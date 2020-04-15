 Даних про те, що загиблому під час пожежі в офісі ПР Захарову хтось заважав вийти з будівлі, немає, - Горбатюк

Колишній керівник Управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив, що за результатами експертизи вдалося встановити, що Захаров загинув через отруєння чадним газом. При ньому були жорсткі диски з різних комп'ютерів. Це свідчило про те, що він не залишав приміщення, а ходив збирав ці жорсткі диски незважаючи на небезпеку.

"Там ще була частина людей, які також працювали в цьому офісі і після приїзду співробітників МНС залишили будівлю. Тому можна припустити, що він швидше за все не виходив. Але ніхто з тих, хто з самого початку намагався вжити заходи безпеки стосовно себе, не загинув", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорновол інкримінують статті, більша частина яких не підлягає розслідуванню, - Горбатюк

За словами Горбатюка, крім Захарова, в офісі було ще близько 20 осіб.

"Даних про те, що Захарову хтось перешкоджав вийти з будинку, не було встановлено. Зокрема, й щодо будь-яких перешкод саме з боку Тетяни Чорновол. Тому мене дивують звинувачення. Умисне вбивство – це зокрема, коли б вона сама особисто чи дала комусь вказівку не дозволяти вийти після підпалу будинку цій конкретній особі. Нічого подібного не було зафіксовано", - пояснив Горбатюк.

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Горбатюком читайте тут.

Як писав раніше Цензор.НЕТ 18 лютого 2014 року в офісі Партії регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет наверх. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена ​​велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку ".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.