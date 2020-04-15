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 Суспільство
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 "Можливо, ми зараз спостерігаємо спроби завершити розпочаті владою Януковича переслідування протестувальників", - Горбатюк

Колишній керівник Управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк вважає, що переслідування учасників Революції Гідності - дискредитація Майдану і спроба показати все так, нібито це був державний переворот.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Горбатюк нагадав, як за часів Майдану в абсолютній більшості незаконно притягували активістів до відповідальності, а політикам готували підозри.

"Тоді просто не встигли всі кроки зробити. Тому зараз може статися все, що завгодно. Можливо, ми зараз спостерігаємо спроби завершити розпочаті владою Януковича переслідування протестувальників. Але це знову ж зовсім не свідчить про те, що підозри ґрунтуються на законі і доказах. Всі ці незаконні дії дуже добре укладаються в тенденцію, яка просувається Портновим, Шарієм і іншими щодо дискредитації Майдану, як державного перевороту", - зазначив він.

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За словами Горбатюка, умисне вбивство не підтверджується матеріалами справи Чорновол, а слідчі готують і повідомляють підозру.

"Хоча якщо підписується підозра і притягується до відповідальності свідомо невинна особа, то у тих, хто це робить, настає кримінальна відповідальність. Думаєте, вони цього не знають? Але бачите, притягують за вуха. Чому їх має зупиняти щось інше?", - підкреслив він.

Повний текст інтерв'ю з екскерівником Управління спецрозслідування ГПУ Сергієм Горбатюком читайте тут.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189295
 
 
 Топ коментарі
 
Написано Базивым лет 5 назад
"Возможно, мы сейчас наблюдаем попытки завершить начатые властью Януковича преследования протестующих", - Горбатюк - Цензор.НЕТ 2501
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Не возможно, пан Горбатюк, а так и есть! "Возможно, мы сейчас наблюдаем попытки завершить начатые властью Януковича преследования протестующих", - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5662

Разве не видно, что возвращается быдлячая янучарщина. Правда пока что в расхристаном виде.
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Заткните эту мерзость!
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"Тогда просто не успели все шаги предпринять. Поэтому сейчас может произойти все, что угодно. Возможно, мы сейчас наблюдаем попытки завершить начатые властью Януковича преследования протестующих. Но это опять же совсем не свидетельствует о том, что подозрения основаны на законе и доказательствах. Все эти незаконные действия очень хорошо укладываются в тенденцию, которая продвигается Портновым, Шарием и другими по дискредитации Майдана, как о государственном перевороте", - отметил он.Источник: https://censor.net.ua/n3189295
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это говорит тот чувак, которому "лишь бы не Порох".

ну вот сейчас не Порох.

какого х .. оно жалуется ?
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Петя не дал бить рыгов - взял под защиту в качестве оппонентов. На их фоне он выглядит суперовым патриотом.
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ну сейчас же пети нет и бить можно.

ты же этого хотел

бей рыгов
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Что взял под защиту то взял... Тут сказать нечего...
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шо вы убрали петину защиту, то убрали. Тут сказать тебе нечего.

так а шо ж вы так убрали петину защиту рыгов, шо они теперь у власти ?
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Je vous en prie, не витрачайте на цього le miserable нерви та вербальні ресурси. То є margaritae ante porcos, ви ж бачите, що навіть паризький clochard має більшу гідність та цінність.
Такую шваль надо ночью на раёне трубой по маклабану урыть на глухаря, шоб аж мозга с ухов полезла. А потом лаве и ляляку с карманов, ляляку на ломбард - и на падик бухать с ровными бродягами, хоть какой фарт с янучариного чепуховца, гадом буду.
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Почему тебе, янучарское быдло, правда не ндравицца?
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Главное запомнить, кто его плюсанул! И помниить и пиз*дить этих ******ов!
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Интересно, а кто был в составе "власти Януковича", а кто не был? Янукович и ПР командовали всем гос. аппаратом, а Горбатюк был гос. служащим, так был он частью "власти Януковича" или не был?
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А ми всі тоді були громадянами, країни президентом якої був Янукович, і також виконували його накази.
Так що тепер?
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Не все! Были еще правильные пацаны с понятиями.
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Не возможно, пан Горбатюк, а так и есть! "Возможно, мы сейчас наблюдаем попытки завершить начатые властью Януковича преследования протестующих", - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5662

