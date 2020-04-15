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 Політика України
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 Зеленський наражає Майдан на випробування, - Atlantic Council

Україна вперше після епохи Януковича зробила крок до тиранії. Президент Володимир Зеленський, який прийшов до влади як свіже обличчя, ризикує здобути репутацію людини, яка мститься Майдану.

Про це пише американське видання Atlantic Council, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше з останніх днів епохи Януковича Україна зробила крок до тиранії. 10 квітня до активістки у боротьбі з корупцією, громадської лідерки і колишньої депутатки Тетяни Чорновол прийшли оперативники Державного бюро розслідувань України в масках. Посадові особи президента Зеленського звинувачують її у вбивстві і в перешкоджанні діяльності Партії регіонів", - пише видання.

Atlantic Council зазначає, що Тетяна Чорновол - "яскрава і суперечлива особистість", "живий символ протестів Майдану і війни проти вторгнення Москви і окупації сходу України".

"У цьому сенсі справа проти неї є нападом на переважну думку щодо новітньої історії України. Цей напад на ідею революції Майдану як легітимного громадянського руху на захист української демократії і на дії переважно ненасильницькі, до яких вдалися протестувальники у відповідь на смертоносні напади все більш нелегітимних державних органів", - сказано в статті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорновол відмовили у відведенні судді Печерського райсуду Києва Вовка (оновлено)

Atlantic Council нагадує, що вихід з офісу Партії регіонів був постійно відкритий. Загибель 57-річного комп'ютерника партії Володимира Захарова видання називає трагедією, яку не планували люди, які підпалили будинок.

"Неймовірно і тривожно, що справа (Чорновол. - Ред.) потрапила в руки судді Печерського районного суду м.Києва Сергія Вовка, який вважається тісно пов'язаним з кланом Януковича", - підкреслює видання.

"Державне бюро розслідувань також вразливе до звинувачень в упередженості. До призначення на посаду заступника голови ДБР Олександр Бабіков обіймав посаду адвоката Януковича та інших членів внутрішнього кола колишнього українського лідера. Принципово важливо, що Бабіков був висунутий командою Зеленського, тому кримінальне переслідування Чорновол проходить під керівництвом людей, призначених чинним Президентом України", - додає видання.

На думку Atlantic Council, якщо Зеленський не втрутиться, його міжнародній репутації буде завдано глибокої шкоди. Крім того, переслідування Чорновол може розлютити громадянське суспільство України, сотні тисяч добровольців і ветеранів війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справа Чорновол" потрібна для просування позиції про "майдан як держпереворот", - Закревська

"Президент Зеленський ризикує глибокими політичними неприємностями, якщо вирішить продовжити сумнівну справу проти Тетяни Чорновол. Він прийшов до влади як свіже обличчя в українській політиці, але це звинувачення може зміцнити його репутацію прихильника контрреволюційного ревізіонізму і помсти Майдану", - підсумовує видання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189300
 
