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 Електронні паспорти в додатку "Дія" прирівняли до паперових. Україна в цьому - перша у світі, - Мінцифри

Кабінет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти в додатку "Дія". Вони тепер офіційно є цифровими аналогами паперових документів. Україна стала першою державою у світі, в якій запровадили таку новацію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

У міністерстві зазначили, що зараз електронні паспорти тестують понад 17 тисяч українців, а незабаром вони стануть доступні всім громадянам.

"Паспорт у смартфоні дозволить не носити з собою ID-картки та витяги з неї. Якщо у вас немає ID-картки, ми оцифрували закордонний біометричний паспорт, який так само посвідчує вашу особу. Він надає такі ж права і можливості як і паперовий, що діє всередині країни", - сказано в повідомленні.

Паспорт в смартфоні є особливо актуальним під час карантину, коли потрібно носити з собою документи, що засвідчують особу, зазначили в міністерстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застосунок "Дій вдома" потрібен для розуміння ситуації щодо осіб, які перебувають у самоізоляції, але примушувати його встановлювати не будуть, - глава Мінцифри Федоров

"Після карантину ви також зможете активно користуватися е-паспортами:

  • під час поїздок залізничним або повітряним транспортом
  • під час медичного обслуговування та банківських операцій
  • під час отримання адміністративних послуг

Україна стала першою у світі державою, в якій можна користуватися цифровим паспортом без пред'явлення паперового або пластикового аналога.

Електронні паспорти в додатку Дія прирівняли до паперових. Україна в цьому - перша у світі, - Мінцифри 01
Електронні паспорти в додатку Дія прирівняли до паперових. Україна в цьому - перша у світі, - Мінцифри 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189311
 
 
 Топ коментарі
 
Тогда вступает в действие новая интересная программа--"+ кредит".
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а если в трамвае смартфон тиснули-тогда шо? Электронные паспорта в приложении "Дія" приравняли к бумажным, Украина в этом - первая в мире, - Минцифры - Цензор.НЕТ 6358
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Тогда вступает в действие новая интересная программа--"+ кредит".
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Якщо зберігаєте цифровий підпис і паролі до нього в телфоні, то звичайно. І пароль має бути "123456"
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Телефон можно тиснуть...
А вот аккаунт как они могут тиснуть?
Или шото не понимаю?
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тю...с современными методами взлома - ваще не проблема.их не взламывают только потому,что они нафиг никому не нужны обычно.
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но не в случае хранения на смарте электронной подписи,банковских счетов,паспорта и идентификационного кода Електронні паспорти в додатку "Дія" прирівняли до паперових. Україна в цьому - перша у світі, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 1337.
тогда прямой соблазн взломать аккаунт
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"Украина стала первым государством в мире, в котором внедрили такую новацию" - це БРЕХНЯ!
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Лучше бы, едрён батон, за беспредел на дорогах, наконецто, после всех, штрафовать начали...
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даже на пост совковом пространстве у казахов такая система есть, три вида документа: удостоверение личности, паспорт (там только "заграничный" существует) и водительское удостоверение. Система официально признана на государственном сайте электронного правительства для удаленной (онлайн) идентификации личности!

https://digital-id.kz/
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Все это класс. Но чего "Дія" привязана к "Привату" и банкам-партнерам. Чего нет иного способа попроще регистрации или через другие банки?
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Беня должен знать всех своих должников
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e-беня? Безкоштовний додаток до "Дії".
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и куда вы с тем паспортом можите поехать, как первые в мире?
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Куди завгодно в межах України. Там же написано. Наступний етап, я думаю, буде підписання договорів про визнання з іншими державами. І вже потім в інші країни.
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разве чтоб проехать с одного города до другова в пределах Украины нужен паспорт, Украина же не масковия и людей на вулице не отлавливает для выяснение личности или при зеовне уже многое поменялось?
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это просто отлично, снять денги с конта в другом отделение банка, бариги тихo опладирует, почему тихо, ну чтоб лохов не разогнать звуком.
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В банку є скани всіх Ваших потрібних документів зазвичай.
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не так все просто это на усмотрение банка будут принимать такой документ или нет - у меня один знакомый хотел в розетке купить телевизор в кредит а у него id карта так вот из всех банков которые работают с розеткой только один давал кредит по id карте и как не трудно догадаться с большей процентной ставкой чем у других - не знаю может что у них и изменилось за пол года
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На час карантину - одна з вимог - мати про собі документ, що підтверджує особу... Электронные паспорта в приложении "Дія" приравняли к бумажным, Украина в этом - первая в мире, - Минцифры - Цензор.НЕТ 8864
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ок, а фото твоё но имя соседа или похожего по возросту - давай оформляй протокол, удачи.
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Залізничне сполучення і авіа. Готелі. Державні органи в інших містах, де просят показати паспорт. Список може бути продовжений. Ідея нормальна. Інше запитання як воно в нас буде реалізовуватися.
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"...Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же удостоверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности, как бумажный, действующий внутри страны", - сказано в сообщении.
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и в чём смысл? Теперь специалисты по ит будет делать аспорта на разные имена и с нужной фоткой - попробуй доказать что приссланный штраф не твой, полицейскии мамой поклянёться - ну видел его в смартфоне, на те хрест, век воли не выдать.
Даже уверен, что сделали систему через опу и об этом узнаем уже в течение месеца, а вы готовтесь.
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для этого минимум нужна электронная подпись - а у многих она есть ?
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Чесно кажучи, я ще не вникав в систему, Сергію, тому не можу Вам відповісти на Ваше питання. Але те, що менше треба буде вештатися по чергах/бюрократах мене радує. Електронні паспорти в додатку "Дія" прирівняли до паперових. Україна в цьому - перша у світі, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 8469
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всё правильно, разрешили и за правильность определение отвечает банк который выдал - тут же нет противоречии.
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Це найбільше досягнення клоунів за рік влади. Найнагальніша потреба українців по клоуну - це паспорт в смартфоні. За рівнем життя на якому там місці Україна?
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Я далеко не прихильник Зекоманди. Але що поганого в цій Дії?
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Потому что неизвестно где хранятся данные и какая степень защиты. Ну и качество интернета на просторах страны.
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какие данные ? паспортные данные и идентификационный код ? - кому сильно понадобиться тот найдет и так , это не есть большой тайной
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какой к черту сервер - если ты хоть раз брал кредит , устраивался на работу и т.д. то считай
твои данные уже ушли не будьте такими наивным
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Нічого. Але що ще хорошого зроблено крім паспорта у смартфоні? Нормальний господар спочатку будує добротний дім, а шалтай-болтай транжирить грощі на бєздєлушкі.
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То все клятыйпорох сделал. Некогда бубочке заниматься такими глупостями
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Мені однаково хто це зробив. Головне, щоб на цьому не крали і це принесло користь людям.
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Так в том то и дело...что украли много...а пользы от этой поделки мало...
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На даному етапі користь від цього людям як з козла молока. Паспорт у смартфоні на сьогоднішній день використають кілька сотень тисяч українців, а у країні 40 млн, а добра половина з них мабуть і не має мобільного телефону.

