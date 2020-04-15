 Психолог Ганцяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе

Про це вона написала в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"По-перше: лікарський супровід: усе-усе лікування, що ми визначили зі світових практик, я погоджую із досвідченим пульмонологом, а також перебуваю під частим наглядом сімейної лікарки.
Лікування: ось моя формула (80 грам вітаміну С у дозах 4-8 грам упродовж дня; 4.000 MO вітаміну D; 1,4 мг B1; 1,6 мг В2; 2 мг B6; 1 мкг B12; 300 мг магнію. Плануємо додати цинк та селен.
Рідина: вітамін С також дуже любить воду! Кожного разу як беру 2 капсули вітаміну С (4 грами), п’ю 0,5-1 склянку води (фільтрованої-кип’яченої-остудженої). Також п’ю лужний напій (чайну ложку харчової соди на півлітра теплої перевареної водички).
Легені: не люблять, щоби їх "залежували", отже я у спокійному русі. Не лежу без особливої потреби. Уночі стараюся спати на боці і трохи на животі. Провітрюємо кімнату (якщо немає смогу з вулиці). Ідеально мати очищувач повітря, я не маю. Також раз-два рази на день роблю дихальні вправи (я роблю те, що знаю і практикую вже понад рік – декілька вправ пранаями, мене в Індії раніше майстри були трохи навчили дихальних вправ хатха-йоги).
Моніторинг стану: зробила графік заміру температури тіла і рівня кисню в крові (сатурація, насиченість киснем крові), веду 4-5 разів на день, а при потребі і частіше. Якщо показник нижче 94, беру 2-4 капсули вітаміну С і рівень піднімається на очах. Інакше дуже падає і це може призвести до гіпоксії і зрештою – апаратного дихання.
Цілісний підхід: вже писала раніше комусь із друзів, що зараз як ніколи пріоритезувала речі і живу за формулою: вдячне і безосудне прийняття себе і зовнішнього світу + пильний контакт із собою + спокій і увага до себе (тіло + душа) +духовні практики (я молюся і знаходжуся у своєму релігійному контексті, приготування до Великодня) + дихальні вправи (я роблю вже рік пранаяму) і мінімум фізичних вправ + мінімум вуглеводів, натомість овочі і трохи риби (багатої Омега 3) + багато води з кожним прийомом вітаміну С) + з усім цим Любов у чистому її вигляді (хто як уміє!).
P.S. Моя сімейна лікарка щоразу запитує "Як вам це вдається? Інші на ділянці зі значно кращим КТ легень лежать у лікарні у недоброму стані!" І я молячись, знову і знову ділюся своїм досвідом і чудодійною дією аскорбінової кислоти у великих дозах (якщо немає протипоказань).
Якщо кому що цікаво, пишіть під цим дописом чи де вам зручно і я старатимусь відповідати. Карл виписав детальні пункти лікування у документ і ми будемо радо ділитися з тими, кому потрібно", - написала Ганцяк-Каськів.
- При воспалении лёгких в крови всегда фиксируется дефицит витамина А и своевременная его администрация существенно улучшает динамику выздоровления
(Eur J Clin Nutr. 1995 May;49(5):379-84. PMID: 7664725)
- Доказано, что вирусные заболевания, в частности - дыхательных путей показывают значительно более лёгкое течение и короткие сроки выздоровления при приёме достаточных доз витамина А (Kansenshogaku Zasshi. 1999 Feb;73(2):104-9. PMID: 10213986)
- Исследования, проведенные в Jikei University в Токио, показали, что витамин D эффективно останавливает простудные инфекции у детей. Фактически было установлено, что он предотвращает заболеваемость гриппом в восемь раз эффективнее, чем вакцины. Подробности этого исследования можно найти в мартовском выпуске the American Journal of Clinical Nutrition за 2010 год.
А Комаровский рекомендует максимум углеводов
И микс йоги и православия...РПЦ такое порицает, даже либерал Кураев
А вообще вред и польза - понятия относительные, зависят от человека, времени и обстоятельств (а также от последних публикаций в прессе )
https://www.youtube.com/watch?v=8zakCOohBWo&feature=youtu.be