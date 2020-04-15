 Суд обрав агентові ФСБ Шайтанову запобіжний захід - 60 діб утримання під вартою

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
14 квітня його було затримано за скоєння розвідувальної і терористичної діяльності в інтересах ФСБ РФ на шкоду державній безпеці України. Того ж дня слідчі Служби безпеки України оголосили генерал-майору Шайтанову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.111 ("Державна зрада") і ст. 258 ("Терористичний акт") Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України.
Нагадаємо, що на переконання глави СБУ Івана Баканова, це затримання - свідчення того, що нові підходи в роботі Служби дають свої вагомі результати.
"На жаль, людина, яка отримала генеральське звання після Революції Гідності і мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це - найважливіше викриття Служби безпеки", - заявив голова СБ України Іван Баканов.
"Ми не просто робимо СБУ ефективнішою, а й очищаємо її. Акцентуємо увагу на контррозвідці і питаннях державної безпеки. І будемо надалі захищати країну і виявляти зрадників, незалежно від того, які посади вони обіймають", - підкреслив Іван Баканов.
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Командующим ССО может стать полковник, которого уволили за расстрел курсантов из танка Общество 15-апр, 18:089 1 200 0
Новым командующим Сил специальных операций (ССО) может стать полковник Сухопутных войск ВСУ Александр Доманский. Об этом сообщает «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ.
Доманский долгое время занимал должность заместителя начальника штаба командования Сухопутных войск, а до этого был заместителем командующего Объединенных сил.
Также Доманский возглавлял штаб сектора «С» во время боев за Дебальцево.
В период работы на Донбассе полковник занимался вопросами противодействия контрабанде и неоднократно по этому поводу давал брифинги для СМИ.
Кроме того, есть информация, что Доманский был помощником народного депутата Эльбруса Тедеева от «Партии регионов».
До 2014 года помощником этого же нардепа работал нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак.
Отец полковника - Доманский Анатолий Иванович в течение 1998-2002 годов был нардепом 3-го созыва Верховной Рады от «Коммунистической партии Украины».
Гибель курсантов и увольнение Доманского
В ноябре 2005 года на полигоне «Десна» во время теоретической подготовки погибли два курсанта и двое получили ранение.
В ходе расследования было установлено, что вечером 29 ноября во время боевых учений экипаж танка повернул башню на 180° от мишени, потерял ориентацию и воспринял свет в учебном классе за подсветку, после чего выстрелил.
В результате выстрела погибли 18-летний младший сержант Сергей Ковпак и рядовой Анатолий Надточий.
Военная прокуратура также выяснила, что на самом деле курсантов центра, в частности танкистов, вместо теоретической подготовки направляли в местный лесхоз для заготовки леса и разгрузки фур на рынке.
24 декабря 2005 года министр обороны подписал указ об увольнении из рядов ВСУ начальника 169-го учебного центра Сухопутных войск «Десна» генерал-майора Виктора Безпальчука и его заместителя Александра Доманского.
Указанные лица подали рапорты в добровольном порядке. Как оказалось, катализатором этих отставок стало письмо от офицера «Десны» журналистам издания «Обозреватель».
В письме говорилось о многочисленных нарушениях со стороны командного состава, из-за чего Минобороны отправило в центр группу офицеров и генералов.
По итогам первых дней работы комиссия выяснила, что значительная часть из указанных в письме нарушений правда.
В частности, подтвердились факты незаконной организации стрельб на коммерческой основе, нецелевое использование горючего, нарушение финансовой дисциплины.