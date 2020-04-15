 Електронні паспорти в додатку "Дія" прирівняли до паперових. Україна в цьому - перша у світі, - Мінцифри

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.
У міністерстві зазначили, що зараз електронні паспорти тестують понад 17 тисяч українців, а незабаром вони стануть доступні всім громадянам.
"Паспорт у смартфоні дозволить не носити з собою ID-картки та витяги з неї. Якщо у вас немає ID-картки, ми оцифрували закордонний біометричний паспорт, який так само посвідчує вашу особу. Він надає такі ж права і можливості як і паперовий, що діє всередині країни", - сказано в повідомленні.
Паспорт в смартфоні є особливо актуальним під час карантину, коли потрібно носити з собою документи, що засвідчують особу, зазначили в міністерстві.
"Після карантину ви також зможете активно користуватися е-паспортами:
- під час поїздок залізничним або повітряним транспортом
- під час медичного обслуговування та банківських операцій
- під час отримання адміністративних послуг
Україна стала першою у світі державою, в якій можна користуватися цифровим паспортом без пред'явлення паперового або пластикового аналога.
А вот аккаунт как они могут тиснуть?
Или шото не понимаю?
Так что, не переживаем!
тогда прямой соблазн взломать аккаунт
https://digital-id.kz/
НБУ разрешил банкирам обслуживать украинцев по загранпаспортам
Даже уверен, что сделали систему через опу и об этом узнаем уже в течение месеца, а вы готовтесь.
твои данные уже ушли не будьте такими наивным
"Ми перші у світі" - це комплекс меншовартості, характерний для совків. Винайдіть вакцину проти коронавірусу першими, от тоді ви дійсно будете першими у світі. А так перші у світі блазні.
зеленский брехло и кидала !
И никто не задает вопрос, а как же тогда, при таком рейтинге, так пролетели в Харькове?
Женя Кравчук строчит, что рейтинг растет, но достаточно посмотреть комментарии к ее постам с тремя лайками, и всё становится ясно
Улыбаемся и машем! (с)
Теперь еще больше усложняем?
Дебилы, ***!