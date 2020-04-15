 В Азовському морі відбулися навчання підрозділів ООС із захисту узбережжя від ворожої атаки. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Основна мета виходу - відпрацювання спільних дій підрозділів, що входять до складу операції Об'єднаних сил, щодо захисту узбережжя від потенційної атаки ворога і проходу кораблів порушників. А також демонстрація присутності українського прапора в акваторії Азовського моря", - розповів капітан "Донбасу" Олександр Григоревський.

Навчання відбулися в кілька етапів: відпрацювання управління військами різних відомств, злагодженість дій екіпажу і сумісності з іншими підрозділами під час відбиття збройної агресії з морського напрямку.

Читайте також: Планові тактичні навчання ЗСУ почалися в західній частині України. ФОТО

Зокрема, в морі відпрацьовували тактичне маневрування, корабельні бойові навчання з оборони і захисту кораблів на переході морем і стоянки на незахищеному рейді з виконанням бойових вправ.

Спільно з кораблями державної прикордонної служби військовослужбовці ВМС України відпрацьовували спільне маневрування, зупинку та огляд судна противника.





Під час навчань також тренувалися в боротьбі за живучість корабля, надавали першу допомогу пораненим і відпрацювали евакуацію потерпілого матроса вертольотом морської авіації ВМС України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морська піхота провела навчання на Херсонщині. ФОТОрепортаж