 
 Топ коментарі
 
вiслюк Оманський-гнида та рашистська консерва,до сумлiнно працюе на рашу-паРашу.
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Маркерность этого позорного дела хорошо видна по цензорским обсуждениям. Дружно слетается лахтинская падаль и доморощенная зеленая вата, хрен различишь. И все как один с дипломами юристов и психиатров, хотя несут полную херь.
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Нелошарик бегает по граблям Януковича.
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слишком толерантно. Зебанат! это провал!
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вiслюк Оманський-гнида та рашистська консерва,до сумлiнно працюе на рашу-паРашу.
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Зеленые жабы рискуют погибнуть в своем болоте Зеленский подвергает Майдан испытанию, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 7692 Природа- охранная организация Зеленский подвергает Майдан испытанию, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 1750
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Маркерность этого позорного дела хорошо видна по цензорским обсуждениям. Дружно слетается лахтинская падаль и доморощенная зеленая вата, хрен различишь. И все как один с дипломами юристов и психиатров, хотя несут полную херь.
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Это уже не первый раз. Они и по Риффмастеру в унисон пели, и по Зверобой, и сгоревшему дому Гонтаревой радовались. Зебилы и *********** - два сапога пара.
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Сначала Параша этот делал теперь муха Зе зе
Рыги боятся повторения революции
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паРаша- это раша, она же рашка-говняшка, она же сраная эрэфия.
А ты кого, болезный, имел в виду?
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Если у порохобота задымел пукан то очевидно же про кого
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если для какого мудака Порошенко хуже раши-паРаши или пуйла, то это на 90 процентов кацапсина под прокси или местная хахляцко-малоросская гнида, рашистская подстилка она же ЗеБил-дебил в просторечии. )
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і нехай мені ніхто не говорить, що земоника наївний і не в курсі ... він усвідомлено в зв'язці зі зрадниками в Україні і працює на кремль ...
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Я извиняюсь конечно, так кто конкретно мешал очистить судебную систему в 2014-2019 годах? И как подобные "судье" Вовку досидели до 2020 года вообще?
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Потому что такие люди нужны любой власти.
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Если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу. У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. (с)
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Ещё больше удивляюсь, то есть целых 6!(***) лет приводили законодательство и высшие суды в порядок и только сейчас пришло время остальных судей менять, которые за эти годы столько дерьма понаворотили?... Может ещё лет 20 пореформировать, когда окончательно вся молодёжь убежит из страны без всяких зомбоящиков?
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Польша как раз 20 лет и реформировалась. Но дебилам это не показатель.
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Боюсь ждать ещё 14 лет реформ,при войне, согласно всяким гавно-планам у страны и людей нет ни сил, ни возможностей. Просто народ свалит окончательно и останется пред и пенсионеры и госсектор, и реформируйтесь до посинения, только без наших налогов и рабочих рук
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Ну надо просто ныть, оно само реформируется... Спасибо пандемии - народ сваливать перестал, но это не надолго...
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А ти 25 років спостерігаєш закат на болоті, а тут такий розумний!)))
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чушь, мародер пытался втулить туда своих людей. Посмотрите страницу "просуд" там сплошь продажные морды.
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очистить судебную систему - это на ать, раз, два стой? это что, минутное дело?
тем более при не полном контроле над парламентом?
у шмаркли теперь все ниточки к Раде, пущай осел Оманский дерзает, покажет как надо.
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я тоже извиняюсь, конечно, но как уволить судью, если уволенные судью подают в суд и восстанавливаются на работе.
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Что вы пристали к нему? Он же сказал, что не умеет мыслить стратегически.
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На сторінках в ФБ Тягнибока, Кошулинського ТИША.
Їх влаштовує реванш ригів?
Їх чомусь не чіпають.
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Ідіть педроти тепер самі під кулі. Свободівці вже там були.
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Роками не вилазити з каналів рабиновича-медведчука Тягнибока примушували якісь педроти?
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Поки ваш **** не вилазив з уряду Пахла, зупиняючи трактор - гнав пламенні речі, на Майдані полягло 19 Свободівців. Тепер ваша черга вмирати, за землю новоспеченого феодала ****а.
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Чому нью-риги не переслідують "найбільшого" майданівця Тягнибока чи Мирошниченка?
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Ну цей типу "міжнародний діяч", але ж немає лютіших ворогів у ригів ніж парт актив "Свободи"

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Тому що він не бере участі у ваших жидівських розбірках.
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Як і кругом, у патріотичній частині України, є прошарок дурнуватих патріотів.
От вони, страшніші за ворога.
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они на довольствии Каломойского, им сказали, что б хоть они не лезли, и без них тошно
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так когда народ на майдан выйдет?
или все вируса испугались?

