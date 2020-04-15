 Зменшення бюджету митниці не вплине на реформи у відомстві, - Нефьодов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Звичайно, було б наївно говорити, що зменшення бюджету матиме позитивний вплив. Але я не бачу тут катастрофи, ми рухаємося за планом, який був представлений раніше", - сказав Нефьодов.
За його словами, одразу після карантину в митній службі розпочнеться програма для переатестації співробітників, і ті люди, які пройдуть перевірку знань і сумлінності, отримають збільшення зарплати в розмірі від 1,5 до 2 окладів. Голова митної служби підкреслив, що ці кошти є, і вони закладені в бюджеті.
"Все залежить від роботи внутрішньої бюрократії й послаблення карантину. Якщо говорити про обмеження витрат, це видатки розвитку та капітальні, не зрізані, а перенесені в стабілізаційний фонд, і частково вони не були використані через карантин", - повідомив Нефьодов.
Голова митної служби зазначив, що сподівається на використання наявних коштів у ході реалізації пріоритетних проектів.
"Ми продовжуємо тендери, проєктування. Ці обмеження не дуже вплинуть на плани реформ", - підсумував він.
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