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 Економіка
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Все про:енергетика (403) Яценюк (2292)

 Влада фактично закрила вугільну галузь, - Яценюк

Влада знищує вугільну галузь та енергетику, країна наближається до ситуації, коли почнуться відключення світла.

Про це заявив експрем’єр Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Україна".

"Влада фактично сьогодні закрила вугільну галузь... Якщо не виробляють електроенергію, якщо вугільну галузь знищують, якщо українську енергетику знищують, якщо відкривають імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі і дають роботу білорусам, росіянам, а не українцям, і якщо держава на це взагалі споглядає безвідповідально, - ми прийдемо до ситуації, де в Україні не буде електроенергії", - сказав Яценюк.

Він зазначив, що НАЕК "Енергоатом" вже майже банкрут, теплоенергетику влада збанкрутувала. І щоб врятувати енергогалузь, необхідно негайно навести порядок на енергоринку.

"Тому зараз не обійтися без дій безпосередньо президента і уряду невідкладних, по тому, щоб навести порядок на енергетичному ринку, створивши антикризовий енергетичний штаб, і прем'єр повинен його очолювати. Я його очолював. Якщо б ми так працювали в 2014-2015 році, у нас би ні зарплат, ні пенсій, ні світла, ні армії, ні України би не було. Вони повинні невідкладно діяти", - сказав Яценюк.

На його думку, влада має негайно вжити заходів, щоб не допустити закриття шахт, зокрема об’єднання "Павлоградвугілля", оскільки близько тридцяти тисяч людей втратять роботу і засоби до існування.

Експрем’єр наголосив – влада має зберегти робочі місця.

"30 тисяч людей і ще по 3 людини на кожну сім'ю, близько 100 тисяч людей – це всі виборці Павлограда і суміжних регіонів. Вони позбавляться роботи. Президент і уряд повинні невідкладно діяти, зберегти робочі місця. Позбавили шахтарів робочих місць – потім пішли енергетики. За енергетиками – суміжні підприємства. За суміжними підприємствами – "Укрзалізниця". За "Укрзалізницею" – сфера послуг. За сферою послуг – сфера транспорту. Це замкнуте коло. І так відбувається в цілому в економіці країни", - пояснив Яценюк.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергогалузі з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК.

На цих підприємствах працює близько 22 800 чоловік.

До цього експрем’єр Володимир Гройсман заявив, що Україна втрачає національну енергетику, і нині держава має продемонструвати соціальну відповідальність та знайти ресурси на збереження галузі та робочих місць.

В свою чергу нардеп та голова Незалежної профспілки горняків Михайло Волинець заявляв, що криза в енергетиці та вугільній промисловості викликана ініціативами голови профільного комітету парламенту Андрія Геруса.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189283
 
