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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Суспільство
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Все про:ПР (991) Чорновол Тетяна (165) Євромайдан (727) Горбатюк (336) ДБР (1049)

 Даних про те, що загиблому під час пожежі в офісі ПР Захарову хтось заважав вийти з будівлі, немає, - Горбатюк

Немає даних також і про те, що Чорновол перешкоджала тому, щоб Захаров покинув палаючу будівлю.

Колишній керівник Управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив, що за результатами експертизи вдалося встановити, що Захаров загинув через отруєння чадним газом. При ньому були жорсткі диски з різних комп'ютерів. Це свідчило про те, що він не залишав приміщення, а ходив збирав ці жорсткі диски незважаючи на небезпеку.

"Там ще була частина людей, які також працювали в цьому офісі і після приїзду співробітників МНС залишили будівлю. Тому можна припустити, що він швидше за все не виходив. Але ніхто з тих, хто з самого початку намагався вжити заходи безпеки стосовно себе, не загинув", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорновол інкримінують статті, більша частина яких не підлягає розслідуванню, - Горбатюк

За словами Горбатюка, крім Захарова, в офісі було ще близько 20 осіб.

"Даних про те, що Захарову хтось перешкоджав вийти з будинку, не було встановлено. Зокрема, й щодо будь-яких перешкод саме з боку Тетяни Чорновол. Тому мене дивують звинувачення. Умисне вбивство – це зокрема, коли б вона сама особисто чи дала комусь вказівку не дозволяти вийти після підпалу будинку цій конкретній особі. Нічого подібного не було зафіксовано", - пояснив Горбатюк.

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Горбатюком читайте тут.

Як писав раніше Цензор.НЕТ 18 лютого 2014 року в офісі Партії регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов в кабінет наверх. Там він на смерть отруївся чадним газом. Поруч з ним був відкритий сейф, в кишені Захарова виявлена ​​велика сума грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої кошти. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку ".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189285
 
   
 Топ коментарі
 
Ну и бредятена! типо, если подожгли, а ты не успел выбежать сам виноват Данных о том, что погибшему во время пожара в офисе ПР Захарову кто-то мешал выйти из здания, нет, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5321
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В каждом здании есть план эвакуации во время пожара и правила пожарной безопасности. Там нигде нет требований во время пожара ходить по горящему зданию и собирать жесткие диски и деньги. При нахождении в дыму от горения синтетики (практически каждый случай пожара в офисах) у человека есть порядка 20-30 секунд чтоб смыться - потом потеря сознания. Кто как распорядится этими секундами - дело каждого.
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Диспетчер Карлос и иксперд по походке все видели своими глазами (бухали там рядом в скверике)...
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Данных о том, что погибшему во время пожара в офисе ПР Захарову кто-то мешал выйти из здания, нет, - Горбатюк

Есть фотография со спутника. Там ясно видно, как она дверь подпирала. Экспертиза подтверждает.
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Диспетчер Карлос и иксперд по походке все видели своими глазами (бухали там рядом в скверике)...
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Ну и бредятена! типо, если подожгли, а ты не успел выбежать сам виноват Данных о том, что погибшему во время пожара в офисе ПР Захарову кто-то мешал выйти из здания, нет, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5321
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По аналогии, типо, если в тебя выстрелили и ты не успел увернуться, тоже сам виноват Данных о том, что погибшему во время пожара в офисе ПР Захарову кто-то мешал выйти из здания, нет, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1100
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Хто хоч стріляв? Не ісерка Каплан часом?
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В каждом здании есть план эвакуации во время пожара и правила пожарной безопасности. Там нигде нет требований во время пожара ходить по горящему зданию и собирать жесткие диски и деньги. При нахождении в дыму от горения синтетики (практически каждый случай пожара в офисах) у человека есть порядка 20-30 секунд чтоб смыться - потом потеря сознания. Кто как распорядится этими секундами - дело каждого.
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20-30 секунд этоже как дофига, он наверное не успел даже понять, что произошло
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Ну, думающему человеку хватит. Воду из аквариума-кулера-графина-чайника - на верхнюю одежду, ее, мокрую на голову, в руки что-то тяжелое, открыл окно, хапнул воздуха, и согнувшись с мокрой одеждой на голове - по пожарной лестнице. На лестнице открыл окно, еще воздуха хапнул и дальше, не открывается окно - высадить тяжелым предметом. и так донизу.
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Ну, головой надо думать всегда, а на пожаре - а особенности. Продукты горения идут вверх, на верхние этажи и на каждом этаже собираются под потолком. Там где стоящий в полный рост получит ожог легких и отравление, другой, согнувшись посильнее вполне себе может проскочить.
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Как не крути, а в неумышленном убийстве она виновна!
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Сегодня очень многих, кто выступает на этом сайте против Тани попросту банят, инакомыслие у порохоботов катигорически запрещено, а это пропагандистский сайт для формирования определенного общественного мнения, сейчас и меня забанят, но я предупредил.
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являюсь противником януковоща!но такого цинизма от следователя по спецрасследованию услышишь не часто!это может сказать дебил который не понимает что даже самый тренированный человек не всегда может выйти из пожара если есть едкий дым!!!
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Особенно если он лихорадочно собирает, чтобы вынести, жесткие диски и бапки...
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Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства...

