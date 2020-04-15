 Влада фактично закрила вугільну галузь, - Яценюк

Про це заявив експрем’єр Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Україна".
"Влада фактично сьогодні закрила вугільну галузь... Якщо не виробляють електроенергію, якщо вугільну галузь знищують, якщо українську енергетику знищують, якщо відкривають імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі і дають роботу білорусам, росіянам, а не українцям, і якщо держава на це взагалі споглядає безвідповідально, - ми прийдемо до ситуації, де в Україні не буде електроенергії", - сказав Яценюк.
Він зазначив, що НАЕК "Енергоатом" вже майже банкрут, теплоенергетику влада збанкрутувала. І щоб врятувати енергогалузь, необхідно негайно навести порядок на енергоринку.
"Тому зараз не обійтися без дій безпосередньо президента і уряду невідкладних, по тому, щоб навести порядок на енергетичному ринку, створивши антикризовий енергетичний штаб, і прем'єр повинен його очолювати. Я його очолював. Якщо б ми так працювали в 2014-2015 році, у нас би ні зарплат, ні пенсій, ні світла, ні армії, ні України би не було. Вони повинні невідкладно діяти", - сказав Яценюк.
На його думку, влада має негайно вжити заходів, щоб не допустити закриття шахт, зокрема об’єднання "Павлоградвугілля", оскільки близько тридцяти тисяч людей втратять роботу і засоби до існування.
Експрем’єр наголосив – влада має зберегти робочі місця.
"30 тисяч людей і ще по 3 людини на кожну сім'ю, близько 100 тисяч людей – це всі виборці Павлограда і суміжних регіонів. Вони позбавляться роботи. Президент і уряд повинні невідкладно діяти, зберегти робочі місця. Позбавили шахтарів робочих місць – потім пішли енергетики. За енергетиками – суміжні підприємства. За суміжними підприємствами – "Укрзалізниця". За "Укрзалізницею" – сфера послуг. За сферою послуг – сфера транспорту. Це замкнуте коло. І так відбувається в цілому в економіці країни", - пояснив Яценюк.
Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергогалузі з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК.
На цих підприємствах працює близько 22 800 чоловік.
До цього експрем’єр Володимир Гройсман заявив, що Україна втрачає національну енергетику, і нині держава має продемонструвати соціальну відповідальність та знайти ресурси на збереження галузі та робочих місць.
В свою чергу нардеп та голова Незалежної профспілки горняків Михайло Волинець заявляв, що криза в енергетиці та вугільній промисловості викликана ініціативами голови профільного комітету парламенту Андрія Геруса.
Нє хотітє, нє надо.
Развєйтє Вашу мисль дальше.
Знаете ли заявила эта кролятина? Власть загнала страну в пандемический кризис))))
Отода всьо будєт Оk.
Стоимость нефти марки Brent в Лондоне ускорила снижение и в ходе торгов опустилась ниже отметки $28 за баррель
Это произошло впервые со 2 апреля. Очевидно, что цена снижается из-за того, что рынок не поверил в сделку ОПЕК
Сам же цены на газ, в том числе поднимал и кричал об этом, не думал совсем, что отрасли экономики будут уничтожены, так как не выдержат конкуренции ни с западом, ни с той же Беларусью и Россией.
Я не сторонник нынешней власти, но возникает вопрос: а зачем же нынешней власти уничтожать эти отрасли? То есть идти на самоубийство.
Яценюк этого тоже не объясняет. Похоже на пиар Яценюка, чтобы все заплакали: "Яценюк, вернись!"