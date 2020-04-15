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 Економіка, Суспільство
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Все про:банки (424) НБУ (679) рахунки (44)

 НБУ дозволить українцям відкривати рахунки через відеозв'язок: візит у банк буде не потрібен

У Національному банку України розробили механізм віддаленої ідентифікації особи, який передбачає, що для відкриття рахунку в банку досить буде відеозв'язку.

Про це повідомляють у пресслужбі НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоро для відкриття рахунку в новому банку візит до банківського відділення або особиста зустріч з агентом банку стане зайвим кроком. Ми очікуємо, що на фінансовому ринку з'являться інноваційні продукти і сервіси, які стануть у пригоді банкам для здійснення верифікації їхніх клієнтів", - повідомив директор департаменту фінансового моніторингу Нацбанку Ігор Береза.

НБУ розробив кілька варіантів віддаленої ідентифікації клієнтів банків. Перший - ідентифікація за допомогою відеодзвінків. Другий - спрощений варіант, який передбачає, що клієнти зможуть ідентифікувати себе за допомогою електронних підписів чи сканування чіпа ID-картки або паспорта. Спрощений варіант НБУ підготував для тих випадків, коли клієнт або банк не мають можливості налагодити відеоконференцію.

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Рахунки, відкриті за допомогою спрощеної моделі віддаленої ідентифікації, матимуть певні обмеження: загальний розмір ліміту видаткових операцій з такого рахунку не може перевищувати 40 тис. гривень ($1,4 тис.) на місяць і 400 тис. гривень ($14,7 тис. ) на рік, а загальний залишок за всіма рахунками клієнта не повинен перевищувати 40 тис. гривень ($1,4 тис.).

Нові зміни мають запрацювати з 28 квітня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189320
 
   
 Топ коментарі
 
Самим не смешно.Да любой банк потребует кучу бумажек и личные подписи.Детский сад чесное слово.Какая видеосвязь.Сами усложнили это по самое не могу.Теперь по видиосвязи)))
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Ваша правда: ще, навіть, не всі обслуговують по закордонних пашпортах... НБУ позволит украинцам открывать счета по видеосвязи: визит в банк будет не нужен - Цензор.НЕТ 8821
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Мало того что наплодили всяких кредитных организаций, которые теперь наяривают по телефону совершенно посторонним людям с требованием закрыть несуществующий кредит, так теперь и банкам предлагают перейти на онлайн открытие счетов...
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лучше уже на зимбабвийские доллары перейти - в месяц можно снять всего лишь 200000триллионов, а в день - только на маску - 150триллионов. А на гречку - квадриллион долларов.
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Самим не смешно.Да любой банк потребует кучу бумажек и личные подписи.Детский сад чесное слово.Какая видеосвязь.Сами усложнили это по самое не могу.Теперь по видиосвязи)))
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Ваша правда: ще, навіть, не всі обслуговують по закордонних пашпортах... НБУ позволит украинцам открывать счета по видеосвязи: визит в банк будет не нужен - Цензор.НЕТ 8821
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Как вы отстали от цивилизации . В Дании уже давно банки все обслуживают через электродные ключи .
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Не я отстал,а НБУ оторвано от реальности.Для этого достаточно почитать кучу финансовых сайтов,где специалисты показывают как реальность не совпадает с тем что НБУ делает.
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Ваша правда, відстали, на жаль... Починаючи з того, що голосувати в Данії мають право лиш ті, хто сплачує податки...
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Мало того что наплодили всяких кредитных организаций, которые теперь наяривают по телефону совершенно посторонним людям с требованием закрыть несуществующий кредит, так теперь и банкам предлагают перейти на онлайн открытие счетов...
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Ерунда какая-то!
Ві не в курсе, что открівая счёт на больше 200 тіс нужно доказать происхождение5 денег?
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Здравствуйте, я хочу осуществить перевод средств
НБУ дозволить українцям відкривати рахунки через відеозв'язок: візит у банк буде не потрібен - Цензор.НЕТ 280
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ага, нбу позволил идентификацию по загранпаспорту и пояснения и письмо написал, а приватбанк ложил на это
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