"Ми перші у світі" - це комплекс меншовартості, характерний для совків. Винайдіть вакцину проти коронавірусу першими, от тоді ви дійсно будете першими у світі. А так перші у світі блазні.
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Вам, шановний, як мед, то й ложкою! Я от вже тішу ся думкою, що вперше, мабуть, за останній рік не матюкаюсь, читаючи про чергові "покращення".
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в любом случае, зеленского в отставку !
зеленский брехло и кидала !
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Наверное это хорошо быть первыми в мире. Зебилам бы еще немного ума для понимания того, что быть первыми в мире нужно не во всем. Тогда цены б им не было. А вообще важно думать, в чем стоит быть первым, а в чем нет. Зебилье, помните вам писали с билбордов что-то про "думать"? Вот это оно самое.
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Почему украинцев не устраивает любая власть, которая пробыла у власти год. Знаете ответ на этот вопрос?
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Руководство фракции разгоняет очередные слайды соц опросов, с рейтингом СН в 38 процентов.
И никто не задает вопрос, а как же тогда, при таком рейтинге, так пролетели в Харькове?

Женя Кравчук строчит, что рейтинг растет, но достаточно посмотреть комментарии к ее постам с тремя лайками, и всё становится ясно
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Це супер . Вилазимо нарешті з середньовіччя . А то як дікарі ходили з тою макулатурою . Таке хіба і обісраній Русні зараз залишилось .
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Бедные европейцы теперь, глядя на нас, будут локти кусать от досады. Европа - отстой.
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Теперь государство может выключить тебя одним нажатием кнопки. Раз, и ты никто.
Улыбаемся и машем! (с)
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Вот она эра благоденствия для жуликов и хакеров. Меня уже год как достают коллекторы за кредит, которого я никогда не брал. А теперь с такими возможностями и при полном бездействии ментов каждый ощутит радость общения с коллеторами.
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Это большое достижение очень хорошее даже, ещё бы автобаны в Бердянск Херсон Одессу сделать, а то где ж нам таким пачпортом хвастаться не на помойке же - кацапы засмеют..
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У нас до сих пор ID паспорта без прописки не принимает никто, так как нет сканеров.
Теперь еще больше усложняем?
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При всех остальных дебильных свойствах этой Дии, можно остаться без паспорта, если батарея разрядится в самый неподходящий момент.
Дебилы, ***!
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Надеюсь что многие прочитают до конца. Увидев эту новость - не поверил. Удивился, так быстро сумели единый государственный центр сертификации электронных ключей сделать? А почитал отзывы и посмотрев скрины на ГуглПлей стало ясно, что это не что иное как попытка законодательно протолкнуть возможность вместо паспорта показывать экран телефона на котором будешь ты любимый как подтверждение того что это ты. Ржу, не могу. Там где нужны будут копии документов это всеравно к делу не подошьешь, а там где нужно подтверждение личности, в полиции например, так там есть свой доступ к базе данных МВД. И лучше бы полицейские сами из машины или используя переносной рабочий планшет с мобильным интернетом сами проверяли ты это или нет. И кстати данное приложение является агрегатором технологии BankID. Другими словами вам чтобы приложение работало необходимо иметь регистрацию одного из банков (работающего по этой технологии) для того, чтоб этот банк фактически подтверждал вашу личность перед запросом в БД МВД для получения информации о ВАС (по аналогии с личным кабинетом МВС). Таким образом это приложение является по факту очередным посредником который может стать местом утечки конфиденциальной информации о вас и в конечном итоге кто-то может стать счастливым обладателем конфиденциальной информации о тех лицах кто установил данное приложение на свой телефон. Мне вот интересно а СБУ или кто там (кибер безопасноть) проверяла исходный код приложения на наличие закладок? Или при инсталляции просто нужно подтвердить, что я согласен на обработку своих персонифицированных данных, чтоб если что так "Сам дурак" или это не мы а другие приложения перехватывали эту информацию? Так что ставить или нет это приложение - ДУМАЙ-ТЕ. А кое кто уже за эту бессмысленную программу деньги уже получил
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Ну короче оце уже и есть остаточна и бесповоротня перэмога. А, забыл. Остаточне прощавай раша )))
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На фоне всеобщей ЖОПЫ это нововведение не очень воодушевляет.
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