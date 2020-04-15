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 Суспільство, Здоров'я
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 Психолог Ганцяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе

Засновник і глава громадської організації "Український центр ненасильницького спілкування і примирення "Простір гідності" Олена Ганцяк-Каськів, яка заразилася коронавірусною інфекцією, розповіла про свій досвід лікування і ті методи, які допомагають їй успішно боротися з хворобою.

Про це вона написала в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше: лікарський супровід: усе-усе лікування, що ми визначили зі світових практик, я погоджую із досвідченим пульмонологом, а також перебуваю під частим наглядом сімейної лікарки.

Лікування: ось моя формула (80 грам вітаміну С у дозах 4-8 грам упродовж дня; 4.000 MO вітаміну D; 1,4 мг B1; 1,6 мг В2; 2 мг B6; 1 мкг B12; 300 мг магнію. Плануємо додати цинк та селен.

Рідина: вітамін С також дуже любить воду! Кожного разу як беру 2 капсули вітаміну С (4 грами), п’ю 0,5-1 склянку води (фільтрованої-кип’яченої-остудженої). Також п’ю лужний напій (чайну ложку харчової соди на півлітра теплої перевареної водички).

Легені: не люблять, щоби їх "залежували", отже я у спокійному русі. Не лежу без особливої потреби. Уночі стараюся спати на боці і трохи на животі. Провітрюємо кімнату (якщо немає смогу з вулиці). Ідеально мати очищувач повітря, я не маю. Також раз-два рази на день роблю дихальні вправи (я роблю те, що знаю і практикую вже понад рік – декілька вправ пранаями, мене в Індії раніше майстри були трохи навчили дихальних вправ хатха-йоги).

Моніторинг стану: зробила графік заміру температури тіла і рівня кисню в крові (сатурація, насиченість киснем крові), веду 4-5 разів на день, а при потребі і частіше. Якщо показник нижче 94, беру 2-4 капсули вітаміну С і рівень піднімається на очах. Інакше дуже падає і це може призвести до гіпоксії і зрештою – апаратного дихання.

Цілісний підхід: вже писала раніше комусь із друзів, що зараз як ніколи пріоритезувала речі і живу за формулою: вдячне і безосудне прийняття себе і зовнішнього світу + пильний контакт із собою + спокій і увага до себе (тіло + душа) +духовні практики (я молюся і знаходжуся у своєму релігійному контексті, приготування до Великодня) + дихальні вправи (я роблю вже рік пранаяму) і мінімум фізичних вправ + мінімум вуглеводів, натомість овочі і трохи риби (багатої Омега 3) + багато води з кожним прийомом вітаміну С) + з усім цим Любов у чистому її вигляді (хто як уміє!).

P.S. Моя сімейна лікарка щоразу запитує "Як вам це вдається? Інші на ділянці зі значно кращим КТ легень лежать у лікарні у недоброму стані!" І я молячись, знову і знову ділюся своїм досвідом і чудодійною дією аскорбінової кислоти у великих дозах (якщо немає протипоказань).

Якщо кому що цікаво, пишіть під цим дописом чи де вам зручно і я старатимусь відповідати. Карл виписав детальні пункти лікування у документ і ми будемо радо ділитися з тими, кому потрібно", - написала Ганцяк-Каськів.

Психолог Ганцяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе 01
Психолог Ганцяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189312
 
 
 Топ коментарі
 
массовые психологи самоучки и такие же экстрасенсы, стоят в одном ряду с церковью по рубке бабла из ничего ))
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Как без этого психолога выживали? Хрен его знает.
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Вроде, ВОЗ опроверг возможность лечения витамином С.
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Спонсорам ВОЗ не выгодны доступные и дешевые методы лечения. Точно также они ни слова не говорят и о значении витамина А и Д в лечении пневмоний, хотя уже давно на эту тему есть научные исследования.

- При воспалении лёгких в крови всегда фиксируется дефицит витамина А и своевременная его администрация существенно улучшает динамику выздоровления
(Eur J Clin Nutr. 1995 May;49(5):379-84. PMID: 7664725)
- Доказано, что вирусные заболевания, в частности - дыхательных путей показывают значительно более лёгкое течение и короткие сроки выздоровления при приёме достаточных доз витамина А (Kansenshogaku Zasshi. 1999 Feb;73(2):104-9. PMID: 10213986)

- Исследования, проведенные в Jikei University в Токио, показали, что витамин D эффективно останавливает простудные инфекции у детей. Фактически было установлено, что он предотвращает заболеваемость гриппом в восемь раз эффективнее, чем вакцины. Подробности этого исследования можно найти в мартовском выпуске the American Journal of Clinical Nutrition за 2010 год.
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И,разве я что-то говорил про витамины А и Д ? А много,много лет назад,я,чтобы шокировать кого нибудь,говорил какую нибудь чушь и добавлял,что это результат исследований Института Гэллапа. И некоторые верили. Психолог Гандзяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе - Цензор.НЕТ 6590
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Я удалил,потому что нашел информацию про 19 (не 15) мифов относительно коронавируса,-это типа распространение вируса через 5G сети,и предохранение от вируса с помощью алкоголя,чеснока,солнечных лучей и др. Про ударные дозы Витамина С тут нет,-значит где-то я это читал в другом месте.
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массовые психологи самоучки и такие же экстрасенсы, стоят в одном ряду со сворой воза , моего призидента, ляшка и кличка
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минимум углеводов

А Комаровский рекомендует максимум углеводов Психолог Гандзяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе - Цензор.НЕТ 7628

И микс йоги и православия...РПЦ такое порицает, даже либерал Кураев
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Быстрые углеводы и продукты их содержащие,например финики,инжир,изюм,белый хлеб,сдоба и другие,вредны для организма -в смысле,что они ведут к быстрому ожирению.
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Это к Комаровскому. Он сказал - забудьте про похудение, употребляйте больше углеводов для противодействия коронавирусу. Ссылку уже не найду. Кстати, и животных жиров - масло, сало - полезно для легких. Я не врач, за что купил, за то и продаю Психолог Гандзяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе - Цензор.НЕТ 576

А вообще вред и польза - понятия относительные, зависят от человека, времени и обстоятельств (а также от последних публикаций в прессе Психолог Гандзяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе - Цензор.НЕТ 6429 )
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а вот, нашел
https://www.youtube.com/watch?v=8zakCOohBWo&feature=youtu.be
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Витамін С укріпляє імунну систему. Але, якщо немає проблем із серцем. Квашена капуста і грейпфрути разом з кісточками, або лимон. Буде більш еорисно але там такої дози як в таблетках мпбуть не буде. Дихальні вправи теж чудово. Якщо правильно займатись.
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Ви пишете про профілактику. А обговорюється лікування. А там вже вибір невеликий - або хвороба тебе, або ти хворобу.
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Чи лікується насправді ця людина, яка опублікувала звернення - ми не знаємо. Але відносно лікування вітаміном вона не бреше. Інфа корисна для пацієнтів і лікарів (якщо вони прагнуть вилікувати пацієнта). Бо хтось знає, хтось вперше чує. Можливо який лікар тихцем додасть до протоколу таку дію і спасе на одне життя більше. Хіба це погано?
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Спонсорам ВОЗ не выгодны дешевые, но эффективные методики лечения. На этом много не заработаешь плюс потеряешь мировой рынок фуфломицинов.
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