 
 Топ коментарі
 
Кодлан Коломойского уничтожает Украину по всем направлениям-по мнению председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.
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Его не контузило. В отличие от многих Яценюк знает, что говорит. Ахметов подает на Украину в суд. Новости по теме будут. И Украине это обойдется дорого.
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От этого угля стране только одни убытки.
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Кодлан Коломойского уничтожает Украину по всем направлениям-по мнению председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.
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Ну Зє виборці ж сказали, що їм «унізітєльно получать субсідію».
Нє хотітє, нє надо.
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Как власть может закрыть ахметовскую отрасль? Его контузило?
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Его не контузило. В отличие от многих Яценюк знает, что говорит. Ахметов подает на Украину в суд. Новости по теме будут. И Украине это обойдется дорого.
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можно поднять архивы когда ахметов ходил в малиновом пиджаке в групировке алика грека!!и свидетели еще живы!!!))
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За то, что ему пэтро на шару разрешил монополизировать энергетику, потом заставил украинцев платить за Роттердам+ за Павлоградский уголь, или что?)))
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Ватний мозок згорить від перенапруги...
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Это фейки. При Петро ничего не закрывалось.Теперь вы ЗЕлёные свинарчуки,барыги и воры.ВОКАК!!!
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Это мы знаем, потому что тот, кто говорит, что Петя врет - провокатор и агент пуйла, Трампа, Коломойского, Моссад, ЦРУ, масонов.
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См.выше.Решение суда есть??? Нет.Значит вы фуфломёты.И Пороха уже тоже год нет у власти.Теперь вы,зелебобики ,Зелёные Барыги,Свинарчуки и Воры без законов....и не оправдывайтесь.
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Это тебя контузило Власть фактически закрыла угольную отрасль, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9255 .. Ахметовскую отрасль уже фактически закрыли . Зато поддержали отрасль кацапскую и белорусскую . Зе -логика млять , - пусть работает отрасль олигархов паРаши , чем своя , хоть и ахметовская .
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Включи мозги , дурко ,, " острый " Влада фактично закрила вугільну галузь, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8246 . ! Герус дал работу рабочим на предприятиях кацапских олигархов , но отобрал работу у своих ,, украинских работяг . Шо ,, не дошло до сих пор . ?
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А может это капитализм и монополии? Все Ахметову продали, теперь не выдерживает конкуренции, привык к сверхприбылям.
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От этого угля стране только одни убытки.
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завыли глашатыи мошенника и бандита из донецка!))сеня цюценюк теряет "копеечку"))
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Я вчера эту ересь полность смотрел.
Знаете ли заявила эта кролятина? Власть загнала страну в пандемический кризис))))
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А с каких пор Кроль за Ахметова (шахты то частные и принадлежат не государству) мазу тянет?
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С очень, очень давних! Он ахметовский агент. Был всегда. Только щас начал палится нещадно. Влада фактично закрила вугільну галузь, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3041
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Эта Зебильная власть почти закрыла проект Украина, а кролик все про уголек да Ахметку и Ко.. Власть фактически закрыла угольную отрасль, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8423
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Это вам одаренным ответ на "зебильную власть" или "власть сывочолого гэтьмана": вас, плебс, как баранов между собой стравливают, а они сидя сообща ржут. Примером тому то, как Ахметка финансово поднялся при Сывочолому и в том, как дружно ПЭСы в Раде ныне голосуют со "слугами". А вы рвите друг другу волосы и бейте носы, кто за зелю, а кто за Сывочолого.
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А теперь, соевое недоразумение, читай и смотри на цыхверки здесь.
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Я гражданин этой страны, где олигархические кланы стравливают между собой узколобых из числа населения этой страны.
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Спасите ахмета)))Если это так не выгодно,национализация.Когда скупал это за безценок,не думал об этом.
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Проголосуйтє в 2024 за Марув. Ілі луччє за Данілка.
Отода всьо будєт Оk.
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А ты, бедолага, всё за Ахмэта п*пу рвёшь? Влада фактично закрила вугільну галузь, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8186 Закрыла? И правильно сделала! Пусть убирает вРоттердам+ и будем покупать у него уголь НЕ по цене золота! Или мало он уже нагрёб?
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у рината леонидовича новая жена ...арсения
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Жена-то старая. Бородатая. Уже, правда, бесполезная. Но кушать хочет до сих пор. Влада фактично закрила вугільну галузь, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7222
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Сеня всеяден. Кто даст морковку тот и друг.
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офф топ
Стоимость нефти марки Brent в Лондоне ускорила снижение и в ходе торгов опустилась ниже отметки $28 за баррель

Это произошло впервые со 2 апреля. Очевидно, что цена снижается из-за того, что рынок не поверил в сделку ОПЕК
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В сделке ОПЕК учавствовала россия. А кто ж им поверит.
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Так не чесно. Треба заслухати всіх бувших прем'ер-міністрів )))
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Хороший ты парень Яценюк..... но не надо было спасать угольную промышленность любой ценой, а заняться АЭС. Оставить только прибыльные шахты и закрыть к чертям собачьим бсе глубокие месторождения. Вспомнил бы Тэтчер....... Король Уголь? Король Умер. Сейчас бы забыли как о страшном сне про Ахмета, а не жили бы с его шантажом. Но на это у тебя не хватило духа.
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Шахтёры нарубили почти 4 млн тонн угля , который сейчас лежит мёртвым грузом на складе , и не используется для выработки электроэнергии , потому что закупаем кацапскую . Вследствие этого идёт остановка наших шахт ,так как их уголь сейчас в переизбытке и никому не нужен . Влада фактично закрила вугільну галузь, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9532 .
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Тут, як це не парадоксально, зелені дебіли вчинили вірно. Це чорна діра. Від неї одні збитки.
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Так рынок, в чем проблема?
Сам же цены на газ, в том числе поднимал и кричал об этом, не думал совсем, что отрасли экономики будут уничтожены, так как не выдержат конкуренции ни с западом, ни с той же Беларусью и Россией.
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"Власть уничтожает угольную отрасль и энергетику..."

Я не сторонник нынешней власти, но возникает вопрос: а зачем же нынешней власти уничтожать эти отрасли? То есть идти на самоубийство.
Яценюк этого тоже не объясняет. Похоже на пиар Яценюка, чтобы все заплакали: "Яценюк, вернись!"
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Дурацкий вопрос! Влада фактично закрила вугільну галузь, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8944 А что для них Украина? Просто территория для ограбления. Они не собираются растить своих детей ЗДЕСЬ. Примеры надо, так вы их знаете, не лицемерьте. Нацарюют и сдриснут в теплые страны, куда вывели награбленное. Влада фактично закрила вугільну галузь, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3788
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Зеля, надо что-то с этим решать. Без света зебилы не смогут смотреть Г+Г и говноквартал. Влада фактично закрила вугільну галузь, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2116
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Сєня, та йди ти вже в сраку!!! І візьми з собою своє шобло з НФ Авакова , Мартиненка, Іванчука,Котвіцького і т.д.!!!
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