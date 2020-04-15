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 Політика України
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Все про:Портнов (201) ПР (991) суд (6043) суддя (1035) Чорновол Тетяна (165) Євромайдан (727) Шабунін (91) Вовк суддя (13) ДБР (1049)

 Чорновол відмовили у відводі судді Печерського райсуду Києва Вовка (оновлено)

Екснардепці Тетяні Чорновол відмовили у відводі судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який має обрати їй запобіжний захід.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук розповіла сама Чорновол, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Момент істини. Шабунівська суддя Батрин відмовила у відводі портновського судді Вовка. Завтра, 16 квітня о 9.30 Вовк буде обирати мені міру запобіжного заходу", - розповіла Чорновол.

"А тепер акцентую увагу на присвійних прикметниках: я кажу "шабунівська суддя", бо так і є. Доказ - вона отримувала доходи від Центру протидії корупції Шабуніна. Тобто, "вовкам" мене згодовують наші так звані "антикорупціонери", які були такими голосними і незламними борцями за Порошенка, а тепер пропали геть... Тепер найчесніша суддя в рейтингу Шабуніна не побачила конфлікту інтересів і загрози правосуддю в тому, що мене судитиме Вовк. Хоча, для Батрин не секрет, що саме суддя Вовк в серпні 2019 року присудив Портнову виплату з держбюджету в розмірі 8 млн.грн... моральної компенсації. Також для Батрін не секрет, що Портнов є моїм особистим ворогом. Отож, суддя була обізнана, що існує загроза помсти мені Портновим через Вовка, але відмовила у відводі. Що я тут хочу сказати: Вовк так Вовк. Я вовків не боюсь. Більш того, це дуже добре, що ці персонажі дурні та жадібні. В майбутній кримінальній справі проти Портнова і Вовка вже є збитки - 8 млн., і я в недалекому майбутньому проконтролюю, щоб ця справа не загубилась", - пояснила Чорновол.

Чорновол відмовили у відводі судді Печерського райсуду Києва Вовка 01
Чорновол відмовили у відводі судді Печерського райсуду Києва Вовка 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189288
 
   
 Топ коментарі
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"...Мовчать гори,грає море,могили сумують. А над дітьми козацькими поганці панують"... "Тарасова ніч". Написано 6 листопада 1838 року.
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Зєля, всього лише клоун театру Бені.
А от ті, хто вибрали клоуна президентом під час війни....
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Адекватным людям это было понятно ещё до выборов.
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неее не тот случай..Судят как раз Чумную)))
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Судья с безупречной репутацией, образец честности и морали
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Уверен что у этого судьи и подобных в будущем будут большие проблемы, им это не сойдёт с рук.
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Не будет у него никаких проблем. Он в Украине любой власти пригодится.
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Сложно сказать. Главное что бы при очередном майдане он дожил до следующей власти, тогда может и пригодится!
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А при предыдущем кто-то из судей не дожил? И вообще, в этой стране выходить на Майдан - уже весь мир смешить. Ходим-ходим и шо? Не будет здесь порядка, потому что за любым Майданом наступят выборы и наш мудрый нарiд опять заведёт во власть таких же, а то и ещё и не таких.
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За 60 лет совецкой окупации Польши, Поляки организовавали майданы каждую пятилетку! И ниче не боялись что кого то насмешат!!!
Но немного согласен с тобой, если в стране 73% идиотов то особого смыла пытаться что то поменять нету! Лучше как те украинци которые в 30е годы уехать в Канаду или еще кудато и забить болт на эту клоаку!!!
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Все до цього іде але надія на те, що їх маленький процент і їхні міліарди повинні підтримувати міліони населення. Поки що населення властне і є населенням і історія з Порошенко дуже наглядна але скільки можна це терпіти?! Людей тупо пошили в дурні з останніми вибороами!
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дурнями вони вже народились. І ще - байдужими. До всього. Навіть до свого майбутнього.
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раньше сядет - раньше выйдет.....
Эти революционеры оказались слабыми и продажными - профукали всю революцию...
Должны сесть в назидание другим..
Им на смену придут дерзкие, смелые и жестокие... - только так...
А если не придут..., то да... - здравствуй Малороссия и руський мир уже окончательно.... Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Вовка - Цензор.НЕТ 1454
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кто придет и рискнет, тому в качестве бонуса Власть и Слава....
дело молодых...
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Саджати в назіданіе - це так по більшовицькі. Які мерзотники тут пишуть коменти.
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Это не тот ли вовк которого Параша реформировал, а теперь этот упырь порохоботов же и щемит 🤣👌
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Если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу. У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. (с)
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Соя, это вы на горшок садитесь в три этапа...а реформы или делают или имитируют!

А кнопка спам наверно 145 -ая реформа, последняя и самая удачная...
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зебил, реформа судебной системы - именно "первичных" судов - полностью ОСТАНОВЛЕНА вислюком оманським..
ты - гордишься?))
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А шо не так соя сомневается в патужности своих риформ? Это же как расписаться в профнепригодности...так шо жрите хоть обляпайтесь...

Грановского срочно будите ношатырём пускай наберет Вовка как раньше делал!
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Зеблик,радуешься реваншу рашистов?Портрет ху#ла и колородскую ленточку уже купил?
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Я вже не знаю, хто гірший - рашисти чи зелісти, і взагалі чи є між ними різниця.
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Чорновол отказали в отводе судьи .... Вовка /она же не спонсор-Жене судьи Вовка, ведущего дело Шеремета, подарили дом в Киеве площадью 300 кв.м.
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а разве судья Вовк єто не порошенковский судья????
Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Вовка - Цензор.НЕТ 147 почитайте его интересную биографию был и помощником ********-кивалова и успешно прожил при Пете..
а как же суперпупер суддейские рехформы???

