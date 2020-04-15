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Все про:лікарня (342) вибух (1871) Львів (1244)

 Вибух у лікарні у Львові, є загиблий

На території лікарні №5 у Львові стався вибух. Чоловік, який зазнав поранень, помер на місці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на власні джерела.

Вибух стався о 16:05.

Що саме вибухнуло - поки невідомо.

Чоловік, який перебував на місці події, зазнав смертельних поранень і помер.

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Особу загиблого та всі обставини інциденту зараз з'ясовують.

5-та міська клінічна лікарня Львова має кілька корпусів. Частина з них розташована на вул. Коновальця, частина - на вул. Чупринки. У лікарні функціонують 9 відділень: терапевтичне, гематологічне, нефрологічне, пульмонологічне, хірургічне, урологічне, неврологічне та міський гастроентерологічний центр.

Про це також повідомила офіційна "Гаряча лінія міста Львів".

"За оперативними даними, на вул.Котляревського, неподалік п'ятої міської лікарні (не на території медичного закладу), стався вибух. Виявлено понівечене тіло чоловіка, приблизно 40 років. На місці події працюють вибухотехніки і правоохоронці. Смерть констатували на місці події, до приїзду бригади швидкої допомоги. Травми були несумісні з життям. Причини події встановлюють", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189287
 
 
 Топ коментарі
 
Це якщо вентиль відбити, то летить торпедою. А вибухає від масел, жирів та вугільного пилу.
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Жири, масла на вентиль - вибух.
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зварщики говорили шо він не вибухає, а пердолить як ракета. Поверзхи пробиває, казали. Хоча.... може то як з рибалками - була риба на 5кг., а за місяць вже ледве на тачках везуть 2 бики))))
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Це якщо вентиль відбити, то летить торпедою. А вибухає від масел, жирів та вугільного пилу.
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Вибухає з страшною силою і страшними наслідками при контакті з жирами, маслами тощо...
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Медицина в Украине опасная штука, лучше не болеть
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выдернутая чика перевесила жизненные проблемы...
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блин, то на территории не то шо "в больнице". Слава Гиппократу, пронесло. Почти всех. Хотя да, всех пронесло, а мужчина убит.
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Заголовок:Взрыв в больнице во Львове
Текст:неподалеку пятой городской больницы (не на территории медицинского учреждения), Источник: https://censor.net.ua/n3189287
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