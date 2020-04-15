 Зараз у ЗСУ 78 жінок - командири взводів, 6 - командують ротами, 2 - мінометними батареями, - Міноборони

Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Лисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Наразі у Збройних Силах України проходить службу 29 760 (14% від загальної кількості) військовослужбовців-жінок, із них: 4 250 офіцерів (8,1%); 6 973 сержанти (14,5%); 17 438 солдатів (17,3%); 1 099 курсантів (9,7%). Крім того, в ЗС України працюють 27 372 (58,9%) жінки. Порівняно з показниками 2017 року кількість військовослужбовців-жінок збільшилася на 5,5 тис. осіб.

"Тільки від початку цього року призначено до військових частин на посади рядового, сержантського складу після закінчення навчання 952 жінки, з яких бойова компонента становить 652 людини", - повідомив Лисенко.

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Військовослужбовці-жінки, які перебувають у військовому званні офіцерського складу: "полковник" - майже 100 осіб, "підполковник" - майже 280 осіб, "майор" - майже 440 осіб, "капітан" - майже 600 осіб, "старший лейтенант" - майже 850 осіб, "лейтенант" - 920 осіб, "молодший лейтенант" - майже 300 осіб.

За даними Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, за призовом осіб офіцерського складу строком на 18 місяців служить 161 жінка.