Напомним: Судья Сергей Вовк известен неоднозначной репутацией. Он, например, возглавлял коллегии, которые отправили в тюрьму Юрия Луценко и и.о. министра обороны Валерия Иващенко.

После Революции Достоинства Вовку объявили подозрение Судью несколько раз отстраняли от должности. Но к работе он все равно возвращался.

рехформаторы хреновы за 5 лет так и несмогли его отстранить от судейской деятельности..

рыгов они гоняли... голов они не поднимали рыги при них.... а как комнешь так всюду полное ж..
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Если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу. У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. (с)
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Та що Ви.
Це не для його розуму.
Йому треба щось простіше: про сою, марадьора, канхфєтну фабріку...
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а теперь встречный вопрос.

если месный судья тобишь к примеру Вовк такой поганый и паршивый. то почему его "уже реформированые" суды не осудили за 5 лет??????? Чорновол відмовили у відведенні судді Печерського райсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 9078
пологике если мелкий судн дает неправильное решение. жалобу подают в суд высшей инстанции и так дальше..

.куда смотрять другие службы за законностью решений.

вот портнов выграл 7 млн ( я невкурсе дела) но если незаконное. то уже высшие "реформированые" думаю могут анулировать решения.. а если еще незаконное то наверно и посадить7
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еще раз, для ОСОБО тупых зебилов: Если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу. У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. (с)
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еще раз для 30ти копеечных порохососов.

если мелкий судья выности неправомерное решение. его могут осудить.

поскольку ваш Вовк неосужден за 5 лет. значить он чеснейший в мире человек--- и нехрен ныть.

375 статья Уголовного кодекса (принятие заведомо неправосудного решения) - это страшный сон любого судьи. Внесение ведомостей в ЕРДР по ст.375 УК Украины относительно неугодных судей позволяет начать следствие против судьи и превратить его жизнь в кошмар.

Прокуратуре часто даже не надо ничего придумывать - в случае недовольства решением суда стороне процесса достаточно просто обратиться с жалобой на судью в правоохранительные органы, которые внесут ее в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст. 375 УК, после чего в отношении судьи начнется следствие

раз такой умный кидате сылку на верховный суд. так че не кинули на

Высший совет правосудия.???? коли пишете что он рехформирована





а теперь кину я вам




Согласно ст. 131 Конституции Украины, Высший совет правосудия:

-рассматривает жалобы на решения соответствующего органа о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора;


-рассматривает жалобы на решения соответствующего органа о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора;
-принимает решение об освобождении судьи от должности;даёт согласие на задержание судьи или содержание под стражей;принимает решение о временном отстранении судьи от правосудия;
--принимает меры по обеспечению независимости судей;

отрабатуйте дальше свои 30 серебриников..
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Та вимкни вже ти свій телевізор, репетуєш, немов навіжений!
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п.с. кстати, реформа судебной системы - именно "первичных" судов - полностью ОСТАНОВЛЕНА вислюком оманським.. Чорновол відмовили у відведенні судді Печерського райсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 627
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Ти ж себе цим «крємлеботи-порохососи» з головою видаєш, ольгінське ти тупориле створіння! Дивує одне-чому в Україні стількі ідіотів?
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Прокладка лахтинська,хоча б іноді методички оновляйте,а то вас вже за кілометр видно.
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Те що в Україні є такі судді ми повинні дякувати конкретно Порошенку-
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зебил.. сейчас у власти вислюк оманський - в чем проблемы, почему вовк судит? Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Вовка - Цензор.НЕТ 8680
может потому что зебилы - ТУПЫЕ, и не Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Вовка - Цензор.НЕТ 8680 понимают что исполнительная и судебная власть - не подчиняются президенту?
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Пожалійте тупого зебіла,йому Порох кожен день в штани серед.Уявляєте собі його стан?
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Этот Вовк не должен уйти после следующего Майдана...
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Цей вовк потужно отреформований чи нi?
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В країні 73% треба потужно отреформувати!
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Ви там у себе по мєсту реформуйтесь,а ми тут якось без сопливих обійдемось.
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іванов, дуже сподіваємось, що на своїй засрахє ви обійдетесь без нас.
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Нащо вас ця психічно хвора?
ПОСАДІТЬ МАРОДЕРА!
Скільки воно буде красти і брехати без покарання?
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Для этого небайдужих нужно впустить в дом Порошенко. Там придумки возникнут)
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бажано б ще, щоб ці "небайдужі" пам"ятали про те, що Порошенко власник великої корпорації-виробника вже багато років. І цілком можливо, що все, що вони знайдуть "цікавого" в його будинку, придбано значно раніше, ніж він став президентом.
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Бесспорно. Мне просто хотелось бы увидеть,что дома он не а ля Янык - Пшонка.И в этом просто огромные сомнения)
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наврядчи. Порох прозахідний політик, з менталітетом, який ну дууууже відрізняється від примітивних янукодли та його кодли. А це відображається і на смаку людини. Взяти хоча б його дружину, Марину, вона завжди конче елегантно виглядає, ніколи ніяких зайвих цяцьок та перебору в одязі, аксесуарах, та навіть поведінці. Якщо ви про "жлобство", то, думаю, що тут ви не влучили зі своїми припущеннями.
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Т.е. это не его интерьеры гуляют по инету, иконы там всякие, стулья из под задницы Людовика?)) К сожалению вы меня не убедили. Ваши доводы это просто слова и не более)
Ладно, это всё не по теме.
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Мне давно подозрительны эти Сер-геи Лещенковы, Сытники и Шабунины, хотя они кажутся школьниками по сравнению с теми бешеными мразями, которых Зеля привел во власть, и которые вызывают только одно желание - сделать с ними, как с бешеными собаками
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