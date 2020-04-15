 Тимошенко принесла Зеленському лист з вимогою не підписувати закон про продаж землі

"Я принесла лист - звернення до президента... Тут написано, що якщо він, як президент України, підпише закон про продаж сільськогосподарської землі замість того, щоб накласти вето, він порушить закон", - сказала Тимошенко журналістам біля будівлі Офісу президента в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, під час ухвалення законопроєкту про ринок землі було порушено статті Конституції України. "Коли він (президент. - ред.) змусив Верховну Раду проголосувати за продаж землі, було порушено п'ять статей Конституції згідно з процедурами, які передбачені у Верховній Раді, і була порушена 18 стаття Конституції України", - сказала Тимошенко.

За її словами, у президента залишається єдиний шанс виправити ситуацію - "накласти вето на закон про продаж сільськогосподарської землі".

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"Я хочу зараз прямо звернутися до Зеленського: якщо ви підпишете закон про продаж сільськогосподарської землі і не накладете вето - ви зробите злочин, у якого не буде терміну давності, і рано чи пізно ви будете відповідати за це за Кримінальним кодексом", - сказала лідер фракції.

Вона також повідомила, що у "Батьківщини" вже готове конституційне подання про невідповідність даного законопроєкту Основному закону, і якщо президент підпише закон, то її команда звернеться до Конституційного суду.

Крім того, за словами політика, "Батьківщина" підготує проведення референдуму щодо денонсації цього закону. "Як тільки закінчиться карантин, ми починаємо референдум за народною ініціативою про денонсацію цього закону, по суті його скасування, і референдум, який ми будемо проводити, проводитиметься згідно з Конституцією України", - сказала Тимошенко.