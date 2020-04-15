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 Суспільство
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Все про:банкомат (57) Приватбанк (419)

 На карантині українці вдвічі рідше знімають готівку в банкоматах, - Приватбанк

При цьому кількість безготівкових платежів залишилася такою ж, як була на початку березня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Приватбанку".

"У період карантину українці вдвічі рідше стали знімати готівку в банкоматах ПриватБанку - кількість таких операцій знизилася порівняно з початком березня з 2,7 млн ​​до 1,3 млн операцій на добу", - сказано в повідомленні.

Менше українці відвідують і відділення банку.

"За перші чотири тижні коронавірусного карантину в Україні кількість операцій клієнтів із готівкою в касах відділень ПриватБанку знизилася у 2,5 рази", - сказано в повідомленні.

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Якщо на початку березня щодня в касах відділень клієнти здійснювали понад 480 000 операцій, то від початку цього тижня в касах банку щодня проводиться не більше 190 000 касових платежів.

"Водночас, кількість транзакцій клієнтів ПриватБанку при оплаті картками покупок у торговельній мережі та інтернет-магазинах у період карантину залишається на рівні початку березня, а порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 34%", - додали в пресслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189315
 
 
 Топ коментарі
 
Цікаво подивитись статистику по обмінниках - чи виросла кількість продажу населенням валюти?
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Можно у ваны спросить,что несут в ломбарды. Там + 200 процентов точно.
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Немного хороших новостей из российских СМИ: - Саудовская Аравия предложила Европе и Азии три месяца на платить за нефть. Саудовская Аравия продолжает усиливать демпинг на нефтяных рынках Европы и Азии, выдавливая российских поставщиков.
Помимо рекордных скидок, достигающих 10-11 долларов к цене Brent, государственная нефтяная компания королевства предлагает клиентам беспрецедентную отсрочку платежей. На данный момент цена нефти марки "Брент" 27,27 долларов за баррель.
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Цікаво подивитись статистику по обмінниках - чи виросла кількість продажу населенням валюти?
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Можно у ваны спросить,что несут в ломбарды. Там + 200 процентов точно.
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Нормальні пацани! Від їх реформ народу вже і гроші стали не потрібні.
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Зебилы,перестаньте снимать бенины и суркисов деньги
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А на что снимать? Разве что на кормушку чиновникам и реформаторам от медицины и образования .
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. Многие начали думать о том , как бы поохотиться за голубями.
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Больше спишь - меньше ешь. Неплохо бы научиться еще в анабиоз впадать. До лучших времен...
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Я снимаю.
Но все чаще это становится проблемой!!!
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Немного хороших новостей из российских СМИ: - Саудовская Аравия предложила Европе и Азии три месяца на платить за нефть. Саудовская Аравия продолжает усиливать демпинг на нефтяных рынках Европы и Азии, выдавливая российских поставщиков.
Помимо рекордных скидок, достигающих 10-11 долларов к цене Brent, государственная нефтяная компания королевства предлагает клиентам беспрецедентную отсрочку платежей. На данный момент цена нефти марки "Брент" 27,27 долларов за баррель.
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Пц мацкаликам .!! На этот раз рассердили шейхов они -не на шутку . .
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Люди стали меньше пользоваться наличкой. В супермаркетах стараются рассчитываться платежными картами, рынки почти не работают, кафе рестораны почти не работают, транспорт почти не ездит и т.д.
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Дык , а куды её тратить , кроме как только на продукты ,, всё ведь закрыто же .. На карантині українці вдвічі рідше знімають готівку в банкоматах, - Приватбанк - Цензор.НЕТ 9260 .
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мы выйдем из коронавируса богатейшей страной)
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Ось такі Славки Хуторські і є справжнісіньке соєве бидло - з нетерпимістю до іншої позиції, з агресивністю до свого опонента, з ненавистю до своіх же співгромадян. Такі славки працюють лише на розкол України, на розбрат і на ослаблення нашої держави. Кому це вигідно? Питання риторичне...
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Не реже, а меньше.
Обежал пару банкоматов - больше 1000 тысячи не дают.
Потом плюнул и не стал снимать все, что хотел.
А Червоненко вот вчера матерился - пошел в приват снять депозит - хрен вообще получил.
Будет теперь собирать бумажки и требовать через суд.
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А можно подробнее про депозит? Вообще не отдают даже после когда срок подходит к концу?
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Ну, подробнее надо у Червоненко узнавать.
Но вчера на 112 он по скайпу матерился, что нашли какой то левый повод, типа где то есть какое то решение суда о каких то связанных с его фирмами компаниях, само решение показать не могут, но денег не дали и послали.
Еще он там Юльку нахваливал, вылизал ей все щеки.
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Не пропаде без того депозита, вертоліт продасть.
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Без маски в тролейбус не можна, а без ума у владу - будь ласка...
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Вчера утром простоял в очереди около часа в отделение другого банка , расположенного напротив '' приват " . Приват не работал ... . " знающие люди " из очереди советовали обратиться в другое отделение , ( работающее ) , но занимать очередь с восьми утра ... ))
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У нас в городе придурки с приватбанка додумались позакрывать большинство отделений на полумиллионный город и оставить только несколько отделений. В результате просто бешеные очереди на улице целый день. Достоятся просто нереально..
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Може люди стали бартером собаками розраховуватися?
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а зачем снимать . когда под подушками у народа лежат миллиарды .
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