Жадность фраера сгубила.
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Не свои а рыговский общак из сейфа + у него ещё было время жёсткие диски с компов поснимать. Только потом отравился....
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Интересно где диски и почему до сих пор по ним никого не посадили?
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А откуда информация про крупную сумму денег? Первоисточник где, кем и когда опубликован?
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Вообще-то захаров из Небесной сотни. В вашей векипедии написано, что он был или забит битами или застрелен.
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Солдат Петренко совершенно случайно прихватил из части автомат и 10 рожков, в знак протеста против плохой работы прокурора Горбатюка начал стрелять во все стороны, есть данные, что 156 человек спокойно спрятались или его обошли дворами, а вот доктор Иваненко был убит, но нет данных, что он не мог обойти стреляющего дворами, сам виноват, что продолжал делать искусственное дыхание пострадавшему в автоаварии.
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Абсолютно правильное замечание. Кто не спрятался, я не виноват. А вообще, нужно было их всех еще тогда валить и гнать до Ростова. Кто знал что эта вся падаль вернется, а другая падаль откроет им ворота.
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Да, конечно, но где списки тех, кто был эти "все"? Поименно тогда или сейчас известно, кого именно надо было валить, а кого не надо было? Где можно прочитать этот списочек?
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Так в чем виновна Черновол??? Я вообще не понимаю, почему до сих пор все соратники Януковича на свободе?
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За поджог травы сейчас вваливают, а тут поджог здания с людьми.
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Заметьте, не с людьми и даже не с животными! А на войне как на войне.
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Это была война.
давай еще за дом Профсоюзов в Одессе судить
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Они и начнут судить. И за Майдан судить будут. Реванш анальных рыгов это, а никакое не правосудие.
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он был плохой танцор, это ему и выйти помешало. рыги они все такие )
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Жадность фраера сгубила. Свободу Юрию Деточкину!
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Горбатюк, а есть данные, что кто-то мог помочь выйти погибшему из горящего офиса? Наверняка, о помощи он, может, даже громко кричал?
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Громко кричал, когда деньги из сейфа тянул?
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Кто-то из вас брешет: или Горбатюк, который говорит о дисках, или ты, который говорит о деньгах! Данных о том, что погибшему во время пожара в офисе ПР Захарову кто-то мешал выйти из здания, нет, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9128
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Характер у меня замечательный, только у всех какие-то нервы слабые ...

Сначала почитай новость до конца, потом ее комментируй.
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При нем были жесткие диски с разных компьютеров. Это свидетельствовало о том, что он не покидал помещение, а ходил собирал эти жесткие диски несмотря на опасность. Источник: https://censor.net.ua/n3189285
Горбатюк про деньги никогда не говорил...
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Кстати, а следствие проверило наличие плана эвакуации в офисе рыгов? Если нет - виновато их начальство, а если был - то его нарушил пострадавший - эвакуация на верхние этажи предусмотрена только для зданий с вертолетной площадкой.
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При пожарах в высотках, люди даже выпрыгивают из двадцатого этажа!
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План эвакуации, запасной выход, когда последний раз была проверка, отвечает ли ширина проемов ( двери, коридоры) современным требованиям пожарной безопасности. Если здание старое скорее всего нет. Там нюансов много.
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являюсь противником януковоща!но такого цинизма от следователя по спецрасследованию услышишь не часто!это может сказать дебил который не понимает что даже самый тренированный человек не всегда может выйти из пожара если есть едкий дым!!!
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