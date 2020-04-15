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 Політика України
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 Влада має чітко визначити умови та етапи послаблення карантину, - Нестор

Україна має взяти за основу дорожню карту ЄС із послаблення карантину.

Про це заявив Віталій Нестор, голова столичної організації ВО "Батьківщина" на своїй сторінці в Фейсбук.

Як зазначив політик, 24 квітня спливає термін введеного карантину. Але від різних представників влади надходить суперечлива інформація про те коли та як карантинні заходи будуть знімати. Така невизначеність є руйнівною для українського бізнесу та громадян.

На думку Віталія Нестора, політика влади має бути передбачуваною. Лише в такий спосіб кожен зможе спланувати як пережити цей важкий період та вийти нього. А орієнтація на підходи Євросоюзу дозволить спілкуватися з партнерами однією мовою, не попасти в ізоляцію, якнайшвидше відновити транспортне сполучення та економічну співпрацю.

За пропозиціями Нестора, послаблення карантину має відбутися в чотири етапи.

На першому етапі необхідно відновити роботу громадського транспорту та закладів освіти. Першочергово - садочків та молодшої школи щоб дати батькам можливість працювати.

Другий етап передбачає повноцінне відновлення роботи бізнесу та інших установ. Третій – запуск закладів обслуговування громадян (кафе, ресторани, спорт-центри та інші). І на заключному етапі слід дозволити проводити масові заходи.

Водночас, як зазначає Віталій Нестор, зняття карантину має бути поетапним, а обмеження для вразливих категорій населення мають залишатися довше.

Підставою для початку послаблення обмежень має бути відповідність ключовим критеріям Європейського союзу: покращення епідеміологічної ситуації, спроможність системи охорони здоров’я справлятися з напливом нових хворих та ефективна система моніторингу поширення захворювання.

Окрім цього, на думку лідера київської "Батьківщини", частина повноважень щодо послаблення карантину треба передати на місцевий рівень, адже ситуація в кожному регіоні має свої особливості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189294
 
   
 Топ коментарі
 
Эпидемия идёт на пик, а этот дебил из карантина выходит в унисон с кацапскими попами. Совпадение? Не думаю... Власть должна четко определить условия и этапы ослабление карантина, - Нестор - Цензор.НЕТ 7053
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Меня во всей этой истории убивает одно- почему всем пох, чем я, владелец фитнесклуба, кормлю свою семью уже месяц? И как мне жить еще месяц-два? Я же не могу бросить эту груду железа в арендованом помещении и идти охранником в атб!
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Эпидемия идёт на пик, а этот дебил из карантина выходит в унисон с кацапскими попами. Совпадение? Не думаю... Власть должна четко определить условия и этапы ослабление карантина, - Нестор - Цензор.НЕТ 7053
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Если вовремя не выйти из карантина погибших от(преступности, голода, самоубийств, стресса) будет намного больше чем от "пандемии"
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Вовремя- это на пике заболеваемости?
Влада має чітко визначити умови та етапи послаблення карантину, - Нестор - Цензор.НЕТ 4443
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1. По статистике мы еще очень далеки от эпидемического порога, о какой эпидемии ту бредишь?
2. Через неделю-две у большей части населения закончатся деньги на еду и они станут перед выбором - умереть от голода или забить на карантин и зебильные ограничения. Угадай что они выберут.
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Zelya Vsyo

Полагаю за идиота отвечаете?. Если сами понимаете вчерашний график, какое он имеет отношение к условиям и этапам ослабления карантина? Оставшуюся штуку на сколько растягивать?
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Отвечаю. Если знаете, что такое "стандарт"- сами посчитаете. Если Вы не из 73%... Влада має чітко визначити умови та етапи послаблення карантину, - Нестор - Цензор.НЕТ 5216
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Т.е на вопрос "Что означает выложенный Вами график" - ответ "Сами посчитаете" Больше вопросов не имею. Спасибо.
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Значит, распределение Гаусса Вы не знаете. Досвидос...
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Нестор сам является представителем законодательной ветви власти. вот пусть и ответит на свой вопрос.
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Меня во всей этой истории убивает одно- почему всем пох, чем я, владелец фитнесклуба, кормлю свою семью уже месяц? И как мне жить еще месяц-два? Я же не могу бросить эту груду железа в арендованом помещении и идти охранником в атб!
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не всем. но обилие ценителей аромата хозяйской портянки зашкаливает
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Надо быть готовым к таким ситуациям и иметь заначку а не расчитывать на помощь от зелёных
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Она ещё не кончила, как узнать новую подружку, спросить.
То бишь больных выявлять тестируя всех желающих. В Китае а это 1500 баксов давали.
Грабило ненаше Государство нашу Страну 40 лет. И ************ одна из первых гнид.
Это Государство чужое, оно олигархата, путина, сороса, но никак не народа Украины. Против которого оно всегда было, 20 миллионов погибших в геноциде, в этом вина государства.
Навряд ли короновирус остановит геноцид, слишком многие ведутся на побрехеньки правителей.
С Рождеством Христовым, наступающим!
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И кто там это будет представлять Вова Зеленский, Шмыгаль или эта подтанцовка из ВР? Они ввели этот карантин через ...опу, а теперь будут представлять? Они уже догадываются, что с завершением карантина им придет кирдык. А посему, будут тянут кота за хвост и оттягивать неизбежное...
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ну как ввели -точно также и вынимать будут Влада має чітко визначити умови та етапи послаблення карантину, - Нестор - Цензор.НЕТ 4809.не через гланды же
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Глядя на соблюдение карантина в Кривом Роге,то только ужесточать!
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Нестор? У Юльки появился новый Шуфрич? Влада має чітко визначити умови та етапи послаблення карантину, - Нестор - Цензор.НЕТ 154 Продалась олигархам и никак угомониться не может за карантин? "Дохните, но ходите на их заводики"? Влада має чітко визначити умови та етапи послаблення карантину, - Нестор - Цензор.НЕТ 3519
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