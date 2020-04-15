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 Київські новини
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Все про:КМДА (842) обшук (894) СБУ (5512) Поворозник (57)

 СБУ обшукувала мій кабінет 2 години. Я перший, хто зацікавлений, щоб ця справа була розслідувана, - перший заступник голови КМДА Поворозник

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, у якого 14 квітня проходили обшуки у справі про хабар, розповів, що слідчі дії у його кабінеті тривали близько 1,5-2 годин і що правоохоронці вилучили у нього низку документів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі "Українській правді"

Поворозник зазначив: "Це все відбулося в районі 17 години. До мене в кабінет зайшли з десяток людей, представившись працівниками СБУ і Нацполіції, з питаннями, на які вони хотіли отримати відповіді. Провели у мене обшук у кабінеті. Він тривав десь 1,5-2 години. Зробили виїмку документів. Ще не знаю, які документи вилучили, ще не дивився. І на тому все закінчилось.

Мене запросили на допит на 21 годину. Я погодився, хоча вони мали викликати на 3-тю добу. Я погодився зробити це ввечері, погодився надати будь-яку інформацію, особисті дані, телефони, все решту. Хоча мені нічого не пояснили до кінця, що то відбувалося.

Я на 9-ту вечора приїхав до одного з відділків Нацполіції, пробув там до 24 години, отримав повістку на 14:00 п’ятниці. Я навіть не допитаний на сьогоднішній день, мене запросили у якості свідка по справі, але по якій, я не знаю, бо я з нею не ознайомлений".

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Поворозник розповів, що під час обшуку з ним був адвокат. Обшуків у чиновника вдома не було, але, за його словами, якщо це буде потрібно, то він ніяк не перешкоджатиме їх проведенню.

Зранку 15 квітня заступник Кличка уже був на роботі, провів штаб з протидії коронавірусу.

За словами Поворозника, чоловіка, який, за даними поліції, нібито взяв гроші для нього, він знає давно – ще з часів армії, але не мав з них ніяких стосунків – ні дружніх, ні ділових – і бачився з ним "у кращому випадку мимоходом раз на рік і то не завжди".

Він додав, що він був записаний до нього на прийом через приймальню, і вони справді бачились десь в районі 14-14:30 і мали розмову протягом 5 хв "на загальну тематику".

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Людину, яка нібито передавала йому гроші, за словами Поворозника, він не знає, оскільки не знає навіть, хто є фігурантом справи.

Чиновник додав, що з приводу цієї ситуації мав дві розмови з мером Віталієм Кличком – увечері 14 квітня і вранці 15 квітня – і "відчув від мера підтримку".

Поворозник відзначив, що сприймає це все як провокацію і "готовий піти на детектор брехні, на очну ставку, дати публічно показання", щоб довести, що він не винен.

У п’ятницю чиновник піде на допит, "бо перший, хто зацікавлений, щоб ця справа була розслідувана".

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А от складати повноваження чи йти у відпуску через скандал не буде, бо, за його словами, "не має права".

"Якби це пафосно це не звучало, сьогодні на мені лежить велика відповідальність – я відповідаю за медицину і керую штабом з ліквідації коронавірусу", - підсумував Поворозник.

Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $ 60 тисячами, а в мерії Києва йдуть обшуки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189314
 
