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 Політика України, Події
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Все про:СБУ (5504) Баканов Іван (137) Шайтанов (6)

 Суд обрав агентові ФСБ Шайтанову запобіжний захід - 60 діб утримання під вартою

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Валерія Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

14 квітня його було затримано за скоєння розвідувальної і терористичної діяльності в інтересах ФСБ РФ на шкоду державній безпеці України. Того ж дня слідчі Служби безпеки України оголосили генерал-майору Шайтанову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.111 ("Державна зрада") і ст. 258 ("Терористичний акт") Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України.

Нагадаємо, що на переконання глави СБУ Івана Баканова, це затримання - свідчення того, що нові підходи в роботі Служби дають свої вагомі результати.

Читайте також: Ганьби з генерал-майором СБУ Шайтановим, який працював на ФСБ РФ, можна було б уникнути, якби в 2014 році розслідували його причетність до злочинів проти Майдану, - Москаль

"На жаль, людина, яка отримала генеральське звання після Революції Гідності і мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це - найважливіше викриття Служби безпеки", - заявив голова СБ України Іван Баканов.

"Ми не просто робимо СБУ ефективнішою, а й очищаємо її. Акцентуємо увагу на контррозвідці і питаннях державної безпеки. І будемо надалі захищати країну і виявляти зрадників, незалежно від того, які посади вони обіймають", - підкреслив Іван Баканов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189322
 
   
 Топ коментарі
 
Главные агенты это Зэбил и д'Ермак
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Вы господин Баканов там немножко поищите среди ваших подчиненных еще процентов 20-25 тоже агенты ФСБ
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Нічого страшного завтра хуйло візьме пару заручників домовиться зі своїм "ЗЕагентом" про обмін і поїде цей "генерал" на "родину" медальку отримувати за добре проведену підривну роботу на території України!
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Вы господин Баканов там немножко поищите среди ваших подчиненных еще процентов 20-25 тоже агенты ФСБ
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Там еще дЕрмаковы ждут не дождутся ареста -- не томите
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Боюсь, что эта новость даже не вызовет удивления.
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Агент он или нет-предстоит ещё доказать как понимаю. Но в целом-одобряю.
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как вообще это невозможно!? другая сторона - ФСБ должно подтвердить, что Шайтанов - их агент. Но в целом-одобряю.
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Нашим предстоит доказать, не ЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБшной структуре.
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Эти-будут извиваться и крутиться аки чёртовы сукины сыны. Но если наши докажут-то тут вопрос не просто уголовной ответственности, но и в известной степени политической, ткскзть вмешательство во внутр.дела и так далее. Понимаете?
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понімаю, і що з того? агресор втручається у внутрішні справи? - ну буде нота протеста, так і посла немає.
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Зачем нота протеста?Основание для дальнейших введений санкций, полезных и приятных
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Санкції за втручання може ввести тільки країна, в справи, якої втручалися, та її договірні союзники, якщо такі є
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у нас санкції, наскільки - я розумію - на межі. Далі, як вбачаю - тільки розрив дипломатичних відносин з Росією.
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До этого, к сожалению, далеко. Речь не о санкциях, которые введём мы, а которые введут те же американцы.
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Нічого страшного завтра ***** візьме пару заручників домовиться зі своїм "ЗЕагентом" про обмін і поїде цей "генерал" на "родину" медальку отримувати за добре проведену підривну роботу на території України!
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так його прихватили на замаху! яка ж проведена підривна робота?
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Соевые, а как так выходит, что арест СБУ этого тела вы одобряете, а арест СБУ Поворозника для вас - "політична розправа з опонентами зехунтою"?
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Дык паравоз написал, что он вечером сам уже к ним пришел, так его послали нах.
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А про Чорновіл та Ріфмастера є чого сказати?
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зачем его кормить ? при попытке к бегству в сторону, ост границы ,,по законам военного времени !!!и все !!!
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Что ли собирают залог или обменяют на каково то ватного одроченца ?
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измену Україна шось слабко карає
купа жи цим користаєця
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Військовий трибунал, як що винен - розстріл!
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60 дней чтоб списки поменять ? А как же турборежим ? Или агент Шмоника в ручную пишет ?
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А скільки ще незамаскованих агентів діє під носом СБУ, ну прямо самі напрошуються на арешти.
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Как только выйдет пусть ко мне обратится., я его обучу как сделать закрытый канал в инете, как передавать зашифрованные данные, как пользоваться мобильной связью, как вычислить жучка и т.п.. даже ЦРУ не подкопается . ессесвенно за отдельную плату. Суд обрав агентові ФСБ Шайтанову запобіжний захід - 60 діб утримання під вартою - Цензор.НЕТ 7251
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а скільки їх ще різноманітних...
ру ський
зелен ський
ивр ський
голомош ський
кирне ський
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Еще одно зелено-кацапское чмо на подходе. ВаЗЕлин решил сдать ССО.
Командующим ССО может стать полковник, которого уволили за расстрел курсантов из танка Общество 15-апр, 18:089 1 200 0

Новым командующим Сил специальных операций (ССО) может стать полковник Сухопутных войск ВСУ Александр Доманский. Об этом сообщает «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ.

Доманский долгое время занимал должность заместителя начальника штаба командования Сухопутных войск, а до этого был заместителем командующего Объединенных сил.

Также Доманский возглавлял штаб сектора «С» во время боев за Дебальцево.

В период работы на Донбассе полковник занимался вопросами противодействия контрабанде и неоднократно по этому поводу давал брифинги для СМИ.

Кроме того, есть информация, что Доманский был помощником народного депутата Эльбруса Тедеева от «Партии регионов».

До 2014 года помощником этого же нардепа работал нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак.

Отец полковника - Доманский Анатолий Иванович в течение 1998-2002 годов был нардепом 3-го созыва Верховной Рады от «Коммунистической партии Украины».

Гибель курсантов и увольнение Доманского

В ноябре 2005 года на полигоне «Десна» во время теоретической подготовки погибли два курсанта и двое получили ранение.

В ходе расследования было установлено, что вечером 29 ноября во время боевых учений экипаж танка повернул башню на 180° от мишени, потерял ориентацию и воспринял свет в учебном классе за подсветку, после чего выстрелил.

В результате выстрела погибли 18-летний младший сержант Сергей Ковпак и рядовой Анатолий Надточий.

Военная прокуратура также выяснила, что на самом деле курсантов центра, в частности танкистов, вместо теоретической подготовки направляли в местный лесхоз для заготовки леса и разгрузки фур на рынке.

24 декабря 2005 года министр обороны подписал указ об увольнении из рядов ВСУ начальника 169-го учебного центра Сухопутных войск «Десна» генерал-майора Виктора Безпальчука и его заместителя Александра Доманского.

Указанные лица подали рапорты в добровольном порядке. Как оказалось, катализатором этих отставок стало письмо от офицера «Десны» журналистам издания «Обозреватель».

В письме говорилось о многочисленных нарушениях со стороны командного состава, из-за чего Минобороны отправило в центр группу офицеров и генералов.

По итогам первых дней работы комиссия выяснила, что значительная часть из указанных в письме нарушений правда.

В частности, подтвердились факты незаконной организации стрельб на коммерческой основе, нецелевое использование горючего, нарушение финансовой дисциплины.
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