларов. Производственная площадка твердых лекарственных форм в Хиньявади, парентеральных препаратов в Хинджавади и API в Керкамб имеют сертификацию FDA США. Компания имеет центр исследований и разработок с производственной площадкой в в Ист-Брансуике, штат Нью-Джерси, США. Также имеются офисы или производственные площадки в ОАЭ, Бразилии, Южной Африке, Сингапуре, Нигерии, Марокко, России. Компания активно расширяется, скупая небольших игроков в различных странах: Tilomed Laboratories (Великобритания, 2014), Marcan Pharmaceuticals (Канада, 2015), Bharadwaj Pharma GMBH (Германия, 2016). www.emcure.com
Компания Sun является крупным игроком фармацевтического рынка. Она была основана в 1983 году. Сегодня это транснациональная публичная компания с более чем 40 производственными площадками по всему миру, включая США, Канаду, Бразилию, Мексику и Израиль, где работает 50000+ сотрудников. Компания присутствует более чем в 150 странах мира с 2000+ продуктами в портфеле. В 2014 году Sun поглотила компанию Ranbaxy, что сделало её #1 в Индии и позволило войти в пятерку крупнейших в мире дженерических компаний - оборот составляет около 4,5 миллиардов долларов в год (2017). Более двух третей продаж Sun приходится на зарубежные страны, и большая доля приходится на США. www.sunpharma.com
Dr. Reddy's Laboratories, основанная в 1984 году, - игрок #2 в Индии по размеру оборота компании - более 2 миллиардов долларов, 2019. Сегодня это публичная компания, которая имеет филиалы в 20+ странах мира, персонал насчитывает более 20000 человек. Dr. Reddy's широко представлена своими продуктами в России, где она работает с 1992 года. www.drreddys.com
Aurobindo Pharma основана в 1986 году, с 1992 года это публичная компания, достигшая оборота около 2 миллиардов долларов (2017). Это игрок #3 по обороту в Индии (2019). На более чем 25 производственных площадках компании, а также в офисах 150+ стран мира трудится более 20000 сотрудников. С 2005 года активно участвует в программе PEPFAR. www.aurobindo.com
Частная компания Hetero Drugs основана в 1993 году, на предприятиях занято более 15000 человек. Оборот компании оценивается примерно в 2 миллиарда долларов. Портфель компании состоит из более чем 300 продуктов. Более 36 производственных площадок расположены в Индии, США, Китае, России, Египте и Мексике и многих других странах. Часть производственных площадок имеют сертификацию FDA (США), TGA (Австралия), MCC (Южная Африка) и ВОЗ. Офисы компании расположены в 126 странах мира. www.heteroworld.com
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Це дуже важкі ліки, які можуть призвести до смерті.
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" на тобі небоже , шо нам негоже " ? . Хоча індійськими препаратами лікуюся вже років двадцять .
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Советско-индийская торговля составляла 18% от обшей внешней торговли.Почти пятая часть всего объёма торговли.К примеру с Японией всего 8%
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Вот сами их и жрите, так понимаю индийские слуги народа решили заработать на укр лохах
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Охотно мы дарим,
Что нам не надобно самим.
(с) Крылов
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