   
 Топ коментарі
 
Понятно,что на Кличко наезд. ЗЕлёным барыгам и свинарчукам столица нужна.
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Так и ему как выяснилось, не носили........ Задержали левого человека. Мало верится конечно в его абсолютную безгрешность, но тут что-то СБУ намутило кажется.
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Статья ни о чем! Кричали Свинорчуки воры, прийдем посадим! А дело пшик, пришла Зе-команда и даже не было пук.... Так и здесь, много крика, а в итоге пшик.....
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Так и ему как выяснилось, не носили........ Задержали левого человека. Мало верится конечно в его абсолютную безгрешность, но тут что-то СБУ намутило кажется.
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Понятно,что на Кличко наезд. ЗЕлёным барыгам и свинарчукам столица нужна.
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Не обижайте свинарчуков, они в страну везли, пусть нарушая закон, а эти из нее. СБУ обыскивало мой кабинет 2 часа. Я первый, кто заинтересован, чтобы это дело было расследовано, - замглавы КГГА Поворозник - Цензор.НЕТ 9401
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При всем уважении,не упрашивайте.ЗЕлёные настоящие свинарчуки,а те,как говорили в далеком детстве....понарошку.)
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СБУ не может намутить-пусть вам так лучше кажется.
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Да, отпустили и не предъявили никакого обвинения. Типа свидетель. Похоже на тупую подставу, которая не прошла.
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Чем ниже будет рейтинг, тем чаще будут такие вбросы как вчера и сегодня.
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Надеюсь Кличко под горячую руку не попал? Рассказал бы, кого задержали-то с деньгами. Молчит же СБУ как без языка.
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Статья ни о чем! Кричали Свинорчуки воры, прийдем посадим! А дело пшик, пришла Зе-команда и даже не было пук.... Так и здесь, много крика, а в итоге пшик.....
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Святыми при Зеленском стали - Ефремов, Лукаш, Бондаренко, Портнов, А Медведчук, Бойко, Новинский иже херувимы на мацкву постоянно летают.
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И кто ж Новинского и Мертвечука возвысил то? Не напомнишь?
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Им это вам? Женщина спрячься от греха подальше
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Умничка. Оно вам надо, мамзель, за Зелю надрываться? Лучше просто ставьте друг дружку лайки. Как в басне Крылова СБУ обыскивала мой кабинет 2 часа. Я первый, кто заинтересован, чтобы это дело было расследовано, - первый замглавы КГГА Поворозник - Цензор.НЕТ 1324
Кукушка хвалит Петуха!
За то, что хвалит он Кукушку.
СБУ обыскивала мой кабинет 2 часа. Я первый, кто заинтересован, чтобы это дело было расследовано, - первый замглавы КГГА Поворозник - Цензор.НЕТ 6538
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Напомню. В.Новинский -гражданин Украины с 29.0512 г. *помнишь кто был президентом?)
В. Медведчук - политическую карьеру начал в СДПУ)о_ (список найдешь()
Как так у зебилов получается что Ермак, Сивохо, Дубинский, Радуцкий "патриоты" Украины а Поярков, Федина, Чорновол и дрю участники Майдана - враги и преступники? Ответить можешь?
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Ты не спрыгивай, а дай ответ: кто из тлена забытия откопал своего кума-крестного отца сына Миши и вернул в политику?
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Понятно. Истерика началась. ... Все вы, зибельнутые, понимаете. Только признаться что лохи гонор не позволяет.А как тебе такая новость - "Если Зеленский допустит дефолт, то демонтаж страны будет чисто техническим вопросом" Вы этого хотите?
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Зебильное, так кто вернул Мертвечука в политику? У тебя хватит смелости ответить?
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Зебильное СБУ обыскивала мой кабинет 2 часа. Я первый, кто заинтересован, чтобы это дело было расследовано, - первый замглавы КГГА Поворозник - Цензор.НЕТ 5077? Ты что в зеркало посмотрел СБУ обыскивала мой кабинет 2 часа. Я первый, кто заинтересован, чтобы это дело было расследовано, - первый замглавы КГГА Поворозник - Цензор.НЕТ 4240? Кто Медведчука в политику вернул? Да ты вики почитай, умора
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Да, зебильное, с чьей подачи Мертвечук стал в 2014-м представлять Украину и при ком скупил половину всеукраинских телеканалов, чем по сути почти монополизировал под себя медиапространство Украины?
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ну тут все просто. Мертвечук родня *****. Вот и хотели использовать эту тему для прекращения агрессии. Не сложилось. Можно подумать, что ты, вякало зеленое, никогда в жизни не ошибался..
Так а теперь про Ермака, Радуцкого, Сивохо, Дубинского расскажи. Да про гастроль Шута в Оман поведай.? А то что-то у тебя язык в одном месте. В каком сам знаешь
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Врешь. С подачи фрау. Или нужно было становиться в позу с единственными на то время реальными союзниками?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/12/7226041/
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ну зачем же святой...просто не брал эту взятку.ведь ему же не святость инкриминируют СБУ обыскивала мой кабинет 2 часа. Я первый, кто заинтересован, чтобы это дело было расследовано, - первый замглавы КГГА Поворозник - Цензор.НЕТ 9314
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Атака с дальним прицелом на Кличко. Без своего мера в Киеве зебильной власти ловить нечего. И это уже не первая попытка...
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У нас все коррупционеры святые люди. Их просто окружают злые языки.
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НИЧЕГО СТРАШНОГО. ПРОВЕРЯТ И ОТПУСТЯТ . ЭТО ЖЕ НЕ КИТАЙ, ГДЕ СЕМЬЯ ПУЛИ ОПЛАЧИВАЕТ ПРИ РАССТРЕЛЕ КОРМИЛЬЦА. НА ДЕТЕКТОР ЛЖИ ПОПРОСИТЕСЬ ДОБРОВОЛЬНО. ЭТО ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА. И АДВОКАТА НЕ НАДО ТАСКАТЬ ЗА СОБОЙ. ОН ЖЕ ДЕНЬГИ СЛУПИТ СТРАШНЫЕ. А ПРИ ВАШЕЙ ЗАРПЛАТЕ ВЫ НЕ ПОТЯНЕТЕ ЕГО.
У ВАС ПОРЯДОЧНОЕ ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ И МУЖЕСТВЕННОЕ ЛИЦО. ЕСТЬ ДЕКЛАРАЦИЯ. А КЛИЧКО ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ КИЕВОМ И НЕ МЕШАТЬ ВАМ., А ТО БУДЕТ ЛИШНИЙ ПОВОД УСОМНИТЬСЯ В ВАШЕЙ ЧЕСТНОСТИ. ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.
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Щось вчора цей пан жодної заяви не зробив після обшуку з приводу незаконних дій СБУ, а сього строчить як з кулемета. Мабуть посередник буде цапом відбувайлом....
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Зелені почали мерську виборчу компанію і діють по тому ж шаблону, шо з Порошенком. Будуть бруднити співробітників Кличка, організовуючи провокації. Мер Кличко їм не потрібний.
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все Кличко с Ермаком уже порешали - они давние кореша...
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Искали взятку 2-а часа,но так и не получили./Это возмутительно товарищи.
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все - все прогнило...- ты ему нассы в глаза - при надобности скажет , что это " роса Божья" - гроши ж не "пахнуть" , они или есть - или их нет...
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И что, даже телефоны не изъяли?
Обычно при обыске забирают всю технику на "екпертизу"
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