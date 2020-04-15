 "Можливо, ми зараз спостерігаємо спроби завершити розпочаті владою Януковича переслідування протестувальників", - Горбатюк

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Горбатюк нагадав, як за часів Майдану в абсолютній більшості незаконно притягували активістів до відповідальності, а політикам готували підозри.
"Тоді просто не встигли всі кроки зробити. Тому зараз може статися все, що завгодно. Можливо, ми зараз спостерігаємо спроби завершити розпочаті владою Януковича переслідування протестувальників. Але це знову ж зовсім не свідчить про те, що підозри ґрунтуються на законі і доказах. Всі ці незаконні дії дуже добре укладаються в тенденцію, яка просувається Портновим, Шарієм і іншими щодо дискредитації Майдану, як державного перевороту", - зазначив він.
За словами Горбатюка, умисне вбивство не підтверджується матеріалами справи Чорновол, а слідчі готують і повідомляють підозру.
"Хоча якщо підписується підозра і притягується до відповідальності свідомо невинна особа, то у тих, хто це робить, настає кримінальна відповідальність. Думаєте, вони цього не знають? Але бачите, притягують за вуха. Чому їх має зупиняти щось інше?", - підкреслив він.
Повний текст інтерв'ю з екскерівником Управління спецрозслідування ГПУ Сергієм Горбатюком читайте тут.
ну вот сейчас не Порох.
какого х .. оно жалуется ?
ты же этого хотел
бей рыгов
так а шо ж вы так убрали петину защиту рыгов, шо они теперь у власти ?
Такую шваль надо ночью на раёне трубой по маклабану урыть на глухаря, шоб аж мозга с ухов полезла. А потом лаве и ляляку с карманов, ляляку на ломбард - и на падик бухать с ровными бродягами, хоть какой фарт с янучариного чепуховца, гадом буду.
Так що тепер?
Разве не видно, что возвращается быдлячая янучарщина. Правда пока что в расхристаном виде.
вільна і незалежна європейськаУкраїна не потрібна. дуже жаль,але ви самі обрали свою долю.Бог вам суддя.
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80% принадлежит алигархам, зеленский.
вот его и выгнали.
До Ростова не добежит
Не могу вспомнить его достижения?!
Они есть?
Але не треба рвати на собі останню білизну і сипати собі на голову попіл від зелених сподівань. Помиляються усі, але помилки треба виправляти, а не розводити шмарклі собі по лобі. Зєлю можна і треба змусити подати у відставку у мирний спосіб навіть без Майдану. без надмірних зусиль і порушень закону і Конституції. Просто доєднуйтесь до політкомпанії "Зєлю геть. Дострокові"! Кожен може доєднатись до політкомпанії, якщо причепить собі на одяг емблему політкомпанії:
Інша справа, що українці досі не визначились - хто, якщо не Зєля? От тут проблема. Тут потрібна наша, мережева спільнота. Ми маємо в мережах визначитись з ЄДИНОЮ кандидатурою від демсил на дострокові. Щоб не було 48 маленьких сраних "гетьманів", які розтягнуть протестний електорат і Зєля разом з упоротими зєлялюбами знову переможе. Це дійсно проблема. Тому треба розпочинати широку дискусію в мережах на тему: "Хто, якщо не Зєля?". Ваші пропозиції, пані і панове?
неотложные меры по упорядочению хаоса не принесли желаемого порядка