EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
  3340  58
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2884) лікування (330) COVID-19 (3769) коронавірус (2433)

 Психолог Гандзяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе

Співзасновниця Центру ненасильницького спілкування Олена Гандзяк-Каськів, яка заразилася коронавірусною інфекцією, розповіла про свій досвід лікування і ті методи, які допомагають їй успішно боротися з хворобою.

Про це вона написала в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше: лікарський супровід: усе-усе лікування, що ми визначили зі світових практик, я погоджую із досвідченим пульмонологом, а також перебуваю під частим наглядом сімейної лікарки.

Лікування: ось моя формула (80 грам вітаміну С у дозах 4-8 грам упродовж дня; 4.000 MO вітаміну D; 1,4 мг B1; 1,6 мг В2; 2 мг B6; 1 мкг B12; 300 мг магнію. Плануємо додати цинк та селен.

Рідина: вітамін С також дуже любить воду! Кожного разу як беру 2 капсули вітаміну С (4 грами), п’ю 0,5-1 склянку води (фільтрованої-кип’яченої-остудженої). Також п’ю лужний напій (чайну ложку харчової соди на півлітра теплої перевареної водички).

Легені: не люблять, щоби їх "залежували", отже я у спокійному русі. Не лежу без особливої потреби. Уночі стараюся спати на боці і трохи на животі. Провітрюємо кімнату (якщо немає смогу з вулиці). Ідеально мати очищувач повітря, я не маю. Також раз-два рази на день роблю дихальні вправи (я роблю те, що знаю і практикую вже понад рік – декілька вправ пранаями, мене в Індії раніше майстри були трохи навчили дихальних вправ хатха-йоги).

Моніторинг стану: зробила графік заміру температури тіла і рівня кисню в крові (сатурація, насиченість киснем крові), веду 4-5 разів на день, а при потребі і частіше. Якщо показник нижче 94, беру 2-4 капсули вітаміну С і рівень піднімається на очах. Інакше дуже падає і це може призвести до гіпоксії і зрештою – апаратного дихання.

Цілісний підхід: вже писала раніше комусь із друзів, що зараз як ніколи пріоритезувала речі і живу за формулою: вдячне і безосудне прийняття себе і зовнішнього світу + пильний контакт із собою + спокій і увага до себе (тіло + душа) +духовні практики (я молюся і знаходжуся у своєму релігійному контексті, приготування до Великодня) + дихальні вправи (я роблю вже рік пранаяму) і мінімум фізичних вправ + мінімум вуглеводів, натомість овочі і трохи риби (багатої Омега 3) + багато води з кожним прийомом вітаміну С) + з усім цим Любов у чистому її вигляді (хто як уміє!).

P.S. Моя сімейна лікарка щоразу запитує "Як вам це вдається? Інші на ділянці зі значно кращим КТ легень лежать у лікарні у недоброму стані!" І я молячись, знову і знову ділюся своїм досвідом і чудодійною дією аскорбінової кислоти у великих дозах (якщо немає протипоказань).

Якщо кому що цікаво, пишіть під цим дописом чи де вам зручно і я старатимусь відповідати. Карл виписав детальні пункти лікування у документ і ми будемо радо ділитися з тими, кому потрібно", - написала Гандзяк-Каськів.

Психолог Гандзяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе 01
Психолог Гандзяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189312
 
   
 Топ коментарі
 
массовые психологи самоучки и такие же экстрасенсы, стоят в одном ряду с церковью по рубке бабла из ничего ))
 показати весь коментар
 
Как без этого психолога выживали? Хрен его знает.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Спасибо за совет, надеюсь кому поможет. Но у меня свой: сумская Моя амаретка+хлебушек с салом и цибулькой. Надеюсь тоже кому поможет
 показати весь коментар
 
 
Не, я что-то давно подсел на всякого рода сладкую (в смысле содержания сахара) выпивку. Ну, или хорошее виски, но то пореже. Так что спирт это точно не моя тема.
 показати весь коментар
 
 
Сегодня (или скорее завтра) хозяйка должна за квартплатой прийти, а после чесночка выхлоп тот ещё, не хочется спалиться
 показати весь коментар
 
то скоріше піде!..чи може приємна в спілкуванні...тоді інша справа.
 показати весь коментар
 
так цибулька это и есть витамин С...плюс сало-омега три... Психолог Гандзяк-Каськив поделилась опытом борьбы с коронавирусом: Витамин С, много жидкости, духовные практики и внимание к себе - Цензор.НЕТ 1622.только дышать диафрагмально-и порядок
 показати весь коментар
 
