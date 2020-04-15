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 Політика України
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Все про:армія (2746) жінки (224) Міноборони (3272) ЗСУ (527)

 Зараз у ЗСУ 78 жінок - командири взводів, 6 - командують ротами, 2 - мінометними батареями, - Міноборони

На командних посадах у ЗСУ перебувають 86 жінок-військовослужбовців, із них: 6 - командири рот (медичних), 78 - командири взводів і 2 - командири мінометних батарей.

Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Лисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Наразі у Збройних Силах України проходить службу 29 760 (14% від загальної кількості) військовослужбовців-жінок, із них: 4 250 офіцерів (8,1%); 6 973 сержанти (14,5%); 17 438 солдатів (17,3%); 1 099 курсантів (9,7%). Крім того, в ЗС України працюють 27 372 (58,9%) жінки. Порівняно з показниками 2017 року кількість військовослужбовців-жінок збільшилася на 5,5 тис. осіб.

"Тільки від початку цього року призначено до військових частин на посади рядового, сержантського складу після закінчення навчання 952 жінки, з яких бойова компонента становить 652 людини", - повідомив Лисенко.

Читайте також: У ЗСУ служить понад 29 тис. жінок-військовослужбовців, - Генштаб

Військовослужбовці-жінки, які перебувають у військовому званні офіцерського складу: "полковник" - майже 100 осіб, "підполковник" - майже 280 осіб, "майор" - майже 440 осіб, "капітан" - майже 600 осіб, "старший лейтенант" - майже 850 осіб, "лейтенант" - 920 осіб, "молодший лейтенант" - майже 300 осіб.

За даними Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, за призовом осіб офіцерського складу строком на 18 місяців служить 161 жінка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189301
 
   
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Нашли чем хвастаться Нам только разорванных женских тел не хватало Если не хватает мужиков Родину защищать то такая страна не имеет права на существование (А женщины в армию идут в основном от безработицы что- бы детей прокормить )
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Ну да, на боевые посты не пущать. Ибо выйдет как:
https://www.youtube.com/watch?v=htoT3pj5mJg
(ясно шо это не за всех и т.д.)
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По уставу по команде Равняйсь нужно видеть грудь третьего человека. А если у второго человека грудь четвертого размера?
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Если они действительно на СВОИХ МЕСТАХ (без привилегий и скидок на "слабый пол"), то это нормально, но что-то подсказывает мне, что немало среди них дочек, жен, да и просто любовниц высокопоставленных чинуш и командиров!
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яка кількість із них задіяна в бойових діях? Хоч з десяток є?
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