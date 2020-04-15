 Зеленський наражає Майдан на випробування, - Atlantic Council

Про це пише американське видання Atlantic Council, інформує Цензор.НЕТ.
"Вперше з останніх днів епохи Януковича Україна зробила крок до тиранії. 10 квітня до активістки у боротьбі з корупцією, громадської лідерки і колишньої депутатки Тетяни Чорновол прийшли оперативники Державного бюро розслідувань України в масках. Посадові особи президента Зеленського звинувачують її у вбивстві і в перешкоджанні діяльності Партії регіонів", - пише видання.
Atlantic Council зазначає, що Тетяна Чорновол - "яскрава і суперечлива особистість", "живий символ протестів Майдану і війни проти вторгнення Москви і окупації сходу України".
"У цьому сенсі справа проти неї є нападом на переважну думку щодо новітньої історії України. Цей напад на ідею революції Майдану як легітимного громадянського руху на захист української демократії і на дії переважно ненасильницькі, до яких вдалися протестувальники у відповідь на смертоносні напади все більш нелегітимних державних органів", - сказано в статті.
Atlantic Council нагадує, що вихід з офісу Партії регіонів був постійно відкритий. Загибель 57-річного комп'ютерника партії Володимира Захарова видання називає трагедією, яку не планували люди, які підпалили будинок.
"Неймовірно і тривожно, що справа (Чорновол. - Ред.) потрапила в руки судді Печерського районного суду м.Києва Сергія Вовка, який вважається тісно пов'язаним з кланом Януковича", - підкреслює видання.
"Державне бюро розслідувань також вразливе до звинувачень в упередженості. До призначення на посаду заступника голови ДБР Олександр Бабіков обіймав посаду адвоката Януковича та інших членів внутрішнього кола колишнього українського лідера. Принципово важливо, що Бабіков був висунутий командою Зеленського, тому кримінальне переслідування Чорновол проходить під керівництвом людей, призначених чинним Президентом України", - додає видання.
На думку Atlantic Council, якщо Зеленський не втрутиться, його міжнародній репутації буде завдано глибокої шкоди. Крім того, переслідування Чорновол може розлютити громадянське суспільство України, сотні тисяч добровольців і ветеранів війни.
"Президент Зеленський ризикує глибокими політичними неприємностями, якщо вирішить продовжити сумнівну справу проти Тетяни Чорновол. Він прийшов до влади як свіже обличчя в українській політиці, але це звинувачення може зміцнити його репутацію прихильника контрреволюційного ревізіонізму і помсти Майдану", - підсумовує видання.
Рыги боятся повторения революции
А ты кого, болезный, имел в виду?
тем более при не полном контроле над парламентом?
у шмаркли теперь все ниточки к Раде, пущай осел Оманский дерзает, покажет как надо.
Їх влаштовує реванш ригів?
Їх чомусь не чіпають.
От вони, страшніші за ворога.
или все вируса испугались?
Короче - всё как в мухе цокотухе....
- Но жуки-червяки
Испугалися,
По углам, по щелям
Разбежалися:
Тараканы
Под диваны,
А козявочки
Под лавочки,
А букашки под кровать -
Не желают воевать!
И никто даже с места
Не сдвинется:
До речі, у вас тут якийсь представницький мандат від "всєго міра", чи від одноімьонной газєти?
Після чого успішно готувався до нових, ще випробуваніших.
А зебилы вам скажут, что он не имеет права вмешиваться, только Петя мог... И вообще издание порохоботское.
Источник: https://censor.net.u
"Татьяна Чорновол - яркая и противоречивая личность, известная своей храбростью. В августе 2012 года она взошла на ограду дворцовой усадьбы президента Януковича (стоимость которой оценивается в полмиллиарда долларов), четко раскрывая масштабы его коррупции."
В результате вопрос: а что стало с этим капиталом в 500 000 000 баксов?
1. Поместье продано за эти деньги или похожие?
2. Государство им управляет и получает доход на уровне банковского депозита, т.е. приблизительно 25 - 50 млн. в год?
3. Герои, а потом гос. служащие, присматривающие за поместьем, его развалили и разграбили, в результате чего дохода народной казне нет, а одни убытки?
4. Ничто не разграблено, а кто то получает доход себе в карман?
Казали ж зеленим ідйотам - запроданця обираєте. Ні. Вони бігли голосувати. Обрали цуцика фуйла.