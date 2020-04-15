 Чорновол відмовили у відводі судді Печерського райсуду Києва Вовка (оновлено)

Про це на своїй сторінці в Фейсбук розповіла сама Чорновол, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Момент істини. Шабунівська суддя Батрин відмовила у відводі портновського судді Вовка. Завтра, 16 квітня о 9.30 Вовк буде обирати мені міру запобіжного заходу", - розповіла Чорновол.

"А тепер акцентую увагу на присвійних прикметниках: я кажу "шабунівська суддя", бо так і є. Доказ - вона отримувала доходи від Центру протидії корупції Шабуніна. Тобто, "вовкам" мене згодовують наші так звані "антикорупціонери", які були такими голосними і незламними борцями за Порошенка, а тепер пропали геть... Тепер найчесніша суддя в рейтингу Шабуніна не побачила конфлікту інтересів і загрози правосуддю в тому, що мене судитиме Вовк. Хоча, для Батрин не секрет, що саме суддя Вовк в серпні 2019 року присудив Портнову виплату з держбюджету в розмірі 8 млн.грн... моральної компенсації. Також для Батрін не секрет, що Портнов є моїм особистим ворогом. Отож, суддя була обізнана, що існує загроза помсти мені Портновим через Вовка, але відмовила у відводі. Що я тут хочу сказати: Вовк так Вовк. Я вовків не боюсь. Більш того, це дуже добре, що ці персонажі дурні та жадібні. В майбутній кримінальній справі проти Портнова і Вовка вже є збитки - 8 млн., і я в недалекому майбутньому проконтролюю, щоб ця справа не загубилась", - пояснила Чорновол.



