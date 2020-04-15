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 Суспільство
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Все про:Гідропарк (15) суд (6047)

 Суд повернув поліції протокол, складений на плавця з Гідропарку

Суддя Дніпровського районного суду Києва повернув поліції протокол, складений на Валентина Бур'янова, якого поліція затримала після того, як він уплав намагався потрапити в закритий для відвідувань на час карантину київський Гідропарк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з засідання суду опублікував Бур'янов у Facebook.

Суддя зачитав протокол, в якому написано, що 6 квітня о 12:30 Бур'янов перебував у Гідропарку без засобів індивідуального захисту, що є "порушенням постанови Кабінету Міністрів №211".

"Про свідків прочерки стоять, шкоди не заподіяно... поняті теж якісь прочерки, галочки стоять, підписи понятих теж прочерки", - зазначив суддя.

Захист також запропонував судді подивитися відео затримання їхнього клієнта в Гідропарку від "Магнолія ТВ".

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Суддя відповів, що має з'ясувати всі обставини справи, але перш за все - з'ясувати, чи є всі докази винності. Однак, за словами судді, матеріали справи складено неналежним чином.

"Вимоги до протоколу визначено чітко кодексом. З протоколу бачу, що немає свідків, "Магнолія ТВ" затримувала, якийсь журналіст... У Гідропарку посеред дня не було жодного свідка? Це треба з'ясувати. На цьому етапі не бачу можливості продовжувати розгляд, не отримавши належним чином оформлені документи", - підкреслив він.

У результаті суддя повернув поліції протокол та інші матеріали на "оформлення". За словами адвоката Бур'янова, в адміністративному судочинстві не передбачено "повернення матеріалів".

Нагадаємо, 6 квітня поліція затримала парубка, який уплав намагався потрапити в закритий для відвідувань на час карантину київський Гідропарк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189296
 
 
 Топ коментарі
 
Тупорила ВЛАДА з тупими постановами тупорилих свиней.

Ефект Данінга-Крюгера.
Суд вернул полиции протокол, составленный на пловца из Гидропарка - Цензор.НЕТ 9495
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Ну, Бубочка же пять лет на юрфаке в папином институте хохмил и кавээнил.
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Суды в 90% случаев оправдывают нарушителей карантина, т.к. постановления зеленого кабмина приняты с нарушением законов и конституции.
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Суды в 90% случаев оправдывают нарушителей карантина, т.к. постановления зеленого кабмина приняты с нарушением законов и конституции.
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Ну, Бубочка же пять лет на юрфаке в папином институте хохмил и кавээнил.
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По уровню юридических знаний - он там чалился (отбывал наказание) !
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Ви що не розумієте що кожен має право на помилку.

Суд вернул полиции протокол, составленный на пловца из Гидропарка - Цензор.НЕТ 9426
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Судья молодец. Кто-то должен в конце концов объяснить 3****** чем закон отличается от телешоу.
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Тупорила ВЛАДА з тупими постановами тупорилих свиней.

Ефект Данінга-Крюгера.

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Феерично! Склоняю голову перед краткостью истины.
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Сколько живу, столько убеждаюсь: кто ясно мыслит, тот ясно излагает!
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"Невігластво частіше породжує впевненість, ніж знання."
Чарльз Дарвін, «Походження людини», 1871
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А де протокол на поліцейських, які зібрались там більше двох чоловік, і поставили під загрозу здоров'я і життя затриманого?
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Да, 14 человек на одного пловца -- это феерично.
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Та не мели,х..ню,им мона" служебная необходимость" . А вот в прокуратуру на них за фальификат и превышение служебны полномочий,это нужно,чтобы писать учились и берега не теряли
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А составить протокол/задержать/ обыскать, например, незаконные пункты приемки металла, наркоточки, подпольные казино и притоны ...нет желания у полиции?
Или то святое и они там кормятся?
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Наркоточки - это БНОНовская территория ! Там ни уголовный розыск не влияет, ни пэпсы. Практически 90% наркоточек создается и курируется МВД.
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Воще протоколы составлять нада уметь. И проверять составленные.

Первое так-сяк умели гоишники, второя водилы аналогичным примерно образом.

Терь остальным пешкодралам прийлёцца подтягивать навыки.

Тем более, что бкхим ездить сейчас дешевле, чем по гидропарку ходить Суд вернул полиции протокол, составленный на пловца из Гидропарка - Цензор.НЕТ 6028
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Куда дальше опущенного опускать? Я в замешательстве.
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Їм у сраному колгоспі волам хвости крутити, а не владу представляти.Сором за таких поліцаїв. Суд вернул полиции протокол, составленный на пловца из Гидропарка - Цензор.НЕТ 5672
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А почему сотрудники сами нарушают?
Черным по белому указано - больше двух не собираться.....
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14 поліцаїв і ні один не знає як протокал скласити. Реформа Авакова?
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Вот она рихвармированая, отобранная в следствии длительного тестирования, полиция, которая даже лиминтарный протокол составить не в состоянии.😂
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Что делать, древнее искусство выписывания протоколов почти утеряно, ибо было вытеснено нехитрым, но более доступным рядовому милицейскому уму навыком выписывания 3,14здюлей.
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На видео видно ,что было много свидетелей , что это была провокация ,сопротивление работникам правопорядка .Всех переловить и впаять штраф по 50 тысяч гривен и общественные работы подметать Гидропарк .
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Нафіга в Гідропарку стільки дворніків-поліцаїв?
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Гонять недоразвитых граждан ,чтобы выполняли условия карантина .
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рота поліцаїв неспроможна оформити адмін-протокол!!! А нашо? Сила є - ума нє нада!
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Парень! Подавай в ЕСПЧ и требуй возмещения ущерба!!! Вертухаи должны быть наказаны!!!
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Ну господин Авакян опять проколы вашей службы даже протоколы не могут правильно заполнить ,а вы им гроши выбиваете...
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просто негідник - цей "суддя". Яке дооформлення?
Адміністративна справа мала бути закрита!
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Как можно задним числом оформить протокол? Судейка троллит полицаев. Если они принесут ему новый, он скажет - подделка документов. Суд вернул полиции протокол, составленный на пловца из Гидропарка - Цензор.НЕТ 3565
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У поліцаїв груповуха, - групове перевищення службових повноважень, незаконне затримання, виконання завідомо незаконних розпоряджень.
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Надо было палками его как в Индии. Это было бы более демократично и доходчиво, иначе рогули не понимают, и для суда не надо будет искать понятых.
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Вам бы посмотреть этого парня у Скрыпина в передаче. Красавец, умница. А вы, палками...И да, а попробуйте хоть 30 секунд проплыть в воде градусов так 4-5.
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да посылать всю мусорню нах.... на основании 64 ст КУ. чрезвычайное положение есть? нет? обоссаный кабмин идет нах со своими преступными "постановами"
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желаю всем антикарантинщикам купаться каждый день в открытых водоёмах подолгу.
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ООО..так сейчас судейская система резко реформировалась...если раньше у судей была задача как можно больше посадить, а за смягчение сроков поиметь себе в карман...то сейчас в точности до наооборот, их девиз "не защитить" или "защитить за определенную суму" а уж если и кого посадить то с терпилы поиметь...
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Что значит на оформление? Протокол составлен не верно. Значит он не имеет силы. Исправлений быть не может. Значит новый протокол. Это тоже не возможно. Дело должно быть закрыто.
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