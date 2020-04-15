 Суд обрав агентові ФСБ Шайтанову запобіжний захід - 60 діб утримання під вартою

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

14 квітня його було затримано за скоєння розвідувальної і терористичної діяльності в інтересах ФСБ РФ на шкоду державній безпеці України. Того ж дня слідчі Служби безпеки України оголосили генерал-майору Шайтанову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.111 ("Державна зрада") і ст. 258 ("Терористичний акт") Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України.

Нагадаємо, що на переконання глави СБУ Івана Баканова, це затримання - свідчення того, що нові підходи в роботі Служби дають свої вагомі результати.

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"На жаль, людина, яка отримала генеральське звання після Революції Гідності і мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це - найважливіше викриття Служби безпеки", - заявив голова СБ України Іван Баканов.

"Ми не просто робимо СБУ ефективнішою, а й очищаємо її. Акцентуємо увагу на контррозвідці і питаннях державної безпеки. І будемо надалі захищати країну і виявляти зрадників, незалежно від того, які посади вони обіймають", - підкреслив Іван Баканов.