 На карантині українці вдвічі рідше знімають готівку в банкоматах, - Приватбанк

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Приватбанку".
"У період карантину українці вдвічі рідше стали знімати готівку в банкоматах ПриватБанку - кількість таких операцій знизилася порівняно з початком березня з 2,7 млн до 1,3 млн операцій на добу", - сказано в повідомленні.
Менше українці відвідують і відділення банку.
"За перші чотири тижні коронавірусного карантину в Україні кількість операцій клієнтів із готівкою в касах відділень ПриватБанку знизилася у 2,5 рази", - сказано в повідомленні.
Якщо на початку березня щодня в касах відділень клієнти здійснювали понад 480 000 операцій, то від початку цього тижня в касах банку щодня проводиться не більше 190 000 касових платежів.
"Водночас, кількість транзакцій клієнтів ПриватБанку при оплаті картками покупок у торговельній мережі та інтернет-магазинах у період карантину залишається на рівні початку березня, а порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 34%", - додали в пресслужбі.
Но все чаще это становится проблемой!!!
Помимо рекордных скидок, достигающих 10-11 долларов к цене Brent, государственная нефтяная компания королевства предлагает клиентам беспрецедентную отсрочку платежей. На данный момент цена нефти марки "Брент" 27,27 долларов за баррель.
Обежал пару банкоматов - больше 1000 тысячи не дают.
Потом плюнул и не стал снимать все, что хотел.
А Червоненко вот вчера матерился - пошел в приват снять депозит - хрен вообще получил.
Будет теперь собирать бумажки и требовать через суд.
Но вчера на 112 он по скайпу матерился, что нашли какой то левый повод, типа где то есть какое то решение суда о каких то связанных с его фирмами компаниях, само решение показать не могут, но денег не дали и послали.
Еще он там Юльку нахваливал, вылизал ей все щеки.