Короче - всё как в мухе цокотухе....
- Но жуки-червяки
Испугалися,
По углам, по щелям
Разбежалися:
Тараканы
Под диваны,
А козявочки
Под лавочки,
А букашки под кровать -
Не желают воевать!
И никто даже с места
Не сдвинется:
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Все в мире видят, что "новое лицо" Зеленский - пророссийский рыг. А "мудрый народ" - не видит.
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А що той мудрий народ бачив навесні 2014-го року? А на початку 2010-го?
До речі, у вас тут якийсь представницький мандат від "всєго міра", чи від одноімьонной газєти?
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"По мнению Atlantic Council, если Зеленский не вмешается, его международной репутации будет нанесен глубокий ущерб." Дебилы- судилище над Таней и есть результат вмешательства Зели по указке Ху*ла.
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"Зелені" з класу найпростіших -амеба при владі, яка не здатна до державної діяльність через відсутність нервової системи. Однак наша зелена амеба - мутант. Так сталося, що позаяк її вирощували в пробірці Коломойського вона отримала стержень складений зі шмаття влади януковича, який має потенцію і вектор. От чому зелена влада вперто і по-дурному на недолугих ложноніжках суне у напрямку капітуляції.
Зеленский подвергает Майдан испытанию, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 281
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Шмаркля свідомо штовхає Україну в обійми пуйла. Цивілізований світ з таким недоумком справи не захоче мати.
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віслюк став презирвадентом завдяки майдану ..
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Черновол заявила, что Путин лично следит за ней 24 часа в сутки. И, кстати, признала, что подожгла.
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твій висер конкурує по дебільності з твоїм ніком....
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От этого атлантика щами несёт почему то
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так само, як і від твого британського прапорця смердить триколором
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Тю... Та він вже тричі переможно витримував усі випробування!
Після чого успішно готувався до нових, ще випробуваніших.
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О, таня уже символ. А когда таня ездила блакаду с лугандона снимать, она тоже символом была? 😮
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Просто предъявы у дбр к ней мягко говоря странные, а скорее дбр - рыговская контора. Да и генпрокурва не посет задних. Зюзя конечно поц.
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Так никто не спорит что гбр -говно от самого начала создания, начиная от трубы. Но из тани делать мать-терезу? Тогда следующая гадя савченко должна быть. Она такая же больная, только в другую сторону
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По мнению Atlantic Council, если Зеленский не вмешается, его международной репутации будет нанесен глубокий ущерб.
А зебилы вам скажут, что он не имеет права вмешиваться, только Петя мог... И вообще издание порохоботское. Зеленський наражає Майдан на випробування, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 6860

Источник: https://censor.net.u
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"его международной репутации" - не смешите.
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Актуальная статейка и посыл в ней правильный, но кроме нас на бубочку никто намордник с поводком не наденет.
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тТам еще так написано:
"Татьяна Чорновол - яркая и противоречивая личность, известная своей храбростью. В августе 2012 года она взошла на ограду дворцовой усадьбы президента Януковича (стоимость которой оценивается в полмиллиарда долларов), четко раскрывая масштабы его коррупции."
В результате вопрос: а что стало с этим капиталом в 500 000 000 баксов?
1. Поместье продано за эти деньги или похожие?
2. Государство им управляет и получает доход на уровне банковского депозита, т.е. приблизительно 25 - 50 млн. в год?
3. Герои, а потом гос. служащие, присматривающие за поместьем, его развалили и разграбили, в результате чего дохода народной казне нет, а одни убытки?
4. Ничто не разграблено, а кто то получает доход себе в карман?
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адвокат овоща задерживает. судья овоща судит. зеленые, це перемога без п*ды
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да не в первые.. это уже год как длится, просто наростает с каждый днём как снежный ком
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Я ставлю на то, что нового Майдана не будет. Что бы неи делала ЗеКоманда.
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Воно країну випробовує
Казали ж зеленим ідйотам - запроданця обираєте. Ні. Вони бігли голосувати. Обрали цуцика фуйла.
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Ну так они сделали что хотели, моя возлюбленная Ксения.
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Но, замечательная Ксения, не стоит опасаться. Зеленский слаб, нерешителен и турслив. И он ничего не сможет изменить. Возможно года через три он станет зверем. Беспощадным. Но это фантастика. В Кремле это понимают.
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все уже и так понимают чем все кончится...
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всех заговорщиков. выгодополучателей во главе с пэтей мародером под военный Трибунал
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Похоже, что этому человеку неизвестно слово бумеранг.
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Зеленський ніколи не поважав Майдан,а зараз просто зненавидів, бо майданівці заважають провіодити його власну, ненав'язану ніким, антиукраїнську політику. Він хоче спотворити все, що святе для справжніх українців - віру, мову, майдан, армію. Він не любить Україну.. І це було зрозуміло задовго до виборів.
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весь трагизм ситуации заключается во первых в том, что это месть бывших рыгов и это точно. Во вторых такая ситуация стала возможной потому, что некто Порошенко не ставил задачу перед компетентными органами и должностными лицами реформировать судебную систему. Он стал жертвой собственной самоуверенности и недальновидности - теперь щупальца рыговского реванша все ближе к его шее.
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