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Все про:бюджет (773) Нефьодов (174) Державна митна служба (32)

 Зменшення бюджету митниці не вплине на реформи у відомстві, - Нефьодов

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що не бачить катастрофи у зменшенні бюджету відомства у зв'язку зі змінами до держбюджету, прийнятими владою через епідемію коронавірусу, і що це не вплине на плани реформ митної служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Звичайно, було б наївно говорити, що зменшення бюджету матиме позитивний вплив. Але я не бачу тут катастрофи, ми рухаємося за планом, який був представлений раніше", - сказав Нефьодов.

За його словами, одразу після карантину в митній службі розпочнеться програма для переатестації співробітників, і ті люди, які пройдуть перевірку знань і сумлінності, отримають збільшення зарплати в розмірі від 1,5 до 2 окладів. Голова митної служби підкреслив, що ці кошти є, і вони закладені в бюджеті.

"Все залежить від роботи внутрішньої бюрократії й послаблення карантину. Якщо говорити про обмеження витрат, це видатки розвитку та капітальні, не зрізані, а перенесені в стабілізаційний фонд, і частково вони не були використані через карантин", - повідомив Нефьодов.

Голова митної служби зазначив, що сподівається на використання наявних коштів у ході реалізації пріоритетних проектів.

"Ми продовжуємо тендери, проєктування. Ці обмеження не дуже вплинуть на плани реформ", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Митники 2 місяці отримують голі оклади, ситуацію вдасться виправити найближчим часом, - Нефьодов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189310
 
 
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конечно не повлияет)) оседлал контрабанду и кормится....
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Та зменшення буджету на наші реформи ще ніколи не впливало...
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После разоблачений по гигантскому разворовыванию денег с таможни и НДС эта ворюга бородатая, должна была уже быть уволена и все подельники быть под следствием. Но зелебобы делают вид что ничего не случилось. Это дно... с имею право на памилку...
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Главное, что бы тебе на премию хватило, борода многогрешная.
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Ну и как следствие - завершение реформы приведет к обнулению бюджета.
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Остап Вишня Слава УкраинеДля получения должности у Зеленского кандидат должен: - Быть под следствием за коррупцию - Иметь родственников и связи с россией - Работать на Ахметова, Коломойского или Порошенко
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судя по 600% премиям таки бюджет это что то одно, а премии - что то другое, да, секлета нефеьодовна?
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