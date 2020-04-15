 Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Об'єднаних сил, поблизу Попасної в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці обстріляли позиції ОС з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а поруч із Кримським - з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

"Активно діючи в обороні, наші захисники уникли втрат від ворожих обстрілів. На всі зухвалі дії російських найманців українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Відчувши на собі рішучість наших воїнів, окупанти негайно припинили злочинну активність. Втрати противника уточнюються", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на трьох ділянках розведення ситуація залишається стабільною, дотримується режим "Тиша".

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Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 14 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Двох українських воїнів поранено, ще один зазнав бойової травми.