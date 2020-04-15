 Влада має чітко визначити умови та етапи послаблення карантину, - Нестор

Про це заявив Віталій Нестор, голова столичної організації ВО "Батьківщина" на своїй сторінці в Фейсбук.

Як зазначив політик, 24 квітня спливає термін введеного карантину. Але від різних представників влади надходить суперечлива інформація про те коли та як карантинні заходи будуть знімати. Така невизначеність є руйнівною для українського бізнесу та громадян.

На думку Віталія Нестора, політика влади має бути передбачуваною. Лише в такий спосіб кожен зможе спланувати як пережити цей важкий період та вийти нього. А орієнтація на підходи Євросоюзу дозволить спілкуватися з партнерами однією мовою, не попасти в ізоляцію, якнайшвидше відновити транспортне сполучення та економічну співпрацю.

За пропозиціями Нестора, послаблення карантину має відбутися в чотири етапи.

На першому етапі необхідно відновити роботу громадського транспорту та закладів освіти. Першочергово - садочків та молодшої школи щоб дати батькам можливість працювати.

Другий етап передбачає повноцінне відновлення роботи бізнесу та інших установ. Третій – запуск закладів обслуговування громадян (кафе, ресторани, спорт-центри та інші). І на заключному етапі слід дозволити проводити масові заходи.

Водночас, як зазначає Віталій Нестор, зняття карантину має бути поетапним, а обмеження для вразливих категорій населення мають залишатися довше.

Підставою для початку послаблення обмежень має бути відповідність ключовим критеріям Європейського союзу: покращення епідеміологічної ситуації, спроможність системи охорони здоров’я справлятися з напливом нових хворих та ефективна система моніторингу поширення захворювання.

Окрім цього, на думку лідера київської "Батьківщини", частина повноважень щодо послаблення карантину треба передати на місцевий рівень, адже ситуація в кожному регіоні має свої особливості.