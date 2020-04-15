 НБУ дозволить українцям відкривати рахунки через відеозв'язок: візит у банк буде не потрібен

Про це повідомляють у пресслужбі НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоро для відкриття рахунку в новому банку візит до банківського відділення або особиста зустріч з агентом банку стане зайвим кроком. Ми очікуємо, що на фінансовому ринку з'являться інноваційні продукти і сервіси, які стануть у пригоді банкам для здійснення верифікації їхніх клієнтів", - повідомив директор департаменту фінансового моніторингу Нацбанку Ігор Береза.

НБУ розробив кілька варіантів віддаленої ідентифікації клієнтів банків. Перший - ідентифікація за допомогою відеодзвінків. Другий - спрощений варіант, який передбачає, що клієнти зможуть ідентифікувати себе за допомогою електронних підписів чи сканування чіпа ID-картки або паспорта. Спрощений варіант НБУ підготував для тих випадків, коли клієнт або банк не мають можливості налагодити відеоконференцію.

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Рахунки, відкриті за допомогою спрощеної моделі віддаленої ідентифікації, матимуть певні обмеження: загальний розмір ліміту видаткових операцій з такого рахунку не може перевищувати 40 тис. гривень ($1,4 тис.) на місяць і 400 тис. гривень ($14,7 тис. ) на рік, а загальний залишок за всіма рахунками клієнта не повинен перевищувати 40 тис. гривень ($1,4 тис.).

Нові зміни мають запрацювати з 28 квітня 2020 року.