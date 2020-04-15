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 Політика України
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Все про:Зеленський (5078) земля (562) Тимошенко (4483) лист (118)

 Тимошенко принесла Зеленському лист з вимогою не підписувати закон про продаж землі

Лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагає від президента України Володимира Зеленського застосувати право вето до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

"Я принесла лист - звернення до президента... Тут написано, що якщо він, як президент України, підпише закон про продаж сільськогосподарської землі замість того, щоб накласти вето, він порушить закон", - сказала Тимошенко журналістам біля будівлі Офісу президента в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, під час ухвалення законопроєкту про ринок землі було порушено статті Конституції України. "Коли він (президент. - ред.) змусив Верховну Раду проголосувати за продаж землі, було порушено п'ять статей Конституції згідно з процедурами, які передбачені у Верховній Раді, і була порушена 18 стаття Конституції України", - сказала Тимошенко.

За її словами, у президента залишається єдиний шанс виправити ситуацію - "накласти вето на закон про продаж сільськогосподарської землі".

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"Я хочу зараз прямо звернутися до Зеленського: якщо ви підпишете закон про продаж сільськогосподарської землі і не накладете вето - ви зробите злочин, у якого не буде терміну давності, і рано чи пізно ви будете відповідати за це за Кримінальним кодексом", - сказала лідер фракції.

Вона також повідомила, що у "Батьківщини" вже готове конституційне подання про невідповідність даного законопроєкту Основному закону, і якщо президент підпише закон, то її команда звернеться до Конституційного суду.

Крім того, за словами політика, "Батьківщина" підготує проведення референдуму щодо денонсації цього закону. "Як тільки закінчиться карантин, ми починаємо референдум за народною ініціативою про денонсацію цього закону, по суті його скасування, і референдум, який ми будемо проводити, проводитиметься згідно з Конституцією України", - сказала Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189298
 
 
 Топ коментарі
 
Бо якщо підпише, бабіюлі не буде на чим піаритись?
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А чому ця хвойда не вимагає не виплачувать суркісам народних грошей на офшори і не вимагає референдум сука. Тимошенко принесла Зеленскому письмо с требованием не подписывать закон о продаже земли - Цензор.НЕТ 3183
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Так, вона принесла, теперь ждем кума *****😷
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Воровка пошла от сюда, подумал Зеленский.
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а то мені нічого не вломиться , а я ж так пхався ,так потів
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А потім прийшов Порошенко и все украв.
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В такой голове ума нет! Гоните ее с политики!!!
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Люди хватит уже поддерживать эту воровку Юлю, переходите на сторону Шария.
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Старая воровка борется за кормовую базу до последнего.
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Воровка, бо вкрала у тебе мозги, чи їх ніколи не було?
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"Я к вам пишу - чего же боле?
Что я могу ещё сказать?"©️
А нехрен землю продавать!
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Жюля стільки різних пройдисвітів привела: портнов.писарчук.ляшко.пашинський.олійник
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Да х...й бы с ними(портнов.писарчук.ляшко.пашинський.олійник) там и другого де.рма навалом, но еси не будет рынка земли Украине может быть капец через дефолт,ну или близко к капецу.
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Правильно писать "дерибан" - но это нелитературный и не юридический термин !
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Также как от светлого лика товарища членина неотделимы кепка и броневик,так от светлого лика бахини неотделимы лабутены на шпильках и инвалидная коляска,в которой ее вывезли на Майдан.По многочисленным просьбам членов партии матькивщина предлагается добавить ту самую инвалидную коляску в экспозицию музея Революції Гідності.Ведь для правоверного юлька поездить или просто посидеть в этой коляске,это как для бывалого танкиста посидеть за рычагами Тигра Отто Кариуса.
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після цієї історією з вимогою, щоби старим людям в селі не можна було продати свій пай, Юлія Тимошенко для мене кінчилася, як політик - НАЗАВЖДИ.
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Единственный сегодня достойный политик - это Тимошенко. Но редко какому народу удавалось увидеть пророка в своем отечестве. Не будет счастливым исключением и украинский. Тимошенко принесла Зеленскому письмо с требованием не подписывать закон о продаже земли - Цензор.НЕТ 2728
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Мама украинской коррупции,-единственный достойный политик))))))))))))))Выдал сильно и символично.До тебя хоть доходит ,что без этого закона дефолт и мы все обеднеем в разы.А на земле пасутся арендаторы и коррупция.
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Селяне у котрых паи ,реально сильно обеднели.
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Юля всё больше начинает напоминать мне Филарета....
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Юли нужны деньги на пластику и на ботокс.
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И что за проблема? Бабаюля инвестирует в украинскую экономику 10 млрд. грив. и пусть тогда требует хоть 10 вето. Или бородатая бабушка строго приказала катить Украину к дефолту? Хреново быть кому-то обязанным, правда?
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Она (Юля) была мамой украинской коррупции и она же хочет добить Украину.
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мерзавка, лучше бы принесла список арендаторов 11 млн гос. земель и сколько аренды они платят. в бюджет ноль, а сколько юле?)))
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У Порошенко более 200 тысяч га .
У его бизнес-партнёров Косюка - более 500 тысяч .
У бывшего БППэшника , кто в уряде проталкивал закон , Мушака брат - самый крупный арендатор .
У главы аграрного комитета от "Слуг Сороса" Сольский - 50 тысяч га ...

Самый крупный землевладелец в "Батькивщине" Вадим Ивченко имеет 75 га , замечу не тысяч , а аж целых 75 га ....
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Губы ботоксом надула ,спрятала бенины гроши и давай про любовь к земле и земледельцам. Все мало .мало мало.
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Люди хватит уже поддерживать эту воровку Юлю, переходите на сторону Шария.
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Юля совершенно права. Какая бы она ни была воровка, она не хочет потери независимости Украины. А к этому ведет закон продажи Украины, который хотят пропихнуть. Шарий тоже такого же мнения. Надо всех патриотов поддерживать, а не запроданцев типа Порошенко и Зеленского, которые этим законом продают Украину с потрохами России.
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К сожалению никто не прислушивается к ней , а ведь маланский Ишак конкретно выбивает из-под ног украинскую землю , причём время выбрал падлючее !! Ну ничего украинцы , проснётесь , когда жрать нечего будет и будет Вам Мойша продавать продукты в три дорога , выращенные на Ваших же чернозёмах !
Украинцы , Вы до такой степени тупые , что я даже не предполагал , ваучеры Вам покажутся жалкой пародией на грабёж !!! Идиоты !!!


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