 УДАР Зеленського: як президент збиває конкурентів-мерів. ВIДЕО

Отже, днями в СБУ доповіли - на хабарі спіймано першого заступника Віталія Кличка. При тому, що подібні злочини - у компетенції НАБУ. То чому Служба безпеки відбирає хліб у іншого органу?
Усе - через карантин. І як наслідок - зростання популярності мерів на тлі провалу центральної влади із комунікаціями і не тільки.
Хто за допомогою викриттів від СБУ хитає крісло під мером Києва Віталієм Кличком? Кому із градоначальників великих міст теж варто побоюватися? Та, зрештою, чи вистачить снаги у центральної влади збити конкурентів-мерів?
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Они воруют патриотически
Какие у вас могут быть претензии?
Валите в свой Крывой Рог.
Эта партия давно продана Пете-параше (он за нее , к стати ещё не отдал половину обещаного бабла).
"Порошенко купил Кличко с партией "УДАР" за 150 млн.долларов". Константин Бедовой
https://youtu.be/MbA1k0zpbDc
Сайт конченый, брехня на брехне и брехнёй погоняет...за-то старательно против Зеленского.
Я от этого уже зеваю. Бутусов, смени пластинку, нам хватит одного п..здла...чоколятного.
Петя - параша проплачивает эту клоаку, а я пишу чтоб проверить гавноеда-подтиралу, который подтирает коменты хоть мало-мальски критикующие их хозяина, шоб он не спал..
Больше часа писать не получается, ибо банят на 3 дня.
А мне больше и не надо, долго быть в гавне - начнёшь смердить....это не для меня.