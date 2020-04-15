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 Події, Здоров'я
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 На Закарпатті зафіксовано перший випадок захворювання COVID-19 серед прикордонників, - Держприкордонслужба

15 квітня зафіксовано перший випадок захворювання COVID-19 серед військовослужбовців Держприкордонслужби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Прикордонник одного з підрозділів у Закарпатській області ще кілька днів тому був госпіталізований у центральну районну лікарню з підвищеною температурою. Тоді лікарі діагностували у нього ГРЗ. Військовослужбовцеві відразу провели й експрес-тест на коронавірусну інфекцію, який дав негативний результат. Після цього, під час перебування на лікуванні прикордоннику також провели ПЛР-тест. Результати, які надійшли, підтверджують наявність у нього захворювання COVID-19", - сказано в повідомленні.

Зараз стан військовослужбовця задовільний. Встановлюється коло всіх осіб, з якими прикордонник контактував. Також у підрозділі проведено заходи з недопущення розповсюдження захворювання, в т.ч. забезпечено заходи з самоізоляції та обсервації персоналу.

Як зазначають у Держприкордонслужбі, з середини лютого через контакт з особами, у яких в подальшому підтверджувалося захворювання коронавірусною інфекцією, понад 300 прикордонників перебувало під контролем лікарів на самоізоляції чи обсервації в лікувальних установах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189316
 
 
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что несколько странно-столько заробитчан пропустить-и нет заражений
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Саудиты больше делают для Украины, чем ЗЕ команды.

Саудовская Аравия предложила Европе и Азии три месяца не платить за нефть

https://charter97.org/ru/news/2020/4/15/373140/
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А что украинцам от этого? Сомневаюсь, что у нас подешевеет топливо или что то еще.
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Треба слідкувати за гігієною коли беруть хабарі у контрабандистів,гроші хабарів дуже брудні. На Закарпатье зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 среди пограничников, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2978
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Испания вернула Китаю все экпресс-тесты из-за низкой эффективности!

Тоже само повторяется и у нас...

"...Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусной инфекции, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Поступившие результаты подтверждают наличие у него заболевания COVID-19", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3189316
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