 СБУ обшукувала мій кабінет 2 години. Я перший, хто зацікавлений, щоб ця справа була розслідувана, - перший заступник голови КМДА Поворозник

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі "Українській правді"
Поворозник зазначив: "Це все відбулося в районі 17 години. До мене в кабінет зайшли з десяток людей, представившись працівниками СБУ і Нацполіції, з питаннями, на які вони хотіли отримати відповіді. Провели у мене обшук у кабінеті. Він тривав десь 1,5-2 години. Зробили виїмку документів. Ще не знаю, які документи вилучили, ще не дивився. І на тому все закінчилось.
Мене запросили на допит на 21 годину. Я погодився, хоча вони мали викликати на 3-тю добу. Я погодився зробити це ввечері, погодився надати будь-яку інформацію, особисті дані, телефони, все решту. Хоча мені нічого не пояснили до кінця, що то відбувалося.
Я на 9-ту вечора приїхав до одного з відділків Нацполіції, пробув там до 24 години, отримав повістку на 14:00 п’ятниці. Я навіть не допитаний на сьогоднішній день, мене запросили у якості свідка по справі, але по якій, я не знаю, бо я з нею не ознайомлений".
Поворозник розповів, що під час обшуку з ним був адвокат. Обшуків у чиновника вдома не було, але, за його словами, якщо це буде потрібно, то він ніяк не перешкоджатиме їх проведенню.
Зранку 15 квітня заступник Кличка уже був на роботі, провів штаб з протидії коронавірусу.
За словами Поворозника, чоловіка, який, за даними поліції, нібито взяв гроші для нього, він знає давно – ще з часів армії, але не мав з них ніяких стосунків – ні дружніх, ні ділових – і бачився з ним "у кращому випадку мимоходом раз на рік і то не завжди".
Він додав, що він був записаний до нього на прийом через приймальню, і вони справді бачились десь в районі 14-14:30 і мали розмову протягом 5 хв "на загальну тематику".
Людину, яка нібито передавала йому гроші, за словами Поворозника, він не знає, оскільки не знає навіть, хто є фігурантом справи.
Чиновник додав, що з приводу цієї ситуації мав дві розмови з мером Віталієм Кличком – увечері 14 квітня і вранці 15 квітня – і "відчув від мера підтримку".
Поворозник відзначив, що сприймає це все як провокацію і "готовий піти на детектор брехні, на очну ставку, дати публічно показання", щоб довести, що він не винен.
У п’ятницю чиновник піде на допит, "бо перший, хто зацікавлений, щоб ця справа була розслідувана".
А от складати повноваження чи йти у відпуску через скандал не буде, бо, за його словами, "не має права".
"Якби це пафосно це не звучало, сьогодні на мені лежить велика відповідальність – я відповідаю за медицину і керую штабом з ліквідації коронавірусу", - підсумував Поворозник.
Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $ 60 тисячами, а в мерії Києва йдуть обшуки.
Кукушка хвалит Петуха!
За то, что хвалит он Кукушку.
В. Медведчук - политическую карьеру начал в СДПУ)о_ (список найдешь()
Как так у зебилов получается что Ермак, Сивохо, Дубинский, Радуцкий "патриоты" Украины а Поярков, Федина, Чорновол и дрю участники Майдана - враги и преступники? Ответить можешь?
Так а теперь про Ермака, Радуцкого, Сивохо, Дубинского расскажи. Да про гастроль Шута в Оман поведай.? А то что-то у тебя язык в одном месте. В каком сам знаешь
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/12/7226041/
У ВАС ПОРЯДОЧНОЕ ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ И МУЖЕСТВЕННОЕ ЛИЦО. ЕСТЬ ДЕКЛАРАЦИЯ. А КЛИЧКО ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ КИЕВОМ И НЕ МЕШАТЬ ВАМ., А ТО БУДЕТ ЛИШНИЙ ПОВОД УСОМНИТЬСЯ В ВАШЕЙ ЧЕСТНОСТИ. ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.
Обычно при обыске забирают всю технику на "екпертизу"