Разве не видно, что возвращается быдлячая янучарщина. Правда пока что в расхристаном виде.
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все більше і більше все це нагадує реальну здачу неньки. ну що ж схоже що самім українцям
вільна і незалежна європейськаУкраїна не потрібна. дуже жаль,але ви самі обрали свою долю.Бог вам суддя.
.
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точно вильна?
80% принадлежит алигархам, зеленский.
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не кажи "гоп".... довго так тривати не буде.... і мирного Майдану також більше не буде.... якщо до цих ********* не дійшло з першого разу, то куля 7,62 переконає їх остаточно і назавжди
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а вы никогда её и не имели
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Кто эти "вы"? Это вы, кому Украина похер. К сожалению, таких тут большинство, которые живут по формуле "украл - сожрал - посрал". Но они не украинцы, а быдло местного и колониального происхождения
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янукович слишком добрый был
вот его и выгнали.
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незалежности не бывает, наивные ватники.
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А суверенитет для тебя, "дитя Вселенной" "Возможно, мы сейчас наблюдаем попытки завершить начатые властью Януковича преследования протестующих", - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8106 , тоже пустое слово?
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суверинитет для алигарха ты хотел сказать.
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Грамоте подучись, без ошибок пиши, "философ". Суверенитет как право издавать собственные законы, это суть и соль любого государства, даже времен Хаммурапи, когда и в помине не было олигархофф.
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зеленый Овощь сменил Говнюковича
До Ростова не добежит
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Незалежність у тій конотації, якій використовується в Україні, - є, буває й буде! Мова йде про політичну незалежність від вас, какцапські тварі. Можна залежати від природи, вірусів, економіки, ресурсів, але головна незалежність - не бачити вас, уроди, як колоніальну адміністрацію на моїй землі!
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Шановні, а чого Ви від Зеленського чекали?
"Возможно, мы сейчас наблюдаем попытки завершить начатые властью Януковича преследования протестующих", - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4172
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Немудрый нарид терпит такую мразь кремлевскую, как ты, увы. Ты падаль мокшанская, думаешь до тебя не доберуться? Живи, тварь и бойся, всем вычислим, всех найдем, ************** таких как ты
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Шото его слишком много сегодня...
Не могу вспомнить его достижения?!
Они есть?
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В параше тлеет Майдан, даже не тлеет, а набухает и один из способов избежать Майдана в параше это дискредитировать Майдан в Украине. 5 лет потрошиная гнида как могла дискридитировала Майдан саботируя борьбу с коррупцией и обвалив до нищеты уровень жизни народа Украины, что давало ***** аргумент заявлять козломордым - хотите как в Украине? Но когда народ Украины 73% выбрал зе народ в параша загудел - хотим как в Украине. Сейчас мы уже увидели, что зе обманул 73% и лёг под олигархов, а самое страшное для олигархов это крах ***** в параше, ибо он их крыша на постсоветском пространстве. Сейчас просто происходит вторая фаза дискридитации Майдана и перед нами разыгрывают спекталь. Получится дискридетировать - хорошо, а не получится нам олигархи и ***** из потроха снова лепят лидера Майдана, шоб снова саботировать идеи Майдана. Но ничего им не светит, ибо Майдан нетвратим как весна-красна и он таки сметёт олигархат с лица Украины и России.
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Ніяких "можливо". Це так і є. Українці обрали собі кота в мішку з фсбшними рогами. Зєля до війни жив фактично у Москві і знімав свій серіал "слуга народу" по сценарію і за гроші фсб, як свою майбутню, президентську компанію і програму.
Але не треба рвати на собі останню білизну і сипати собі на голову попіл від зелених сподівань. Помиляються усі, але помилки треба виправляти, а не розводити шмарклі собі по лобі. Зєлю можна і треба змусити подати у відставку у мирний спосіб навіть без Майдану. без надмірних зусиль і порушень закону і Конституції. Просто доєднуйтесь до політкомпанії "Зєлю геть. Дострокові"! Кожен може доєднатись до політкомпанії, якщо причепить собі на одяг емблему політкомпанії:
"Возможно, мы сейчас наблюдаем попытки завершить начатые властью Януковича преследования протестующих", - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8330
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Ставайте волонтерами-агітаторами. Якщо нас таких буде достатня кількість, то ми переконаємо, що поперше Зєлю треба геть без варіантів, подруге носити таку емблему не заборонено, потретє це буде посильно і безпечно для кожного, вчетверте не може бути заможною і щасливою країна, якщо її громадяни пофігісти.
Інша справа, що українці досі не визначились - хто, якщо не Зєля? От тут проблема. Тут потрібна наша, мережева спільнота. Ми маємо в мережах визначитись з ЄДИНОЮ кандидатурою від демсил на дострокові. Щоб не було 48 маленьких сраних "гетьманів", які розтягнуть протестний електорат і Зєля разом з упоротими зєлялюбами знову переможе. Це дійсно проблема. Тому треба розпочинати широку дискусію в мережах на тему: "Хто, якщо не Зєля?". Ваші пропозиції, пані і панове?
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Я помню твои высеры против Пороха. Жри зеленку, хоч повылазит!
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Под конец каденции шмаркли, Янукович может возвращаться в страну как Герой Украины в сопровождении Азирова и Лукаш.
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Соєвим корму підкинули))) Тепер будуть верещать і лайном кидатися)))
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Мені от просто цікаво,а чим,власне,займалось ціле управління спецрозслідувань гепеу, гепеу,Карл! (якщо хто не в курсі- то гепеу- це абревіатура государствєнного політічєского управлєнія,погугліть,що це таке), яке очолював цей дєятель,якщо в березні місяці цього року і досі проводять на вулиці Інститутській слідчі дії?
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результат : никем не принятые
неотложные меры по упорядочению хаоса не принесли желаемого порядка
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