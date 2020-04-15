 Чорновол відмовили у відводі судді Печерського райсуду Києва Вовка (оновлено)

Про це на своїй сторінці в Фейсбук розповіла сама Чорновол, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Момент істини. Шабунівська суддя Батрин відмовила у відводі портновського судді Вовка. Завтра, 16 квітня о 9.30 Вовк буде обирати мені міру запобіжного заходу", - розповіла Чорновол.
"А тепер акцентую увагу на присвійних прикметниках: я кажу "шабунівська суддя", бо так і є. Доказ - вона отримувала доходи від Центру протидії корупції Шабуніна. Тобто, "вовкам" мене згодовують наші так звані "антикорупціонери", які були такими голосними і незламними борцями за Порошенка, а тепер пропали геть... Тепер найчесніша суддя в рейтингу Шабуніна не побачила конфлікту інтересів і загрози правосуддю в тому, що мене судитиме Вовк. Хоча, для Батрин не секрет, що саме суддя Вовк в серпні 2019 року присудив Портнову виплату з держбюджету в розмірі 8 млн.грн... моральної компенсації. Також для Батрін не секрет, що Портнов є моїм особистим ворогом. Отож, суддя була обізнана, що існує загроза помсти мені Портновим через Вовка, але відмовила у відводі. Що я тут хочу сказати: Вовк так Вовк. Я вовків не боюсь. Більш того, це дуже добре, що ці персонажі дурні та жадібні. В майбутній кримінальній справі проти Портнова і Вовка вже є збитки - 8 млн., і я в недалекому майбутньому проконтролюю, щоб ця справа не загубилась", - пояснила Чорновол.
А от ті, хто вибрали клоуна президентом під час війни....
Но немного согласен с тобой, если в стране 73% идиотов то особого смыла пытаться что то поменять нету! Лучше как те украинци которые в 30е годы уехать в Канаду или еще кудато и забить болт на эту клоаку!!!
Эти революционеры оказались слабыми и продажными - профукали всю революцию...
Должны сесть в назидание другим..
Им на смену придут дерзкие, смелые и жестокие... - только так...
А если не придут..., то да... - здравствуй Малороссия и руський мир уже окончательно....
дело молодых...
А кнопка спам наверно 145 -ая реформа, последняя и самая удачная...
ты - гордишься?))
Грановского срочно будите ношатырём пускай наберет Вовка как раньше делал!
почитайте его интересную биографию был и помощником ********-кивалова и успешно прожил при Пете..
а как же суперпупер суддейские рехформы???
Напомним: Судья Сергей Вовк известен неоднозначной репутацией. Он, например, возглавлял коллегии, которые отправили в тюрьму Юрия Луценко и и.о. министра обороны Валерия Иващенко.
После Революции Достоинства Вовку объявили подозрение Судью несколько раз отстраняли от должности. Но к работе он все равно возвращался.
рехформаторы хреновы за 5 лет так и несмогли его отстранить от судейской деятельности..
рыгов они гоняли... голов они не поднимали рыги при них.... а как комнешь так всюду полное ж..
Це не для його розуму.
Йому треба щось простіше: про сою, марадьора, канхфєтну фабріку...
если месный судья тобишь к примеру Вовк такой поганый и паршивый. то почему его "уже реформированые" суды не осудили за 5 лет???????
пологике если мелкий судн дает неправильное решение. жалобу подают в суд высшей инстанции и так дальше..
.куда смотрять другие службы за законностью решений.
вот портнов выграл 7 млн ( я невкурсе дела) но если незаконное. то уже высшие "реформированые" думаю могут анулировать решения.. а если еще незаконное то наверно и посадить7
если мелкий судья выности неправомерное решение. его могут осудить.
поскольку ваш Вовк неосужден за 5 лет. значить он чеснейший в мире человек--- и нехрен ныть.
375 статья Уголовного кодекса (принятие заведомо неправосудного решения) - это страшный сон любого судьи. Внесение ведомостей в ЕРДР по ст.375 УК Украины относительно неугодных судей позволяет начать следствие против судьи и превратить его жизнь в кошмар.
Прокуратуре часто даже не надо ничего придумывать - в случае недовольства решением суда стороне процесса достаточно просто обратиться с жалобой на судью в правоохранительные органы, которые внесут ее в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст. 375 УК, после чего в отношении судьи начнется следствие
раз такой умный кидате сылку на верховный суд. так че не кинули на
Высший совет правосудия.???? коли пишете что он рехформирована
а теперь кину я вам
Согласно ст. 131 Конституции Украины, Высший совет правосудия:
-рассматривает жалобы на решения соответствующего органа о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора;
-рассматривает жалобы на решения соответствующего органа о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора;
-принимает решение об освобождении судьи от должности;даёт согласие на задержание судьи или содержание под стражей;принимает решение о временном отстранении судьи от правосудия;
--принимает меры по обеспечению независимости судей;
отрабатуйте дальше свои 30 серебриников..
советую почитать полномочия рехформрованого петей Высший совет правосудия
может потому что зебилы - ТУПЫЕ, и не понимают что исполнительная и судебная власть - не подчиняются президенту?
ПОСАДІТЬ МАРОДЕРА!
Скільки воно буде красти і брехати без покарання?
Ладно, это всё не по теме.