 Кількість хворих на коронавірус в усьому світі перевалила за 2 мільйони осіб

Про це свідчать дані про поширення вірусу Університету імені Джона Хопкінса, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше випадків зафіксовано в США - 609 696. Друге і третє місце посідають Іспанія (177 633) й Італія (162 488). У п'ятірку лідерів входять Німеччина (132 321) і Франція (131 362).

Водночас, на сьогодні від коронавірусу вилікувалися 501 206 осіб - близько чверті від загальної кількості заражених.

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