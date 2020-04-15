 Психолог Гандзяк-Каськів поділилася досвідом боротьби з коронавірусом: Вітамін С, багато рідини, духовні практики й увага до себе

Про це вона написала в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"По-перше: лікарський супровід: усе-усе лікування, що ми визначили зі світових практик, я погоджую із досвідченим пульмонологом, а також перебуваю під частим наглядом сімейної лікарки.
Лікування: ось моя формула (80 грам вітаміну С у дозах 4-8 грам упродовж дня; 4.000 MO вітаміну D; 1,4 мг B1; 1,6 мг В2; 2 мг B6; 1 мкг B12; 300 мг магнію. Плануємо додати цинк та селен.
Рідина: вітамін С також дуже любить воду! Кожного разу як беру 2 капсули вітаміну С (4 грами), п’ю 0,5-1 склянку води (фільтрованої-кип’яченої-остудженої). Також п’ю лужний напій (чайну ложку харчової соди на півлітра теплої перевареної водички).
Легені: не люблять, щоби їх "залежували", отже я у спокійному русі. Не лежу без особливої потреби. Уночі стараюся спати на боці і трохи на животі. Провітрюємо кімнату (якщо немає смогу з вулиці). Ідеально мати очищувач повітря, я не маю. Також раз-два рази на день роблю дихальні вправи (я роблю те, що знаю і практикую вже понад рік – декілька вправ пранаями, мене в Індії раніше майстри були трохи навчили дихальних вправ хатха-йоги).
Моніторинг стану: зробила графік заміру температури тіла і рівня кисню в крові (сатурація, насиченість киснем крові), веду 4-5 разів на день, а при потребі і частіше. Якщо показник нижче 94, беру 2-4 капсули вітаміну С і рівень піднімається на очах. Інакше дуже падає і це може призвести до гіпоксії і зрештою – апаратного дихання.
Цілісний підхід: вже писала раніше комусь із друзів, що зараз як ніколи пріоритезувала речі і живу за формулою: вдячне і безосудне прийняття себе і зовнішнього світу + пильний контакт із собою + спокій і увага до себе (тіло + душа) +духовні практики (я молюся і знаходжуся у своєму релігійному контексті, приготування до Великодня) + дихальні вправи (я роблю вже рік пранаяму) і мінімум фізичних вправ + мінімум вуглеводів, натомість овочі і трохи риби (багатої Омега 3) + багато води з кожним прийомом вітаміну С) + з усім цим Любов у чистому її вигляді (хто як уміє!).
P.S. Моя сімейна лікарка щоразу запитує "Як вам це вдається? Інші на ділянці зі значно кращим КТ легень лежать у лікарні у недоброму стані!" І я молячись, знову і знову ділюся своїм досвідом і чудодійною дією аскорбінової кислоти у великих дозах (якщо немає протипоказань).
Якщо кому що цікаво, пишіть під цим дописом чи де вам зручно і я старатимусь відповідати. Карл виписав детальні пункти лікування у документ і ми будемо радо ділитися з тими, кому потрібно", - написала Гандзяк-Каськів.
Колесо тоже ничего.
Но колесо с рыбой выглядит как-то не очень
Нє?
В Ісландії під час карантину порадили обіймати дерева
В Ісландії оголосили надзвичайний стан через коронавірус https://zaxid.net/news/
Раньше надо было имунную систему стимулировать. Толку сейчас имбирём обжираться?
Человек получает удовольствие от своей диеты, радуется своим достижениям, а это немаловажный фактор укрепления иммунитета.
Дневная доза витамина C для мужчин составляет 60-90 мг, для женщин 60-80 мг.
Следует напомнить,что большие дозы употребления синтезированной аскорбиновой кислоты (от 100 мг) могут привести к появлению признаков гипервитаминоза:
* тошнота, рвота, изжога, воспаление слизистой оболочки пищевода, диарея;
* гемолиз (разрушение) эритроцитов (красных кровяных клеток)
* нарушение функции поджелудочной железы с нарушением синтеза инсулина;
* повышение всасывания железа и алюминия
* нарушение усвоения витаминов группы B и кальция;
* образование камней в почках,
*нарушение функции сердечно-сосудистой системы,
*нарушения сна и функции центральной нервной системы;
* не говоря уже об элементарном - повреждении эмали зубов...
Ваше счастье, что вы не на форуме фемок, иначе бы раздались истошные вопли, мол, а чего женщинам меньше...
Но несмотря на сомнения, монастырь все-таки закрыли на карантин. «По любви к жителям города мы на 14 дней на карантине»,- сказала игуменья.
По словам игуменьи представитель исполкома и МЧС были с проверкой в монастыре. Есть маски, термометры, лампы для кварцевания. Спиртом протирают иконы и молятся!!!!! Как вы понимаете спиртом одержимый самогон не спасение, главное молитва.....но!!! самогон не помешает....гы-гы-гы-гы...!!!!