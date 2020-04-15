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 Фоторепортаж
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 В Азовському морі відбулися навчання підрозділів ООС із захисту узбережжя від ворожої атаки. ФОТОрепортаж

Впродовж трьох діб на Приазов'ї підрозділи Військово-Морських Сил України, морської авіації, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, морської піхоти та Сил спеціальних операцій проводили тактичні навчання. Тренувальний похід в акваторію Азовського моря здійснили на пошуково-рятувальному судні "Донбас".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

В Азовському морі відбулися навчання підрозділів ООС із захисту узбережжя від ворожої атаки 01

"Основна мета виходу - відпрацювання спільних дій підрозділів, що входять до складу операції Об'єднаних сил, щодо захисту узбережжя від потенційної атаки ворога і проходу кораблів порушників. А також демонстрація присутності українського прапора в акваторії Азовського моря", - розповів капітан "Донбасу" Олександр Григоревський.

Навчання відбулися в кілька етапів: відпрацювання управління військами різних відомств, злагодженість дій екіпажу і сумісності з іншими підрозділами під час відбиття збройної агресії з морського напрямку.

В Азовському морі відбулися навчання підрозділів ООС із захисту узбережжя від ворожої атаки 02

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В Азовському морі відбулися навчання підрозділів ООС із захисту узбережжя від ворожої атаки 03

Зокрема, в морі відпрацьовували тактичне маневрування, корабельні бойові навчання з оборони і захисту кораблів на переході морем і стоянки на незахищеному рейді з виконанням бойових вправ.

В Азовському морі відбулися навчання підрозділів ООС із захисту узбережжя від ворожої атаки 04

Спільно з кораблями державної прикордонної служби військовослужбовці ВМС України відпрацьовували спільне маневрування, зупинку та огляд судна противника.

В Азовському морі відбулися навчання підрозділів ООС із захисту узбережжя від ворожої атаки 05
В Азовському морі відбулися навчання підрозділів ООС із захисту узбережжя від ворожої атаки 06

Під час навчань також тренувалися в боротьбі за живучість корабля, надавали першу допомогу пораненим і відпрацювали евакуацію потерпілого матроса вертольотом морської авіації ВМС України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189307
 
 
 Топ коментарі
 
Любая тренировка дает толк.
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Кулемет времен Хрущева, самое боевитое оружие на корабле.
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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Осталось только в реале чтоб давала толк.
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Кулемет времен Хрущева, самое боевитое оружие на корабле.
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Наши катерники имели и похлеще оружие,а спустили флаг ВМСУ пред рашистами без должного сопротивления. ДШК еще не совсем слабый пулемет.
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Ох и детвора ! Вроде 6 ой год воюем а ума все не прибавляется. Подмене боевой подготовке так называемыми "учениями" ,особенно национальной ГВАРДИЕЙ и ПОГРАНЦАМИ мы врага точно победим. Такое ощущение , что возвращаемся в 90-е.
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"Учитеся,брати мої,думайте,читайте! І чужому научайтесь,- свого не цурайтесь"... Зі збірки "Малий Кобзар".
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Хотя ,что ожидать от клоунов. Откуда им знать , что выход ЛЮБОГО судна без надлежащего прикрытия авиацией это путь в один конец. Учения полового органа при отсутствии особи противоположного пола!
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интересно самое главное: наши хлопцы получили приказ стрелять на поражение при нападении российских кораблей? или сдадутся в плен без единого выстрела?
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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Ах, лента за лентою - набої подавай,
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай!

А ворог атакує і преться щосил,
Юнак-кулеметник їх вправно косив.
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