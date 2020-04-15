 Влада має чітко визначити умови та етапи послаблення карантину, - Нестор

Про це заявив Віталій Нестор, голова столичної організації ВО "Батьківщина" на своїй сторінці в Фейсбук.
Як зазначив політик, 24 квітня спливає термін введеного карантину. Але від різних представників влади надходить суперечлива інформація про те коли та як карантинні заходи будуть знімати. Така невизначеність є руйнівною для українського бізнесу та громадян.
На думку Віталія Нестора, політика влади має бути передбачуваною. Лише в такий спосіб кожен зможе спланувати як пережити цей важкий період та вийти нього. А орієнтація на підходи Євросоюзу дозволить спілкуватися з партнерами однією мовою, не попасти в ізоляцію, якнайшвидше відновити транспортне сполучення та економічну співпрацю.
За пропозиціями Нестора, послаблення карантину має відбутися в чотири етапи.
На першому етапі необхідно відновити роботу громадського транспорту та закладів освіти. Першочергово - садочків та молодшої школи щоб дати батькам можливість працювати.
Другий етап передбачає повноцінне відновлення роботи бізнесу та інших установ. Третій – запуск закладів обслуговування громадян (кафе, ресторани, спорт-центри та інші). І на заключному етапі слід дозволити проводити масові заходи.
Водночас, як зазначає Віталій Нестор, зняття карантину має бути поетапним, а обмеження для вразливих категорій населення мають залишатися довше.
Підставою для початку послаблення обмежень має бути відповідність ключовим критеріям Європейського союзу: покращення епідеміологічної ситуації, спроможність системи охорони здоров’я справлятися з напливом нових хворих та ефективна система моніторингу поширення захворювання.
Окрім цього, на думку лідера київської "Батьківщини", частина повноважень щодо послаблення карантину треба передати на місцевий рівень, адже ситуація в кожному регіоні має свої особливості.
2. Через неделю-две у большей части населения закончатся деньги на еду и они станут перед выбором - умереть от голода или забить на карантин и зебильные ограничения. Угадай что они выберут.
Полагаю за идиота отвечаете?. Если сами понимаете вчерашний график, какое он имеет отношение к условиям и этапам ослабления карантина? Оставшуюся штуку на сколько растягивать?
То бишь больных выявлять тестируя всех желающих. В Китае а это 1500 баксов давали.
Грабило ненаше Государство нашу Страну 40 лет. И ************ одна из первых гнид.
Это Государство чужое, оно олигархата, путина, сороса, но никак не народа Украины. Против которого оно всегда было, 20 миллионов погибших в геноциде, в этом вина государства.
Навряд ли короновирус остановит геноцид, слишком многие ведутся на побрехеньки правителей.
С Рождеством Христовым, наступающим!