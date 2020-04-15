 Вибух у лікарні у Львові, є загиблий

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на власні джерела.

Вибух стався о 16:05.

Що саме вибухнуло - поки невідомо.

Чоловік, який перебував на місці події, зазнав смертельних поранень і помер.

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Особу загиблого та всі обставини інциденту зараз з'ясовують.

5-та міська клінічна лікарня Львова має кілька корпусів. Частина з них розташована на вул. Коновальця, частина - на вул. Чупринки. У лікарні функціонують 9 відділень: терапевтичне, гематологічне, нефрологічне, пульмонологічне, хірургічне, урологічне, неврологічне та міський гастроентерологічний центр.

Про це також повідомила офіційна "Гаряча лінія міста Львів".

"За оперативними даними, на вул.Котляревського, неподалік п'ятої міської лікарні (не на території медичного закладу), стався вибух. Виявлено понівечене тіло чоловіка, приблизно 40 років. На місці події працюють вибухотехніки і правоохоронці. Смерть констатували на місці події, до приїзду бригади швидкої допомоги. Травми були несумісні з життям. Причини події встановлюють", - сказано в повідомленні.