 Суд повернув поліції протокол, складений на плавця з Гідропарку

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з засідання суду опублікував Бур'янов у Facebook.

Суддя зачитав протокол, в якому написано, що 6 квітня о 12:30 Бур'янов перебував у Гідропарку без засобів індивідуального захисту, що є "порушенням постанови Кабінету Міністрів №211".

"Про свідків прочерки стоять, шкоди не заподіяно... поняті теж якісь прочерки, галочки стоять, підписи понятих теж прочерки", - зазначив суддя.

Захист також запропонував судді подивитися відео затримання їхнього клієнта в Гідропарку від "Магнолія ТВ".

Читайте також: "Виконавча влада вирішила чинити політичне свавілля і має мовчазну згоду президента", - плавець із Гідропарку Бур'янов

Суддя відповів, що має з'ясувати всі обставини справи, але перш за все - з'ясувати, чи є всі докази винності. Однак, за словами судді, матеріали справи складено неналежним чином.

"Вимоги до протоколу визначено чітко кодексом. З протоколу бачу, що немає свідків, "Магнолія ТВ" затримувала, якийсь журналіст... У Гідропарку посеред дня не було жодного свідка? Це треба з'ясувати. На цьому етапі не бачу можливості продовжувати розгляд, не отримавши належним чином оформлені документи", - підкреслив він.

У результаті суддя повернув поліції протокол та інші матеріали на "оформлення". За словами адвоката Бур'янова, в адміністративному судочинстві не передбачено "повернення матеріалів".

Нагадаємо, 6 квітня поліція затримала парубка, який уплав намагався потрапити в закритий для відвідувань на час карантину київський Гідропарк.