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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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 Кількість хворих на коронавірус в усьому світі перевалила за 2 мільйони осіб

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в усьому світі становить 2 000 984 особи.

Про це свідчать дані про поширення вірусу Університету імені Джона Хопкінса, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше випадків зафіксовано в США - 609 696. Друге і третє місце посідають Іспанія (177 633) й Італія (162 488). У п'ятірку лідерів входять Німеччина (132 321) і Франція (131 362).

Водночас, на сьогодні від коронавірусу вилікувалися 501 206 осіб - близько чверті від загальної кількості заражених.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189309
 
 
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какие 4 чел. в Луг.области!!!!!!!??????инфекционка г.Кременная отправляет всех домой так как ПЕРЕПОЛНЕНА. ЛОЛ ТОЛЬКО В ОДНОМ ГОРОДЕ!!!.Рядом г.Рубежное такая же картина.неее ну скажите для приличия 300 чел. но не 4!!!!как же зодолбало совковое вранье!!!
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"Скажите для приличия 300 человек".

Чтоб сказать 300, должны быть тесты этих 300-х человек. Тесты есть? Если нет, вы и сами предлагаете "врать для приличия".
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7 500 000 000 общее земли, 2 000 000 типа заболели хз чем, имеем 0,026% , поражающая взгляд дебилов цифра
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