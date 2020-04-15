 Даних про те, що загиблому під час пожежі в офісі ПР Захарову хтось заважав вийти з будівлі, немає, - Горбатюк

Колишній керівник Управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив, що за результатами експертизи вдалося встановити, що Захаров загинув через отруєння чадним газом. При ньому були жорсткі диски з різних комп'ютерів. Це свідчило про те, що він не залишав приміщення, а ходив збирав ці жорсткі диски незважаючи на небезпеку.
"Там ще була частина людей, які також працювали в цьому офісі і після приїзду співробітників МНС залишили будівлю. Тому можна припустити, що він швидше за все не виходив. Але ніхто з тих, хто з самого початку намагався вжити заходи безпеки стосовно себе, не загинув", - розповів він.
За словами Горбатюка, крім Захарова, в офісі було ще близько 20 осіб.
"Даних про те, що Захарову хтось перешкоджав вийти з будинку, не було встановлено. Зокрема, й щодо будь-яких перешкод саме з боку Тетяни Чорновол. Тому мене дивують звинувачення. Умисне вбивство – це зокрема, коли б вона сама особисто чи дала комусь вказівку не дозволяти вийти після підпалу будинку цій конкретній особі. Нічого подібного не було зафіксовано", - пояснив Горбатюк.
Повний текст інтерв'ю з Сергієм Горбатюком читайте тут.
Як писав раніше Цензор.НЕТ 18 лютого 2014 року в офісі Партії регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет наверх. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку ".
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
Есть фотография со спутника. Там ясно видно, как она дверь подпирала. Экспертиза подтверждает.
Жадность фраера сгубила.
давай еще за дом Профсоюзов в Одессе судить
Сначала почитай новость до конца, потом ее комментируй.
Горбатюк про деньги никогда не говорил...