 
ЧуднО, я думал, что витамина С много в яблоках, и лопаю их почти каждый день, а тут вон оно что оказывается....До чего ж умна природа-организьм сам, получается, понимает что ему необходимее
 показати весь коментар
 
 
Ну так давно ж известно. Витамин С - сальцэ, мьясцэ, пывцэ
 показати весь коментар
 
 
Шыповник там его С - завались - реально !!!, больше чем в лимоне
 показати весь коментар
 
Пиво-величайшее изобретение человечества.
Колесо тоже ничего.
Но колесо с рыбой выглядит как-то не очень Психолог Гандзяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе - Цензор.НЕТ 7271
 показати весь коментар
 
и всё полировать каркадэ. без сахара ))
 показати весь коментар
 
 
Це така соціальна реклама на цензорі чи "джинса"?
 показати весь коментар
 
 
массовые психологи самоучки и такие же экстрасенсы, стоят в одном ряду с церковью по рубке бабла из ничего ))
 показати весь коментар
 
 
Сейчас вообще желательно вводить в рацион любые продукты, стимулирующие иммунную систему. Вот только тот же свежий имбирь в Форе вчера стоил уже 400 грн за кг, а был до всего этого - 60 грн, если мне память не изменяет. Не разгуляться большинству населения. Натуральный мед тоже стал кусаться.
 показати весь коментар
 
 
так зато как цены новые увидишь-сразу встряска организма,повышение иммунитета.тут главное в розпач не впадать Психолог Гандзяк-Каськив поделилась опытом борьбы с коронавирусом: Витамин С, много жидкости, духовные практики и внимание к себе - Цензор.НЕТ 6045
 показати весь коментар
 
 
За год не наелся - за день не налижешься (С)
Раньше надо было имунную систему стимулировать. Толку сейчас имбирём обжираться?
 показати весь коментар
 
 
Это не ко мне. Потому и назвала старую цену имбиря, что пользуюсь им регулярно. Натирается мелко, смешивается с мёдом и либо в теплый чай, либо просто в теплую воду.
 показати весь коментар
 
Рецепт сильно на любителя. Я вообще имбирь не люблю. Мне проще луковицу целиком сожрать чем тёртый имбирь в чае. Кстати, как там лук. Не подорожал?
 показати весь коментар
 
 
Понятия не имею, даже не смотрю, с осени еще лежит. Кстати, если не любите с чаем, попробуйте маринованный, продается кстати в баночках. Просто лук и имбирь немного из разных опер.
 показати весь коментар
 
Как без этого психолога выживали? Хрен его знает.
 показати весь коментар
 
 
вот-вот хрен-тоже хорошо...тот еще витамин С Психолог Гандзяк-Каськив поделилась опытом борьбы с коронавирусом: Витамин С, много жидкости, духовные практики и внимание к себе - Цензор.НЕТ 9134
 показати весь коментар
 
 
Лучше поехать бы ей в буддистский храм в Индии и там запереться до "Беликодня". Ах да, не пускают? = "маломолилась".
 показати весь коментар
 
 
С какой смыл в витамине С? У нее развилась цинга? Нет ни каких сведений о его лечебных свойствах. Да и к тому же он водорастворимый, сколько не съешь все равно лишний выйдет с мочей. И вообще, если тема вируса серьезная, то не стоит печатать всевозможные курсы лечения от не специалистов в данном вопросе.
 показати весь коментар
 
 
Ну, в нашем минздраве точно специалистов нет, кого ж слушать?
Человек получает удовольствие от своей диеты, радуется своим достижениям, а это немаловажный фактор укрепления иммунитета.
 показати весь коментар
 
 
Речь не идет о лечении болезни, а о стимуляции иммунитета.
 показати весь коментар
 
 
Нет научно подтвержденных сведений о том, что какой либо витамин стимулирует иммунитет. Их недостаток ведёт к определенным болезням, переизбыток также чреват заболеваниями ( кроме водорастворимых, поскольку они легко выводятся из организма.)
 показати весь коментар
 
 
лишняя кислота тоже не фонтан...есть публикации, что излишняя кислотность провоцирует рак, поэтому оригинаторы выводят сладкие фрукты и ягоды в США, Канада и тд
 показати весь коментар
 
А есть публикации, что фруктоза - самый сладкий и самый вредный сахар. Психолог Гандзяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе - Цензор.НЕТ 2160
 показати весь коментар
 
я також до цього схиляюся - фруктоза шкідлива, та ще й протівна.
 показати весь коментар
 
Угу...... а соль - вообще белая смерть. Психолог Гандзяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе - Цензор.НЕТ 1402
 показати весь коментар
 
Кто-то предлагал Вам поглощать витамины в большом количестве? Или поедать килограммами имбирь с чесноком?
 показати весь коментар
 
Ну вот психолог учит есть витамин С при лечении вирусной инфекции. Вот я и интересуюсь, поскольку научно установлено что витамин С может помочь только при лечении цинги. В чем смысл его употребления, тем более синтетического в таблетированной форме.
 показати весь коментар
 
Ну это не я писала. Моим постом было несколько другое - о продуктах, стимулирующих иммунную систему. Витамина С в том числе, вот только я предпочитаю употреблять его в натуральном виде - шиповнике, болгарском перце и т.д.
 показати весь коментар
 
 
Бред какой-то. А у многих детей оно вообще бессимптомно проходит. То что, всем нацепить памперсы, запихнуть в рот соску, сидеть в коляске и агукать?
 показати весь коментар
 
 
В Лавру надо идти, безбожники! Там истинная благодать господня (МП) ))
 показати весь коментар
 
Вот вы тут глумитесь, а там "православной ...." Новинскому плохо. Переживаю, а вдруг кто-то этой......поможет?
Психолог Гандзяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе - Цензор.НЕТ 8966
 показати весь коментар
 
Может всё таки комаровского? Тот ****** со стажем.
 показати весь коментар
 
 
Интересно будет сравнить ее советы с советами перболевшего кинолога, или, например сомелье
 показати весь коментар
 
 
Витамин C (аскорбиновая кислота) - водорастворимый витамин, содержащийся в продуктах растительного и животного происхождения. Основными источники природного витамина С являются различные овощи, плоды и ягоды (шиповник, смородина, лимоны и др.), в небольших количествах витамин C содержится в печени, мясе, мозге. Здесь передозировка исключена.
Дневная доза витамина C для мужчин составляет 60-90 мг, для женщин 60-80 мг.

Следует напомнить,что большие дозы употребления синтезированной аскорбиновой кислоты (от 100 мг) могут привести к появлению признаков гипервитаминоза:
* тошнота, рвота, изжога, воспаление слизистой оболочки пищевода, диарея;
* гемолиз (разрушение) эритроцитов (красных кровяных клеток)
* нарушение функции поджелудочной железы с нарушением синтеза инсулина;
* повышение всасывания железа и алюминия
* нарушение усвоения витаминов группы B и кальция;
* образование камней в почках,
*нарушение функции сердечно-сосудистой системы,
*нарушения сна и функции центральной нервной системы;
* не говоря уже об элементарном - повреждении эмали зубов...
 показати весь коментар
 
 
Дневная доза витамина C для мужчин составляет 60-90 мг, для женщин 60-80 мг.

Ваше счастье, что вы не на форуме фемок, иначе бы раздались истошные вопли, мол, а чего женщинам меньше...
 показати весь коментар
 
Чем дальше эпидемия,тем больше такого будет.В параше вон дед вылез,опять банки с водой через телевизор заряжать)))Правда на Ютубе)))
 показати весь коментар
 
Советы ПСИХОЛОГА, годятся только для поддержания морального духа (веры) в пациентах, обладающих повышенной внушаемостью, остальные могут послать такого "доктора" куда подальше (вг... или на ...), ибо к фактическому лечению ее методы ни имеют никакого отношения!
 показати весь коментар
 
 
Почему то именно недалекие и невежественные люди пропагандирующие космического масштаба глупости не стесняются раздавать на лево и на право советы на все случаи жизни ....
 показати весь коментар
 
 
тому що їм здається, що вони піпец які вумні
 показати весь коментар
 
щас этих психологов с чайными грибами и отваром звиздульника повылазит как тараканов на сахарницу,только успевай рецепты записывать))))
 показати весь коментар
 
Масивні дози вітаміну С можуть спровокувати приступ ниркової коліки.Плюс вітамін С виводить кальцій з організму,тому максимум,що собі можна позволити,це склянка свіжого фрешу в день.Все-таки,остеопороз це не жарт,можна за молоду зловживати модними дієтами,які в старшому віці аукнуться переломами кісток.
 показати весь коментар
 
Да опыт страшная сила....!!!! Гы-гы-гы-гы...

Но несмотря на сомнения, монастырь все-таки закрыли на карантин. «По любви к жителям города мы на 14 дней на карантине»,- сказала игуменья.
По словам игуменьи представитель исполкома и МЧС были с проверкой в монастыре. Есть маски, термометры, лампы для кварцевания. Спиртом протирают иконы и молятся!!!!! Как вы понимаете спиртом одержимый самогон не спасение, главное молитва.....но!!! самогон не помешает....гы-гы-гы-гы...!!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору